26 октября в матче 8-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лион». Начало встречи — в 22:30 мск. Редакционный материал Редакция сайта подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижане в последнее время смогли набрать ход и вернулись в когорту лидеров французского чемпионата.
В настоящий момент коллектив из Парижа занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.
В 7 матчах текущего сезона парижский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 9 раз пропустил в свои.
Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли победить «Барселону» (4:2) в Лиге чемпионов.
До этого же действующие чемпионы Франции одолели «Страсбург» (3:1), «Ле Ман» (3:1) и «Марсель» (2:1) в Лиге 1.
Не сыграют: в лазарете Нуну Мендеш, Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике являются явными фаворитами сезона. «ПСЖ» уже на протяжении многих лет нет равных во Франции и вряд ли будут в текущем сезоне.
Думается, что «ПСЖ» снова заберет золотые медали чемпионата страны, а вот в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов будет куда сложнее.
«Лион»
Турнирное положение: команда из одноимённого города удачно стартовала в текущем розыгрыше чемпионата Франции.
Сейчас в активе лионцев 14 очков и первая строчка в турнирной таблице.
У лионского коллектива положительная разница забитых и пропущенных мячей — 13:5.
Последние матчи: среди недели «дети» крупно проиграли «Хоффенхайму » (0:3) в Лиге Европы.
В чемпионате Франции же команда из Лиона победила «Ниццу» (2:1), но проиграла «Лансу» (1:2).
Не сыграют: в лазарете Николас Тальяфико и Лои Опенда.
Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки в этом сезоне хороши и вполне могут побороться за тройку сильнейших. У «Лиона» все для этого есть, хотя тягаться с «ПСЖ» вряд ли получится.
Ближайшие пять туров дадут точный ответ, на что сможет рассчитывать «Лион» в текущем сезоне.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» выиграл 7 последних матчей
- «Лион» выиграл 2 из последних 3 матчей
- В последней очной игре «Лион» победил «ПСЖ» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «ПСЖ» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценивается в 5.30, тогда как победа «Лиона» — в 6.20.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.37, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.85.
Прогноз: команды действуют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить 4 мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.98.
Прогноз: «ПСЖ» сильнее и в хорошей форме, поэтому вполне может победить уверенно.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.08.