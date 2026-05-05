«Спартак» полностью распродал билеты на финальный матч Пути регионов Кубка России против ЦСКА, информирует пресс-служба красно-белых клуба.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победитель этого противостояния в финале встретится с триумфатором серии матчей между московским «Динамо» и «Краснодаром», завершившихся нулевой ничьей после первого поединка в Пути РПЛ.

За два дня до предстоящего дерби с «Спартаком» ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Временно исполнять обязанности наставника команды будет Дмитрий Игдисамов.