Уберегутся ли «Дачники» от «Орлов»?

прогноз на дуэль за четвертьфинал Кубка английской Лиги, ставка за 1.83

28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги сыграют «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» начал выступления в Кубке Лиге со стадии 1/32 финала, пройдя уже двух соперников — «Уимблдон» (3:0) и «Вест Хэм» (3:2).

Команда по итогам восьми туров английской Премьер-лиги занимает 15-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ «Дачники» на чужом поле обыграли «Ковентри» (1:0).

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Перед этим клуб также достиг знакового успеха, когда в предыдущем туре национального первенства в домашних стенах с аналогичным счетом оставил не у дел «Халл» (1:0).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Сессеньон.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл лишь раз.

С такой формой у хозяев неплохие шансы выйти в четвертьфинал, особенно дома, хотя соперник не уступает им классе, поэтому не все так просто.

Родригу Муниз — лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги с двумя голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас», в отличие от соперника, стартовал в Кубке Лиге с предыдущей стадии, в которой разгромил «Мидлсбро» (3:0).

Команда после восьми туров английской Премьер-лиги занимает 17-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета и с отставанием в один пункт от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ «Орлы» на своем поле проиграли «Ньюкаслу» (0:2).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив также не выиграл, когда снова-таки в чужих стенах дома сыграл вничью с «Бешикташем» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Риад и Томиясу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» проиграл трижды и ни разу не выиграл.

Гостям с такими выступлениями будет проблематично выиграть, особенно на выезде, тем не менее, соперник примерно соответствует их уровню, так что шансы все же есть.

Йёрген Странн Ларсен — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

На что ставят в матче Фулхэм — Кристал Пэлас Букмекерские коэффициенты на матч Фулхэм — Кристал Пэлас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.70, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, хозяева выиграли в трех из пяти последних матчей.

1.83 «Фулхэм» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Фулхэм» победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас».

2.57 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.57