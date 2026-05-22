21 мая завершился очередной сезон Континентальной Хоккейной Лиги. Основные итоги финальной серии Кубка Гагарина 2026 — в материале LiveSport.Ru.

Битва равных соперников

Перед началом плей-офф многие эксперты ожидали увидеть первый в истории КХЛ «восточный» финал — «Металлург» против «Авангарда». Но оба коллектива остановились на стадии полуфинала, и в решающей серии сошлись их обидчики — «Локомотив» и «Ак Барс».

Финал вышел встречей похожих друг на друга команд: обе — системные, с габаритными хоккеистами, играющие в давление. Поэтому порадовать хоккейных эстетов они могли мало чем. Но это не значит, что матчи ярославцев и казанцев были несмотрибельными.

Серия до своей кульминации развивалась таким образом, будто команды действительно решили сделать ремейк финала самого первого розыгрыша Кубка Гагарина. Как и 17 лет назад, соперники чередовались победами — сначала свой ход совершал «Локомотив», затем отвечал «Ак Барс».

Казалось, такой сценарий выгоден казанцам. Они на пути к решающей серии проиграли лишь два матча и от серии к серии шли по восходящей. Ярославцы, в свою очередь, прошли 7-матчевую рубку с «Авангардом», которая забрала много сил и эмоций. Но когда лидером коллектива является такой энерджайзер, как Александр Радулов, надеяться на то, что хоккеисты устанут и перестанут играть, это наивно.

Александр Радулов (ХК «Локомотив») vk.com/hclokomotiv_official

Кстати, именно 39-летний нападающий через эталонное подставление открыл финальную серию своим голом, после которого «Локомотив» уверенно забрал первую игру. Вообще, характерной чертой финала стало то, что в каждом матче (за исключением 4-го) одна из команд добывала большое преимущество в счете, которое позволяло относительно спокойно довести встречу до победного завершения.

Это было результатом того, что на протяжении серии рисунок игры постоянно менялся. Обе команды демонстрировали способность к универсальности: то играли первым номером и доминировали в чужой зоне, то надёжно закрывались в обороне.

Единственным разительным отличием «Ак Барса» и «Локомотива» была игра в неравных составах. Для казанцев большинство выступало в качестве одного из главных козырей: реализация в плей-офф сохранялась на уровне 25,0%, а в финале «барсы» 5 из 12 шайб забили при разыгрывании лишнего. «Железнодорожникам» удаления соперников будто мешали атаковать (их реализация составляла 15,8%).

Околохоккей в финале

Финал Кубка Гагарина 2026 запомнится небывалыми проблемами. Ярославль не раз по ночам подвергался атаке украинских БПЛА, в городе звучали сирены беспилотной опасности и грохот от работы систем ПВО. Это не давало хоккеистам нормально спать.

По этой же причине регулярно вводились ограничения на работу аэропортов в Ярославле и Казани. В связи с этим командам пришлось пересесть с чартерных самолетов на чартерные поезда, что увеличило время переездов между городами с комфортных полутора часов до продолжительных 13 часов. Отсюда вынужденное проведение послематчевых пресс-конференций тренеров и общений игроков с журналистами в экспресс-режиме.

Митчелл Миллер (ХК «Ак Барс») vk.com/hcakbars

Но даже в таком укороченном формате хоккеисты дали болельщикам и блогерам поводы, что обсудить. Главным трэш-токером финала оказался нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. 24-летний форвард после каждого забитого казанцами гола буквально орал на вратаря Даниила Исаева, в одном из флеш-интервью назвал игроков «Локомотива» «красивыми актерами», а защитника Алексея Береглазова подколол, вспомнив, как «железнодорожника» в полуфинале протащил по льду защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони.

Ответить решился нападающий «Локомотива» Егор Сурин, который в ответ на вопрос о Сафонове заявил: «Это кто вообще? Не знаю такого». А про заявление казанского форварда об «актерах» сказал, что «умные люди сделают выводы».

И всё же пиар-кампания «Ак Барса» была явно мощнее. Казанские журналисты упрекали «Локомотив», что клуб в победную раздевалку допустил не всех сотрудников СМИ, на тренировку «железнодорожников» вообще отказался кого-то впускать, а в Ярославле, в отличие от Казани, якобы, ничего не говорило о проходящем финале.

Доля правды в этом есть. Но победитель определяется не на словах, а на льду. И им стал «Локомотив».

Последнее слово оставил за собой

За «железнодорожников» сыграл и чемпионский опыт (они вышли в финал третий год подряд), и сформированный коллектив. Последним, например, не мог похвастаться «Ак Барс», который в течение сезона рассматривали не как команду, а как совокупность игроков (пусть ярких и мастеровитых).

ХК «Ак Барс» vk.com/hcakbars

Хотя после 4-го матча шансы «Локомотива» на чемпионство существенно снизились. Травму ноги получил ведущий центральный нападающий Георгий Иванов, которому потребовалось оперативное вмешательство. С учетом того, насколько ровно команды выступали в финале, выпадение из состава такого хоккеиста могло качнуть чашу весов в пользу «Ак Барса».

Однако в этой ситуации сыграл опыт главного тренера «Локомотива» Боба Хартли. Включив в состав Павла Красковского, канадец соорудил две новые тройки, которые принесли результат в решающих матчах финала: две шайбы в пятой игре забила тройка Паник — Фрез — Радулов, а две шайбы в шестой игре — тройка Сурин — Красковский — Кирьянов.

На этом фоне проигрышно выглядит работа Анвара Гатиятулина. Несмотря на результат, из матча в матч наставник «Ак Барса» ничего не менял: ни сочетания, ни персоналии. Впрочем, для 50-летнего тренера этот финал стал первым на взрослом уровне. Поэтому возможность научиться на ошибках и исправиться у Анвара Рафаиловича еще будет.

Боб Хартли и Анвар Гатиятулин vk.com/hcakbars

А вот Хартли, который выиграл Кубок Гагарина во второй раз (первый был в 2021 г. с «Авангардом»), заявил о завершении тренерской карьеры. Руководство «Локомотива» явно не прогадало, когда уговорило канадца вернуться с пенсии и совершить Last Dance. Боб уходит как нельзя лучше — победителем. При этом удивительно, что он даже не попал в тройку номинантов на приз лучшему тренеру сезона КХЛ. Хотя зачем это ему, когда есть Кубок?

Приз — один, а желающих — много

Самым ценным игроком плей-офф признали Даниила Исаева. Хотя достойных претендентов на этот приз было предостаточно. Самое интересное, что главным конкурентом считался игрок проигравшей команды. Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер записал свое имя в истории КХЛ:

набрав 23 очка (7+16), стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина;

побил рекорд результативности защитников в плей-офф;

стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина (это произошло во втором матче финала).

Впрочем, исторически шансов у американца получить приз после проигрыша «Ак Барса» было минимально. В 16 предшествующих случаях лишь дважды самым ценным игроком признавали хоккеиста команды, которая проиграла финал (причем оба раза это были вратари: Константин Барулин в 2011 г. и Василий Кошечкин в 2017 г.) и по одному разу — защитник (Илья Никулин в 2010 г.) и легионер (Джастин Азеведо в 2018 г.).

В «Локомотиве» рассчитывать на награду второй год подряд мог Александр Радулов, ставший лучшим бомбардиром «Локомотива» в плей-офф (6+11). Хорошей кандидатурой был Максим Шалунов, который два года подряд становится автором «золотой» шайбы, а в этом плей-офф стал лучшим снайпером команды (8). И даже награждение Рихарда Паника, который в плей-офф произвел сильное впечатление и оформил 3 победные шайбы, не удивило бы.

Даниил Исаев (ХК «Локомотив») vk.com/hclokomotiv_official

И все же приз забрал Исаев. За плей-офф вратарь оформил 5 «сухарей», а в финале совершил несколько выдающихся спасений и явно переиграл своего оппонента Тимура Билялова, который по ходу пятого матча был заменен (возможно, именно вратарская дуэль стала решающей в исходе финального противостояния).

Голкипер «железнодорожников» провёл не самую хорошую серию против «Авангарда», где он допустил несколько ошибок. Но Исаев тогда был не в форме из-за болезни и приближающихся родов жены. Так что Даниил заслужил награду скорее по совокупности, чем за конкретный розыгрыш.

Подготовка к новому сезону началась

«Локомотив» оформил второе чемпионство подряд. Причем умудрился сделать это в один и тот же день — 21 мая. Замахнутся ли «железнодорожники» на «золотой» хет-трик? Такого хоккейная Россия не видела с 1993 г., когда московское «Динамо» побеждало четыре года подряд.

Костяк команды сохранится, в том числе Радулов, Шалунов и Береглазов, который стал четырехкратным обладателем Кубка Гагарина и пока по этому показателю уступает только Данису Зарипову (5). В то же время изменения неизбежны: кажется, уйдут все три легионера (Гернат, Паник, Фрез), а Березкин отправится в НХЛ. Кроме того, не известно, кто станет главным тренером команды. Но, как мы выучили в этом плей-офф, не стоит недооценивать сердце чемпиона.

Что касается «Ак Барса», то у Анвара Гатиятулина заканчивается контракт. Сомнений в том, что после такого сезона он будет продлен, нет. Однако сохранить состав у клуба, скорее всего, не получится. Договоры подходят к концу у полутора десятка хоккеистов. По информации СМИ, Сафонов решил отправиться в «Ванкувер». Еще команду могут покинуть защитники Илья Карпухин и Степан Фальковский. Непонятно, что будет с Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым.

По всей видимости, генеральному менеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину предстоит тяжелое лето. Ему придется снова решать задачу по формированию состава, способного претендовать на выход в финал Кубка Гагарина, что получается далеко не у всех и не всегда.