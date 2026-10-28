Goal.com настаивает, что Антонио Конте — единственный тренер, способный вывести «Манчестер Юнайтед» из затяжных неудач.

Майкл Каррик держится на волоске. «Манчестер Юнайтед» проводит худший старт сезона в лиге с 1986 года: команда выиграла лишь один из первых восьми матчей и находится всего в одном балле от зоны вылета из АПЛ.

После ухода сэра Алекса Фергюсона «Олд Траффорд» пережил немало тяжёлых моментов, но после унизительного поражения со счётом 1:4 от дебютанта Лиги чемпионов «Комо» и домашнего разгрома от «Борнмута» (0:3) складывается ощущение, что «Красные Дьяволы» наконец достигли дна.

Каррик останется у руля перед субботним выездом к «Челси»: по сообщениям СМИ, ему дадут шанс исправить ситуацию. Но для этого потребуется настоящее чудо, ведь часть игроков команды явно перестала выкладываться и настроилась против тренера.

То же самое происходило с Рубеном Аморимом, Эриком тен Хагом, Ральфом Рангником, Уле Гуннаром Сульшером, Жозе Моуринью, Луи ван Галом и Дэвидом Мойесом до Каррика.

Майкл Каррик globallookpress.com

Уже больше 10 лет игроки фактически диктуют свои условия, во многом из-за некомпетентности отдела по подбору футболистов. Руководство раз за разом одобряет трансферы игроков, которым не хватает ни класса, ни характера, необходимых для успеха в одном из крупнейших клубов мира.

Каррик вполне может заявить, что руководство его подвело: на, возможно, самую неудачную перестройку полузащиты в истории ему выделили всего 155 млн фунтов.

Руководство INEOS и семья Глейзеров продолжили обращаться с клубной легендой как с временным тренером, хотя перед этим предложили ему двухлетний контракт за возвращение «Юнайтед» в Лигу чемпионов. Это непростительно.

И, судя по той волне любви, которую болельщики продемонстрировали наставнику после матча с «Борнмутом», винить его во всём происходящем нельзя.

Однако если неудовлетворительные результаты продолжатся, что-то придётся менять, а увольнение тренера всегда остаётся самым простым решением. Пока владельцев не вырвут из их роскошных гнёзд, «МЮ» будет оставаться в замкнутом круге неудач.

Но перезагрузка клубной культуры, в которой давно назрела необходимость, всё же возможна, если Каррика в итоге сменит тренер с богатым послужным списком побед, способный привести этот унылый состав в порядок. И вот тут на сцену выходит Антонио Конте.

Золотая возможность

Пять месяцев назад итальянец по взаимному согласию сторон покинул «Наполи». Это значит, что сейчас он свободен и его назначение не потребует выплаты компенсации.

Если руководство манкунианцев хотя бы не прощупает почву насчёт возможного переезда Конте на «Олд Траффорд», это станет очередным свидетельством того, что боссы клуба не справляются со своими обязанностями.

Редко бывает так, чтобы в разгар кризиса оказался доступен настолько выдающийся тренер. Это золотая возможность, которая может больше не представиться: в ближайшем будущем Конте наверняка получит ещё одно предложение от статусного клуба.

Пока же он ждёт варианта, который действительно его заинтересует, — именно это итальянец поспешил уточнить на прошлой неделе, комментируя слухи о возможном назначении в «Юнайтед».

Конте привел «Наполи» к скудетто в 2025 году globallookpress.com

«Моё имя связывали со многими клубами, однако сейчас ни с одним из них переговоры не находятся на продвинутой стадии», — написал Конте в Instagram.

«После прекрасного и успешного периода во главе "Наполи" я возьму столько времени, сколько потребуется, чтобы обдумать, как и когда вернуться к тренерской работе. Это будет тщательно взвешенное решение, которое я приму, когда сочту, что условия для этого подходящие».

«Я читал сообщения о финансовых требованиях и стремлении получить полный контроль, которые якобы уже выдвинул перед упомянутыми клубами, а также о сомнениях по поводу того, что называют моим "сильным характером"».

«Эти сообщения не имеют под собой оснований, поскольку сейчас нет никаких конкретных обстоятельств, которые позволяли бы делать подобные выводы».

«Если появится реальная возможность, тогда и настанет время обсудить всё с заинтересованным [во мне] клубом и совместно рассмотреть условия потенциального соглашения, учитывая потребности обеих сторон, а также качества и подход, определяющие мою работу как главного тренера».

«До тех пор любые предположения о моих требованиях и профессиональном будущем остаются спекуляциями, которые нельзя считать фактами».

Впечатляющее резюме

Это заявление можно истолковать как завуалированный призыв: «Ну так заберите меня к себе». Конте прекрасно знает, что его репутация бескомпромиссного требовательного тренера идёт впереди него.

И вполне естественно, что он не хочет, чтобы эта особенность характера сыграла против него, когда в топ-клубах начнут освобождаться тренерские кресла.

Однако «Манчестер Юнайтед» должен стремиться пригласить Конте именно благодаря этой репутации. Почему бы не предоставить ему и «полный контроль»?

С тех пор как INEOS приобрела миноритарную долю в клубе, последнее слово во всех футбольных вопросах остаётся за Джейсоном Уилкоксом и Омаром Беррадой. И все принятые ими решения лишь усугубляли ситуацию на поле.

Джейсон Уилкокс globallookpress.com

Конте точно знает, что делает, и его послужной список это подтверждает. Он единственный тренер в истории Серии А, которому удавалось выиграть скудетто с тремя разными командами: сначала он оформил три чемпионства подряд с «Ювентусом», а затем привёл к титулу «Интер» и «Наполи».

Кроме того, уже в дебютном сезоне во главе «Челси» он выиграл АПЛ. Ещё одно подтверждение его способности кардинально менять команды: и «Челси», и «Наполи» финишировали на 10-м месте в своих чемпионатах перед приходом специалиста.

Под руководством Конте «Бари» и «Сиена» добились повышения в Серию А, а [посредственную] сборную Италии он вывел в четвертьфинал Евро-2016. Единственное серьёзное пятно в его послужном списке — два года в «Тоттенхэме», завершившиеся громким конфликтом.

И всё же, даже тогда в дебютном сезоне он поднял деморализованную команду с девятого места на четвёртое. Особенно впечатляет то, что возглавил он её лишь в ноябре, сменив Нуну Эшпириту Санту.

Задача, которая сейчас встанет перед ним на «Олд Траффорд», удивительно похожа. Если клуб хочет спасти сезон, а не списывать его со счетов, итальянец — безусловно, лучший вариант.

«Как сержант полиции»

И «Манчестер Юнайтед», и Конте будут крайне осторожны, чтобы не допустить повторения скандального ухода тренера из «Тоттенхэма».

Его положение стало безвыходным после шокирующего публичного выпада в адрес игроков и прежних владельцев «Шпор». Прощаясь с клубом, он заявил: «Вы можете сменить наставника, но ситуация от этого не изменится».

Как сам Конте не раз подчёркивал, условия должны быть подходящими. Не случайно после ухода из «Ювентуса» в 2014 году он нигде не задерживался на своем посту дольше двух лет: с ним непросто работать, и всё должно быть по его правилам — иначе не станет сотрудничать. Руководству «Красных Дьяволов» придётся принять это с самого начала.

Но ради того, что Конте способен привнести в раздевалку, на это стоит пойти. Прежде всего он не терпит блефа и тех, кто вносит разлад в команду.

«Я всегда говорю о воспитании и уважении. Сам я отношусь к людям именно так. Но и от них требую того же», — сказал он в интервью Тьерри Анри ещё во времена работы в «Челси».

Конте привёл «Челси» к чемпионству АПЛ в 2017 году globallookpress.com

«Если у кого-то плохое отношение к тренировкам или он неподобающим образом ведёт себя в других ситуациях, я предпочту его убить».

Чтобы избежать такой участи, игрокам придётся выкладываться без остатка. Приход специалиста станет настоящим пинком под зад ленивой и незрелой компании нынешних неудачников манкунианцев.

Те, кто принимает его философию, обычно расцветают, а те, кто не принимает, оказываются за бортом. Аморим заслуживает уважения за попытку провести подобную чистку состава, но португальцу не удалось добиться такого же авторитета, каким обладает Конте.

«С Конте всё дело не только в матчах. Это происходит каждый день, на каждой тренировке. Он как сержант полиции», — рассказывал в 2018 году бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини.

«Когда тренировка заканчивается, ты мёртв. Не устал — именно мёртв. Ты способен выдержать это только потому, что веришь в то, что он делает. Ты с ним на все 100 процентов. Он создаёт особую атмосферу, в которой все заряжают друг друга энергией. Без сомнения, он один из лучших».

«Скучный», но эффективный

Бывший вингер «МЮ» Эшли Янг провёл один из лучших сезонов в своей карьере под руководством Конте в сезоне 2020/21, когда ему было уже 35 лет, сыграв важную роль в чемпионском походе «Интера» в Серии А. Но, вспоминая его методы, Янг отзывается о них далеко не с таким восторгом, как Кьеллини.

«Он, вообще-то, сумасшедший. Просто сумасшедший, — рассказал Янг в недавнем выпуске Overlap Daily. — На бровке он немного напоминает [рулевого "Атлетико"] Диего Симеоне: ты постоянно слышишь его голос. Тренировки очень интенсивные, много беговой работы».

«Он проводил множество занятий в формате 11 на 11, и порой это было немного скучно. Совещания затягивались.

И когда я говорю "затягивались", я имею в виду, что после поражения мы могли прийти на разбор, а он буквально останавливал всё происходящее. И мы могли просидеть там три-четыре часа. В какой-то момент хотелось сказать: "Та ладно, серьёзно"».

«Думаю, это одна из причин, почему он нигде не задерживается надолго. Он проверяет на прочность не только игроков, но и руководство, и владельцев».

«В какой-то момент люди начинают раздражаться и думать: "Пора тебе уходить". Сейчас много говорят о показателях "Манчестер Юнайтед" по беговой работе. Если команда не будет бегать, а её возглавит Антонио Конте, думаю, это обернётся катастрофой».

Эшли Янг во время выступлений за «Интер» globallookpress.com

«Скучный» зачастую означает «стабильный» — достаточно посмотреть на «Арсенал». На протяжении последних двух лет стиль игры команды Микеля Артеты регулярно подвергается критике, но каждый футболист знает свою роль и разделяет взгляды тренера.

Именно поэтому «Арсенал» близок к тому, чтобы второй сезон подряд стать чемпионом Англии. После ухода Фергюсона у «Юнайтед» так и не появилось эффективного ежедневного рабочего режима, которого команда могла бы придерживаться.

Если некоторые игроки будут раздражаться — что ж, так тому и быть. «Катастрофой» приход Конте станет лишь для тех, кто откажется играть по его правилам. Слишком долго «Красные Дьяволы» показывали свой максимум лишь короткими отрезками.

Составу не хватает глубины, но качества достаточно, чтобы вновь бороться за место в топ-4. Не стоит забывать, что во второй половине прошлого сезона, после первоначального назначения Каррика, эта практически та же команда набрала больше очков в Премьер-лиге, чем любой другой клуб.

Возможно, Янг и не был большим поклонником Конте, но он неукоснительно выполнял его требования. Если бы это было не так, англичанин и пяти минут не продержался бы в команде. Конте способен внушить игрокам тот самый здоровый страх, который заставит их поднять планку требований в «МЮ» — и не опускать её впредь.

«На голову выше»

Конте не считается главным претендентом на пост наставника «Юнайтед» в случае, если Каррик в итоге будет уволен. Среди кандидатов, которых клуб рассматривает, также фигурируют Эдди Хау, Юлиан Нагельсман и Унаи Эмери.

Сообщается, что Хау «полностью открыт» к возможности этой работй после ухода с поста главного тренера «Ньюкасла» в июле.

Однако манкунианцам пришлось бы выплатить «Сорокам» многомиллионную компенсацию за приглашение специалиста, чей контракт действует ещё три года. «Астон Вилла», в свою очередь, потребовала бы 20 млн фунтов за досрочное расторжение действующего соглашения с Унаи Эмери.

Но стоят ли они вообще всех этих хлопот? Хау прервал 50-летнее ожидание «Ньюкасла» без трофеев, выиграв Кубок английской Лиги, и дважды выводил команду в Лигу чемпионов.

Эдди Хау globallookpress.com

Однако в последующих сезонах «Сороки» финишировали в Премьер-лиге на седьмом и 12-м местах соответственно. Это наводит на мысль, что Хау вряд ли способен вытащить «Юнайтед» из затянувшегося кризиса.

Опыт Эмери на более высоком уровне. Испанец творит чудеса в «Астон Вилле» и добивался результатов выше ожиданий с «Вильярреалом» и «Севильей», завоевав в общей сложности рекордные пять трофеев Лиги Европы в период работы в этих трёх клубах.

Тем не менее, на самом высоком уровне он всё же не оправдывал ожиданий, если не считать чемпионства с ПСЖ в Лиге 1. Ему не удалось вывести парижан дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, а во главе «Арсенала» он продержался всего 18 месяцев, одержав лишь 49% побед в матчах АПЛ.

За Юлиана Нагельсмана не пришлось бы платить компенсацию, но лишь потому, что его уволили после шокирующего вылета сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

За предыдущие два года в «Баварии» он также сумел завоевать лишь один крупный трофей и, как сообщалось, оттолкнул от себя нескольких опытных игроков чрезмерно сложными тактическими схемами.

Послужной список Конте выдерживает критику куда лучше — во всяком случае, так считает легенда «Юнайтед» Пол Скоулз.

«Думаю, Конте — лучший из тех, кто сейчас есть. Если говорить о лучших в своём деле и сравнивать этих четверых, то, на мой взгляд, Конте на голову выше всех остальных», — заявил Скоулз в последнем выпуске подкаста The Good, The Bad & The Football.

«Он вспыльчив, я знаю, что он вспыльчив и, возможно, немного безумен. Но если говорить об успешных тренерах в топ-клубах, он далеко впереди всех».

«Меня не волнует, что это будет краткосрочное решение. Меня не волнует, если он пробудет здесь 18 месяцев и поможет нам бороться за титул, — это уже будет успехом».

«Чем больше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь: Конте должен прийти и начать наводить порядок, заставляя всех наконец взяться за ум».

Кому-то такая идея может показаться нереалистичной. Но если Конте останется на такой срок, у него будет четыре трансферных окна, чтобы перестроить состав под себя. Он способен заложить фундамент для настоящего возрождения клуба.

Довериться такому «безумцу», как Конте, — это просчитанный риск, на который «МЮ» обязан пойти. Красивым футбол будет не всегда, но 57-летний специалист обладает твёрдостью убеждений и смелостью, необходимыми для серьёзных перемен в клубе, утратившем свою идентичность.