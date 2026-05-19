GOAL рассказывает о победителях и проигравших от возвращения Жозе Моуринью в мадридский «Реал» — спустя 13 лет после первого, скандального прихода «Особенного».

Это свершилось! После многочисленных намеков на возможное возвращение Жозе Моуринью в «Реал» Флорентино Перес все-таки пошел на этот шаг.

В понедельник сразу несколько авторитетных источников сообщили, что мадридский клуб договорился с португальцем о втором приходе на пост главного тренера — спустя 13 лет после того, как его первый период в столице Испании завершился на крайне напряженной ноте.

Впрочем, новости о повторном назначении Моуринью назревали уже давно. Еще в прошлом месяце сообщалось, что именно португалец возглавляет список кандидатов Переса на замену Альваро Арбелоа, который сам принял команду лишь в январе после поспешного увольнения Хаби Алонсо. И все же момент для такого решения выглядит по-настоящему шокирующим.

«Реал» переживает глубочайший кризис: президент клуба находится под колоссальным давлением, внутри команды вспыхивают конфликты — вплоть до того, что игроки оказываются в больнице после стычек с партнерами, — а миллионы болельщиков подписывают петиции с требованием продать звездных нападающих. На этом фоне приглашение Моуринью выглядит как попытка залить бензином уже полыхающий пожар.

Так кто же оказался главным победителем, а кто — проигравшим после решения, которое одновременно кажется и сенсационным, и абсолютно ожидаемым? GOAL разбирается в деталях...

Победитель: Жозе Моуринью

Моуринью всегда был одной из самых уверенных в себе фигур мирового футбола, поэтому наверняка считает, что просто вернулся туда, где ему и место — в один из величайших клубов планеты. Но правда в том, что «Особенный» уже давно не выглядит настолько особенным.

Да, «Бенфика» хотела сохранить тренера, которого сама же вернула только в сентябре прошлого года. Однако четыре предыдущих клуба португальца — «Фенербахче», «Рома», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» — без особого сожаления расстались с ним.

Когда Моуринью впервые возглавил «Реал» в 2010 году, многие считали его лучшим тренером мира. Он только что оформил исторический требл с «Интером», а до этого добился выдающихся успехов с «Челси» и «Порту».

Теперь же, возвращаясь на «Сантьяго Бернабеу», португалец подходит к новому этапу с совсем иным багажом: последний чемпионский титул он выигрывал еще в 2015 году, а единственным трофеем за последние девять лет остается победа в Лиге конференций.

Иными словами, пока Моуринью публично сомневался в квалификации молодых тренеров, получающих работу в топ‑клубах, сам он за последнее десятилетие не сделал ничего, что оправдывало бы назначение в «Реал». И только по этой причине он должен быть невероятно благодарен Пересу за шанс доказать, что способен снова работать на самом высоком уровне.

Проигравший: Флорентино Перес

Флорентино Перес снова добился своего. Президент «Реала» всегда был убежден, что для работы в мадридском клубе нужен особый тип личности — и в этом с ним сложно спорить. Зинедин Зидан и Карло Анчелотти действительно во многом похожи: оба спокойны, хладнокровны и умеют держать ситуацию под контролем, а авторитет заработали еще во времена своей выдающейся игровой карьеры.

Именно поэтому они так успешно справлялись с управлением раздевалкой, полной звездных эго, в условиях колоссального давления, которое, пожалуй, не сравнится ни с одним другим клубом мира.

Однако Моуринью — совершенно иной тип тренера. Он не сглаживает конфликты, а, наоборот, разбрасывает свои «бомбы правды» направо и налево, совершенно не задумываясь о последствиях и о тех, кого это может задеть.

Когда-то португалец считался настоящим мастером мотивации, но сегодня его методы уже не работают так эффективно, как прежде. Более того, в Мадриде они никогда не были по‑настоящему успешными.

Да, Моуринью сумел прервать гегемонию «Барселоны» в чемпионате Испании — и это было серьезным достижением. Но его крайне бурный и конфликтный период в Мадриде все равно завершился раньше времени: тренер потерял поддержку сразу нескольких ключевых фигур раздевалки, включая двух легенд клуба — Серхио Рамоса и Икера Касильяса. Последний даже выступал против его возможного возвращения — но, разумеется, его слова не были услышаны.

Перес абсолютно убежден, что именно Моуринью способен вновь вернуть «Реал» на вершину, и фактически поставил на кон собственное президентство. Вот только это совсем не похоже на риск, который принесет грандиозный успех. Скорее наоборот — все указывает на то, что ставка может обернуться серьезным провалом.

Победитель: «Барселона»

Прошлым летом Ханс-Дитер Флик приветствовал назначение Хаби Алонсо главным тренером «Реала», хотя прекрасно понимал, что для «Барселоны» это может стать плохой новостью.

Еще во времена работы со сборной Германии Флик общался с бывшим наставником «Байера» и остался под большим впечатлением от футбольной философии испанца.

Приход Алонсо также выглядел как долгожданная смена курса на «Сантьяго Бернабеу». Казалось, что Хосе Анхель Санчес все-таки убедил Переса сделать ставку на более современный стиль игры, в котором командные взаимодействия важнее индивидуального блеска отдельных звезд.

Вот только сам президент так и не принял эту идею до конца — даже несмотря на обнадеживающий старт сезона в исполнении «Реала». Кульминацией стало победное первое «Эль-Класико» сезона (2:1), после которого «сливочные» оторвались от «Барселоны» на пять очков в турнирной таблице.

Однако стоило результатам ухудшиться, как Перес оказался перед выбором: поддержать требовательного тренера, пытавшегося построить в Мадриде действительно цельный проект, или пойти навстречу группе недовольных суперзвезд во главе с Винисиусом Жуниором. Строительный магнат выбрал второе — и свернул проект Алонсо спустя всего шесть месяцев.

При этом репутация самого Алонсо, по сути, только выиграла на фоне хаоса, в который погрузился «Реал». А вот имидж Переса оказался серьезно подорван. В отчаянии президент снова обратился к Моуринью — точно так же, как сделал это еще в 2010 году.

Разумеется, в «Барселоне» относятся к португальцу с определенной осторожностью. Во время своего первого периода в Мадриде он выиграл Кубок Испании и чемпионат страны. И все же возвращение Моуринью вряд ли вызывает у каталонцев настоящий страх.

Да, нынешняя «Барса» уже не настолько доминирующая, как 16 лет назад. Но Флик дважды подряд привел к чемпионству молодую и сплоченную команду, тогда как противоречивый Моуринью приходит в раздробленную раздевалку, где хватает внутренних конфликтов.

Так что есть все основания ожидать, что «банда братьев» из Ла Масии в следующем сезоне попросту разберет на части мадридскую команду, больше похожую на сборище наемников.

Проигравший: Винисиус Жуниор

Если у Винисиуса уже возникали проблемы в отношениях с Хаби Алонсо, то насколько вообще вероятно, что бразилец сможет сработаться с человеком, к которому, вполне возможно, уже испытывает личную неприязнь?

Если кто-то вдруг забыл: Моуринью обвинил Винисиуса в том, что произошло на «Эштадиу да Луш» в феврале. Вингер подвергся оскорблениям со стороны болельщиков и полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни после того, как открыл счет в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Престианни, который во время перепалки трусливо прикрывал рот футболкой, чтобы никто не увидел, что именно он сказал, позже был дисквалифицирован за «гомофобное поведение» в адрес Винисиуса. При этом аргентинец избежал наказания по обвинениям в расистских оскорблениях бразильца — сам игрок все отрицал, в том числе и в разговоре с Моуринью после матча.

Однако реакция самого португальского тренера вызвала волну возмущения по всему миру. В интервью Amazon Prime Моуринью заявил следующее...

Я сказал Винисиусу: когда забиваешь такой гол, нужно просто отпраздновать его и спокойно возвращаться назад... Что-то здесь не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На любом стадионе, где играет Винисиус, что-то случается. Всегда. Жозе Моуринью главный тренер «Бенфики»

Для многих эти слова стали шокирующим и абсолютно бестактным заявлением, поскольку Моуринью фактически переложил ответственность за расистские оскорбления, которые Винисиус терпит на протяжении многих лет, на самого футболиста.

Именно поэтому теперь особенно интересно, повлияет ли возвращение португальца на затянувшиеся переговоры «Реала» с Винисиусом по новому контракту. Уже следующим летом бразилец сможет стать свободным агентом, а в последние месяцы его все активнее связывают с возможным переходом в один из европейских топ-клубов.

Победитель: правообладатели трансляций «Реала»

Любите вы Моуринью или ненавидите — игнорировать его невозможно. Возможно, с тактической точки зрения португалец уже давно не считается законодателем мод, но вот в искусстве провоцировать и создавать вокруг себя шум ему по-прежнему нет равных.

Никто не умеет работать с медиа так, как Моуринью. Для журналистов он — настоящая находка: практически каждое его выступление перед микрофоном моментально разлетается на цитаты.

В зависимости от настроения — или заранее продуманного сценария — он способен быть одновременно невероятно остроумным и крайне оскорбительным. Именно поэтому публика всегда хочет услышать, что Моуринью скажет на этот раз.

Проще говоря, португалец все еще остается настоящим магнитом для аудитории. Поэтому его возвращение в «Реал» наверняка встретят с энтузиазмом правообладатели трансляций Ла Лиги, Лиги чемпионов и Кубка Испании.

К фигуре самопровозглашенного «Особенного» невозможно относиться равнодушно. А значит, болельщики по всему миру будут включать трансляции каждую неделю — праздновать победы Моуринью или наслаждаться его поражениями.

Проигравший: испанский футбол

После того как Моуринью ткнул пальцем в глаз помощнику тренера «Барселоны» Тито Виланове во время очередного скандального «Эль-Класико» в августе 2011 года, Жерар Пике обвинил тогдашнего наставника «Реала» в том, что тот «разрушает испанский футбол». К каталонскому защитнику можно относиться по-разному, но в данном случае в его словах была доля правды.

Позже Андрес Иньеста, куда более сдержанный и уважаемый в футбольном мире человек, в интервью La Sexta признал, что Моуринью «культивировал» атмосферу «ненависти» между «Реалом» и «Барселоной», которая в итоге нанесла «огромный ущерб сборной Испании».

«Необязательно быть болельщиком "Барселоны" или "Реала", чтобы понимать, насколько неприятной была та ситуация. И ключевой фигурой в этой истории был Моуринью», — сказал чемпион мира.

Икер Касильяс тоже считает, что отношение Моуринью к нему изменилось именно после попытки восстановить мосты, которые тренер сжег.

«Я разговаривал с Хави и Карлесом Пуйолем, — рассказывал бывший капитан "Реала" в интервью AS в 2016 году. — Я сказал, что мы в итоге наносим вред испанскому футболу и должны попытаться сгладить напряжение между собой. Возможно, Моуринью не понравилось, что я общался с представителями "Барселоны", чтобы разрядить обстановку...»

И сейчас — совершенно неподходящее время для возвращения Моуринью на «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» и «Реал» едва ли не ежедневно обвиняют друг друга в коррупции и влиянии на судей. Действительно, если перефразировать слова Пике 2011 года: «Это закончится очень плохо».