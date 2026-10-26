27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Айнтрахт» Ф. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» сражается выживание в элите. На текущий момент команда пребывает на 10-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» в семи турах добыл 9 очков. Команда отличилась всего шестью забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Падерборну» — 0:1.

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До того «Гамбург» переиграл «Штутгарт» — 1:0, да и поединок с «Хоффенхаймом» завершился викторией — 3:2. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

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Состояние команды: «Гамбург» нынче пребывает в приличных кондициях, вот только оборонительные редуты команды ненадежны.

При этом «Гамбург» явно постарается как можно дальше пройти в Кубке Германии. Вот только с реализацией пока явно не ладится, да и Юссуф Поульсен отличился всего двумя голами в чемпионате. Зато франкфуртцам команда не проигрывает уже восемь лет.

Наверняка «красноштанники» не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем не менее Кубок страны все же не так приоритетен, как удачное выступление в Бундеслиге.

«Айнтрахт» Ф

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Айнтрахт» Ф в семи поединках чемпионата разжился 8 очками. А вот забить удалось 10 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» — 0:1.

До того «Айнтрахт» Ф сумел переиграть «Кёльн» — 1:0, а вот несколько ранее был разбит «РБ Лейпцигом» — 0:6. «Орлы» уступили в двух последних выездных поединках.

Состояние команды: «Айнтрахт» Ф намерен побороться за попадание в еврокубки, да и в Кубке традиционно ставит перед собой высокие цели.

При этом «Айнтрахт» Ф имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем два мяча за матч. В прошлом же сезоне команда взяла всего одно очко в двух матчах с «Гамбургом»: самое время для мести. К тому же в кадровом аспекте «орлы» выглядят явно предпочтительнее оппонента.

И уж точно команда будет действовать активно. Плюс продуктивный сезон выдает Юнес Эбнуталиб, отличившийся пятью забитыми мячами в чемпионате и еще одним в Кубке страны.

На что ставят в матче Гамбург — Айнтрахт Ф Букмекерские коэффициенты на матч Гамбург — Айнтрахт Ф: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Айнтрахт» Ф фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа «Гамбурга» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Орлы» в атаке выглядят симпатичнее соперника, к тому же мотивированы впервые за восемь лет одолеть «Гамбург».

2.20 Победа «Айнтрахта» Ф Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Гамбург» — «Айнтрахт» Ф принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Айнтрахта» Ф за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.63 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Гамбург» — «Айнтрахт» Ф принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе не забьют за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт