«Бетис» одной ногой в плей-офф Лиги чемпионов

Иско на 59-й минуте матча реализовал пенальти и принёс «Бетису» минимальную победу над «Фейеноордом» — 1:0. В итоге испанцы набрали 9 очков из 9 возможных и поднялись на пятое место в Лиге чемпионов. Следить за её ходом можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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90+4' Всё. Звучит финальный свисток. «Бетис» одержал минимальную победу над «Фейеноордом» и набрал 9 очков. Испанский клуб поднялся в общем этапе Лиги чемпионов на пятое место. К слову, приблизилась к историческому доистижению. Испанцы одной ногой в плей-офф Лиги чемпионов. Я с вами прощаюсь. Пока.

90+3' «Бетис» близок к тому, чтобы одержать третью победу в трех матчах общего этапа Лиги чемпионов. До финального свистка остаются считанные минуты.

90+2' Замена в составе «Фейеноорда»: Таргаллин идёт отдыхать на скамейку запасных, в игру вступает свеженький Ван ден Элсхаут.

90+1' Зекиель нарушил правила в центре поля, досталось Себальосу.

90' К основному времени матча добавлено 4 минуты.

88' Опасно! Диарра нанёс удар из-за пределов штрафной, бил метров с 23-х, мяч пролетел мимо левой стойки.

Статистика матча 10 Удары в створ 2 4 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 4 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 8 Фолы 10

86' Рикельме получает карточку жёлтого цвета за фол против Мармоля в центре поля.

85' Опасно! Берналь бьет пощно из-за пределов штрафной, мяч прилетает прямо в руки голкиперу.

83' Замены у «Бетиса»: поле покидает Бельерин, в игру вступает Ортис.

82' Замена у «Фейеноорда»: с поля уходит Валенте, на поле выходит Стейн.

81' Двойная замена в составе «Бетиса»: с поля уходят Пэрротт и Иско, в игру вступают Ло Чельсо и Деосса.

80' Ванхутт подал с левого углового, защитники «Бетиса» справились с угрозой и вынесли мяч к центральному кругу.

79' Двойная замена в составе «Фейеноорда»: с поля уходят Ванхутт и Сент-Жюст, в игру вступают Ватанабэ и Диарра.

78' Владение мячом подросло у «Фейеноорда», а счет — нет. У гостей — 55%, у «Бетиса» — 45%.

76' Рикельме ворвался в штрафную соперника через центр поля, нанес удар в левый угол, но вратарь спокойно накрыл мяч, который летел низом.

74' Таргаллин подал с левого фланга атаки, но первыми оказались защитники «Бетиса».

72' Пэрротт положил руки на спину Дживайро, судья усмотрел фол в атаке.

70' Игроки «Бетиса» попали в офсайд в двух атаках подряд: сначала Рикельме, а затем Парротт.

68' Роки по-прежнему находится у кромки поля, ему оказывают помощь врачи, они пытаются остановить кровотечение у футболиста.

66' У Роки разбит но после того, как ему в лицо прилетел мяч после удара, который нанёс Ферри.

64' Двойная замена в составе «Бетиса»: с поля уходят Форналс и Антонив, в игру вступают Рикельме и Себальос.

62' «Бетис» пробил по воротам соперника 14 раз, в створ — 7. Фейеноорд нанес 6 ударов, 2 — в створ.

Иско globallookpress.com

59' ГОООООООООЛ! 1:0! Иско! Иско реализовал пенальти, отправив мяч в правый угол, вратарь метнулся в противоположный.

59' ПЕНАЛЬТИ?! Сент-Жюст подыграл рукой в собственной штрафной после того, как Эз подал с левого края во вратарскую.

58' Команды провели на поле почти час игры, а замен не было. «Бетис» и «Фейеноорд» играют пока игроками, которые вышли в стартовом составе.

56' С Сент-Жюстом всё в порядке, он вернулся в игру, команды снова играют в равных составах.

55' Форнальс нанёс дальний удар из-за пределов штрафной прямо в руки вратарю.

53' Ванхутт хватал руками Иско за футболку и получил карточку желтого цвета.

52' На поле становится ЖАРКО! Эз пробил мощно из-за пределов штрафной, мяч прилетел в висок Сент-Жюсту. Но арбитр не дал свисток. Игрок «Фейеноорда» рухнул в штрафной, «Бетис» пытался продолжить атаку, но гости всеми усилиями достучались до арбитра, что Сент-Жюсту оказали помощь.

51' Ответ от «Бетиса», Антони рванул на скорости по правому флангу, но тут сыграли чисто в подкате защитники.

50' Мусса находясь на дужке, отдал пас на Зекиеля, но его тут же накрыли в штрафной три игрока «Бетиса».

48' Гости начинают активно вторую половину встречи. Хадж-Мусса ворвался в штрафную площадь соперника по центру и с близкого расстояния пробил по воротам, Вальес отразил удар.

46' Начался второй тайм.

«Бетис» — «Фейеноорд» globallookpress.com

45+2' Звучит свисток на перерыв. Счёт в матче «Бетис» — «Фейеноорд» не открыт — 0:0. Отдыхаем.

45+1' ОПАСНО! Лучший момент у «Фейеноорда» в первом тайме. Зекиель влетел во вратарскую и замкнул прострельную передачу с левого фланга. Мяч предательски полетел выше ворот.

45' К основному времени первого тайма добавлена 1 минута.

43' Гости подают с правого углового, но мяч перелетает всех игроков, «Фейеноорд» в итоге сохрняет контроль над мячом и будет атаковать вторым темпом. Пока команда катает мяч на чужой половине поля.

41' Новая атака у нидерландской команды и снова Хадж-Мусса в главной роли. Он входит в штрафную с правого фланга, сближается с лицевой линией. Натан выставил левую ногу и отбил мяч на угловой.

39' Гостям не удаётся отодвинуть игру от своих ворот, испанцы стремительно переходят центр поля и подключают левый фланг атаки. Сейчас «Бетис» катает мяч в близи границ штрафной площади, пытаясь расшатать оборону соперника.

37' Момент. А вот и ответ от гостей, Хадж-Мусса на скорости убежал от защитников по центру, приблизился к штрафной площади и пробил в левый угол. Вальес в прыжке отразил удар. Первый момент создали футболисты «Фейеноорда».

35' Испанцы нанесли 11 ударов в сторону ворот соперника, 5 раз попали в створ, но забить гол пока «Бетису» не удалось.

33' «Бетис» явно наиграл на гол, команда из Нидерландов всем составом обороняется. Снова испанцы в атаке, дальним ударом отметился центральный защитник Бартра, целился в левый угол, но Эрнст вытянулся в струнку и достал мяч.

31' МОМЕНТИЩЕ! Антони отдает пас вглубь штрафной на Пэрротта, тот бьет мощно с 10-ти метров. Эрнст отражает удар. Иско со второй попытки бьет на добивании, кипер «Фейеноорда» ловит мяч намертво.

29' Эз совершил кросс по левому флангу, вошел в штрафную площадь соперника, прострелил в направлении Пэрротт, но защитники перехватили мяч и вынесли его подальш от своих ворот.

27' Антони пробил с правого угла штрафной, но его выстрел заблокировали защитники нидерландской команды.

25' Иско влетал в штрафную площадь соперника с левого фланга, но не смог как следует принять мяч, чтобы нанести удар. Защитники «Фейеноорда» выбили мяч подальше от своих ворот.

«Бетис» — «Барселона» globallookpress.com

23' Иско чуть не пострадал в борье за мяч. Хави поднял высоко ногу и чуть не заехал по голове игроку «Бетиса». Судья зафиксировал нарушение правил, но пока без карточку.

21' Фол в центре поля. Пэрротт заехал по ногам Сент-Жюсту.

20' «Бетис» к середине первого тайма нанёс по воротам соперника два удара и оба в створ. «Фейеноорду» пока хвастаться нечем. Гости пока не могут подобраться к воротам испанского клуба.

18' «Бетис» довольно спокойно играет с мячом, испанцы контролируют 54% игрового времени, гости — 46%.

16' Хадж-Мусса подал в штрафную соперника справа, но защитники первыми оказались на мяче.

15' Опасно! Антони пробил с правого угла штрафной соперника в ближний угол, Эрнст поймал мяч намертво.

14' Первая жёлтая карточка в матче. Антони пробросил мяч по правому флангу атаки. Мармоль свистнул ему по ногам.

12' Валенте прорывался по левому флангу, почти вошёл в штрафную площадь соперника, но защитники «Фейеноорда» вынесли мяч.

10' Опасно! После подачи с правого фланга, Эз с линии вратарской пробил пяточкой, мяч прилетел прямо в руки вратарю.

08' Эз пытался на дриблинге проскочить через левый фланг атаки, а Дживайро не дал себя обыграть и оттеснил соперника от мяча.

06' Антони подал с правого полуфланга в штрафную соперника, но никто из одноклубников не подключился к атаке. Мяч перелетел через всю вратарскую гостевой команды.

04' Соперники пока присматриваются друг к другу. «Бетис» больше владеет мячом в стартовые минуты встречи.

02' «Бетис» начинает встречу с центра поля, хозяева играют в бело-зелёной форме. «Фейеноорд» — в тёмной.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

21:45 Стартовый состав «Фейеноорда»: Эрнст, Дживайро, Сент-Жюст, Мармоль, Хави, Ванхутт, Таргаллин, Зекиель, Ферри, Валенте, Хадж-Мусса.

21:35 Стартовый состав «Бетиса»: Вальес, Натан, Бартра, Гарсия, Бельерин, Рока, Форнальс, Эз, Иско, Антони, Пэрротт.

21:25 Главным арбитром встречи назначен Симоне Соцца из Италии.

21:15 В Севилье около +20 °C. Условия комфортные для футболистов.

21:05 «Бетис» и «Фейеноорд» ранее пересекались на европейской арене. В январе 2026 года испанский клуб одержал победу со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Теперь нидерландцы получат возможность взять реванш, а «Бетис» постарается вновь оказаться сильнее соперника.

20:55 «Фейеноорд» набрал 3 очка в двух стартовых матчах Лиги чемпионов. Нидерландцы крупно проиграли «Барселоне» (1:5), но затем обыграли «Комо» со счетом 3:2. Перед встречей с «Бетисом» команда подходит на фоне пяти побед подряд во всех турнирах, однако кадровые проблемы могут осложнить ей задачу: из-за травм недоступны Томас Билен, Джордан Бос, Якуб Модер, Барт Ньювкоп.

20:45 «Бетис» успешно начал выступление в Лиге чемпионов, одержав две победы в двух матчах и набрав 6 очков. Испанцы обыграли «Лилль» и «Порту» с одинаковым счетом 3:2. Перед встречей с «Фейеноордом» команда рассчитывает продолжить победную серию, однако ей не помогут травмированные Жуниор Фирпо и Кучо Эрнандес.

20:35 Матч пройдёт на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье, вмещающем 71 374 болельщика.

20:25 Всем привет! Следим за матчем «Бетис» — «Фейеноорд» в Лиге чемпионов. Испанцы и нидерландцы встретятся в борьбе за важные очки на общем этапе турнира. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!

20:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.