The Athletic рассказывает, как историческая победа «Арсенала» над «Ливерпулем» на «Энфилде» доказала растущую мощь действующего чемпиона Англии.

Долгожданное чемпионство в Премьер-лиге ничуть не изменило лицо «Арсенала». Оно лишь окончательно его закалило.

Те, кто ожидал, что после прерывания 22-летней золотой засухи команда Микеля Артеты превратится в более раскрепощенную, романтичную и размашисто атакующую силу, будут разочарованы

«Арсенал», безусловно, эволюционировал, но матчи на старте сезона наглядно показывают: главный качественный скачок произошел не из-за отказа от старых привычек, а благодаря доведению их до абсолютного автоматизма и совершенства .

Победа со счетом 1:0 на «Энфилде» — колоссальный результат для «Арсенала». Это их первый триумф на этом стадионе с 2012 года — того самого матча, в котором сам Артета выходил на поле с первых минут в центре полузащиты. В тот далекий день победный задел создал немецкий нападающий-левша Лукас Подольски.

Спустя четырнадцать лет гола другого немецкого левши, Кая Хаверца, оказалось достаточно, чтобы гарантировать три очка.

Кай Хаверц globallookpress.com

Эта победа оборвала безвыигрышную серию из 16 визитов на « Энфилд» во всех турнирах. Поистине историческое достижение.

Кроме того, даже на столь раннем этапе сезона это мощнейший импульс в борьбе за сохранение чемпионского титула.

Пока «Манчестер Сити» томится в ожидании вердикта и возможных санкций за финансовые прегрешения, многие считали, что именно «Ливерпуль» станет главным преследователем «Арсенала».

Эта победа не просто позволила оторваться на три очка от «Сити» и на пять — от «Брайтона», но и обеспечила солидный девятиочковый гандикап над командой Андони Ираолы.

Непривычный для «Энфилда» исход, но до боли знакомый стиль. После того как «Арсенал» прервал мучительное ожидание золота Премьер-лиги, многие гадали, как изменится команда.

Звучали предположения, что долгожданный кубок над головой произведет трансформирующий эффект. Раскроет ли победа в чемпионате невиданную прежде атакующую дерзость в коллективе Микеля Артеты? Снимет ли команда пресловутый метафорический «ручник»?

Коди Гакпо против Риккардо Калафьори globallookpress.com

Тонкие тактические изменения действительно произошли. Зависимость «Арсенала» от стандартных положений заметно снизилась. В этом сезоне команда опровергает шаблоны, забивая серию мячей после тонких, филигранно разыгранных комбинаций с игры.

Победный гол Хаверца на «Энфилде» стал тому наглядным примером: «Арсенал» моментально наказал Алиссона за небрежную передачу, расчертив идеальную атаку, в завершении которой немецкому нападающему оставалось лишь замкнуть прострел в пустой угол.

Прострельная передача Деклана Райса стала для полузащитника сборной Англии уже пятым результативным пасом в сезоне — и абсолютно все они пришли с игры.

Но «Арсенал» вовсе не вернулся после лета какой-то принципиально другой командой. Это все тот же коллектив, чье игровое лицо определяют безупречная тактическая дисциплина, несокрушимая структурная монолитность, физическое доминирование и самоотверженная оборона.

«Арсенал» globallookpress.com

Фундаментальные принципы, принесшие чемпионский титул, никуда не делись — они лишь стали прочнее. Мы не увидели новый «Арсенал». Мы получили тот же самый «Арсенал», только доведенный до идеала .

На «Энфилде» гости не позволили «Ливерпулю» нанести ни единого удара в створ ворот. Статистическая служба Opta проанализировала 442 матча Премьер-лиги на арене «Энфилд», охватывающие каждый розыгрыш турнира с сезона-2003/04. Это первый случай за всю историю наблюдений, когда хозяева ни разу за 90 минут не потревожили вратаря соперников.

«Это невероятно. Если быть до конца честным, на поле все не выглядело столь однозначно: временами все решали считаные сантиметры и доли секунды, когда у соперника появлялся малейший шанс для удара. А ведь эта команда бьет очень много, поэтому от нас требовалась абсолютная концентрация, чтобы накрывать выстрелы и не пускать их в опасные зоны перед штрафной.

Такая статистика — плод колоссальной самоотдачи каждого без исключения футболиста в каждом отдельном микроэпизоде на протяжении всех 90 минут. И выдать подобный матч против такого соперника — это нечто исключительное», — признался Артета на послематчевой пресс-конференции.

Деклан Райс, Габриэл и Риккардо Калафьори globallookpress.com

В этом и заключается подлинная суть «Арсенала» Артеты. Эту команду невероятно сложно вскрыть: футболисты виртуозно бетонируют центральную ось и с маниакальным упорством лишают оппонентов возможности нанести подготовленный, акцентированный удар.

Это беспрецедентное достижение было добыто в тяжелейшей борьбе. «Арсенал» прошел через серьезнейшую проверку на прочность, особенно в бешеной мясорубке первого тайма, когда под яростным прессингом «Ливерпуля» гости оказались буквально прижаты к собственным воротам.

Не обошлось и без благосклонности фортуны: судейская бригада весьма загадочным образом закрыла глаза на эпизод, в котором Юрриен Тимбер откровенно прихватил руками Александера Исака.

Пожалуй, «Арсенал» и сам изрядно осложнил себе жизнь чередой поспешных решений при владении мячом. Сыграй футболисты чуть хладнокровнее и бережнее в переходных фазах атак, этот выезд мог сложиться для них куда спокойнее.

Кай Хаверц против Вирджила ван Дейка globallookpress.com

«Мы прекрасно понимали, что нам придется пережить отрезки, когда нужно будет терпеть и пахать в обороне: соперник невероятно силен в этих вертикальных выпадах и умении создавать хаос буквально из ничего», — подчеркнул Артета. Испанец только рад тому, что его команда умеет упиваться этой бескомпромиссной рубкой.

«Этим сопротивлением нужно искренне наслаждаться. Если ты не получаешь от этого удовольствия, неизбежно наступит миг, когда ты потеряешь концентрацию, и тебя мгновенно накажут.

То, с какой страстью мы боролись, как вели игру и какие моменты сумели создать, действительно впечатляет, поэтому я абсолютно счастлив», — настаивает Артета.

Прогресс «Арсенала» наглядно подтверждает и сухая арифметика: триумф на «Энфилде» означает, что команда набрала на семь очков больше, чем после аналогичного количества туров в прошлом сезоне.

Микель Артета на «Энфилде» globallookpress.com

«Арсенал» превзошел свои прошлогодние выездные результаты против «Сандерленда», «Ноттингем Форест», а теперь и «Ливерпуля». «Канониры» штурмуют новые высоты, но делают это во все том же привычном и безошибочно узнаваемом стиле.

И этому вряд ли стоит удивляться. Тренеры не отказываются от своих принципов в одночасье — да и сформировавшиеся команды не сбрасывают кожу за пару месяцев.

Летнее трансферное окно стало для «Арсенала» классическим примером удвоения ставок: да, клуб инвестировал 40 миллионов евро в покупку Христоса Цолиса, вернувшегося на поле как раз на «Энфилде», однако потратил вчетверо больше на укрепление своего игрового позвоночника проверенными бойцами Премьер-лиги в лице Бруно Гимарайнса и Эзри Консы.

Гимарайнс добавил опыта и фундаментального класса и без того роскошной центральной линии «Арсенала». Его неукротимый характер и жажда борьбы были важнейшим фактором, подкупившим Артету, — качество, которое бразилец продемонстрировал во всем блеске, когда в победном исступлении проревел в сторону гостевого сектора после отчаянного подката против Брэдли Барколя на самой линии ворот.

Бруно Гимарайнс globallookpress.com

Конса тем временем вписался в игру просто великолепно. «Арсенал» добыл эту историческую победу на «Энфилде» без двух своих ключевых звезд — Букайо Сака и Уильяма Салиба. И тот факт, что отсутствие француза в обороне прошло почти незамеченным, служит лучшим свидетельством отличного дебютного отрезка Консы. В матче против «Ливерпуля» защитник сборной Англии выиграл восемь из девяти единоборств и совершил четыре успешных отбора из пяти. Неоценимой оказалась и его хладнокровная игра в пас: Конса стал лидером «Арсенала» по проценту точности передач.

Матчи «Арсенала» традиционно редко превращаются в голевые перестрелки. Но прямо сейчас в этом нет никакой необходимости: команда Артеты до автоматизма отточила умение забирать победы с минимальным перевесом на табло. За девять туров они забили 14 голов и пропустили всего пять. За последние 25 лет это наименьшая совокупная сумма забитых и пропущенных мячей для лидера Премьер-лиги на данной стадии сезона.

Эзри Конса и Габриэл globallookpress.com

Но «Ливерпуль» допустил фатальный просчет: позволил «Арсеналу» повести в счете и дал гостям то, что они умеют охранять лучше всех на свете. При Артете «Арсенал» победил в 81,1% из 169 матчей Премьер-лиги, в которых забивал первым.

За исключением осечки в гостях у «Брайтона», «Арсенал» выиграл восемь из девяти матчей Премьер-лиги в нынешнем сезоне. А если вспомнить финишную прямую победной кампании-2025/26, команда одержала 13 побед в последних 14 встречах.

Для группы преследователей подобная поступь выглядит по-настоящему зловеще. Никакой радикальной тактической революции или фундаментальной смены философии здесь не произошло — лишь точечное, методичное доведение до блеска той формулы, которая уже оказалась достаточной для завоевания титула.

«Арсенал» Артеты всегда опирался на тотальный контроль. И даже на столь раннем отрезке сезона турнирная таблица недвусмысленно дает понять: сегодня команда контролирует происходящее на поле увереннее, чем когда-либо прежде.