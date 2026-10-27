28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги сыграют «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Фулхэм» начал выступления в Кубке Лиге со стадии 1/32 финала, пройдя уже двух соперников — «Уимблдон» (3:0) и «Вест Хэм» (3:2).
Команда по итогам восьми туров английской Премьер-лиги занимает 15-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ «Дачники» на чужом поле обыграли «Ковентри» (1:0).
Перед этим клуб также достиг знакового успеха, когда в предыдущем туре национального первенства в домашних стенах с аналогичным счетом оставил не у дел «Халл» (1:0).
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Сессеньон.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл лишь раз.
С такой формой у хозяев неплохие шансы выйти в четвертьфинал, особенно дома, хотя соперник не уступает им классе, поэтому не все так просто.
Родригу Муниз — лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги с двумя голами.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас», в отличие от соперника, стартовал в Кубке Лиге с предыдущей стадии, в которой разгромил «Мидлсбро» (3:0).
Команда после восьми туров английской Премьер-лиги занимает 17-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета и с отставанием в один пункт от соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ «Орлы» на своем поле проиграли «Ньюкаслу» (0:2).
Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив также не выиграл, когда снова-таки в чужих стенах дома сыграл вничью с «Бешикташем» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Риад и Томиясу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» проиграл трижды и ни разу не выиграл.
Гостям с такими выступлениями будет проблематично выиграть, особенно на выезде, тем не менее, соперник примерно соответствует их уровню, так что шансы все же есть.
Йёрген Странн Ларсен — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали меньше трех голов
- в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.70, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.15.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
Между тем, хозяева выиграли в трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Фулхэм» победит за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.57