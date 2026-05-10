В воскресенье, 10 мая, ПСЖ примет «Брест» в рамках 33-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:50 Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Жером Бризар.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Марин, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Эрнандес, Руис, Ли Кан Ин, Маюлю, Фернандес, Рамуш, Баркола.

«Брест»: Кудер, Гвиндо, Диас, Ле Ген, Тусар, Маньетти, Шотар, Эбимбе, Думбия, Кастильо, Ажорк.

ПСЖ

Парижане уже практически обеспечили себе чемпионский титул и точно не должны его терять. «Красно-синие» в настоящий момент имеют в своем активе 70 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. За 31 матч команда из Парижа целых 70 раз поразила ворота соперников и 27 раз пропустила в свои. Среди недели парижский коллектив смог пробиться в финал Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «ПСЖ» (5:4, 1:1). В чемпионате Франции же « ПСЖ » поделил очки с «Лорьяном» (2:2) и выиграл у «Анже» (3:0) и «Нанта» (3:0).

Подопечные Луиса Энрике на шесть очков опережают второй «Ланс» за три тура до конца Лиги 1. Также «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов и может второй раз подряд выиграть главный евротурнир. Травмированы Ашраф Хакими и Люка Шевалье.

«Брест»

Команда из одноименного города является середняком лиги и уже точно не покинет высший французский дивизион. «Пираты» сейчас имеют в своем активе 38 зачетных баллов и 12-я строчка в турнирной таблице. Коллектив из Бреста имеет отрицательную на данный момент разницу забитых и пропущенных мячей — 41:51. Брестская команда в прошлых турах проиграла «Парижу» (0:4) и сыграла вничью с «Лансом» (3:3) и «Нантом» (1:1). До этого же брестцы также уступили «Ренну» (3:4), «Осеру» (0:3) и «Монако» (0:2).

Сейчас «Брест» уже особо ни за что не борется в текущем сезоне и просто его доигрывают. Подопечные Эрика Руа намного отстают от еврокубковой зоны и намного опережают зону вылета. В прошлом сезоне «Брест» финишировал девятый, но в этой кампании уже вряд ли сможет повторить прошлогодний результат. Травмирован Локо, дисквалифицирован Лала.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «ПСЖ» разгромил «Брест» со счетом 3:0. За всю историю команды сыграли между собой 47 матчей. в 30 играх победил ПСЖ, в 4 «Брест», оставшиеся 13 матчей завершились вничью.

