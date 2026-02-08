LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Вторая молодость Звонаревой

Или третья? Сложно сказать, но факт остается фактом — Вера Звонарева по-прежнему способна конкурировать с соперницами из первой сотни рейтинга.

Это был, пожалуй, главный сюжет недели для российского тенниса.

Если кто-то не знал или забыл, Звонаревой уже 41 год. Несмотря на возраст, в конце прошлого сезона она решила возобновить выступления в одиночке.

В декабре Звонарева дошла до финала на турнире ITF в Дубае. Это был один из этапов подготовки к новому сезону.

«Не удивлюсь, если Вера закончит 2026-й в топ-150, а то и выше», — сказал несколько месяцев назад Дмитрий Турсунов про Звонареву.

Вера Звонарева globallookpress.com

В январе Вера не попала в основную сетку в Канберре, Аделаиде и Абу-Даби, проиграв в решающем раунде квалификации. Параллельно с этим она дошла до 1/2 финала Australian Open в паре с японкой Эной Сибахарой.

Но теперь Звонарева наконец-то «пошумела» и на уровне основного тура. На выходных бывшая вторая ракетка мира вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Дохе.

В отборе Звонарева обыграла опытную китаянку Шуай Чжан и 60-ю ракетку мира Магдалену Френх.

Но настоящим сюрпризом стала волевая победа Звонаревой над 24-летней Пейтон Стернс, которая относительно не так давно входила в топ-30. Россиянка слабо начала матч, но в итоге совершила эффектный камбэк — 2:6, 6:2, 6:3. Это была ее первая победа в основной сетке WTA с октября 2023 года.

Здесь также важно уточнить, что в прошлом году Стернс проиграла 45-летней Винус Уильямс на «пятисотнике» в Вашингтоне. Американке точно нельзя участвовать в противостоянии поколений.

«Я рад за Веру, что она играет и получает удовольствие. Чему тут удивляться? В наше время удивляться ничему уже нельзя. Можно и так расценивать, что это пример для более молодого поколения. Я не слежу за соперницами, но я хочу, чтобы у Веры все получилось», — говорил Евгений Кафельников в конце января о возвращении Звонаревой.

Впереди у Веры еще как минимум один матч в Дохе — либо против Виктории Мбоко, либо против Мари Боузковой. Будет сложно, но при этом чересчур интересно.

Кстати, Людмила Самсонова не смогла пройти первый круг в Дохе, проиграв... Френх.

Александрова снова проиграла финал, но вернулась в топ-10

Екатерину Александрову можно назвать, пожалуй, самой непредсказуемой российской теннисисткой. Ни ее соперницы, ни она сама — вообще никто не понимает, чего от нее можно ожидать.

Вот кто мог подумать, что уже после 30 лет Александрова дебютирует в топ-10, а она сделала это.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Александрова слабо начала новый сезон, провалила австралийскую серию, но перед турниром в Абу-Даби каждый, кто следит за ее выступлениями, прекрасно понимал, что сейчас это вообще не имеет никакого значения. Любой ее спад заканчивается так же внезапно, как и начинается.

Очередным подтверждением этой удивительной нестабильности стал выход Александровой в финал «пятисотника» в Абу-Даби.

У россиянки была не самая сложная, но в то же время и не самая простая сетка. На пути к финалу Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую, филиппинку Александру Эалу и Хейли Баптист.

В матче против Баптист россиянка при счете 4:5 во втором сете отыграла матчбол на подаче.

«Перед началом турнира я даже не думала, что сыграю в финале. Во втором сете я правда подумала: "Это конец". Безумно рада, что смогла выдержать два таких тяжелых сета. Это потрясающее чувство», — призналась Александрова после победы над американкой.

К сожалению, в решающем матче Александрова сыграла значительно хуже, уступив Саре Бейлек.

Интересно, что Екатерина проиграла четвертый финал подряд. Свой предыдущий титул она взяла в австрийском Линце в феврале прошлого года.

Безусловно, поражение в финале от не самой опытной соперницы стало большим разочарованием, но оно лишь подчеркивает, насколько нестабильной порой бывает российская теннисистка.

Но все же позитивных моментов было гораздо больше. Один из них — возвращение Александровой в топ-10. Следующую неделю она начнет в статусе десятой ракетки мира.

Ну и в тот же день Александрова вместе с австралийкой Майей Джойнт выиграла турнир в Абу-Даби в парном разряде. Это ее крупнейший парный титул в карьере.

Сенсационная победа Бейлек

Одним из главных событий стала абсолютно неожиданная победа Сары Бейлек на турнире в Абу-Даби.

Прежде чем обыграть в финале Екатерину Александрову и завоевать первый титул WTA в карьере, чешская теннисистка преодолела невероятно сложный путь.

Во-первых, надо начать с того, что Бейлек стала чемпионкой престижного «пятисотника» в статусе теннисистки второй сотни рейтинга. Перед началом турнира в столице ОАЭ она занимала в рейтинге 101-е место.

Сара Бейлек globallookpress.com

К слову, это одна из причин, почему некоторые болельщики жестко раскритиковали Александрову после поражения от Сары. Люди не понимают, как можно было проиграть сопернице, которая весь прошлый год безуспешно пыталась закрепиться в топ-100.

Но есть еще один нюанс. Дело в том, что у Бейлек минимальный опыт выступлений на харде на уровне турниров WTA. При этом ранее она не доходила до полуфинала в основном туре даже на грунте.

Именно поэтому ее победу в Абу-Даби можно смело назвать подвигом.

С учетом квалификации Бейлек провела на этом турнире семь матчей и отдала лишь один сет. В основной сетке, помимо Александровой, ее не смогли остановить Эшлин Крюгер, Алена Остапенко, Сонай Картал и Клара Таусон, которая в прошлом сезоне была близка к дебюту в топ-10.

Благодаря этому успеху 20-летняя Бейлек поднялась в рейтинге сразу на 63 позиции и теперь занимает 38-ю строчку. Сможет ли она удержаться там — это уже другой вопрос.

Кырстя деклассировала Радукану

Эмма Радукану на этой неделе вышла в финал впервые после своей сенсационной победы на US Open.

Это случилось на скромном турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) С тех пор, как британка выиграла американский мэйджор, прошло уже больше четырех лет. Поразительно, конечно, как много времени понадобилось чемпионке турнира «Большого шлема», чтобы снова добраться до финала.

«Это невероятное чувство — я не выходила в финал уже пять лет. Это потрясающее достижение. Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, наконец начинает приносить плоды», — сказала Радукану после полуфинала.

Впрочем, радоваться здесь почти нечему.

Эмма Радукану и Сорана Кырстя globallookpress.com

Во-первых, достаточно взглянуть на сетку Радукану до финала: она обыграла Грэт Миннен, Кайю Юван, Майю Хвалинскую и украинку Александру Олейникову.

Матч против Юван — это отдельная история. В первом сете Эмма проигрывала со счетом 0:5, после чего взяла 11 геймов подряд.

Ну и наконец финал, в котором Радукану встретилась с Сораной Кырстей.

Румынская теннисистка несколько месяцев назад сообщила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

Естественно, было бы символично напоследок взять титул на домашнем турнире, и она смогла реализовать этот сценарий.

Более того, победа получилась чересчур эффектной: в четвертьфинале 35-летняя Кырстя остановила прошлогоднюю чемпионку Анастасию Потапову, а в решающем матче разгромила Радукану со счетом 6:0, 6:2.

Кырстя выиграла четвертый титул в карьере, а Радукану призналась, что даже с учетом неприятного поражения в финале все равно довольна собой.

«С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое. Я рада, что это случилось тут, в Клуж-Напоке», — сказала Радукану, которая, как известно, родилась в семье румына и китаянки.

Прогнозы на теннис

«Всегда ей немного не хватало логики в действиях, но хорошей физухи и задора более чем достаточно, чтобы пошуметь и попортить кровь большинству соперниц в туре. Было бы круто, если бы она в этом году понадавала оплеух и забралась в двадцатку», — сказал Дмитрий Турсунов о победе Кырсти.

Кырстя после победы в Клуж-Напоке поднялась в рейтинге на 31-ю строчку, а Радукану благодаря выходу в финал вернулась в топ-25.