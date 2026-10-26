Будут ли у «ПСЖ» проблемы с «Лионом»?

прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 1.98

26 октября в матче 8-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лион». Начало встречи — в 22:30 мск. Редакционный материал Редакция сайта подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане в последнее время смогли набрать ход и вернулись в когорту лидеров французского чемпионата.

В настоящий момент коллектив из Парижа занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

В 7 матчах текущего сезона парижский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 9 раз пропустил в свои.

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Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли победить «Барселону» (4:2) в Лиге чемпионов.

До этого же действующие чемпионы Франции одолели «Страсбург» (3:1), «Ле Ман» (3:1) и «Марсель» (2:1) в Лиге 1.

Календарь и таблица Лиги 1

Не сыграют: в лазарете Нуну Мендеш, Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике являются явными фаворитами сезона. «ПСЖ» уже на протяжении многих лет нет равных во Франции и вряд ли будут в текущем сезоне.

Думается, что «ПСЖ» снова заберет золотые медали чемпионата страны, а вот в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов будет куда сложнее.

«Лион»

Турнирное положение: команда из одноимённого города удачно стартовала в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Сейчас в активе лионцев 14 очков и первая строчка в турнирной таблице.

У лионского коллектива положительная разница забитых и пропущенных мячей — 13:5.

Последние матчи: среди недели «дети» крупно проиграли «Хоффенхайму » (0:3) в Лиге Европы.

В чемпионате Франции же команда из Лиона победила «Ниццу» (2:1), но проиграла «Лансу» (1:2).

Не сыграют: в лазарете Николас Тальяфико и Лои Опенда.

Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки в этом сезоне хороши и вполне могут побороться за тройку сильнейших. У «Лиона» все для этого есть, хотя тягаться с «ПСЖ» вряд ли получится.

Ближайшие пять туров дадут точный ответ, на что сможет рассчитывать «Лион» в текущем сезоне.

На что ставят в матче ПСЖ — Лион Букмекерские коэффициенты на матч ПСЖ — Лион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«ПСЖ» выиграл 7 последних матчей

«Лион» выиграл 2 из последних 3 матчей

В последней очной игре «Лион» победил «ПСЖ» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «ПСЖ» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценивается в 5.30, тогда как победа «Лиона» — в 6.20.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.37, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.85.

Прогноз: команды действуют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить 4 мяча на двоих.

1.98 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «ПСЖ» — «Лион» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.98.

Прогноз: «ПСЖ» сильнее и в хорошей форме, поэтому вполне может победить уверенно.

2.08 победа ПСЖ с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «ПСЖ» — «Лион» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.08.