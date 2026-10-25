26 октября в 3-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Васль». Начало игры — в 22:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.98.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы главного клубного турнира Азии.
При этом «Аль-Наср» в двух турах набрал лишь три очка. Команда забила три мяча при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Аль-Файзали» — 3:1.
До того «Аль-Наср» нанес поражение «Неому» — 1:0, а вот несколько ранее расправился с ферганским «Нефтчи» — 3:1. Команда победила в четырех своих последних матчах.
Состояние команды: «Аль-Наср» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к лидерам турнира.
При этом «Аль-Наср» переиграл «Аль-Васль» в трех последних очных поединках. Впрочем, что ни говори, а главный фокус внимания ныне сконцентрирован на Криштиану Роналду и его стремлении забить свой тысячный мяч в карьере. Португалец пока отличился одним мячом в Азиатской Лиге чемпионов и еще четырьмя в аравийском чемпионате.
Аравийцы уж точно не допустят недооценки соперника. «Аль-Наср» намерен продлить свой победный сериал. И да, Роналду забьёт!
«Аль-Васль»
Турнирное положение: «Аль-Васль» в Азиатской Лиге чемпионов выступает неудачно. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Васль» в двух турах не сумел разжиться очками. Команда забила два мяча при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в серии пенальти переиграла «Иттихад» Кальба.
До того «Аль-Васль» нанес поражение «Баниясу» — 2:0, а вот чуть ранее уступил «Аль-Ахли» — 1:3. Команда не побеждала в трех последних матчах.
Состояние команды: «Аль-Васль» ныне весьма нестабилен в плане результатов, однако за здорово живешь не сдается никому.
При этом «Аль-Васль» в своем чемпионате пребывает на третьей позиции. В шести поединках чемпионата ОАЭ команда победила четыре раза при одном поражении. А вот «Аль-Наср» она не может одолеть уже долгих семь лет.
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Аль-Васль» Роналду и компанию не боится, вот только нужно срочно укреплять надёжность тылов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.33. Ничья — в 5.68, выигрыш «Аль-Васля» — в 8.35.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.41, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.80.
Прогноз: «Аль-Наср» мотивирован добыть свою пятую победу кряду, и уж точно активно понесется к воротам «Аль-Васля».
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.98.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.06.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Аль-Наср» победил в четырех своих последних матчах
- «Аль-Васль» не побеждал в трех своих последних поединках
- Аравийцы одолели «Аль-Васль» в трех последних очных встречах
- «Аль-Наср» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- Аравийцы из четырех последних матчей в двух оставили свои владения в неприкосновенности