В финале Пути регионов Кубка России — главное противостояние России. «Спартак» и ЦСКА разыграют путёвку в Суперфинал, а для обеих команд этот матч выглядит последним шансом спасти сезон. В чемпионате дела идут не так, как хотелось бы, поэтому Кубок становится главным турниром весны. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21' Солари чуть не закинул мяч в дальнюю девятку с правого фланга! Тороп, кажется, не успевал за мячом, но он пролетел мимо ворот.

20' И снова в простой ситуации потерял мяч Круговой! Никак не может собраться Данил под давлением арены.

19' Штрафной заработал ЦСКА на правом фланге.

18' Мусаев пытался запустить Гонду по левому флангу, но отдал пас в аут.

17' Мусаев скинул на линию штрафной под удар Гонду, но вовремя накрыл Джику — и даже на угловой не ушёл мяч, остался у «Спартака».

15' Круговой в простой ситуации просто пропустил мяч под ногой и упустил его в аут. Давит стадион на игроков ЦСКА!

14' Маркиньос опасно сместился с левого фланга в центр и бил в ближний угол – немного мимо створа!

13' Жедсон попробовал запустить олари длинной передачей по правому флангу, Круговой перехватил.

12' По левому флангу пытался Баринов запустить Кругового, не прошла передача.

10' ГООООООООООЛ! «Спартак» открывает счёт в дерби! Руслан Литвинов получил мяч у штрафной и с полулёта отправил мяч в самую девятку, ещё и с рикошетом от перекладины! 1:0!

09' Мусаев с острого угла бил в дальний угол, Максименко на месте!

08' Здорово отработал в обороне Жедсон и не дал принять мяч Баринову! В касание через себя выбил мяч!

06' Игра возобновлена, всё в порядке с аргентинцем.

05' Гонду на газоне после столкновения с Ву, нужна помощь врачей нападающему гостей.

03' Тороп накрыл мяч после удара Маркиньоса пяткой, опасно было у ворот ЦСКА.

02' В стиле «ПСЖ» с центра начали гости и даже заработали аут, но потеряли мяч.

01' ЦСКА начинает с центра, дерби началось!

До матча

20:00 Команды на поле! Буквально весь стадион окрашен в красно-белые цвета и цвета георгиевской ленты, ни одного свободного места не видно на арене.

19:55 Предматчевое шоу гремит на «Лукойл Арене»! Всё готово к главному дерби страны, однозначно будет ярко!

19:52 Гости не отстают! Армейский сектор сегодня тоже заполнен до отказа.

19:50 До матча еще 10 минут, а спартаковские фанаты уже растянули перфоманс на обеих трибунах за воротами!

19:45 Затишье перед дерби на «Лукойл Арене». В Москве сегодня отличная погода для футбола, около 22 градусов, но на стадионе однозначно будет намного жарче!

19:40 Под оглушительный свист появились на поле игроки ЦСКА, атмосфера дерби запредельная!

19:35 Футболисты «Спартака» вышли на разминку первыми, а стадион уже встречает своих! Почти полностью заполнены фанатские трибуны за полчаса до игры!

19:35 Стартовые составы команд на дерби:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Бандикян, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Гонду, Мусаев.

19:30 Главным арбитром на дерби назначен Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Сергей Цыганок.

«Спартак»

Команда Хуана Карлоса Карседо подходит к дерби после неоднозначного отрезка. «Спартак» проиграл два из трёх последних матчей, но оба поражения — от «Краснодара» и «Крыльев Советов» — получились похожими по сценарию: красно-белые имели игровое преимущество, создавали достаточно, но плохо реализовывали моменты, а соперники забрали максимум из редких шансов. Это не тот случай, когда команда развалилась, но результат всё равно ударил по турнирным амбициям.

В РПЛ «Спартак» всё ещё борется за медали, однако в топ-3 пробиться пока не удаётся. Именно поэтому Кубок приобретает особый вес. Без трофея и без медалей сезон почти неизбежно будут оценивать как провальный, и команда это понимает. Домашний фактор тоже важен: до недавнего поражения от «Краснодара» «Спартак» не проигрывал на «Лукойл Арене» с сентября, а в московских дерби в последние месяцы выглядел уверенно.

По составу у Карседо нет серьёзных потерь, но тренер продолжает искать оптимальные сочетания. Особенно это касается Жедсона Фернандеша, которого регулярно двигают между позициями. Маркиньоса берегли к дерби, и его возвращение должно добавить остроты, а вот Пабло Солари при таком раскладе может начать матч на скамейке.

ЦСКА

ЦСКА подходит к дерби в состоянии жёсткой перезагрузки. После поражения от «Зенита» клуб расстался с Фабио Челестини, а исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов. Для него это сразу дебют в матче максимального давления — финал Пути регионов и дерби со «Спартаком».

Безвыигрышная серия армейцев достигла пяти матчей, и проблема не только в результатах. В игре с «Зенитом» ЦСКА быстро открыл счёт, но затем почти полностью отдал инициативу и нанёс всего один удар в створ. Второй тайм выглядел особенно тяжело, что вновь подняло вопросы к физическому состоянию команды. В последних матчах армейцам явно не хватает сил после перерыва.

Кадровая ситуация тоже непростая. Акинфеев и Мойзес уже не сыграют в этом сезоне, Матеус Рейс дисквалифицирован. Лукин и Глебов должны попасть в заявку, но их готовность к старту под вопросом: Глебов пропустил не так много, а Лукин не играл около месяца. При этом именно Глебов в последние месяцы был одним из главных источников остроты в атаке.

Контекст и цифры

В этом сезоне команды уже обменялись домашними победами: «Спартак» выиграл 1:0, ЦСКА ответил 3:2. Последний раз армейцы побеждали на поле «Спартака» в апреле 2025 года — тогда матч РПЛ завершился 2:1. В Кубке путь у команд был разным. «Спартак» прошёл «Локомотив», затем уступил «Динамо» по сумме двух встреч, но выбил «Зенит» в серии пенальти. ЦСКА выиграл группу, прошёл махачкалинское «Динамо», проиграл двухматчевую дуэль «Краснодару», а затем уверенно обыграл «Крылья Советов» в Пути регионов.

