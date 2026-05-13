«ПСЖ» приезжал в Ланс уже почти чемпионом. Формально не хватало всего одного очка, но именно поэтому этот матч легко мог превратиться в проходной. Ротация, осторожность, мысли о финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» и минимальный риск. Вместо этого команда Луиса Энрике подтвердила, что даже когда играет не лучшим образом, в её составе находится лидер, который вытаскивает матч, — на этот раз этим человеком стал Матвей Сафонов. Париж выиграл со счётом 2:0, оформил 14-й титул чемпиона Франции в своей истории и пятый подряд, а Сафонов совершил восемь сейвов, получил звание лучшего игрока встречи и провёл уже восьмой сухой матч в 14 играх Лиги 1.

Результат матча Ланс Ланс 0:2 ПСЖ Париж 0:1 Хвича Кварацхелия 29' 0:2 Ибраим Мбайе 90+3' Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду ( Киллиан Антонио 60' ), Маланг Сарр, Рубен Агилар ( Андрия Булатович 85' ), Матьё Юдоль, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Абдалла Сима ( Флорьян Сотока 85' ), Уэсли Саид ( Флорьян Товен 60' ), Одсонн Эдуард ( Аллан Сент-Максимен 61' ), Ismaelo Ganiou ПСЖ: Педро Фернандес, Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес ( Фабиан Руис 61' ), Лукас Бералдо, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия ( Гонсалу Рамуш 72' ), Усман Дембеле ( Dimitri Lucea 76' ), Жоау Невеш ( Ибраим Мбайе 76' ), Дезире Дуэ, Сенни Меюлю, Брэдли Баркола ( Витор Феррейра 46' ) Жёлтая карточка: Илья Забарный 45' (ПСЖ)

Статистика матча 10 Удары в створ 3 11 Удары мимо 3 38 Владение мячом 62 6 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 9 Фолы 3

До первого гола «ПСЖ» не выглядел командой, которая приехала спокойно забрать титул и уехать праздновать. Да, у парижан были отрезки владения, ранние подходы через Дро Фернандеса и Жоау Невеша, но «Ланс» быстро показал, что не собирается быть декорацией для чужого чемпионства. Команда Пьера Сажа играла вертикально, агрессивно, много била и постоянно грузила в штрафную.

Уже в первом тайме у хозяев набралось несколько моментов. Эдуар проверял Сафонова из штрафной, Саид несколько раз находил ударные позиции, Томассон бил головой, Сима регулярно возникал в опасных зонах. В одном из эпизодов после удара Саида и головы Томассона парижан выручил Забарный, выбивший мяч с линии. Но дальше всё чаще приходилось выручать уже Сафонову.

Особенно важен отрезок перед перерывом. Сима пробивал — Сафонов перевёл на угловой. Саид получил отличный момент уже в добавленное время — Сафонов снова среагировал. У «Ланса» к паузе было 14 ударов, шесть в створ, но ни одного гола. Для команды, которая играла против чемпиона Европы и будущего чемпиона Франции, это был одновременно повод гордиться матчем и злиться на реализацию. И в этой злости главным адресатом был не собственный форвард, а вратарь соперника, Сафонов просто всегда оказывался там, где нужно. Для «Ланса» это стало настоящей проблемой — команда вроде бы проходила защиту, но не могла закрепить преимущество.

Один подарок Сарра — и «ПСЖ» показал привычную безжалостность

При таком количестве моментов у «Ланса» особенно болезненно для хозяев выглядел первый гол Парижа. Маланг Сарр неудачно сыграл в касание, Дембеле прочитал момент, перехватил и тонко запустил Кварацхелию. Грузин вышел на Риссера и пробил низом в дальний угол — 0:1. Буквально одна ошибка, а Париж тут же наказал.

Это был восьмой гол Кварацхелии в Лиге 1 и 19-й во всех турнирах. Соперник «ПСЖ» может играть хорошо и выглядеть мощнее на стартовом отрезке, но, если даст свободный метр или одну плохую передачу, его тут же покарают. Команде Энрике не обязательно быть великолепной все 90 минут, достаточно, чтобы Дембеле увидел зону раньше остальных, а Кварацхелия хладнокровно завершил.

После гола Париж, кстати, не стал прибавлять. Луис Энрике держал в голове не только титул Лиги 1, но и финал Лиги чемпионов. Состав был перемешан, минуты распределялись аккуратно, Барколя ушёл в перерыве, позже были заменены Дембеле и Кварацхелия. У Парижа впереди осталась главная игра сезона — «Арсенал» в Будапеште, и это чувствовалось в максимальном контроле рисков от тренерского штаба. Но из-за этого «ПСЖ» и продолжал давать «Лансу» шансы. Уже на 46-й минуте Сима получил момент один на один, но Сафонов оставил правую руку и вытащил. Позже тот же Сима выдержал борьбу с Лукасом Эрнандесом и пробил в упор — Сафонов грудью остановил мяч! На 74-й минуте Сима наконец пробил мимо вратаря, но попал в штангу. На 80-й Сафонов снова спас — теперь ногой после удара Сангаре с близкой дистанции.

Голкиперы больших команд часто делают пару больших сейвов за матч и потом спокойно доигрывают основное время, но это не тот случай. Матвей Сафонов постоянно оказывался в центре событий — и чем дольше «Ланс» бился, тем яснее становилось, что именно Сафонов позволяет парижанам особо не нервничать.

Чемпионство «ПСЖ» — привычное, но не пустое

Парижский титул давно перестал быть сенсацией. 14-е чемпионство в истории, пятое подряд, 12-е за 15 сезонов после прихода QSI. На уровне внутренней иерархии уже доминирование, которое воспринимается как данность. Но конкретно этот сезон не был совсем уж лёгкой прогулкой. «Ланс» долго держался в роли главного преследователя, Париж периодически терял очки, много ротировал состав из-за Лиги чемпионов, клубного ЧМ и травм, а в Кубке Франции вообще рано вылетел от «ФК Париж».

Тем показательнее, что в решающий момент всё равно случился привычный итог. «ПСЖ» выиграл у главного конкурента и сделал это с хладнокровием, которое отличает команду, привыкшую брать титулы. Кварацхелия забил в первом тайме, а уже в добавленное время Ибраим Мбайе закрыл матч после передачи Дуэ, пробив в касание от перекладины. 0:2 — и никаких формальных вопросов к чемпионству.

При этом «Ланс» тоже заслуживает отдельного уважения. Команда Сажа выглядела достойным вторым номером чемпионата, хотя «номер» она явно не отбывала: по игре в этот вечер она не уступила чемпиону. Впереди у «Ланса» финал Кубка Франции против «Ниццы», и, если сохранить такой уровень интенсивности, но добавить реализацию, сезон может закончиться очень громко.

Сафонов выглядит готовым к Будапешту

Для российского болельщика главный сюжет этого вечера очевиден. Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча и в очередной раз подтвердил статус первого номера. Символично, что произошло это именно в Лансе — на стадионе, где он ещё в прошлом сезоне ярко проявил себя в Кубке Франции в серии пенальти. Теперь он вернулся и фактически принёс «ПСЖ» чемпионство.

Париж мог играть осторожно, потому что за спиной был человек, который держал уровень в каждом эпизоде, и это важный сигнал перед финалом Лиги чемпионов. «Арсенал» — команда стандартов, давления, быстрых реакций на отскоки. Там Сафонову наверняка придётся работать иначе, чем против «Ланса»: будет больше верховых мячей и борьбы во вратарской после угловых. Но форма, спокойствие и уверенность сейчас на его стороне, и если кто-то в Париже уже и готов к Будапешту, то это вратарь.