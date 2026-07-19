LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Россиянин недели

Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Бостаде и наконец-то выиграл первый титул в этом году.

Эта победа очень важна для общей тенденции: Рублев завершит хотя бы с одним титулом восьмой сезон подряд.

«Нормальный результат, пойдет», — сказал российский теннисист перед финалом.

Рублев явно старался абстрагироваться от лишних мыслей, зная, что в решающем матче его ждет встреча с Лучано Дардери.

Перед этим Андрей обыграл латиноамериканских грунтовиков Себастьяна Баэса и Алехандро Табило, но перед финалом всё равно оставались сомнения — справится ли с итальянцем, у которого за последние несколько лет накопилось приличное количество достижений на грунте? Среди них — полуфинал на «Мастерсе» в Риме. Но домашнем «тысячнике» Дардери обыграл Томми Пола, Сашу Зверева и Рафаэля Ходара.

Кроме того, Лучано — чемпион прошлогоднего турнира в Бостаде. Правда, Рублев ранее тоже побеждал здесь — в 2023-м, когда входил в пятерку лучших игроков мира.

Перед финалом также настораживал один неприятный факт: до этой недели у Рублева в текущем сезоне не было ни одной победы над соперником из топ-20.

Андрей Рублев globallookpress.com

В итоге встреча Рублева и Дардери (18-я ракетка мира) прошла по самому неожиданному сценарию. Россиянин уверенно обыграл итальянского грунтовика, который весь матч не мог справиться с эмоциями.

После матча Андрей скромничал, делая акцент на том, что ему просто чуть больше повезло.

Было сложно, потому что условия полностью изменились. Было очень холодно, пасмурно, мяч стал тяжелым. Корт был очень влажным, поэтому ситуация сильно отличалась от вчерашнего дня, когда было солнечно и ветрено. Сегодня были тяжелые условия — нужно было больше играть на задней линии, это другой теннис. В итоге у нас обоих были шансы, особенно в первом сете. Просто в ключевые моменты мне повезло немного больше, и я смог воспользоваться возможностями. Андрей Рублев Двукратный чемпион турнира в Бостаде

Перед американской серией Рублев сыграет еще на одном грунтовом турнире — следующую неделю он проведет в португальском Эшториле. Если всё получится, вскоре россиянин снова будет недалеко от топ-10.

Россиянка недели

Алина Корнеева второй раз в карьере дошла до полуфинала на уровне основного тура.

Спустя почти два года после выхода в 1/2 финала в мексиканской Мериде россиянка остановилась в шаге от решающего матча на турнире WTA 250 в Афинах.

В столице Греции Корнеева сначала разгромила японку Аои Ито, а потом обыграла двух соперниц из топ-50 — американку Энн Ли и чешку Терезу Валентову.

Алина Корнеева globallookpress.com

В полуфинале против Марии Саккари 19-летняя теннисистка слабо провела первый сет, тогда как во втором была близка к тому, чтобы перевести матч в решающую партию.

Как бы там ни было, неделя получилась более чем удачной. Во-первых, Корнеева обновила свой лучший рейтинг — теперь она 75-я ракетка мира. Во-вторых, Алина практически гарантировала себе место в основной сетке US Open. Кроме того, осенью у нее наконец-то будет возможность регулярно играть на турнирах WTA и прочно закрепиться в топ-100.

Марафонец недели

Ого, оказывается, Стефанос Циципас по-прежнему способен выигрывать турниры. Есть подозрение, что его очень зацепили слова Новака Джоковича после их матча на Уимблдоне. Серб тогда призвал не переоценивать победу над греком, мол, тот уже давным-давно далек от той формы, в которой был, когда входил в топ-5.

На первой же неделе после британского мэйджора Циципас выиграл титул в Гштаде.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Да, это всего лишь турнир категории ATP 250, но после всех проблем и разочарований даже такая победа может стать для него серьезным психологическим подспорьем.

В Гштаде ключевым стал матч первого круга против Игнасио Бусе. Вопреки всем прогнозам, Циципас уверенно обыграл перуанца, который весной стал чемпионом престижного грунтового «пятисотника» в Гамбурге.

Потом были четыре тяжелейших матча — против Жерома Кима, Артура Риндеркнеша, Александра Шевченко и Рафаэля Коллиньона.

Я пережил настоящий марафон. Это была очень тяжелая неделя, я провел несколько сумасшедших матчей. До сих пор не верится, что в каждом из них мне пришлось играть по три сета — кажется, таких встреч подряд было три или четыре (четыре — прим.). Я невероятно счастлив и благодарен. Стефанос Циципас Чемпион турнира в Гштаде

Циципас выиграл 13-й титул в карьере и первый с февраля 2025-го. Не менее важен и тот факт, что он снова рядом с топ-50. Новую неделю Стефанос начнет в статусе 51-й ракетки мира.

Провал недели

Александр Бублик второй раз в сезоне провалил защиту титула. После неудачного выступления в Галле он не смог повторить прошлогодний результат и на грунтовом турнире в Гштаде.

При этом, как и на немецком «пятисотнике», он снова проиграл в стартовом матче. В элитной швейцарской деревне его остановил Кантен Алис.

Александр Бублик globallookpress.com

«Блин, это идиотизм. Тип, блин, укорачивает с неудобной точки идеально, а с простой — блин метр в аут. Господи, помоги, блин», — жаловался Бублик в решающем сете.

Интересно, что уже в следующем матче француз буднично проиграл Александру Шевченко.

Бублик продолжает отдаляться от топ-10. Он по-прежнему занимает в рейтинге 11-ю строчку, но при этом расстояние от десятой позиции, на которой сейчас теперь находится Тейлор Фриц, составляет уже 750 очков.

На следующей неделе Бублик едет защищать титул в австрийском Кицбюэле. Впрочем, драматизировать пока рано, даже в случае очередной неудачи Саша все равно останется в топ-15.

Дебют недели

Алевтина Ибрагимова впервые сыграла на уровне основного тура. На турнире WTA 250 в Яссах россиянка сначала прошла квалификацию, а потом выиграла один матч в основной сетке.

Алевтина Ибрагимова globallookpress.com

После победы над бывшей 19-й ракеткой мира Варварой Лепченко в решающем раунде квалификации 21-летняя теннисистка обыграла чешку Доминику Салкову. Во втором круге Ибрагимова едва не тормознула Паулу Бадосу: в решающем сете испанка ушла со счета 1:4.

Поражение от Бадосы получилось максимально обидным, но в то же время Ибрагимова теперь знает, что способна играть на равных даже со столь опытными соперницами, и это главный итог пока что лучшей недели в ее карьере.

По итогам румынского турнира Алевтина поднимется в рейтинге на 236-ю строчку. Это на данный момент ее наивысшая позиция в карьере. Ближайшая цель — дебют в топ-200. Рискнем предположить, что Ибрагимова достигнет ее до конца текущего сезона.