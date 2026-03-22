LiveSport.Ru рассказывает о главных события очередной недели теннисного сезона.

Что случилось со Свентек?

Главным сюжетом недели стало сенсационное поражение Иги Свентек на старте турнира у Майами.

Шестикратная чемпионка «Шлемов» уступила Магде Линетт, позволив 34-летней соотечественнице совершить один из самых громких камбэков в карьере.

Для Свентек это в каком-то смысле исторический провал: она впервые с 2021 года проиграла в стартовом матче на турнире.

Соперница тоже не скрывала изумления: «Когда я взяла гейм в первом сете, подумала: ну, по крайней мере, счет уже лучше, чем в прошлый раз, хуже не будет».

Ига Свентек globallookpress.com

Линетт явно намекала на их встречу в Шанхае в 2023-м, когда Свентек разгромила ее со счетом 6:1, 6:1. Казалось, сценарий повторится и в Майами: Ига легко забрала первый сет, но затем игра экс-первой ракетки мира внезапно начала разваливаться.

Это поражение — не случайность, а продолжение затяжного спада. В текущем сезоне Свентек еще ни разу не проходила дальше четвертьфинала — на этой стадии она проиграла на Australian Open, в Доху и Индиан-Уэллс.

Сама Ига звучит непривычно растерянно.

Во втором и третьем сетах я просто сыграла плохо. Конечно, тяжело с этим справляться, когда понимаешь, что первый сет провела хорошо. Я просто не знаю, осознанно или нет, но мне сложно что-то менять по ходу матча, и игра рассыпается. Я не чувствовала себя так, наверное, уже больше пяти лет. Настолько сильно проседать по ходу матчей. Мне нужно просто постараться вернуть уверенность. Ига Свентек Третья ракетка мира

В 2025-м у Свентек была похожая ситуация. Она долго не могла дойти до финала, а потом внезапно выиграла свой самый нелюбимый «Шлем» — Уимблдон. Эта победа, по сути, тогда спасла ее сезон.

Но сейчас всё иначе. Ига сильно отстала от Арины Соболенко, а роль главной преследовательницы белоруски окончательно перешла к Елене Рыбакиной.

Единственный повод для оптимизма для Свентек — скорый переход на грунт. Несколько лет назад Ига тотально доминировала на «земле», и сейчас это ее единственный шанс перезагрузить карьеру и доказать, что она всё еще в большой игре.

Рублев обманывает сам себя

«Если сравнить с прошлым годом, то всё достаточно неплохо».

Андрей Рублев отчаянно пытается убедить себя в том, чего на самом деле нет. В этот раз он старался излучать позитив после откровенно слабого выступления в Майами, где, как и в Индиан-Уэллс двумя неделями ранее, не смог пройти второй круг.

Андрей Рублев globallookpress.com

Андрей оказался совершенно не готов к сопротивлению чилийца Алехандро Табило.

Сейчас надо будет сфокусироваться на приеме и на подаче, потому что очень видна разница — насколько он легко выигрывает столько мячей на своей подаче и сколько мне приходится всего делать. Андрей Рублев 15-я ракетка мира

Внешнее спокойствие — это, пожалуй, единственное, чего удалось добиться Рублеву с тех пор, как он начал сотрудничать с Маратом Сафиным. В остальном — без изменений. Возможно, даже стало хуже, если смотреть на результаты.

В феврале 2025-го, незадолго до того, как он позвал Сафина в свою команду, Рублев стал чемпионом «пятисотника» в Дохе. С тех пор его лучшим результатом остается выход в финал грунтового «пятисотника» в Гамбурге.

Сам Рублев считает, что его главной проблемой в какой-то момент стал чересчур предсказуемый стиль.

«Мой стиль, построенный преимущественно на ударе справа и лишенный запасного плана, исчерпал свои возможности. Думаю, я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 мирового рейтинга. Пора опробовать иной подход и посмотреть, принесет ли он новый импульс», — рассуждал он после поражения от Табило.

Кажется, Рублеву пора признать, что приглашение Сафина оказалось, мягко говоря, сомнительным решением. Ни о каком новом подходе и гибкой тактике не может быть и речи по одной простой причине — Марата сложно назвать тренером в классическом понимании этого слова.

Похоже, мы наблюдаем классическую ловушку: Рублеву просто неловко подойти к легенде и сказать, что это сотрудничество не работает. Остается только ждать, когда Сафину надоест эта история и он первым скажет «до свидания».

Сюрприз от Шевченко

Одним из неожиданных героев первых раундов «Мастерса» в Майами стал Александр Шевченко, когда-то выступавший под флагом России.

После тяжелейшего матча с итальянцем Маттео Арнальди представитель Казахстана одержал волевую победу над Беном Шелтоном, который в начале месяца неудачно выступил в Индиан-Уэллс.

Для Шевченко это третья в карьере победа над игроком топ-10 и первая за два года.

«Я эмоциональный человек, и мне нравится, когда моя команда тоже заряжена. Мне понравилась каждая секунда этого матча.

Когда Бен тоже заводится, а против меня весь стадион, мне нужно как минимум три человека, которые будут за меня болеть», — сказал Шевченко после матча с американцем.

Александр Шевченко globallookpress.com

Шелтон оказался далеко не единственным представителем топ-20, не сумевшим добраться даже до третьего круга.

Алекс Де Минор (шестая ракетка мира, если что) проиграл Стефаносу Циципасу. Интересно, что это уже 12-я победа грека над австралийцем.

Александр Бублик слабо провел матч против Маттео Берреттини и тоже не смог пройти второй круг. Это уже похоже на спад: перед этим он слабо выступил в Дубае и Индиан-Уэллс.

Итан Куинн обыграл двух бывших представителей топ-10 — Хуберта Хуркача и Каспера Рууда. К слову, серия поражений поляка составляет семь матчей, а в «живом» рейтинге он уже за пределами топ-70.

Стефанос Циципас globallookpress.com

На женском турнире в Майами, помимо поражения Свентек, было еще несколько сенсаций. Элина Свитолина проиграла в третьем круге американке Хейли Баптист. Но здесь напрашивается банальный вывод: украинка не успела восстановиться после турниров в Дубае и Индиан-Уэллс — на первом она дошла до финала, а на втором до полуфинала.

Ива Йович после разгромной победы над Паулой Бадосой проиграла Талие Гибсон. Австралийка вышла в 1/8 финала на втором «тысячнике» подряд. При этом в Индиан-Уэллс она добралась до четвертьфинале. Гибсон обошла в рейтинге Дарью Касаткину и стала второй ракеткой Австралии.

Среди россиянок дальше третьего раунда прошла только Мирра Андреева. Но теперь ее ждет встреча со стремительно прогрессирующей Викторией Мбоко.

Анна Калинская проиграла во втором круге Анастасии Захаровой, которая в следующем матче уступила Мбоко.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Людмила Самсонова не справилась с Хейли Баптист — теперь ее серия поражений составляет пять матчей. Но удивляет не только это: несмотря на откровенно провальные результаты, россиянка по-прежнему находится рядом с топ-20.

Диана Шнайдер после победы над Терезой Валентовой слабо провела матч против Белинды Бенчич. После Australian Open она до сих пор выиграла лишь два матча.

Екатерина Александрова тоже не впечатлила, проиграв в третьем раунде румынке Жаклин Кристиан. Но ей точно нет смысла волноваться: 31-летняя теннисистка занимает в рейтинге 11-ю строчку, несмотря на, что в этом году выиграла всего пять матчей.