В воскресенье, 25 октября, «Ростов» победил московский «Локомотив» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Голы за «Ростов» забили Андрей Лангович и Олакунле Олусегун. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+3' Матч окончен. Сильнее сыграл «Ростов» во всех аспектах игры и одержал заслуженную победу. «Ростов» набрав 15 очков поднялся на 7-ое место в РПЛ, «Локомотив» с 11 очками, остался на 13-ом. Следующий матч «Ростов» проведет в рамках Кубка России 28-го октября дома против «Акрона», а «Локомотив» в рамках Кубка России сыграет 29-го октября на выезде против ЦСКА.

90+3' Желтая карточка показана Роналдо.

90' Добавленное время 3 минуты.

89' Нападающий «Локомотива» Комличенко вырвался на ударную позицию в штрафной площади «Ростова», но не попал по мячу в решающий момент.

88' Антон Шамонин в упор бил из пределов штрафной «Локомотива», успел выбросить руку вратарь гостей Антон Митрюшкин и спас москвичей.

87' Удаётся игрокам «Ростова» отодвинуть игру к середине поля.

Статистика матча 9 Удары в створ 0 7 Удары мимо 5 47% Владение мячом 53% 8 Угловые удары 5 4 Офсайды 0

86' Организует «Локомотив» последний штурм ворот «Ростова».

84' Удар с лёту из пределов штрафной площади «Локомотива» нанес полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий, но мяч сильно выше ворот полетел.

84' Подача в штрафную площадь «Ростова», уверенно на выходе мяч руками перехватил вратарь хозяев Артём Петров.

83' Замена у «Ростова»: Антон Шамонин вышел, ушел Тимур Сулейманов.

82' Навязывают борьбу на всех участках поля футболисты «Ростова» гостям.

81' Замены в составе «Ростова»: Даниил Хлусевич и Даниил Шанталий вышли, ушли Константин Кучаев и Олакунле Олусегун.

80' Вброс Ланговича из-за боковой «Ростова» в штрафную «Локомотива», головой выбил мяч защитник гостей Жерзино Ньямси.

78' В борьбе за мяч в штрафной площади «Ростова» нападающий «Локомотива» Комличенко нарушил правила на Сулейманове.

77' Подача с углового «Локо», удар нападающего гостей Николая Комличенко заблокировал защитник «Ростова» Игор Ногейра.

76' Вадим Раков заработал угловой для «Локомотива».

75' Продолжается игра в среднем темпе, поочередно команды проводят атаки.

73' Удар Мостового по воротам «Ростова» из-за пределов штрафной заблокировал полузащитник хозяев Данила Прохин.

72' Удар Олакунле Олусегуна в створ ворот «Локомотива» из-за пределов штрафной, в прыжке парировал мяч вратарь гостей Антон Митрюшкин.

71' По прежнему в игре много борьбы и единоборств, они зачастую и определяют вектор направления атаки.

69' Повреждение у Андрея Мостового, медики «Локомотива» оказывают ему помощь на поле.

«Ростов» — «Локомотив» В контакте ФК «Ростов»

67' Скидка головой Ньямси в штрафной «Ростова» на нападающего «Локо» Комличенко была перехвачена вратарем хозяев Артёмом Петровым.

66' Подача с штрафного «Локо» в исполнении Николая Титкова в штрафную «Ростова», отбились хозяева.

66' Коваленко заработал фол на себе, готовится стандарт «Локомотива».

64' Контролируют мяч и ход игры футболисты «Ростова».

63' Удар Алексея Миронова с линии штрафной площади «Локомотива», мяч сильно выше ворот пролетел.

62' Удар Прохина из пределов штрафной «Локомотива», поймал мяч вратарь гостей Митрюшкин.

61' Замена у «Ростова»: Иван Комаров ушел, вышел Роналдо.

60' Замена в составе «Локомотива»: Вадим Раков вышел, ушел Александр Руденко.

60' Позиционная атака «Локомотива», внимательно ростовчане обороняются.

58' Удар головой Тимура Сулейманова после подачи с углового «Ростова», среагировал вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин, на добивании защитник хозяев Ногейра послал мяч выше перекладины.

58' Повреждение у Максима Ненахова, медики «Локомотива» приглашены на поле.

57' Константин Кучаев ворвался в штрафную «Локомотива» и прострелил вдоль ворот, в падении прервал передачу на угловой «Ростова» защитник гостей Евгений Морозов.

56' В офсайд попал нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов.

55' Подача Ивана Комарова в штрафную «Локомотива», первым на мяче оказался защитник гостей Евгений Морозов.

54' Подача в штрафную площадь «Ростова», но нападающий «Локо» Александр Руденко не дотянулся до мяча в попытке пробить головой.

52' Удар Александра Руденко из-за пределов штрафной «Ростова», мяч выше ворот пролетел.

52' Много верховой борьбы в игре.

51' Головой пробил Николай Комличенко из пределов штрафной «Ростова», мяч мимо створа ворот проскакал.

50' Удар Сулейманова из-за пределов штрафной «Локомотива», в падении поймал мяч вратарь гостей Митрюшкин.

49' В среднем темпе начинается второй тайм.

47' Подача Олусегуна в штрафную площадь «Локомотива» получилась слишком сильной, мяч перелетел всех игроков.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Локомотива»: Михаил Щетинин вышел, ушел Илья Еремеев.

Итог первого тайма В контакте ФК «Локомотив»

45+3' Перерыв. Качественно сыграли футболисты «Ростова» в атаке и обороне, сумев сделать задел в счете в 2 мяча.

45+2' Евгений Морозов упал в штрафной площади «Ростова», но главный судья пенальти в пользу «Локомотива» не назначил.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Серия подач к воротам «Локомотива», головой пробил Данила Прохин, но мяч выше перекладины полетел.

43' Удар Миронова с края штрафной площади «Локомотива», в падении кулаками отразил мяч вратарь гостей Антон Митрюшкин.

41' Контр выпад «Ростова», Иван Комаров пробил с линии штрафной «Локомотива», но мяч выше ворот пролетел.

41' С мячом игроки «Локо» на половине поля «Ростова».

40' Разбивается игра на маленькие отрезки, снижается её темп.

39' Позиционная атака «Ростова» завершилась неточной передачей Прохина.

38' Много в игре стыков и единоборств.

36' Не стесняются футболисты «Ростова» срывать атаки «Локо» за счет мелких нарушений в середине поля.

36' Мяч под контролем у футболистов «Ростова» в центре поля.

34' Обостряющую передачу Мостового на Титкова в штрафную площадь «Ростова» прочитал защитник хозяев Умар Сако.

34' Удар Руденко из пределов штрафной «Ростова» заблокировали защитники хозяев.

32' Повреждение в верховом единоборстве получил защитник «Ростова» Андрей Лангович, медики хозяев приглашены на поле.

30' Удар полузащитника «Ростова» Миронова с дальней дистанции от ворот «Локо», мяч сильно выше цели пролетел.

29' Взяв мяч под контроль, футболисты «Ростова» отодвинули игру к середине поля.

28' Цепко в обороне действуют ростовчане, сложно москвичам добираться к штрафной площади хозяев.

27' Высоко футболисты «Локо» встречают начало атаки «Ростова», вынуждая хозяев играть длинной передачей.

26' Игроки «Локомотива» играют в пас на половине поля «Ростова» в поисках возможного обострения.

25' Замена у «Локомотива»: Зелимхан Бакаев ушел, вышел Александр Коваленко.

24' Гоол! 2:0. Длинная передача защитника «Ростова» Умара Сако за спины защитникам «Локомотива», Олакунле Олусегун убежал один на один с вратарем гостей, и с отскока от газона прошил Антона Митрюшкина из пределов штрафной площади.

23' Подача в штрафную площадь «Локомотива», но до удара по воротам дело не довели ростовчане.

21' Разыгрывают мяч на подступах к штрафной площади «Ростова» футболисты «Локомотива».

19' Удар Титкова по воротам «Ростова», мяч угодив в одного из игроков хозяев до ворот Артёма Петрова не долетел.

19' Подача Бакаева к воротам «Ростова», но первым на мяче оказался один из защитников хозяев.

18' Удар головой Евгения Морозова после углового «Локомотива», мяч в считанных сантиметрах от штанги ворот «Ростова» пролетел.

17' После подачи с штрафного «Локомотива», Андрей Мостовой оказался на ударной позиции в штрафной «Ростова», но акцентированно по мячу не попал.

15' Заброс Ланговича из-за боковой в штрафную «Локо», головой скинул мяч нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, но партнёров по команде на траектории полета мяча не оказалось.

14' Встрепенулся «Локомотив» после пропущенного мяча и приступил к атаке.

Андрей Лангович празднует гол В контакте ФК «Ростов»

12' Гоол! 1:0. Выверенная подача в штрафную площадь «Локомотива» в исполнении Константина Кучаева, в одно касание с лёту поразил дальний угол ворот гостей Андрей Лангович.

12' Инициатива у «Ростова».

11' Подача к воротам «Локомотива», защитник «Ростова» Игор Ногейра совсем немного не дотянулся головой до мяча чтобы нанести удар.

10' Повреждение у Зелимхана Бакаева, медицинский штаб «Локомотива» приглашен на поле.

09' Удар Тимура Сулейманова из-за пределов штрафной «Локомотива», мяч зацепив игрока гостей, пролетел мимо створа.

08' Игроки «Ростова» отступили на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Локомотива».

07' Взяв мяч под контроль, футболисты «Локомотива» приступили к позиционной атаке.

06' Завязывается борьба за инициативу, пока игроки «Ростова» больше с мячом находятся.

05' В среднем темпе начинается игра.

04' Подача с углового «Ростова», головой выбил мяч подальше от ворот «Локо» нападающий гостей Александр Руденко.

03' Константин Кучаев заработал угловой для «Ростова».

02' Дальний удар Виктора Мелёхина по воротам «Локомотива» получился неточным.

02' С мячом футболисты «Ростова» на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Локомотива».

До матча

13:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

13:35 Главным судьей матча будет Владимир Москалёв из Воронежа.

13:25 Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону, вмещающей 45 000 зрителей.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

13:17 Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, Титков, Еремеев, Мостовой, Руденко, Комличенко.

Стартовый состав «Ростова» В контакте ФК «Ростов»

13:15 Стартовый состав «Ростова»: Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

13:00 За всю историю команды сыграли между собой 85 матчей. В 44 играх победил «Локомотив», в 15 «Ростов», оставшиеся 26 матчей завершились вничью.

12:57 У «Локомотива» все готовятся к матчу.

12:55 В составе «Ростова» травмирован — Игнатов (з).

12:53 В 11‑м туре «Локомотив» должен был побеждать «Краснодар», вёл к 79‑й минуте 3:1, но в итоге упустил победу, сыграв вничью со счётом 3:3. Голы за железнодорожников забивали Титков, Руденко и Коваленко. До этого в Кубке России случилось поражение от «Акрона» (1:1, пен. 1:3) и был разгром «Факела» в РПЛ со счётом 5:0.

12:51 В 11‑м туре «Ростов» сыграл вничью в гостях с «Балтикой» (0:0). Игра получилась очень упорной, силовой, но почти без опасных моментов. Шансы чуть больше забить имели южане. Ранее в Кубке России «Ростов» потерпел разгромное поражение от ЦСКА (0:4) и выиграл в РПЛ у «Акрона».

12:49 После 11 туров «Локомотив» Москва имеет в активе 11 очков в таблице РПЛ.

12:47 Сейчас «Ростов» располагается на 9‑м месте с 12 очками в таблице РПЛ.

12:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30