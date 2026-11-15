Автор ESPN Джеймс Олли рассказывает, как Гарри Кейн прошел путь от отчисления из академии «Арсенала» до «Золотого мяча» и рекордов сборной Англии. Тренеры и бывшие партнеры вспоминают, как упорство и постоянная работа над собой помогли нападающему добиться признания. Журналист объясняет, что изменил переход в «Баварию» и почему после всех достижений главной целью Кейна остается трофей со сборной.

Очередная неделя — очередная веха в карьере Гарри Кейна. Так сейчас складывается жизнь капитана сборной Англии, который в четверг (12 ноября) вывел «трех львов» на матч против Хорватии и стал рекордсменом своей страны по числу игр за национальную команду.

Так завершились две знаменательные недели для 33-летнего Кейна, который впервые выиграл мужской «Золотой мяч» и подписал новый контракт с «Баварией» до 2029 года. Теперь он входит в число самых высокооплачиваемых футболистов Европы, зарабатывая более 30 млн евро в год.

Гарри Кейн с «Золотым мячом» globallookpress.com

Более трех десятилетий рекорд Питера Шилтона в 125 матчей за сборную Англии казался почти недосягаемым, особенно для полевого игрока. Уэйн Руни сыграл 120 матчей, Дэвид Бекхэм — 115, Стивен Джеррард — 114, а Эшли Коул — 107, но Кейн стал единоличным рекордсменом, причем впереди у него еще годы карьеры.

Побить рекорд по голам за сборную Англии казалось не менее трудной задачей. Достижение сэра Бобби Чарльтона в 49 голов оставалось непревзойденным 45 лет, затем Руни в 2015 году добрался до полусотни, а позднее завершил выступления за сборную с 53 мячами. Кейн уже достиг впечатляющей отметки в 92 гола — и продолжает забивать.

Он выводил сборную Англии на поле с капитанской повязкой чаще любого другого игрока в истории, приведя команду к двум подряд финалам чемпионата Европы и третьему месту на чемпионате мира этим летом, что стало лучшим результатом мужской сборной со времен ее единственного триумфа в 1966 году.

Единственное, чего ему не хватает, — крупный трофей со сборной, на который он, как сам охотно признает, обменял бы все индивидуальные награды. Но с каждым сезоном у Кейна все больше оснований претендовать на звание величайшего игрока в истории сборной Англии.

После 19 лет в клубе Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» Кейн в августе 2023 года перешел за 120 млн евро в гранд Бундеслиги — мюнхенскую «Баварию». В марте того же года «Бавария» назначила главным тренером Томаса Тухеля. Бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич публично заявлял, что примерно месяц спустя клуб сделал Кейна главной целью на летнем трансферном рынке, хотя впервые задумался о его приглашении еще в конце 2021 года.

«Его пришлось убеждать, но не забывайте, что мюнхенская "Бавария" — огромный клуб с громким именем, — рассказал ESPN Тухель, который теперь тренирует Кейна в сборной Англии. — Возможность выигрывать титулы, возможность каждый год выступать в Лиге чемпионов, выходить в четвертьфиналы, полуфиналы и финалы практически всех турниров давали нам сильные козыри.

Но все же покинуть Премьер-лигу — серьезный шаг для капитана сборной Англии, да и язык непростой. Так что для Гарри это был большой шаг за пределы зоны комфорта.

В итоге, если оглянуться назад — а задним умом мы все крепки, — похоже, это помогло ему раскрыться в полной мере. Он так быстро адаптировался, стал настолько влиятельной фигурой в таком большом клубе. Это целиком заслуга его самого и его семьи. Его пришлось убеждать, но с самого начала мы чувствовали, что переход возможен».

С тех пор Кейн забил за «Баварию» 156 голов в 162 матчах — больше, чем любой другой футболист из пяти ведущих европейских лиг за тот же период.

Это невероятный взлет для футболиста, который в юности ничем особо не выделялся и переходил из одной аренды в другую, а затем вошел в пантеон легенд.

«Если вы о нем не слышали, его зовут Гарри Кейн»

Вручение «Золотого мяча» в лондонском театре «Палладиум» стало символическим возвращением к истокам для человека, который родился в июле 1993 года в Лейтонстоне, примерно в 14,5 километра оттуда. Кейн рос в соседнем Чингфорде и гонял мяч в местном парке с отцом Пэтом и братом Чарли, который был на четыре года старше него.

Первым клубом Кейна стал «Риджуэй Роверс», куда он пришел примерно в шесть лет. «Риджуэй», основанный в 1979 году, помог воспитать нескольких игроков Премьер-лиги, в том числе Андроса Таунсенда и Дуайта Гейла, но его самым известным воспитанником, несомненно, был Дэвид Бекхэм. Отец Бекхэма, Тед, тренировал команду, за которую играл Дэвид.

В семь лет Кейн попал в «Арсенал», но в девять его отчислили, а бывший руководитель академии Лиам Брейди позднее говорил, что Гарри был «немного пухлым». «Канониры» предпочли оставить Беника Афобе и Чукса Анеке.

Гарри Кейн в футболке «Тоттенхэма» globallookpress.com

Кейн вернулся в «Риджуэй», а в 11 лет перешел в «Тоттенхэм». Тогдашний председатель «Риджуэй» Дэйв Брикнелл также работал скаутом «Тоттенхэма», и во время просмотра в «Уотфорде» Кейн сделал хет-трик в юношеском матче против «шпор», а вскоре «Тоттенхэм» предложил ему контракт. В 2011 году Брикнелла на посту председателя «Риджуэй» сменил Иан Маршалл.

«В мой первый день на посту председателя 17-летний парень по имени Гарри Кейн пришел вручать награды примерно 200 детям, в том числе и моим, — рассказал ESPN Маршалл. — Он раздавал кубки.

На некоторых предыдущих церемониях награды вручали Чарли Дэниелс и Тедди Шерингем, и двое родителей, в частности одна женщина, сказали: "Я впервые слышу о Гарри Кейне". Он только что подписал профессиональный контракт с "Тоттенхэмом". Я сказал: Он играл здесь и показывает вашему ребенку и всем остальным ребятам, какой путь они могут пройти».

В конце церемонии я благодарил Гарри за то, что он пришел, и сказал: «Если вы о нем не слышали, его зовут Гарри Кейн». Вот на этой фразе мне и стоило эффектно бросить микрофон. Иан Маршалл о встрече с еще неизвестным Кейном

«Ни один тренер не сказал, что из него получится серьезный футболист»

До красной дорожки и блеска лондонского Вест-Энда было еще очень далеко, когда юный Кейн начал оттачивать умение завершать атаки на старой тренировочной базе «Тоттенхэма» в другой части города, на краю Эппингского леса в Эссексе. Он просил тренера «шпор» Клайва Аллена, легендарного бомбардира, который много забивал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм» и другие клубы, позаниматься с ним дополнительно после тренировок.

«Мы всегда соревновались, отрабатывая разные способы завершения атак, — рассказал ESPN Аллен. — Ему невероятно хотелось заниматься и совершенствоваться, и это стремление он демонстрировал на протяжении всей карьеры. Стабильность, попадание в створ, все то, чему ты учишь как тренер, — он все это усваивал.

Он чисто попадал по мячу. Некоторые игроки пытаются пробить в угол, но им не хватает чистоты исполнения, и над этим приходится работать. У Гарри это получалось. Он быстро понимал, под каким углом и куда нужно бить.

Ворота неподвижны, а он прекрасно ориентировался в штрафной. Он знал, где находятся углы ворот, и ему не нужно было смотреть. Благодаря повторениям ты уже знаешь, где находятся ворота, когда оказываешься в той или иной позиции. Мы всегда говорили, что мяч движется, а ворота — нет, поэтому сосредоточиться нужно именно на мяче. Он усвоил это очень-очень быстро».

Пока Кейну не исполнилось 17 лет, Аллен неизменно выигрывал эти соревнования. «После этого мне приходилось жульничать или заканчивать занятия пораньше, чтобы победа оставалась за мной», — говорит Аллен, чей рекорд «Тоттенхэма» (49 голов в сезоне-1986/87) Кейн так и не побил.

Он добавляет: «Я так же стремился побеждать, как и он. Но со временем он стал меня обыгрывать, и мне ничего не оставалось, кроме как признать поражение».

Стремление Кейна прогрессировать было очевидным, но пока оставалось неясно, каких высот он способен достичь. Кейн подписал свой первый профессиональный контракт в июле 2010 года, но в атаке «шпор», которых возглавлял Гарри Реднапп, играли футболисты сборной Англии Джермейн Дефо и Питер Крауч, а компанию им составляли Роман Павлюченко и атакующий полузащитник Рафаэл ван дер Варт, который стал ярким приобретением клуба в конце того лета.

По словам источников ESPN, тогдашний главный тренер «Лейтон Ориент» Расселл Слейд и тренер Кевин Ньюджент часто приезжали на базу «Тоттенхэма» (она находилась неподалеку) в поисках молодых игроков, которых можно было бы уговорить перейти в их команду. Они наладили отношения с техническим координатором «шпор» Тимом Шервудом, который считал, что аренда в «Лейтон Ориент» из Лиги 1 пойдет Кейну на пользу.

За «Лейтон Ориент» Кейн забил пять голов в 18 матчах чемпионата, затем отличился девять раз в 27 играх за «Миллуолл» из Чемпионшипа. В «Норвич Сити» он провел пять матчей без голов, прежде чем «Тоттенхэм» отозвал его из аренды, а завершил сезон-2012/13 Кейн в аренде в «Лестер Сити», забив дважды в 15 встречах.

Из всех тренеров, к которым я отправлял его в аренду, ни один не сказал, что из него получится серьезный футболист. Тим Шервуд о том, как тренеры оценивали перспективы Кейна

Затем для «Тоттенхэма» наступили неспокойные времена. Реднаппа уволили в июне 2012 года, но его преемник Андре Виллаш-Боаш продержался лишь 18 месяцев, прежде чем в декабре 2013 года команду возглавил Шервуд. Роберто Сольдадо, за которого «шпоры» заплатили рекордную для клуба сумму, играл неудачно, и в апреле 2014 года Кейн впервые вышел в стартовом составе на матч Премьер-лиги против «Сандерленда».

«Я давал ему (Сольдадо) столько времени, сколько мог, — рассказал Шервуд в прошлом месяце в подкасте Undr the Cosh. — Он отлично тренировался, прекрасный парень. В матчах он много работал, но игра у него не шла.

Так что в конце концов я просто сказал Гарри: "Завтра ты играешь, сынок". Он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: Давно пора, черт возьми».

Кейн забил «Сандерленду» на 59-й минуте, положив начало голевой серии из трех матчей подряд.

Но именно после прихода Маурисио Почеттино летом 2014 года карьера Кейна набрала обороты. В сезоне-2014/15 он стал лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, забив 21 гол в 34 матчах, и так родилась новая звезда. Всего за «Тоттенхэм» он забил 280 голов в 435 матчах, а команда пробилась в первую четверку Премьер-лиги и дошла до финала Лиги чемпионов 2019 года, где уступила «Ливерпулю» со счетом 0:2. Связка Кейна и Сон Хын Мина остается самой результативной в истории Премьер-лиги — 47 голов с передач друг друга.

Гарри Кейн и Сон Хын Мин globallookpress.com

«Когда смотришь на историю Премьер-лиги и всех невероятных игроков, которые в ней выступали, понимаешь, что установить такой рекорд вместе с Гарри — нечто по-настоящему особенное, — рассказал ESPN Сон. — Но, думаю, еще большую ценность этому достижению придают отношения, которые мы выстроили за столько лет. Мы очень доверяли друг другу и прекрасно понимали игру партнера, и, думаю, это было видно на поле.

Играя с таким футболистом, как Гарри, ты становишься лучше, потому что постоянно у него учишься. Его понимание игры, перемещения, передачи, умение завершать атаки — все на таком высоком уровне. Мы всегда подталкивали друг друга к прогрессу и, думаю, помогали друг другу раскрыться в полной мере».

Рассказывая о том, как они с Кейном стали близкими друзьями, Сон добавил:

«Мы жили неподалеку друг от друга, иногда вместе приезжали на тренировки и много разговаривали о футболе.

Мы обсуждали игровые ситуации и то, как можем помочь друг другу. Такое взаимопонимание возникло не сразу. Мы много работали над ним, и, думаю, большую роль сыграло то, что мы стали такими близкими друзьями за пределами поля».

«Он очень серьезно относится к футболу»

Следом пришел вызов в сборную Англии. Рой Ходжсон дал Кейну возможность дебютировать за главную сборную в марте 2015 года в матче против Литвы. Он заменил Руни (тогда этот момент казался чем-то вроде передачи эстафеты) и, как уже не раз бывало, забил, на этот раз всего через 79 секунд после выхода на поле и лишь третьим касанием мяча.

«В то время мы не могли похвастаться большим выбором центральных нападающих, — рассказал ESPN Ходжсон. — Самым очевидным кандидатом был бы Дэнни Уэлбек, но он очень часто был травмирован, и мы не могли его вызвать. Так что хорошо, что мы нашли Гарри.

Он очень серьезно относится к футболу; его поведение безупречно. Он был довольно тихим парнем, не из тех, кто постоянно попадался тебе на глаза вне наших тренировок.

Казалось, всем было с ним комфортно. Рядом были его близкие друзья из команды Почеттино, (Эрик) Дайер и (Деле) Алли. Они держались вместе, и, думаю, возможно, старшие игроки испытывали к ним какую-то зависть, которую мы смутно ощущали. Нам, тренерскому штабу, это не создавало особых проблем, но чувствовалось, что их воспринимали как новичков, которые всерьез меняли сложившуюся иерархию».

Первым турниром Кейна за главную сборную стал Евро-2016, где Англия вылетела в 1/8 финала, потерпев унизительное поражение от Исландии.

Гарри Кейн в футболке сборной Англии globallookpress.com

«Мне нужно осторожно подбирать слова, потому что это было давно, турнир оказался неудачным, и я не хочу сейчас, когда его талант получил столь высокое признание, быть одним из тех, кто говорит: "Я в этом участвовал, я все знал, я это предвидел", ведь прошло десять лет, — сказал Ходжсон. — Он был одним из игроков, с которыми я работал, одним из новичков, и, если вернуться к тому времени, в центре моего внимания были скорее футболисты вроде Руни и (Стивена) Джеррарда.

Тот турнир стал провалом, ответственность за который можно разделить между многими игроками и, безусловно, тренерским штабом. От этого никуда не деться. Но было бы интересно узнать, что об этом думал Гарри.

Если мне когда-нибудь удастся обстоятельно поговорить с ним — а я бы этого хотел, — было бы интересно спросить: Что скажешь о том турнире? Что тогда происходило у тебя в голове и в головах других игроков? Какой тебе казалась обстановка?

Мы возлагали на него довольно большую ответственность. Мы давали всем понять, что мы, тренерский штаб, верим в него и что именно он может нас вытащить. Насколько сильно давила (на него) эта ответственность?»

Ходжсон покинул свой пост тем же летом, Сэм Эллардайс продержался один матч, а затем сборную возглавил Гарет Саутгейт. Они с Кейном уже работали вместе в молодежной сборной, и менее чем через полтора года Саутгейт назначил его новым капитаном сборной Англии перед чемпионатом мира 2018 года в России, где нападающий завоевал «Золотую бутсу», а команда превзошла все ожидания, добравшись до полуфинала.

При Саутгейте команда стабильно прогрессировала и дважды подряд вышла в финал чемпионата Европы. Между этими финалами Англия уступила Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года, а Кейн в концовке того матча не реализовал пенальти, который мог перевести игру в дополнительное время.

Он стал ключевым звеном команды и, если хотите, наглядным примером футболиста, которого вызывают в сборную, который важен для своей страны и хочет за нее выступать. Все это неотъемлемая часть его характера. Все добрые слова, которые пишут о Гарри, полностью заслуженны, потому что дело не только в таланте от Бога. Он многое к нему добавил и показал, что для успеха в футболе — но это относится и к любой другой сфере жизни — нужны страсть, самоотдача, трудолюбие и скромность. И умение справляться с неудачами. Рой Ходжсон о том, что стоит за успехом Кейна

После решения Саутгейта уйти в отставку в 2024 году Футбольная ассоциация Англии назначила Тухеля. Первым делом после вступления в должность он навестил Кейна.

«В тот момент я еще жил в Мюнхене, и Гарри тоже, так что мне нужно было лишь проехать 15 минут, чтобы его навестить, — рассказал ESPN Тухель. — Думаю, он был доволен. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что он рад тому, что команду возглавил знакомый ему человек. Он знал, какие у меня ценности, чего я от него хочу и чего буду от него требовать.

Я чувствовал то же самое. Я был рад, что капитан уже поддерживал меня и что я его знал, понимал, как использовать его на поле, какое влияние он может оказывать и насколько важным игроком может быть. Нам обоим было приятно. Моя первая встреча в качестве тренера сборной Англии прошла у него дома».

Образцовый профессионал

Примечательно, что в своей речи на вручении «Золотого мяча» Кейн поблагодарил испанского физиотерапевта. Нападающий стал четвертым в списке самых возрастных футболистов, впервые получивших эту награду, и удостоился ее примерно через семь лет после того, как возникли вопросы о том, сколько еще он сможет играть на высшем уровне.

В 2018, 2019 и 2020 годах Кейн пропускал матчи из-за травм голеностопа и мышц задней поверхности бедра. После очередного повреждения в гостевом матче с «Саутгемптоном» в январе 2020 года он обратился к доктору Алехандро Элорриаге Кларако. Специалист, работающий в Канаде, стал прилетать раз в месяц для сеансов иглоукалывания, призванных снять напряжение и восстановить нормальную работу мышц.

Кейн известен своим образцовым профессионализмом и за пределами поля, а со специалистом по питанию Дэном Сарджентом он начал работать больше десяти лет назад. Локальная криотерапия входит в его обычную программу восстановления, а в своем доме в Баварии он, как сообщалось, установил инфракрасную сауну за 10 тысяч фунтов.

Он не забыл и о своих корнях. Кейн выкупил рекламное место на футболках «Лейтон Ориент» на сезон-2020/21, чтобы оказать клубу жизненно важную финансовую поддержку в трудный период. В рамках сделки, стоимость которой, как сообщалось, составила 100 тысяч фунтов, на футболках клуба разместили три разных логотипа, один — с надписью «Спасибо героям передовой» в благодарность работникам важнейших служб страны за их усилия в борьбе с ковидом, а два других — с названиями организаций, которые он также поддерживал: детского хосписа Haven House и благотворительной организации Mind, занимающейся вопросами психического здоровья.

«Недавно он подарил нам еще одну футболку, которую мы, скорее всего, разыграем в лотерее, чтобы собрать еще немного денег для "Риджуэй Роверс", — сказал Маршалл. — Сколько любительских клубов по всему миру могут сказать, что внесли свой вклад в становление обладателя "Золотого мяча"? В следующем сезоне мы даже можем изменить свою эмблему. Мы разработали эмблему в стилистике "Золотого мяча", с девяткой в центре и мячом внизу».

«Бавария» и не только

Едва ли можно сомневаться в том, что переход в «Баварию» вывел игру Кейна на новый уровень. После ничьей «Баварии» с «Арсеналом» (2:2) в прошлом месяце он сказал журналистам: «Мне кажется, сейчас я читаю игру не хуже, чем когда-либо прежде».

На протяжении всей карьеры Кейн часто отходил в глубину поля (а в юности иногда играл в полузащите), но умение выбирать нужный момент для таких перемещений в сочетании с великолепным арсеналом передач позволило ему создавать угрозу самыми разными способами.

Карта касаний Гарри Кейна в «Баварии» ESPN

«С возрастом он еще полнее использует свои способности, потому что отходит глубже и благодаря своему удивительному видению поля замечает возможности для передач и, похоже, находит способ их выполнить, — говорит Ходжсон. — К счастью, это не мешает ему делать то, что он всегда хорошо умел в штрафной и рядом с ней, — находить полметра свободного пространства для удара и мастерски бить по воротам.

Сейчас его нужно считать универсальным центральным нападающим, потому что он дает тебе все, чего ты ждешь от игрока на этой позиции, и все это подкрепляется его личными качествами и характером».

Карта созданных моментов Гарри Кейна в «Баварии» ESPN

Если возраст не заставит его сбавить обороты, то, возможно, улучшать свои рекорды Кейн перестанет только после ухода из футбола. В 2019 году он рассказал ESPN о желании попробовать себя в роли кикера в Национальной футбольной лиге США (НФЛ), что позволяет провести еще одну параллель с карьерой Клайва Аллена. Аллен уезжал играть за границу (в «Бордо»), а позднее, в 1997 году, стал кикером команды «Лондон Монархс» из европейской лиги НФЛ.

«Об этом со мной говорили два человека, которые общались с его представителями, — сказал Аллен. — Думаю, у него есть желание это попробовать. Я бы с удовольствием ему в этом помог, потому что там совершенно другая техника и нужны другие навыки. Но у него есть нужный для успеха настрой».

Именно этот настрой помог ему добиться большего, чем кто-либо мог предположить. Трофей со сборной Англии — последний рубеж. Домашний Евро-2028 дает прекрасный шанс. Одно несомненно: Кейн сделает все возможное, чтобы им воспользоваться.