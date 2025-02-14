Миранчук, Вернер, Бога и еще семь футболистов, которым Месси пророчил большое будущее

Кенеди

После впечатляющего дебюта в первой команде бразильского «Флуминенсе» Кенеди летом 2015 года перешёл в «Челси». Сумма трансфера составила чуть больше шести миллионов фунтов.

Кенеди globallookpress.com

В своем дебютном сезоне на «Стэмфорд Бридж» Кенеди провел за «синих» 20 матчей, периодически действительно демонстрируя высокий уровень.

Однако после этого бразилец начал каждый год ездить по арендам, успев поиграть за «Уотфорд», «Ньюкасл», «Хетафе» и «Гранаду».

В 2021 году Кенеди подписал новый контракт с «Челси», после чего отправился в аренду на сезон во «Фламенго». В январе 2022 года лондонский клуб вернул его из из-за нехватки игроков в защите.

Через шесть месяцев Кенеди окончательно покинул «Челси», подписав контракт с «Вальядолидом». Как ни странно, с тех пор он еще ни разу не менял команду.

Максвел Корне

В январе 2015-го Корне отказался подписывать новый контракт с «Мецем» и перешел в «Лион». Это случилось незадолго до того, как он оказался в списке Месси.

Максвел Корне globallookpress.com

За шесть с половиной лет Корне провел за «Лион» более 250 матчей и стал ключевым игроком команды, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов в 2020 году.

После успешного периода в «Лионе» ивуариец летом 2021 года перешел в «Бернли». Английский клуб заплатил за него 13 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/2022 Корне был признан лучшим игроком «Бернли», в том числе благодаря тому, что ему удалось забить девять мячей в рамках АПЛ.

В 2022-м Корне подписал контракт с «Вест Хэмом», но здесь ему не удалось проявить себя. В январе этого года Максвел перешел в «Дженоа» на правах аренды.

Жереми Бога

Жереми Бога globallookpress.com

Воспитанник академии «Челси», Бога считался перспективным игроком и имел шансы на успешную карьеру на «Стэмфорд Бридж». Однако за первую команду «синих» он в итоге провел лишь 18 минут.

Жереми вышел в стартовом составе на матч Премьер-лиги против «Бернли» в августе 2017 года, но из-за раннего удаления Гэри Кэйхилла вскоре был заменен.

Оставшуюся часть сезона Бога провел в аренде в «Бирмингем Сити», а затем успешно выступал в Серии A за «Сассуоло» и «Аталанту».

В этом сезоне Бога играет во Франции за «Ниццу».

Джеймс Уилсон

Джеймс Уилсон globallookpress.com

Уилсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В мае 2014 года в своем дебютном матче за первую команду «красных дьяволов» ему удалось забить два мяча в ворота «Халл Сити».

К сожалению, ему не удалось развить этот успех. После завершения сезона-2018/2019 Джеймс покину «Манчестер Юнайтед». К тому моменту он уже успел поиграть на правах аренды за «Брайтон», «Дерби Каунта» и «Шеффилд Юнайтед».

Сейчас 29-летний нападающий выступает за «Нортгемптон Таун», а до этого в его карьере были «Абердин», «Солфорд Сити» и «Порт Вейл».

Тимо Вернер

Те, кто склонны к язвительности, могли бы сказать, что Вернеру стоило бы посвятить год игре на банджо, чтобы наконец научиться попадать по мячу.

Тимо Вернер globallookpress.com

Но футболист с такой статистикой в Бундеслиге, как у Тимо, явно не заслуживает такой критики.

За четыре сезона в «Лейпциге» Вернер забил 95 мячей, регулярно выступал за сборную Германии и летом 2020 года перешел в «Челси» за 47 миллионов фунтов.

Однако в Англии у него возникли трудности — Вернер забил всего 23 гола в 87 матчах.

После возвращения в «Лейпциг» Вернер не смог вернуть прежнюю форму. С января 2024-го немецкий нападающий выступает за «Тоттенхэм». Если говорить откровенно, здесь он тоже не впечатляет.

Гьяси Зардес

Зардес попал в поле зрения Месси после того, как забил 16 мячей помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть Кубок MLS в 2014 году. Благодаря этому он стал регулярно играть за сборную США.

Однако оправдать ожидания Гьяси не смог и в 2018 году перешел всего лишь в «Коламбус Крю». Правда, вместе с этим клубом он тоже выиграл Кубок МЛС.

Позже Зардес играл за «Колорадо Рэпидз» и «Остин». Сейчас находится в статусе свободного агента.

Аккурсио Бентивенья

Один из самых малоизвестных игроков в списке Месси. В 2015 году Бентивенья играл за «Палермо», но так и не смог закрепиться в составе сицилийского клуба.

После нескольких аренд, наиболее успешной из которых была в «Каррарезе», Бентивенья в 2018 году подписал полноценный контракта с клубом из Серии C.

Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Пескару» в Серии B.

Календарь и таблица Серии А

В 2016 году Бентивенья даже провел два матча за молодежную сборную Италии, которые так и останутся главными воспоминаниями в его карьере.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук globallookpress.com

Техничный и тонкий атакующий полузащитник, Миранчук в настоящее время играет в МЛС за «Атланту Юнайтед».

За прошедшее десятилетие после предсказания Месси российский полузащитник успел провести несколько сезонов в Серии A, выступая за «Аталанту» и «Торино». До этого в его карьере был большой период в московском «Локомотиве».

Миранчук принял участие во всех трех матчах сборной России на Евро-2020, отметившись победным голом в ворота Финляндии в групповом этапе.

Рони Лопеш

Когда Месси составлял список будущих звезд, Лопеш находился в системе «Манчестер Сити» и перед началом сезона-2014/2015 был переведён в первую команду английского клуба, который в то время возглавлял Мануэль Пеллегрини.

Рони Лопеш globallookpress.com

Однако португалец так и не смог закрепиться в «Сити» и в том же 2015 году был продан в «Монако» за девять миллионов фунтов.

Во Франции дела пошли значительно лучше: после удачной 18-месячной аренды в «Лилле» он вернулся в «Монако» и забил 17 мячей в сезоне 2017/2018.

В 2019-м Лопеш перешел в «Севилью», которая была впечатлена его игрой. Но, как и в «Сити», здесь он тоже столкнулся с серьезной конкуренцией. Дальше были три аренды — в «Ниццу», «Олимпиакос» и «Труа».

После продажи в «Брагу» Рони провел невыразительный сезон в Португалии, а прошлым летом перебрался в турецкий «Аланьяспор». В Турции 29-летний вингер тоже не задержался. С недавних пор он находится в аренде в «Фаренсе».

Также добавим, что Лопеш попал в расширенный список сборной Португалии на ЧМ-2018, но в итоговую заявку не вошел.

Кайри Шелтон

Еще один футболист, о котором мало кто слышал. Шелтон был выбран под вторым номером на драфте МЛС в 2015 году клубом «Нью-Йорк Сити». В середине 2010-х годов он действительно считался перспективным игроком.

Однако карьера Шелтона так и не вышла на новый уровень: после слабого отрезка в «Нью-Йорке» в 2017 году он был продан в «Спортинг Канзас-Сити».

Кайри до сих пор остается в составе клуба, хотя в 2019 году отправлялся в аренду в немецкий «Падерборн», выступавший в то время во второй Бундеслиге. С 2020-го играет в МЛС.