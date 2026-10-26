27 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу сыграют «Шахтёр» Д и «Динамо» К. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.46.
«Шахтёр» Д
Турнирное положение: «Шахтёр» Д привычно борется за успех на всех фронтах. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы УПЛ.
При этом «Шахтёр» Д лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Полесью». Команда отличилась 20 забитыми мячами при всего пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Зарю» — 0:0.
До того «Шахтёр» Д в Лиге чемпионов был бит «Интером» — 0:1, зато поединок с «Колосом» принес в копилку три полновесных балла — 2:1. Команда Арды Турана пропускает меньше всех в чемпионате.
Состояние команды: «Шахтёр» Д в связи со сложной логистикой нынче переживает непростой период, однако жертвовать Кубком страны явно не собирается.
При этом «Шахтёр» Д имеет весьма крепкий подбор игроков во всех линиях. Плюс Арда Туран в минувшем туре соорудил кадровую ротацию с явным намеком на то, что на поединок с киевским «Динамо» выйдут лучшие из лучших. Вот только наставник дончан несколько обеспокоен тем, что его подопечные не забивали в двух последних матчах.
Наверняка «горняки» с первых минут встречи активно понесутся в атаку. Бразильский ударный кулак будет привычно агрессивным, к тому же в двух последних очных Классических победа осталась за дончанами.
«Динамо» К
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы украинского элитного дивизиона.
При этом «Динамо» К на 6 очков отстает от лидера при имеющемся матче в запасе. А вот забить удалось 14 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение скромной «Кудровке» — 3:1.
До того «Динамо» К в численном большинстве уступило «Полесью» — 1:3, а вот несколько ранее одолело «Карпаты» — 1:0. Ну и конечно же, для нового наставника команды Мацея Кендзёрека матч с «горняками» станет своеобразным экзаменом.
Состояние команды: «Динамо» К в год своего столетия планирует добыть золотой дубль, вот только киевляне крайне нестабильны.
При этом «Динамо» К имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем аккурат гол за матч. К тому же в чемпионате команда уже успела растерять ряд важных очков. Да и тренерские перестановки посреди сезона далеко не всегда приносят результат. Так, встряска, не более...
И уж точно команда будет действовать вторым номером. Динамовцы грешат браком при реализации созданных моментов, да и лидер атак киевлян Матвей Пономаренко не забивал в двух последних поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Шахтёр» Д фаворитом с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.47, а победа «Динамо» К — в 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.87.
Прогноз: Мобильная атакующая линия «горняков» способна вскрыть любые тылы, да и оборонительные редуты киевлян ошибаются достаточно часто.
Ставка: Победа «Шахтёра» Д в 1-м тайме за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей за матч.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Динамо» К в среднем пропускает один мяч за матч
- «Шахтёр» Д забивает в среднем два мяча за матч
- «Горняки» в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- «Шахтёр» Д в двух последних очных поединках одолел киевлян
- Динамовцы в пяти своих последних выездных матчах уступили трижды