прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 1.96

Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бенчич — Андрееску с коэффициентом для ставки за 1.96.

Бенчич

Белинда входит в список сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Эту неделю швейцарская теннисистка проводит в статусе 12-й ракетки мира.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Бенчич обыграла Петру Марчинко и Диану Шнайдер, после чего проиграла в 1/8 финала Хейли Баптист.

В предыдущих сезонах Бенчич слабо выступала в Риме. Ей пока ни разу не удавалось пройти здесь второй раунд.

При этом в текущем сезоне Белинда ни разу не проигрывала на турнирах категории WTA 1000 раньше четвертого круга.

Андрееску

Бьянка в первом раунде одержала победу над американкой Софией Кенин — 6:4, 7:5.

Андрееску всего лишь второй раз в сезоне выиграла матч на уровне основного тура.

Ранее она не прошла первый раунд в Остине и Индиан-Уэллс и выиграла один матч в Чарлстоне.

При этом в текущем сезоне канадская теннисистка сыграла уже 31 матч. Сейчас у нее 22 победы и девять поражений. Здесь важно уточнить, что часть из них она провела на турнирах WTA 125 и ITF.

На прошлой неделе Андрееску проиграла китаянке Юэ Юань во втором круге турнира WTA 125 в французском Сен-Мало. Перед этим она уступила Фионе Ферро на старте турнира ITF в португальском Оэйраше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.26, победу Андрееску букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: сложно сказать, сможет ли Белинда сразу адаптироваться к условиям на римских кортах. Именно поэтому лучше взять ставку на количество геймов или сетов. Андрееску вполне способна создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.