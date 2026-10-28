29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Лечче». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Фрозиноне»

Турнирное положение: «Фрозиноне» пока выглядит лучше ожидаемого. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Фрозиноне» всего на три очка отстает от топ-5. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в голевой перестрелке не уступив «Аталанте» — 4:4.

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До того «Фрозиноне» переиграл «Сассуоло» — 4:2, а вот поединок с «Наполи» завершился коллизией — 0:3. Команда в двух своих последних поединках забила 8 мячей.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Фрозиноне» нынче находится на моральном подъёме, к тому же шикарно выглядит в атаке.

При этом «Фрозиноне» имеет относительно качественный подбор игроков. Вот только «Лечче» команда не может обыграть уже 12 лет. Самое время прервать столь долгий сериал?! Ну и плюс блестящий Антонио Раймондо забил уже 7 мячей в чемпионате.

Очевидно, что команда постарается закрепиться на столь высокой для себя позиции. Да и в последних матчах она серьезно поднаторела в плане реализации.

«Лечче»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Лечче» пока набрал всего 9 очков. А вот забить удалось 9 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ювентуса» — 0:2.

До того «Лечче» уверенно расправился с «Удинезе» — 3:0, а вот чуть раньше уступила «Болонье» — 1:2. Команда в четырех гостевых поединках добыла две виктории.

Состояние команды: «Лечче» ныне крайне нестабилен, однако всеми силами пытается избежать опостылевшей борьбы за выживание.

При этом «Лечче» в трех последних очных поединках с «Фрозиноне» победил два раза при одной ничьей. «Волки» в среднем забивают лишь гол за матч, зато еще ни разу не сыграли вничью. На выезде же команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Наверняка команда постарается зацепиться за очки. «Волки» способны выдать отдельный качественный поединок, вот только случается такое нечасто...

На что ставят в матче Фрозиноне — Лечче Букмекерские коэффициенты на матч Фрозиноне — Лечче: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фрозиноне» фаворитом с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лечче» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Фрозиноне» пытается закрепиться в зоне еврокубков, тогда как «Лечче» крайне нестабилен в плане результатов.

2.60 Фора «Фрозиноне» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Фрозиноне» — «Лечче» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Фрозиноне» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.63 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Фрозиноне» — «Лечче» принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе не забьют за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт