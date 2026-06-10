Почти четыре года Серена Уильямс не выходила на корт в официальном матче. С сентября 2022 года, когда она проиграла в третьем круге US Open 2022 и попрощалась со спортом — назвав это, впрочем, не уходом, а «эволюцией».

Серена не была бы Сереной, если бы после победы не нашла, к чему придраться. «Было столько моментов, когда мы понимали: это можно сделать гораздо лучше», — призналась она. Мбоко, смеясь, подтвердила: настрой был лёгкий, с юмором, и это помогало ей самой не нервничать рядом с легендой.

А на вопрос, зачем ей всё это в 44 года, Серена ответила просто: «Это правда про то, чтобы мои дети увидели, как я играю». Дочери и стали главным мотивом возвращения. Что дальше — пока открытый вопрос. Серена не исключила, что может сыграть на Уимблдоне уже в следующем месяце — на турнире, который она выигрывала семь раз.

А пока — просто хорошие новости. 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема снова на корте. И, судя по всему, ей там по-прежнему хорошо.

Кадры возвращения легенды — в нашей фотогалерее.

Серена Уильямс globallookpress.com

Серена Уильямс globallookpress.com

Серена Уильямс globallookpress.com

Серена Уильямс globallookpress.com

Серена Уильямс globallookpress.com

Серена Уильямс globallookpress.com

Виктория Мбоко и Серена Уильямс globallookpress.com