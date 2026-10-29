The Athletic рассказывает о стремительном росте конвейера спортивной дезинформации, где сочинённые за пару секунд фразы Джейми Каррагера или Златана Ибрагимовича набирают сотни тысяч просмотров за считаные часы.

В самый разгар скандала, спровоцированного демаршем Криштиану Роналду и его уходом из сборной Португалии, масла в огонь подлил один из его бывших партнеров по национальной команде.

Комментируя обвинительные выпады Роналду в адрес главного тренера Жорже Жезуша, экс-полузащитник «Челси» и португальской сборной Манише якобы заявил, что его страна «связана по рукам и ногам игроком, который не потерпит ни одной звезды, кроме себя самого».

Слова звучали как приговор. Никто понятия не имел, откуда взялась эта цитата, но она со скоростью лесного пожара разлетелась по социальным сетям и была подхвачена сразу несколькими авторитетными новостными изданиями.

Беда лишь в том, что высказывание оказалось чистой воды фейком. Манише никогда в жизни не произносил ничего подобного и был вынужден опубликовать официальное опровержение, призвав болельщиков впредь быть осмотрительнее и проверять источники.

Манише globallookpress.com

Эта проблема далеко не уникальна. Вымышленные цитаты отравляют общественно-политический дискурс уже как минимум на протяжении жизни целого поколения. Не в новинку они и для футбола, однако никогда прежде их не было так много и никогда они не работали настолько безотказно.

Во время чемпионата мира Юрген Клопп стал одним из главных рупоров протеста против введения пауз на водопой. Немец якобы заявил, что футбол «оказался в заложниках у функционеров, укрывшихся в кабинетах с кондиционерами», и назвал эти перерывы «золотой клеткой, выстроенной ради спонсоров».

Эти слова тиражировали буквально везде. Ими делились бывшие игроки, их перепечатала как минимум одна общенациональная французская газета, заявив, что Клопп дал интервью немецкой телекомпании ARD.

Вот только во время чемпионата мира Клопп работал экспертом исключительно на телеканале Magenta TV, тогда как с ARD он даже не разговаривал. Впрочем, это ничуть не помешало цитате стать вирусной: Клоппа повсеместно превозносили за то, как смачно он приложил ненавистное публике изобретение Джанни Инфантино.

Юрген Клопп globallookpress.com

То лето выдалось долгим. Кевин Де Брёйне совершенно точно не говорил о том, что новичок «Манчестер Сити» Энцо Фернандес «и близко не дотягивает до моего уровня»; главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби публично не рассуждал о возможности подписания Мейсона Гринвуда; а Тьерри Анри не лоббировал идею о том, что «Манчестер Сити» заслуживает более жесткого наказания, чем простое снятие очков, после вердикта независимой комиссии о нарушениях финансовых правил.

Совсем недавно Эйнсли Мейтленд-Найлзу ложно приписали объяснение, почему он не стал преклонять колено перед матчем «Эвертона» против «Челси». Стоит ли говорить, что сам Мейтленд-Найлз до сих пор вообще не делал никаких публичных заявлений на этот счет.

Часть подобных фальшивок выглядит относительно безобидно, но в других случаях они наносят тяжелый репутационный удар или обрушивают на подставного «автора» тонны интернет-травли. Анри, как и ранее Манише, пришлось задействовать свой аккаунт, чтобы опубликовать опровержение.

Производство вымышленных цитат может быть весьма прибыльным бизнесом. Различные социальные сети по-своему монетизируют пользовательскую активность, но на продаже внимания деньги можно делать всегда.

Самая распространенная схема здесь на редкость проста.

Одна из популярных соцсетей превратилась в ежедневный конвейер фальшивых высказываний, и публикующие их аккаунты действуют по отлаженному шаблону. Верифицированный профиль с синей галочкой размещает цитату — как правило, прямо над фотографией спикера.

Вот свежий пример со Златаном Ибрагимовичем, который якобы оценивал качество игры Ламина Ямаля на этой неделе в Лиге чемпионов.

Фейковая цитата Златана Ибрагимовича globallookpress.com

Оттуда эти цитаты мгновенно подхватывают агрегаторы — аккаунты в соцсетях, существующие исключительно ради ретрансляции горячих инфоповодов. Они громоздят вымышленные «первоисточники» один на другой, выстраивая столь внушительную пирамиду ссылок, что у рядового читателя уже не возникает желания подвергать информацию сомнению или проверять первоисточник.

Рано или поздно факты, конечно, опровергают. Посты с цитатами по-тихому исчезают. Проблема лишь в том, что опровержения видит куда меньшая аудитория, да и мало кого они уже волнуют — а значит, для подавляющего большинства людей этот вброс навсегда закрепляется в статусе свершившегося факта.

Сотрудник одного из ведущих спортивных агентств, согласившийся пообщаться с The Athletic на условиях анонимности из-за отсутствия права на публичные заявления, отметил, что тратить силы на борьбу с фейковыми цитатами имеет смысл далеко не всегда: «Ничего по-настоящему разрушительного [для наших клиентов] пока не происходило. Да, такое случается, люди злятся и расстраиваются. Но можно сойти с ума и сжечь кучу времени, пытаясь сдержать то, что и само очень быстро растворится в инфополе. Конечно, если бы возник повод для судебного иска, это было бы совсем другое дело, но с подобным мы пока еще не сталкивались».

Почему эта схема вообще работает? И почему подобных вбросов становится все больше?

Одна из самых больших платформ теперь продает галочки верификации за деньги, что создает видимость солидности и авторитетности любого профиля. Встроенные сервисы автоперевода делают посты мгновенно доступными для пользователей на их родном языке по всему миру.

При этом машинный перевод отлично маскирует стилистические огрехи, которые могли бы выдать фальшивку: к примеру, поскольку пассаж Клоппа о «золотой клетке, выстроенной ради спонсоров», никогда не существовал на немецком языке, легкую корявость формулировок легко списали на издержки перевода.

Тьерри Анри и Златан Ибрагимович globallookpress.com

Свою роль играет и стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта. Специализированные программы-детекторы без труда выявляют, что подобные цитаты сгенерированы нейросетью, однако сама имитация чужого голоса и манеры речи становится настолько качественной, что обычные люди безоговорочно принимают ее за чистую монету.

Однако причины лежат куда глубже.

Джо Сэйерс — директор по спортивной аналитике в Signify Group, компании, которая специализируется на защите от сетевых репутационных рисков.

Вопрос о том, почему люди реагируют на подобный контент и как они вообще ведутся на эти цитаты, имеет несколько уровней. Зачастую все начинается с банальной накрутки охватов и вовлеченности, в которой наверняка задействованы боты. Это первый этап. Затем подключаются пользователи, которые искренне верят в прочитанное: они обеспечивают следующую волну масштабирования. Эта группа пользователей обычно не так велика, но их реакция «легитимизирует» фальшивый пост в глазах алгоритмов и толкает его дальше. И есть еще одна аудитория — люди, которых интересует исключительно подтверждение собственной правоты. Допустим, вам не нравится определенный игрок; вы натыкаетесь на цитату известного эксперта, разносящего этого игрока в пух и прах, и моментально делитесь ею. Эта маниакальная жажда «оказаться правым», особенно в горячих футбольных спорах, обладает колоссальной силой: она заставляет людей слепо нестись вперед, игнорируя любые очевидные признаки подделки. Джо Сэйерс Директор по спортивной аналитике в Signify Group

Именно этот последний фактор и оказывается определяющим. Маркус Маршалл, руководитель отдела клиентского сервиса агентства цифрового маркетинга RANE, объясняет: « Футбол — особенно благодатная почва для фейковых цитат, поскольку преданность клубу намертво вплетена в самоощущение болельщика.

Цитата, в которой превозносят твою команду или смачно прикладывают заклятого соперника, приносит сладкое чувство морального триумфа еще до того, как ты успеешь на секунду задуматься о ее достоверности.

Соблазн сначала спросить себя: "Доказывает ли это мою правоту?", вместо того чтобы трезво поинтересоваться: "А звучало ли это вообще в реальности?", оказывается непреодолимым».

Наглядный пример: ранее в этом месяце Винисиус Жуниор схлопотал прямую красную карточку за то, что схватил за волосы Натана Салиба в матче «Реала» против «Вильярреала» (1:0).

В тот же вечер верифицированный аккаунт с синей галочкой вбросил фальшивую цитату Килиана Мбаппе, который якобы прокомментировал эпизод после игры: «Вини — невероятный игрок, и я хочу выходить с ним на поле в каждом матче, побеждать и брать трофеи.

Но нам жизненно необходимо, чтобы он сосредоточился на футболе и не допускал подобных выходок. Быть его партнером по команде означает поддерживать его, но это не значит притворяться, будто он прав, когда он откровенно неправ».

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Поскольку главный повод для критики в адрес Винисиуса Жуниора всегда связан с его эмоциональной несдержанностью, услышать аналогичные претензии из уст самого Мбаппе — невероятно лакомая приманка.

Впрочем, Маршалл предостерегает от поверхностных оценок: «Я бы не спешил списывать всех, кто попадается на эту удочку, в категорию недалеких людей.

Куда полезнее разобраться, что происходит с нашим критическим мышлением, когда чей-то вброс дает нам именно то, чего мы подсознательно жаждем: оправдание собственной позиции, повод позлорадствовать или чувство единения с остальными.

Репост в соцсетях часто продиктован не столько слепой верой в новость, сколько стремлением почувствовать свою сопричастность.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Футбольные фанаты используют контент, чтобы подчеркнуть преданность своему клубу, развлечь друзей или уколоть оппонентов в вечных спорах. Выдуманная цитата безупречно решает эти социальные задачи, даже если ее подлинность шита белыми нитками».

Еще один важнейший фактор — фактор времени .

«Сгенерировать фальшивую фразу можно за пару секунд. А вот выяснение того, звучала ли она на реальной пресс-конференции, в телеинтервью или в студии после матча, требует времени и усилий.

Тем временем человек, поделившийся фейком, мгновенно получает свою дозу дофамина: живую реакцию, лайки и бурные дебаты в комментариях», — поясняет Маршалл.

К вечеру воскресенья твит с выдуманными цитатами Мбаппе набрал уже почти 600 тысяч просмотров.

Спустя сутки тот же самый аккаунт провернул аналогичный трюк, пусть и в куда менее рискованной форме. После разгромной победы «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» (3:0) на «Энфилде», где ключевым эпизодом стало удаление Райана Гравенберха, профиль опубликовал сфабрикованные слова Джейми Каррагера, в которых эксперт якобы рвал и метал по поводу судейства.

«Премьер-лига продает себя как лучший чемпионат в мире. Но подобные решения приводят к тому, что все обсуждают арбитра, а не сам футбол», — говорилось в посте.

Джейми Каррагер globallookpress.com

Каррагер не говорил ничего подобного, однако твит посмотрели около 100 тысяч раз, а большинство комментаторов бурно аплодировали экс-защитнику за бескомпромиссную честность и прямоту.

И это вполне объяснимо — учитывая, насколько широко распространено и популярно среди болельщиков именно такое отношение к судьям Премьер-лиги.

Подобное происходит после каждого громкого матча Премьер-лиги. Излюбленной мишенью авторов вбросов регулярно становится Каррагер, но под прицел точно так же попадают Гари Невилл, Майка Ричардс, снова Анри и практически любой бывший футболист или тренер, работающий экспертом на телевидении.

Многие из этих страниц спокойно существуют еще со времен чемпионата мира — довольно солидный срок жизни для подобных аккаунтов, если учесть, сколько мер модерации платформы могли принять за это время.

Некоторые каналы даже оставляют в описании своего профиля приписку о том, что публикуемый контент является вымыслом, однако при чтении постов в общей новостной ленте этого предупреждения попросту не видно. Служит ли это для них хоть какой-то юридической индульгенцией — неясно.