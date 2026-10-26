27 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу сыграют «Шахтёр» Д и «Динамо» К. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.46.

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«Шахтёр» Д

Турнирное положение: «Шахтёр» Д привычно борется за успех на всех фронтах. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

При этом «Шахтёр» Д лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Полесью». Команда отличилась 20 забитыми мячами при всего пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Зарю» — 0:0.

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До того «Шахтёр» Д в Лиге чемпионов был бит «Интером» — 0:1, зато поединок с «Колосом» принес в копилку три полновесных балла — 2:1. Команда Арды Турана пропускает меньше всех в чемпионате.

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Состояние команды: «Шахтёр» Д в связи со сложной логистикой нынче переживает непростой период, однако жертвовать Кубком страны явно не собирается.

При этом «Шахтёр» Д имеет весьма крепкий подбор игроков во всех линиях. Плюс Арда Туран в минувшем туре соорудил кадровую ротацию с явным намеком на то, что на поединок с киевским «Динамо» выйдут лучшие из лучших. Вот только наставник дончан несколько обеспокоен тем, что его подопечные не забивали в двух последних матчах.

Наверняка «горняки» с первых минут встречи активно понесутся в атаку. Бразильский ударный кулак будет привычно агрессивным, к тому же в двух последних очных Классических победа осталась за дончанами.

«Динамо» К

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы украинского элитного дивизиона.

При этом «Динамо» К на 6 очков отстает от лидера при имеющемся матче в запасе. А вот забить удалось 14 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение скромной «Кудровке» — 3:1.

До того «Динамо» К в численном большинстве уступило «Полесью» — 1:3, а вот несколько ранее одолело «Карпаты» — 1:0. Ну и конечно же, для нового наставника команды Мацея Кендзёрека матч с «горняками» станет своеобразным экзаменом.

Состояние команды: «Динамо» К в год своего столетия планирует добыть золотой дубль, вот только киевляне крайне нестабильны.

При этом «Динамо» К имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем аккурат гол за матч. К тому же в чемпионате команда уже успела растерять ряд важных очков. Да и тренерские перестановки посреди сезона далеко не всегда приносят результат. Так, встряска, не более...

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Динамовцы грешат браком при реализации созданных моментов, да и лидер атак киевлян Матвей Пономаренко не забивал в двух последних поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Шахтёр» Д фаворитом с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.47, а победа «Динамо» К — в 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.87.

Прогноз: Мобильная атакующая линия «горняков» способна вскрыть любые тылы, да и оборонительные редуты киевлян ошибаются достаточно часто.

2.46 Победа «Шахтёра» Д в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Шахтёр» Д — «Динамо» К позволит вывести на карту выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Победа «Шахтёра» Д в 1-м тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей за матч.

3.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Шахтёр» Д — «Динамо» К принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт