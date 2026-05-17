В воскресенье, 17 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Бетис». Игра начнётся в 22:15 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:00 Главный арбитр встречи — 42-летний Гильермо Куадра Фернандес.

21:52 Сегодняшний матч пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», максимальная вместимость которого пока что составляет 62 тысячи зрителей.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Э. Гарсия, Мартин, Канселу, Гави, Берналь, Педри, Рафинья, Фермин, Левандовский.

«Бетис»: Вальес, Бельерин, Натан, Гомес, Фирпо, Фидальго, Амрабат, Деосса, Антони, Эз Абде, Ло Чельсо.

«Барселона»

Сезон для «Барсы» по сути завершился ещё неделю назад, когда в Класико с «Реалом» (2:0) она оформила второй титул в Ла Лиге подряд. Остаток чемпионата превращается в формальность, что каталонцы и продемонстрировали на прошлой неделе: против «Алавеса» вышел смешанный состав, который хоть и владел мячом 77% времени, но не нанёс за 90 минут ни одного удара в створ и в итоге проиграл 0:1.

Впрочем, на эту встречу настрой должен быть посерьёзнее. «Барселона» Флика летит к рекорду: она выиграла все 18 домашних матчей в этом сезоне Примеры — а закончить чемпионат Испании без потерь очков на своём поле не удавалось ещё никому после его расширения до 20 клубов в 1987-м. Для уникального достижения нужно просто победить «Бетис» в заключительной игре на «Камп Ноу».

«Бетис»

«Бетис» тоже все свои турнирные задачи уже решил: в предыдущем туре он одержал важнейшую победу над «Эльче» (2:1), которая позволила ему гарантировать себе место в топ-5 Ла Лиги и вывела его в Лигу чемпионов — клуб из Севильи сыграет там впервые за 21 год. С пятой строчки «Бетис» вообще уже никуда не сдвинется ни при каких раскладах — ниже не опустится, но и выше не поднимется.

Команда Мануэля Пеллегрини за семь последних туров ни разу не проиграла, отобрав очки в том числе у мадридского «Реала» (1:1). Впрочем, с «Барселоной» «Бетису» предстоит сыграть не только без мотивации, но ещё и без половины основных игроков: встречу по разным пропустят Кучо, Бартра, Льоренте, Руибаль и Альтимира.

Личные встречи

Нет ничего удивительного в том, что «Бетис» обыгрывает «Барселону» в Ла Лиге только по очень большим праздникам. За последние 18 лет, или 29 встреч, такое случилось всего дважды — но, что примечательно, оба раза на «Камп Ноу» (в 2018-м и 2021-м). В остальных матчах за этот период — 22 победы «Барсы» и всего 5 ничьих.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.