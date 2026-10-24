прогноз на матч РПЛ, ставка за 2,30

25 октября в 12‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Локомотив» Москва. Начало встречи — 13:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» располагается на 9‑м месте с 12 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 11‑м туре «Ростов» сыграл вничью в гостях с «Балтикой» (0:0). Игра получилась очень упорной, силовой, но почти без опасных моментов. Шансы чуть больше забить имели южане.

Ранее в Кубке России «Ростов» потерпел разгромное поражение от ЦСКА (0:4) и выиграл в РПЛ у «Акрона».

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Не сыграют: травмирован — Игнатов (з).

Состояние команды: уже три матча «Ростов» провёл под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко, но игра кардинально не поменялась, а лишь претерпела минимальные тактические изменения.

«Локомотив» Москва

Турнирное положение: после 11 туров «Локомотив» Москва имеет в активе 11 очков в таблице РПЛ.



Последние матчи: в 11‑м туре «Локомотив» должен был побеждать «Краснодар», вёл к 79‑й минуте 3:1, но в итоге упустил победу, сыграв вничью со счётом 3:3. Голы за железнодорожников забивали Титков, Руденко и Коваленко.

До этого в Кубке России случилось поражение от «Акрона» (1:1, пен. 1:3) и был разгром «Факела» в РПЛ со счётом 5:0.

Не сыграют: все готовятся к матчу.

Состояние команды: в последнее время видно, что «Локомотив» выходит из кризиса, Михаилу Галактионову помог опустевший лазарет и то, что на флажке трансферной кампании пришло несколько новых футболистов.

На что ставят в матче Ростов — Локомотив Москва Букмекерские коэффициенты на матч Ростов — Локомотив Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В Кубке России этого года «Ростов» выиграл дома (1:0).

В прошлом сезоне «Локомотив» сыграл в гостях вничью 3:3, а дома выиграл (3:1).

В позапрошлом сезоне «Ростов» победил на выезде (2:0), а на своём поле сыграл 1:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 2,30, а на «Локомотив» Москва — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: сейчас «Локомотив» точно не слабее «Ростова», чтобы вести его андердогом. Команда набрала ход, в прошлом туре упустила победу над более сильным «Краснодаром», поэтому надо пробовать такие цифры однозначно.

2.30 Победа «Локомотива» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ростов» — «Локомотив» Москва принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Основная ставка: победа «Локомотива» с форой 0 за 2,30.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

3.30 Победа гостей Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Ростов» — «Локомотив» Москва позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: чистая победа гостей за 3,30.