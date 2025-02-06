Вне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными

В зимнее трансферное окно 2025 года, как и ожидалось, доминировала финансовая мощь Премьер-лиги, но и по всей Европе все еще совершались интригующие сделки.

Вы, вероятно, уже знаете о дорогостоящем переходе Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен». Возможно, вас привлекла сделка «Милана» «на флажке» с Сантьяго Хименесом. Но что насчет бывшего игрока «Уотфорда», который зажег в МЛС, но теперь направляется в Ла Лигу? Или о последней хитрой инвестиции «Борнмута»?

Потратив несколько дней на то, чтобы собраться с мыслями и подсчитать цифры, аналитик The Athletic Том Харрис выбрал пять многообещающих полноценных трансферов, которые вскоре могут показаться действительно очень мудрыми капиталовложениями.

Кучо Эрнандес

25 лет, из «Коламбус Крю» в «Бетис» за 13 млн евро

Еще до триумфального периода в МЛС нападающий Эрнандес всего в 18 лет помог испанской команде «Уэска» впервые выйти в Ла Лигу, забив 16 голов во втором дивизионе, после чего забил первые голы в матчах на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» в следующем сезоне.

Затем он забил пять мячей, включая три сенсационных индивидуальных гола, в следующем сезоне в «Мальорке», но забил только дважды за «Хетафе» в сезоне 2020/21, забил крученым ударом с 25 ярдов в матче с «Кадисом», открывая счет голам за свой третий испанский клуб за столько же лет.

А потом был «Уотфорд», где Эрнандес закрутил мяч под штангу в своем дебютном матче против «Астон Виллы» и выполнил эффектный удар через себя в матче против «Арсенала», прежде чем снова исчезнуть с радаров.

Кучо Эрнандес globallookpress.com

Однако теперь все по-другому, поскольку Эрнандес снова возвращается в Ла Лигу после трех продуктивных лет в «Коламбус Крю». Всего за 88 полных игр в североамериканских турнирах теперь уже 25-летний игрок забил 84 гола, приведя команду Вильфрида Нэнси к Кубку МЛС и Кубку Лиги, забив голы в обоих финалах.

В прошлом сезоне никто не наносил больше ударов за игру, чем Эрнандес — почти шесть — в МЛС, в то время как всего три игрока создавали моменты чаще с открытой игры. Только Лионель Месси закончил сезон с большим количеством голов и передач за 90 минут на поле.

Кучо Эрнандес — ассисты и голы не с пенальти The Athletic

Эрнандес не просто появляется в штрафной, он невероятно активен в последней трети поля. Он может играть как с фланга, так и через центр, способен создавать моменты с помощью резких навесов на фланг, как показано выше, при этом привнося энергию и решимость при игре без мяча. Он занял третье место по отборам, перехватам и возвратам мяча в атакующей трети в 2024 году, что демонстрирует его аппетит к борьбе за мяч наряду с беспощадной результативной голевой серией.

Переход из МЛС обратно в Ла Лигу не будет простым, но Эрнандес присоединяется к интересной группе атакующих игроков «Бетиса», где игру строят волшебный Иско и результативный Джовани Ло Чельсо. Антони присоединился к команде на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», в то время как Абде Эззалзули взрывается скоростью и энергией на противоположном фланге.

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С его впечатляющей скоростью работы и любовью к зрелищной игре Эрнандесу не потребуется много времени, чтобы влюбить в себя еще одну группу испанских болельщиков.

Хулио Солер

19 лет, из «Лануса» в «Борнмут» за 8 млн евро

Андони Ираоле потребовалось чуть меньше двух сезонов, чтобы превратить «Борнмут» в одну из его голодных до мяча, высоко прессингующих команд, полностью перестроив состав, чтобы справиться с возросшими физическими требованиями его интенсивного подхода. Солер выглядит как еще один умно выцеленный трансфер, чтобы поддержать эту эволюцию.

Все еще 19-летний Солер сохраняет средний возраст 17 постоянных приобретений Ираолы в «Борнмуте» ниже 21 года. Трое из них — Милош Керкез, Дин Хейсен и Алекс Скотт — быстро стали постоянными и ключевыми игроками, когда они доступны.

Подобно Керкезу, игроку, с которым он будет бороться за место левого защитника, Солер, похоже, играет с удвоенной скоростью.

Проносясь вверх и вниз по флангу, он одинаково хорошо прорывается сквозь мешающих ему соперников и узкие зазоры в обороне, перемещаясь вперед и отскакивая от защитника к защитнику, умело ставя корпус. Его импульс движения вперед с мячом впечатляет, и он отлично справляется с фолами и двигает мяч к лицевой для навесов.

Но неудивительно, что именно его атлетизм выделяется больше всего, часто его можно увидеть летящим по флангу наперерез, чтобы поддержать свою команду в атаке, или преодолевающим большие расстояния, чтобы укрепить оборону.

Хулио Солер globallookpress.com

Учитывая важность, которую Ираола придает реактивной оборонительной схеме, его игроки всегда готовы подняться выше, чтобы поддержать товарищей по команде, которые выдвинулись вперед, так что интуиция, скорость и концентрация Солера явно соответствуют требованиям.

Бывают моменты, когда Солер может слишком увлечься перехватами, из-за чего его легко вывести из игры стеночкой, но его физические данные подходят для команды Ираолы, и у него есть время научиться контролировать эту агрессию под руководством одного из главных специалистов по игре без мяча в мире.

Даже если Керкез уйдет, у «Борнмута» будет готовая замена в строю.

Ян-Никлас Бесте

26 лет, из «Бенфики» во «Фрайбург» за 8 млн евро

Был только один кандидат на самый важный пенальти в истории «Хайденхайма».

Когда до конца последнего матча сезона в мае 2023 года оставалось только добавленное время, соперник по повышению в классе «Гамбург» заработал три необходимых им очка, и его болельщики высыпали на поле, чтобы начать праздновать возвращение в Бундеслигу. Однако примерно в 200 км от них, «Хайденхайму» — любительскому клубу всего 20 лет назад — нужно было забить дважды за оставшиеся минуты, чтобы занять свое место.

Ян-Никлас Бесте реализовал пенальти на 92-й минуте и 33-й секунде и сделал решающий пас на 98-й минуте, чудесным образом впервые отправив команду из маленького городка в высший дивизион Германии.

Сказка на этом не закончилась, поскольку Бесте продолжил сеять хаос на левом фланге уже в Бундеслиге. Маленький защитник, ставший крайним нападающим, отличающийся своей пушистой бородой и крутой подачей левой ногой, он сделал 11 результативных передач в своем первом сезоне в Бундеслиге, а «Хайденхайм» занял восьмое место и с первой попытки получил право на участие в еврокубках.

Бесте также успешно выполнил 77 единоборств в том сезоне, что является пятым показателем в дивизионе, и только Нико Шлоттербек сохранил более высокий процент побед в отборах среди игроков с более чем 100 попытками единоборств. Несмотря на свое телосложение и атакующие намерения, Бесте вполне способен постоять за себя.

Все моменты и ассисты созданные Бесте The Athletic

На бумаге последующий переход 26-летнего игрока в «Бенфику» прошлым летом казался подходящим вариантом, поскольку он обладал похожим профилем для замены Алехандро Гримальдо, но после травмы и смены тренера Бесте с трудом удалось вписаться в планы Бруно Лаже.

Вернувшись в Бундеслигу с «Фрайбургом», он имеет шанс объединиться с талантливым Винченцо Грифо слева и заново вернуть свою креативную и результативную форму. Только три команды Бундеслиги создали меньше ожидаемых голов (xG) со стандартов в этом сезоне, аспект, в котором Бесте блистает.

Грифо и Рицу Доан — единственные игроки, которые забили более пяти голов в Бундеслиге за «Фрайбург» до сих пор, но подачи Бесте слишком хороши, чтобы не задействовать и остальных.

Максенс Какере

24 года, из «Лиона» в «Комо» за 15 млн евро

Для команды, которая провела 22 сезона, борясь за возвращение в высшую лигу итальянского футбола, у «Комо» в составе есть игроки с серьезным послужным списком.

Постоянное назначение Сеска Фабрегаса на пост тренера в 2024 году, а также их долгожданное повышение, привлекло в Ломбардию несколько известных имен — от Рафаэля Варана до Альберто Морено, Серхи Роберто и Деле Алли, — но именно молодые игроки начинают расцветать в системе 37-летнего специалиста, основанной на владении мячом.

Звезда академии мадридского «Реала» Нико Пас блистал в креативной роли атакующего полузащитника, в то время как универсальный вингер Ассане Диао забил два гола в своих первых пяти играх за клуб. Рядом с ними опорный полузащитник Какере может быть оптимистично настроен по поводу того, что он сможет вернуться на свою многообещающую карьерную траекторию.

Какере провел большую часть своей футбольной жизни в «Лионе», постепенно пробившись в первую команду в возрасте 19 лет с серией впечатляющих выступлений в ноябре 2019 года. Всего девять месяцев спустя он вышел в стартовом составе вместе с Бруну Гимарайншем на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», укрепив полузащиту со своим типичным самообладанием и контролем мяча.

Хотя с тех пор он выходил в стартовом составе более 150 раз, угроза вылета из-за финансовых проблем вынудила клуб продать Какере. «Комо» перехватил его, и 24-летний игрок добавит несомненное качество и глубину их полузащите.

Максенс Какере globallookpress.com

Что сразу бросается в глаза в Какере, так это его элегантность с мячом, это устойчивый к прессингу полузащитник с хорошим диапазоном паса, способный диктовать темп игры из своей более глубокой роли. Ни один игрок не выполнил больше чем его 286 прогрессивных передач в Лиге 1 в прошлом сезоне, в то время как только Жюльен Понсо смог превзойти его 70 прогрессивных передач из роли центрального полузащитника.

Как показано на графике его показателей ниже, его способность постоянно продвигать мяч вперед дополняется сильным аппетитом к обороне, а его чувство позиции помогает ему тушить пожары по всей ширине полузащиты.

Атакующие и защитные показатели Какере в «Лионе» The Athletic

Амин Гуири

24 года, из «Ренна» в «Марсель» за 19 млн евро

Прошло почти 15 лет с тех пор, как Марсель в последний раз становился чемпионом Франции, и хотя разрыв в 10 очков с «ПСЖ» на этот раз, вероятно, непреодолим, смелое назначение Роберто Де Дзерби вместе с массовой перестройкой состава говорит о том, что амбиции бороться за титулы все еще живы.

Единственное, с чем им было трудно найти в последние годы, — это стабильный бомбардир, и только Пьер Эмерик-Обамеянг забил более 15 голов в лиге за один сезон с 2019-20. Новичок Гуири, которому все еще всего 24 года, выглядит многообещающей ставкой на предстоящие сезоны.

Амин Гуири globallookpress.com

После своего прорывного сезона в «Ницце», когда он дважды забил в своем первом старте в Лиге 1 в августе 2020 года, Гуири забил 12, 10 и 15 голов в трех последовательных сезонах, изначально хорошо играя за «Ренн» после рекордного перехода в размере 28 миллионов евро. Однако франко-алжирский форвард начал испытывать проблемы со стабильностью, в то время как «Ренн» скатился вниз по таблице, а новый тренер Жорже Сампаоли поставил под сомнение его способность быть «лидером атак».

Технические способности Гуири должны позволить ему раскрыться в гибких схемах построений Де Дерби, и он очень рад опускаться глубоко и находить свободные зоны для получения передач и разворотов. Его способности к дриблингу позволяют ему создавать остроту на ровном месте, в частности, проскальзывая мимо Данило и забивая в верхний угол в матче против ПСЖ в прошлом сезоне, а его голевая передача в Кубке Франции в 2022 году показала его лучшие таланты.

Хотя Гуири и не удалось достичь высот в своем первом сезоне в «Ренне», в целом он хорошо выступал перед чужими воротами и способен завершать навесы и передачи одним касанием, часто после того, как внес вклад в наращивание атаки.

За плату примерно на 8 млн евро, что ниже, чем за него заплатили три сезона назад, с большим количеством ценного опыта в Лиге 1 за плечами, этот трансфер выглядит как выгодная сделка.