В этом экспрессе разберём матчи в Кубках России и Германии, а также в Кубке английской лиги. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.05.

«Ростов» — «Акрон»

Футбол. Кубок России

В ходе паузы на матчи сборных ростовский клуб сменил главного тренера. Джонатан Альба покинул должность, а команду возглавил Дмитрий Кириченко, хорошо знакомый с внутренней кухней клуба. В прошлом он выступал за «Ростов», а позднее много лет работал в тренерских штабах команды.

Получив возможность самостоятельно руководить коллективом, Кириченко удачно начал работу. В трёх матчах чемпионата его подопечные набрали семь очков из девяти возможных. Одним из поверженных соперников стал именно «Акрон»: встреча прошла при небольшом количестве опасных моментов, а судьбу игры решил точный удар Ивана Комарова со штрафного.

«Ростов» закрепился в статусе крепкого середняка Премьер-лиги, а лидерство в кубковой группе позволяет команде рассчитывать на успешное продолжение борьбы за трофей. При этом предстоящая встреча обещает быть непростой: в предыдущем матче Кубка России ростовчане крупно уступили ЦСКА со счётом 0:4.

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Тольяттинцы подходят к игре на фоне громкой победы в чемпионате. Команда Срджана Благоевича обыграла московское «Динамо», прервав восьмиматчевую победную серию столичного клуба.

«Акрон» в целом демонстрирует характер и способен создавать проблемы даже более статусным соперникам. Два очка отставания от «Ростова» сохраняют тольяттинцам хорошие шансы на борьбу за первое место в группе. Поэтому предстоящая встреча имеет для гостей важное турнирное значение.

Ставка: Победа «Акрона» с форой (+1) за 1.50.

«Байер» — «Нюрнберг»

Футбол. Кубок Германии

После чемпионского сезона и ухода Хаби Алонсо леверкузенский клуб пережил непростой период. «Фармацевтам» потребовалось время, чтобы найти подходящие замены ушедшему тренеру и ведущим футболистам. Летом команду возглавил испанский специалист Карлес Мартинес, которому удалось относительно быстро наладить игру коллектива.

Сейчас «Байер» занимает четвёртое место в Бундеслиге и успешно выступает в Лиге Европы, где одерживает победы одну за другой. Однако в минувшее воскресенье команда потерпела болезненное поражение от «Хоффенхайма» со счётом 0:3. Леверкузенцы позволили сопернику создать множество опасных моментов и не смогли найти ответ в атаке.

В Кубке Германии «Байер» начал выступление с разгрома «Веена» — 4:0. Эта встреча стала первой официальной для команды в текущем сезоне. В дальнейшем леверкузенцы регулярно демонстрировали высокую результативность: лишь в одном матче из последующих встреч в трёх турнирах им не удалось забить как минимум дважды.

«Нюрнберг» подходит к кубковому матчу на фоне удачного старта сезона. После продления контракта с Мирославом Клозе руководство клуба продолжило доверять легендарному немецкому форварду, который теперь строит тренерскую карьеру. Команда оправдывает ожидания и занимает второе место во Второй Бундеслиге.

Первое поражение в нынешнем сезоне «Нюрнберг» потерпел в минувшую субботу, уступив «Кайзерслаутерну». В той встрече команда не только проиграла, но и впервые за сезон не смогла забить. Тем не менее единичная неудача не отменяет общего впечатления от выступлений коллектива Клозе.

Ставка: Обе команды забьют за 1.65.

«Манчестер Сити» — «Брайтон»

Футбол. Кубок английской лиги

Для «Манчестер Сити» нынешний сезон складывается непросто. Клуб продолжает сталкиваться с последствиями расследования возможных нарушений финансовых правил. Хотя говорить о прямом влиянии этой ситуации на игру команды сложно, постоянное внимание к разбирательству создаёт дополнительный фон вокруг «горожан».

Команда Энцо Марески уже не выглядит непобедимой. За последние две недели «Манчестер Сити» потерпел два поражения. К предстоящей кубковой встрече «горожане» подходят после неудачи во встрече с «Астон Виллой».

В предыдущем раунде «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» со счётом 5:0, причём игровое время получили и молодые футболисты, включая Флойда Самбу, Витора Рейса и Аллана. Вероятно, тренерский штаб вновь рассмотрит возможность изменений в стартовом составе.

«Брайтон» уже доказал, что способен успешно выступать в Манчестере. В предыдущем раунде Кубка лиги «чайки» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2, а затем добились победы над «Арсеналом» со счётом 3:0. Гости подходят к встрече с уверенностью в собственных силах и могут навязать фавориту серьёзную борьбу.

При этом очная статистика не указывает на высокую результативность. За последние три года команды провели семь матчей, и лишь в двух из них суммарно было забито больше трёх голов. С учётом возможной ротации, плотного календаря и предстоящей встречи в чемпионате осторожный сценарий игры выглядит вполне вероятным.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.64.

4.05 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.05.