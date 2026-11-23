Карлос Алькарас впервые в карьере стал чемпионом Итогового турнира ATP, победив в финале Александра Зверева. LiveSport.Ru делится впечатлениями.

Алькарас — легенда

Итоговый турнир подбросил дровишек в одну из самых горячих дискуссий сезона: можно ли называть Александра Зверева настоящей первой ракеткой мира?

С одной стороны, какие тут могут быть сомнения, в этом году он выиграл два турнира «Большого шлема» и занял первое место в чемпионской гонке, набрав почти 10 тысяч очков.

Но есть нюанс, который невозможно игнорировать: внезапное озарение пришло к Звереву ровно в тот момент, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас по разным причинам были не в лучшей форме.

Может, совпадение? Вряд ли.

На Australian Open Зверев проиграл в полуфинале Алькарасу, а на Уимблдоне уступил в решающем матче Синнеру. На Ролан Гаррос и US Open он не пересекался с ними.

На ATP Finals Саша и его команда тоже надеялись избежать встречи с Алькарасом, который приехал в Турин после победы над турнирах в Токио, Вене и Париже.

Карлос Алькарас globallookpress.com

По итогам группового этапа это желание только усилилось. Карлос легко вышел в полуфинал, разгромив Фрэнсиса Тиафо, Даниила Медведева и Флавио Коболли.

Зверев тоже шикарно провел первые три матча, но в контексте противостояния с Алькарасом это, как оказалось, не имеет никакого значения.

Хотя в субботу вечером мечта Зверева едва не стала реальностью. В полуфинале у Алькараса был изнурительный трехсетовый матч против Бена Шелтона, в котором ему удалось доказать свое превосходство только на решающем тай-брейке.

Это был первый и последний по-настоящему стрессовый момент для Карлоса на этой неделе.

«Думаю, многие из вас считают, что я надеюсь на то, что сильные игроки проиграют и мой путь к титулу будет полегче, но мне нравятся вызовы. Мне нравится играть с лучшими теннисистами мира», — заявил Зверев после победы над Медведевым в полуфинале.

Карлос Алькарас и Александр Зверев globallookpress.com

Судя по первому сету решающего матча, Саше все-таки не очень нравится играть против таких соперников, как Алькарас. Доминирование испанца было почти тотальным.

Эту мысль подтверждает и его довольно хитрое заявление после финала.

Карлос, поздравляю, это потрясающе. В этом году ты собрал карьерный Большой шлем, а теперь закрыл все, добавив еще итоговый. Невероятно. Ты абсолютная легенда нашего спорта, и тебе всего 23, так что если завтра закончишь карьеру, ничего страшного. Можешь расслабляться! Александр Зверев Первая ракетка мира

Эти слова можно по-разному интерпретировать, но рискнем предположить, что ему больше нравилось, когда Алькарас отсутствовал в туре.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Во втором сете Зверев внезапно вернул интригу. Более того, он вел 6:3 на тай-брейке, но третью партию зрители так и не увидели — Саша бездарно растерял столь внушительное преимущество.

Во время церемонии награждения Алькарас призвал не ставить под сомнение статус Зверева: «Ты впервые стал первой ракеткой мира, выиграл два турнира "Большого шлема" и очень сильно завершил сезон здесь. Вы с командой проделали отличную работу, и, думаю, никто не заслуживает первой строчки больше, чем ты».

Парадокс ситуации заключается в том, что Зверев — первый в рейтинге, но его точно нельзя назвать лучшим. В теннисе иногда так бывает.

Алькарас всего лишь за первые несколько месяцев после сложнейшей травмы запястья выиграл четыре титула. Действительно «легенда», как выразился Зверев. Или все-таки его успехи тоже связаны с отсутствием Синнера, который никак не вылечит колено? Ответ на этот вопрос узнаем уже в следующем сезоне.

Медведев наконец-то на Мальдивах

Даниил Медведев перед Итоговым турниром так часто вспоминал про Мальдивы и отдых на пляже, что мы уже морально подготовились к тому, что он «отмучается» в трех матчах и отправится в долгожданный отпуск.

Но на деле вышло иначе — гораздо лучше, чем ожидалось.

«Его бэкхенды будут очень опасными, и принимать подачи он будет из Москвы. Будет весело. Мы оба будем бороться за выход в полуфинал, это важный матч, жду с нетерпением», — отшучивался Фрэнсис Тиафо перед встречей с Медведевым в ключевом матче группового этапа.

Но в итоге он оказался прав: Даниил шикарно принимал, а его бэкхенд и остальные удары стали для соперника большой проблемой.

Даниил Медведев globallookpress.com

Можно сколько угодно критиковать и подсмеиваться над его стилем, но Медведев по-прежнему шикарно играет, особенно когда его ничего не беспокоит.

«Все еще не на Мальдивах» написал Медведев на камере после победы над Тиафо.

На самом деле, матч против американца окончательно подтвердил, что вся эта мальдивская история была лишь грамотным психологическим приемом опытного россиянина.

В полуфинале против Зверева всё решили несколько обидных ошибок Медведева на подаче, но это, безусловно, не то поражение, после которого надо критиковать.

«Думаю, у него стала лучше подача. А форхенд? Я бы сказал так: его форхенд был очень хорош и раньше, просто иногда он может ошибиться. Сегодня он тоже пару раз это сделал, поэтому я бы не сказал, что форхенд стал лучше», — рассуждал Медведев после поражения от первой ракетки мира.

Кстати, Медведев тоже стал гораздо лучше подавать с тех пор, как позвал в свою команду бывшую 33-ю ракетку мира Андрея Голубева. Это было незаметно разве что в матче против Алькараса, но встречи с испанцем — это отдельная история. Хотя Даниил был уверен, что на быстром корте сможет застать Карлоса врасплох. «По-прежнему так считаю», — добавил он уже после их матча.

Эта фраза не может не обнадеживать. Значит, у Медведева есть определенные планы на следующий год.

Рискнем даже сделать максимально смелый прогноз: в 2027-м Даниил вернется в топ-3.

Ну а пока, как написали в официальном аккаунте ATP, «время наслаждаться Мальдивами. Еще один блестящий сезон!». Пост был адресован, конечно же, Даниилу.