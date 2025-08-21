Невероятно, но факт: Вернер, Янг и еще пять игроков, которых сравнивали с Месси

Мало кто из футболистов может похвастаться резюме, сопоставимым с достижениями Лионеля Месси: один чемпионат мира, два Кубка Америки, 875 голов за карьеру, 389 результативных передач, 12 чемпионских титулов и четыре победы в Лиге чемпионов.

Можно было бы подумать, что настолько легендарная карьера заставит тренеров и экспертов дважды подумать, прежде чем упоминать молодых игроков в одном ряду с Месси. Но иногда они просто не могут удержаться от сравнений.

Не считая ироничных прозвищ в духе «[добавь национальность] Месси », мы выбрали семерых футболистов, которых всерьез и без шуток сравнивали с Месси — и в это до сих пор трудно поверить.

Эшли Янг

«Я считаю, что Эшли — игрок мирового класса, правда», — заявил Мартин О’Нил после того, как Янг помог «Астон Вилле» обыграть «Эвертон» (3:2) в декабре 2008 года.

Эшли Янг globallookpress.com

«Я нечасто использую такие слова, но он действительно топ. И он еще далек от своего достиг своего пика.

Если посмотреть на других топ-игроков в возрасте 22–23 лет, которые уже невероятно хороши… Взять хотя бы Роналду и Месси — и спросить себя, куда им расти дальше, но они всё равно становятся лучше», — добавил О’Нил.

Когда журналист уточнил, действительно ли он ставит Янга в один ряд с Месси и Роналду, О’Нил ответил: «Да. Я только что сделал это. Это мое мнение. Я смотрю на игроков, я смотрю много матчей в Европе, слежу за футболом, и вижу, что большинство футболистов — функциональные. Некоторые приличные, некоторые выше среднего, некоторые очень хорошие. А потом есть те, кто абсолютно исключителен. Эшли Янг именно такой — абсолютно исключительный».

Без тени иронии: Янг действительно провел выдающуюся карьеру и больше двух десятилетий оставался на высоком уровне.

39 матчей за сборную Англии. Чемпион Англии с «Манчестер Юнайтед». Чемпион Италии с «Интером». Почти 500 матчей в Премьер-лиге. Универсал, надежный, всегда самоотверженный.ё

Но, как сказал бы Рой Ходжсон, «давайте не будем здесь устраивать цирк».

Каким бы хорошим он ни был, до уровня Месси Янг не дотягивал. Он ни разу даже не попадал в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч». А Месси выигрывал его восемь раз.

Боян Кркич

После требла «Барселоны» в сезоне 2008/09, добытого в основном своими воспитанниками, в медиа началась настоящая охота за «новым Месси» из Ла Масии.

В итоге понадобилось около 15 лет, пока на горизонте не появился Ламин Ямаль.

Боян ворвался в большой футбол примерно в том же возрасте, подавал огромные надежды и в итоге провел вполне достойную карьеру. Но до высот Месси так и не дотянулся.

Боян Кркич globallookpress.com

«Думаю, так было всегда и так будет всегда. Это отражение общества. Мы хотим всё и сразу, мы не ценим то, что имеем, и не ценим самих себя.

Иногда мы больше ценим того, кто рядом, и это лишает нас удовольствия, которое мы могли бы испытывать, если бы присмотрелись к тому, что есть у каждого из нас.

И, если честно, я вообще не понимаю, зачем искать или хотеть найти "нового Месси". Раньше искали "нового Роналдиньо".

В итоге мы просто лишаем игрока возможности стать самим собой. У каждого своя суть, и в этом как раз и заключается вся красота», — вспоминал Кркич в интервью ESPN о бесконечных сравнениях с Месси.

Мудрые слова.

Жерар Деулофеу

Через несколько лет после Бояна на себя обратил внимание другой воспитанник Ла Масии — Жерар Деулофеу. Испанская спортивная пресса, разумеется, не удержалась и тут же начала сравнивать его с Месси.

Жерар Деулофеу globallookpress.com

«В итоге такие сравнения больше вредили, чем помогали. Обычно я не читаю газеты, но этот заголовок запомнил. Он создал слишком большие ожидания у болельщиков "Барселоны". А ведь Месси — один-единственный», — признался Деулофеу в интервью Forza Milan.

Деулофеу пробился в первую команду «Барсы», но закрепиться не сумел, и лишь в период более стабильных отрезков карьеры в «Эвертоне» и «Уотфорде» раскрылся как добротный крайний полузащитник.

Но игроком масштаба Месси? Даже близко нет.

Маркус Эдвардс

«Его качества — только внешне, по телосложению и по стилю игры — немного напоминают молодого Месси», — говорил Маурисио Почеттино о Маркусе Эдвардсе, когда тот впервые заявил о себе в академии «Тоттенхэма».

Маркус Эдвардс globallookpress.com

«Он невысокий, левша. Я помню немного Эрика Ламелу, когда тот играл за "Ривер Плейт". У него тогда были длинные волосы, лет в 14–15. В сети полно видео, где он брал мяч, не отдавал передачу и сразу бил по воротам», — добавил Почеттино.

Ох уж этот Поч. С Ламелой еще куда ни шло, никто бы не стал делать из этого сенсацию. Но упоминать рядом с юным парнем фамилию Месси — плохая идея.

Эдвардс действительно хороший футболист. Отлично проявил себя в Португалии, а в прошлом сезоне помог «Бернли» в борьбе за возвращение в АПЛ.

Но к 26 годам он так и не получил вызова в сборную Англии и до сих пор живет с грузом того сравнения, сделанного тренером из лучших побуждений, но совершенно не к месту.

Тимо Вернер

Ах, Тимо. Возможно, это самый неудачный пример сравнения с Месси, который хуже всего «состарился».

«Для меня "Лейпциг" — один из скрытых фаворитов Лиги чемпионов, — писал в своей колонке легендарный немецкий футболист Берти Фогтс в 2017 году. — У них есть блестящие и быстрые игроки. Тимо Вернер даже напоминает мне молодого Лионеля Месси».

Тимо Вернер globallookpress.com

Честно говоря, в то время Вернер действительно считался одним из самых востребованных молодых форвардов Европы. Но перечитывать эту строчку в 2025 году — то еще удовольствие.

А что насчет прогноза Фогтса о «темной лошадке» Лиги чемпионов? Увы, тоже мимо. «Лейпциг» вылетел уже на групповом этапе, заняв третье место в более чем проходимой группе с «Бешикташем» и «Порту».

Факундо Буонанотте

«Когда он замедляется и снова ускоряется — он напоминает мне Лионеля Месси. У него очень высокий уровень», — говорил Карлос Тевес о молодом аргентинском плеймейкере, когда тренировал его в «Росарио Сентраль».

Факундо Буонанотте globallookpress.com

В защиту Тевеса стоит сказать: он имел в виду лишь определенный аспект игры Буонанотте и не пытался утверждать, что тот станет таким же великим, как его бывший партнер по сборной.

Талантливый игрок «Брайтона» комплимент оценил, но сразу же его нивелировал: «Нет, это невозможно. Он был моим кумиром, моим абсолютным героем. А мне всего 19, тогда как он в этом возрасте уже играл в Эль-Класико за "Барселону" против "Реала".

Это было здорово со стороны Тевеса, и думаю, он скорее имел в виду мою скорость и умение резко ускоряться. Это всё разлетелось по соцсетям и стало вирусным, но, если честно, было бы неуважением к Месси делать прямое сравнение».

Кендри Паэс

«У него есть всё, чтобы стать лучше Лео Месси, лучше Неймара. Но всё зависит от него и его окружения», — сказал в интервью L’Équipe бывший игрок сборной Эквадора Карлос Тенорио.

«Впервые вижу футболиста с такими характеристиками. Думаю, у него есть всё, чтобы стать одним из важнейших игроков мирового футбола», — настаивал Тенорио.

Кендри Паэс globallookpress.com

Паэсу пока всего 18, вся карьера еще впереди. Может, он и оправдает столь смелые слова. Кто знает?

Мы большие поклонники этого таланта, который теперь принадлежит «Челси», и будем внимательно следить за тем, как он проявит себя в аренде во французском «Страсбурге». Он впервые будет играть за пределами Эквадора.

Но всё же давайте будем серьезными. Утверждать, что любой тинейджер может быть «лучше Неймара» (лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии) — это уже перегиб. Не говоря уже о Месси.

Тенорио стоило бы взять пример с Пепа Гвардиолы.

«Надо дать ему развиваться, — говорил Гвардиола о Ламине Ямале. — Сам факт, что его сравнивают с Месси — уже большое признание.

Это как если бы художника сравнили с Ван Гогом. Люди скажут: "Ого, он неплох, значит, у него есть талант". Но нужно дать ему пройти свой путь. И тогда посмотрим.

Месси — это феномен. 90 голов за сезон, 15 лет подряд, без пауз, без травм. Это что-то особенное. Нужно просто дать ему идти своим путем», — сказал Гвардиола.

Гвардиола говорил это про Ямаля — единственного молодого игрока, который, возможно, действительно сможет хотя бы приблизиться к Месси. Но очевидно, что эти слова применимы ко всем остальным тоже.