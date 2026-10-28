29 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Мх. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.52.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 3-м месте турнирной таблицы своей группы.
При этом «Крылья Советов» добыли шесть очков в четырех матчах. В них команда отличилась всего двумя забитыми мячами при трех пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв «Рубин» — 2:0.
До того «Крылья Советов» уступили «Факелу» — 1:2, да и кубковый поединок с «Балтикой» принес разочарование — 0:2. Самарцы до последней виктории не выигрывали в четырех матчах кряду.
Состояние команды: «Крылья Советов» в группе Кубка лишь по дополнительным показателям отстает от «Балтики», так что еще пободается за вторую строчку.
При этом «Крылья Советов» в нынешнем сезоне выглядят довольно выгодно. Сергею Булатову удалось выстроить коллектив, способный дать бой кому угодно. Да и яркая победа в Казани должна стать поворотным моментом в плане улучшения результатов.
Нет сомнений, что самарцы будут активно атаковать. Тем более соперник явно больше озабочен борьбой за сохранение прописки в АПЛ, чем Кубком страны.
«Динамо» Мх
Турнирное положение: «Динамо» Мх переживает сложный период. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы своей группы Кубка России.
При этом «Динамо» Мх набрало всего одно очко. А вот забить удалось всего три мяча при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Зенита» — 0:2.
До того «Динамо» Мх не сумело переиграть «Акрон» — 1:1, а вот чуть раньше уступило тому же «Зениту» еще и в рамках Кубка — 1:2. Махачкалинцы не могут победить в шести матчах кряду.
Состояние команды: «Динамо» Мх в кадровом аспекте выглядит не столь выгодно, к тому же очки добывает с явной натугой.
При этом «Динамо» Мх крайне слабо выступает на полях соперников. Пять последних выездных поединков завершились коллизиями. Причем в двух последних матчах подопечные Вадима Евсеева не сумели отличиться. Ну и в Кубке шансов пройти в плей-офф почти нет…
Наверняка команда будет действовать вторым номером. Махачкалинцы вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании, да и вряд ли будут особенно надрываться.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в 4.09.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.99, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.88.
Прогноз: Самарцы сражаются за второе место в группе, к тому же махачкалинцы крайне неудачно выступают на полях соперников.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» в 1-м тайме за 2.52.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.31.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Крылья Советов» в Кубке страны в среднем пропускают меньше одного мяча за матч
- Махачкалинцы уступили в пяти выездных поединках кряду
- «Динамо» Мх в Кубке в среднем пропускает два гола за матч
- Махачкалинцы не побеждали в четырех последних поединках
- «Крылья Советов» только-только прервали свой четырехматчевый безвыигрышный сериал