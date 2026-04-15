Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда объявил о возобновлении профессиональной карьеры. Какое достижение хочет покорить японский футболист и что он для этого уже сделал — в материале LiveSport.Ru.

Футбол в Сингапуре — ради рекорда или денег?

Плох тот футболист, который не хочет оставить свой след в истории мирового футбола. В основном, это пытаются сделать самыми очевидными способами — победами в национальных чемпионатах и еврокубках, трофеями со сборными, получением индивидуальных наград, прежде всего, главной из них — «Золотого мяча».

Однако можно пойти неординарным путем. Именно так решил поступить 39-летний экс-полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда.

Я рад получить возможность играть за «Джуронг». В этом году мне исполняется 40 лет, и я ставлю перед собой несколько личных целей, включая рекорд Гиннесса по голам в высших лигах наибольшего числа стран. Однако моя главная цель в этом клубе — выиграть чемпионат. Есть несколько очень сильных соперников, поэтому это будет непросто, но я настроен добиться этого. Кейсуке Хонда полузащитник ФК «Джуронг» (Сингапур)

Сейчас на счету японского хавбека голы в высших лигах 10 стран. Забитый гол в чемпионате Сингапура позволит ему сравняться с нынешним обладателем этого редкого достижения — уругвайцем Себастьяном Абреу, который в течение своей карьеры в 1996-2021 гг. отличился в 11 странах.

Контракт вступит в силу с началом сезона 2026/27. На этот период у 6-кратных чемпионов Сингапура, которые, по сути, являются фарм-клубом японской команды «Альбирекс Ниигата» запланировано начало новой эпохи: преобразование из «Альбирекс Ниигата Сингапур» в «Джуронг». Руководство рассчитывает, что Хонда, имеющий за спиной приличный опыт игры в разных частях мира, поможет заложить основу для дальнейшего развития проекта.

Версия с желанием Хонды попасть в Книгу рекордов Гиннесса звучит красиво. Но есть подозрения, что к возобновлению карьеры подтолкнули финансовые затруднения. По крайней мере, странно выглядит подписание контракта спустя месяц после неприятного для японца инцидента.

Из-за моего заявления о поддержке сборной Ирана американская компания, которая собиралась запустить со мной рекламную кампанию к чемпионату мира, решила отменить сделку. Но я не хочу иметь ничего общего с теми, кто игнорирует суть вещей и руководствуется такими дурными идеями. Кейсуке Хонда полузащитник ФК «Джуронг» (Сингапур)

Тем не менее, полузащитник в августе может войти в историю мирового футбола. Это обстоятельство заставляет задуматься, как Хонда докатился до жизни такой.

Игра за сборную как путеводная звезда

Когда Хонда выступал в Европе, сложно было представить, что он сорвётся и начнёт заполнять строчки в своем резюме национальными чемпионатами. Во всяком случае, ничего на это не намекало: играть в футбол на профессиональном уровне Кейсуке начал на родине в «Нагоя Грампус» (в 2005-2007 гг.), в 21 год перебрался в нидерландский «ВВВ-Венло» (в 2008-2009 гг.), а затем были ЦСКА (в 2010-2013 гг.) и «Милан» (в 2014-2017 гг.), который должен был стать венцом карьеры.

Но легендарный итальянский клуб в то время переживал не лучшие времена. Нестабильные результаты команды и частые смены тренеров не могли не сказаться на выступлении полузащитника. А его склонность к депрессии и апатии на фоне потери места в составе «россонери», что первоначально было связано с плохой формой и травмой лодыжки, только усугубляла ситуацию.

Сезон 2016/17 с точки зрения игрового времени (222 минуты) был для Хонды катастрофой. Поэтому хавбек, желающий попасть в заявку сборной Японии на ЧМ-2018, принял, как оказалось, беспроигрышное решение — отказаться от вариантов с Ла Лигой («Леванте») и АПЛ («Уотфорд») и перейти в мексиканскую «Пачуку». В итоге за год он отыграл больше 2,8 тысяч минут и за 36 матчей оформил 13+8, чем заслужил вызов в национальную команду. Летом 2018 г. в России Хонда помог сборной выйти в плей-офф и стал первым японцем, забившим на трех чемпионатах мира.

Следующим пунктом назначения для полузащитника стала Австралия. Предложение от клуба «Мельбурн Виктори» было из разряда «нельзя отказаться»: контракт на сезон с зарплатой 3 млн евро в год. Японец пришелся ко двору: оформил 8+7 за 24 матча. Но помочь команде повторить прошлогодний результат — выиграть чемпионат страны — не смог.

Окольный путь на домашние Игры

После года в Мельбурне на тот момент 33-летний футболист уже мог бы завершить карьеру. Если бы не одно «но» — Олимпийские игры 2020 г. в Токио. Двоюродный дед Хонды выступал на Олимпиаде, которую в 1964 г. принимала японская столица, так что спустя 56 лет повторить достижение предка-каноиста было делом принципа.

Однако после расставания с австралийцами хавбек долгое время не мог найти себе новую команду. Говорят, многое упиралось в высокие финансовые требования футболиста. Хонде для поддержания формы пришлось обратиться за помощью к старому знакомому — Леониду Слуцкому, который на тот момент возглавлял голландский «Витесс».

Это не просто профессионал, а робот-профессионал. Он [Хонда] очень профессионален во всем: в питании, отдыхе, тренировках. Он все делает идеально. Леонид Слуцкий футбольный тренер

Тренер позволил посещать тренировки команды, а затем с японцем даже подписали полноценный контракт, но скорая отставка российского специалиста привела к уходу Хонды, успевшего принять безрезультативное участие в 4 матчах. Впрочем, скоротечное расставание с голландцами открыло полузащитнику дорогу для нового путешествия — следующим клубом стал бразильский «Ботафого».

Хонда забил в дебютном же матче за команду, благодаря чему стал первым футболистом в истории, который забивал на 5 континентах — в Южной и Северной Америке, Евразии, Австралии и Африке (дело было в 2010 г. на чемпионате мира в ЮАР). В последующих 26 матчах Хонда, к сожалению, забил лишь 2 гола, а «Ботафого», сменивший за год 4 тренеров, занял последнее место и вылетел в Серию В. Футболист после истечения срока однолетнего контракта покинул бразильский клуб и извинился перед его болельщиками за то, что не оправдал их ожиданий.

Пандемия Covid-19 вынудила перенести проведение Токийской Олимпиады на год позже. Поэтому история с португальским «Портимоненсе» обернулась для Хонды, возможно, критичной потерей времени. Оказалось, что дедлайн по внесению новичков в заявку на чемпионат прошёл, в связи с чем японец на контракте пробыл всего 3 дня.

Через месяц 34-летний японец всё-таки заключил соглашение — с азербайджанским «Нефтчи» до конца сезона. Клуб впервые за 8 лет выиграл золото чемпионата, но 7 матчей и 2 гола в исполнении Хонды оказались для тренерского штаба олимпийской сборной Японии недостаточными для приглашения опытного футболиста.

Мечта так и осталась мечтой, поэтому Хонда на тот момент не видел смысла продолжать играть. Сезон 2021 полузащитник доиграл в составе литовского клуба «Судува», с которым последний матч провёл 3 ноября 2021 г.

С тех пор прошло более 1000 дней, и Кейсуке решил вернуться. В 2024 г. на него вышел бутанский «Паро», который хотел усилиться исключительно на время квалификации азиатского аналога Лиги конференций. Помимо международной игры, Хонда принял участие в матче местного чемпионата. Обе игры завершились победой «Паро» с одинаковым счетом 2:1.

Жизнь в режиме многозадачности

Если бы Хонда был интересен только своими выступлениями на футбольном поле. Но он более многогранная личность, чья активность давно вышла за пределы обычного футболиста. Прежде всего, японец, еще не повесив бутсы на гвоздь, умудрился на протяжении 5 лет отработать главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи.

Эта страна в Юго-Восточной Азии, в свое время, сильно впечатлила футболиста. С тех пор он решил как-то делать жизнь в Камбодже по мере своих возможностей лучше. Так, он основал футбольную академию и на ее основе организовал клуб «Солтило Ангкор». А на работу в национальной команде согласился на безвозмездных началах. Отборочные этапы на крупные турниры остались непреодолимыми, но камбоджийцам удалось одержать несколько побед.

Помимо футбола, Хонда пристально занимается инвестированием. Им в этом деле движет желание не только заработать, но и улучшить мир. Еще в 2018 г. он совместно с известным актером и музыкантом Уиллом Смитом открыл венчурный фонд Dreamers Fund. А в январе 2024 г. Кейсуке заявил о запуске собственного фонда X&KSK, который будет поддерживать именно японские стартапы.

В общем, Хонда — настоящий космополит. Хотелось бы, чтобы таких футболистов, которые не только на поле демонстрируют класс, но и в реальной жизни совершают весомые дела, было больше.