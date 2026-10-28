29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Лечче». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Фрозиноне»
Турнирное положение: «Фрозиноне» пока выглядит лучше ожидаемого. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Фрозиноне» всего на три очка отстает от топ-5. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в голевой перестрелке не уступив «Аталанте» — 4:4.
До того «Фрозиноне» переиграл «Сассуоло» — 4:2, а вот поединок с «Наполи» завершился коллизией — 0:3. Команда в двух своих последних поединках забила 8 мячей.
Состояние команды: «Фрозиноне» нынче находится на моральном подъёме, к тому же шикарно выглядит в атаке.
При этом «Фрозиноне» имеет относительно качественный подбор игроков. Вот только «Лечче» команда не может обыграть уже 12 лет. Самое время прервать столь долгий сериал?! Ну и плюс блестящий Антонио Раймондо забил уже 7 мячей в чемпионате.
Очевидно, что команда постарается закрепиться на столь высокой для себя позиции. Да и в последних матчах она серьезно поднаторела в плане реализации.
«Лечче»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Лечче» пока набрал всего 9 очков. А вот забить удалось 9 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ювентуса» — 0:2.
До того «Лечче» уверенно расправился с «Удинезе» — 3:0, а вот чуть раньше уступила «Болонье» — 1:2. Команда в четырех гостевых поединках добыла две виктории.
Состояние команды: «Лечче» ныне крайне нестабилен, однако всеми силами пытается избежать опостылевшей борьбы за выживание.
При этом «Лечче» в трех последних очных поединках с «Фрозиноне» победил два раза при одной ничьей. «Волки» в среднем забивают лишь гол за матч, зато еще ни разу не сыграли вничью. На выезде же команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Наверняка команда постарается зацепиться за очки. «Волки» способны выдать отдельный качественный поединок, вот только случается такое нечасто...
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фрозиноне» фаворитом с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лечче» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: «Фрозиноне» пытается закрепиться в зоне еврокубков, тогда как «Лечче» крайне нестабилен в плане результатов.
Ставка: Фора «Фрозиноне» -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Фрозиноне» в двух своих последних поединках забил 8 мячей
- Обе команды в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- «Лечче» пока ни разу не сыграл вничью
- «Волки» в среднем забивают один мяч за матч
- «Фрозиноне» в четырех домашних матчах добыл три победы