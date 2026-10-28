29 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Эвертон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Эвертон»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Эвертон» набрал всего 10 очков в 8 матчах АПЛ. Команда забила 8 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую проиграв «Арсеналу» — 0:2.

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До того «Эвертон» потерпел поражение от «Челси» — 0:2, а вот чуть раньше не смог переиграть «Халл Сити» — 2:2. «Ириски» не могут победить в трех матчах подряд.

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Состояние команды: «Эвертон» ныне угодил в очевидный кризис, да и победили «ириски» только в двух матчах чемпионата.

При этом «Эвертон» не забивал в двух последних поединках. Команда в трех последних очных поединках с «Ньюкаслом» добыла две победы при одном поражении. Пока только тремя голами в АПЛ отличился Тьерно Барри. К тому же «сорок» на родной арене «ириски» не могут одолеть уже без малого три года.

Вряд ли «ириски» будут надрываться в Кубке лиги. Сейчас команда больше думает о том, как улучшить свое турнирное положение в чемпионате.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» силен, но крайне нестабилен. Команда на текущий момент находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на два зачетных балла отстает от зоны еврокубков. Команда забила 12 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках АПЛ нанесла поражение «Кристал Пэласу» — 2:0.

До того «Ньюкасл» был бит «Астон Виллой» — 0:1, а вот чуть раньше с треском проиграл слабенькому «Ковентри» — 1:4. «Сороки» крайне нестабильны, однако намерены побороться за трофей.

Состояние команды: «Ньюкасл» пытается подтянуться к зоне еврокубков, к тому же последняя виктория явно прибавила позитива.

При этом «Ньюкасл» имеет достаточно крепкий по именам состав, вот только оборонительные редуты монолитными никак не назовешь. К тому же у команды нет ярко выраженного бомбардира. Зато приличную форму набрал Харви Барнс, в осеннем цикле являющийся одним из самых полезных игроков команды.

Безусловно, «сороки» намерены пробиться в следующий раунд Кубка лиги. Да и как не воспользоваться кризисом оппонента?!

На что ставят в матче Эвертон — Ньюкасл Букмекерские коэффициенты на матч Эвертон — Ньюкасл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.50, выигрыш «Ньюкасла» — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.75, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.05.

Прогноз: «Сороки» потенциально способны прибавить, к тому же оппонент не забивал в двух своих последних матчах.

2.10 Проход «Ньюкасла» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Эвертон» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Проход «Ньюкасла» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Эвертон» — «Ньюкасл» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт