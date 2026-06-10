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Почти четыре года Серена Уильямс не выходила на корт в официальном матче. С сентября 2022 года, когда она проиграла в третьем круге US Open 2022 и попрощалась со спортом — назвав это, впрочем, не уходом, а «эволюцией».

Серена не была бы Сереной, если бы после победы не нашла, к чему придраться. «Было столько моментов, когда мы понимали: это можно сделать гораздо лучше», — призналась она. Мбоко, смеясь, подтвердила: настрой был лёгкий, с юмором, и это помогало ей самой не нервничать рядом с легендой.

А на вопрос, зачем ей всё это в 44 года, Серена ответила просто: «Это правда про то, чтобы мои дети увидели, как я играю». Дочери и стали главным мотивом возвращения. Что дальше — пока открытый вопрос. Серена не исключила, что может сыграть на Уимблдоне уже в следующем месяце — на турнире, который она выигрывала семь раз.

А пока — просто хорошие новости. 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема снова на корте. И, судя по всему, ей там по-прежнему хорошо.

Кадры возвращения легенды — в нашей фотогалерее.

Серена Уильямс
Серена Уильямс globallookpress.com
Серена Уильямс
Серена Уильямс globallookpress.com
Серена Уильямс
Серена Уильямс globallookpress.com
Серена Уильямс
Серена Уильямс globallookpress.com
Серена Уильямс
Серена Уильямс globallookpress.com
Серена Уильямс
Серена Уильямс globallookpress.com
Виктория Мбоко и Серена Уильямс
Виктория Мбоко и Серена Уильямс globallookpress.com
Серена Уильямс с мужем Алексисом Оганяном и дочкой Олимпией
Серена Уильямс с мужем Алексисом Оганяном и дочкой Олимпией globallookpress.com