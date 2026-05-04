Гельзенкирхенцы за последний год прокатили собственных поклонников на американских горках, едва не лишившись прописки во второй Бундеслиге в минувшей кампании и мгновенно реабилитировавшись в текущем розыгрыше, досрочно забронировав путевку в элитный эшелон. Боссы «горняков» попали в яблочко с назначением на пост главного наставника Мирона Муслича, который нашел идеальный рецепт для возвращения команды в число сильнейших Германии.

Финансовая яма

Былое величие «Шальке-04», добиравшегося до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в 2011 и коллекционировавшего Кубки страны, внезапно испарилось в 2020-х, когда клуб превратился в редкого гостя Бундеслиги. Холодным душем для «кобальтовых» стала кампания 2020/2021, в течение которой на тренерском мостике гельзенкирхенцев сменилось сразу пять менеджеров: Давид Вагнер, Мануэль Баум, Хуб Стевенс, Кристиан Гросс и Димитриос Граммозис.

Набрав всего шестнадцать пунктов в 34-х турах и имея разницу забитых/пропущенных минус 61, «горняки» вместе с греческим специалистом бесславно отправились во второй немецкий дивизион, что в Германии, скорее, восприняли как сенсацию, а не как закономерность. К тому же, совместными усилиями Граммозис и заменивший его Михаэль Бюскенс сходу вернули «Шальке-04» в Бундеслигу, заняв первую строчку в гонке с «Вердером» и «Гамбургом».

Моментальное повышение «кобальтовых» в классе преждевременно расценили как симптом к выздоровлению, и уже в сезоне 2022/2023 вновь проявились прежние болячки, выразившиеся в текучке кадров у руля команды и стремительном погружении на дно турнирной таблицы. Кризис усугубился, и «Шальке-04» застрял во второй Бундеслиге на три года, едва сводив концы с концами и повиснув на волоске понижения в третий дивизион Германии, что сулило расформированием коллектива и потерей профессионального статуса.

Причины затяжного пике гельзенкирхенцев крылись не только в игровом спаде, но и накопившемся багаже финансовых проблем, тянущихся еще с начала 2000-х. Устойчивость клуба немногим пошатнуло строительство нового стадиона «Фельтинс-Арены», которое «горняки» взвалили на свои плечи, отказавшись от помощи сторонних инвесторов и кредитных обязательств, на что потратили 191 млн евро.

Пробелы в трансферной политике «Шальке-04» также сказались на образовавшемся в бюджете команды профиците, когда «кобальтовые» на протяжении нескольких окон забесплатно расставались с ведущими исполнителями, такими как Жоэль Матип, Сеад Колашинац, Эрик Шупо-Мотинг, Макс Майер, Леон Горецка и Александр Нюбель. Пандемия COVID-19 чуть не подписала приговор гельзенкирхенцам, усугубив их долг по итогам 2020 до 217 млн евро.

Затягивание поясов продолжилось в 2024, вынудив председателя правления «Шальке-04» Маттиаса Тильманна выставить на продажу почти 200 тысяч акций «горняков», что позволило пополнить казну суммой порядка 50 млн евро. Экстренные меры послужили в некоторой степени спасательным кругом для клуба из Гельзенкирхена, удержав его на плаву и сохранив надежду на светлое будущее.

Только чудо помешало прощанию «кобальтовых» со второй Бундеслигой в розыгрыше 2024/2025 — при Кесе ван Вондерене коллектив провалил финиш кампании, потерпев шесть поражений в семи последних турах и зацепившись за четырнадцатую позицию с гандикапом в три балла от зоны вылета. Несмотря на катастрофическое положение любимцев торсида «Шальке-04» не отвернулась от них, наглядный пример чему присутствие 25 тысяч фанатов на выездном матче с «Гертой» в марте 2025.

Железобетонная оборона Муслича

Изучая рынок подходящих под философию гельзенкирхенцев наставников, функционеры «Шальке-04» наткнулись на кандидатуру Мирона Муслича, чей послужной список вызывал ряд сомнений у сопереживающих болельщиков. Австриец долгое время работал в структуре местного «Рида», постепенно продвигаясь по карьерной лестнице в качестве тренера обоймы U-18, дубля и взрослой команды.

Должность ассистента менеджера досталась Мусличу в бельгийском «Серкль Брюгге», где за год он достиг звания главного рулевого, сместив с должности соотечественника Доминика Тальхаммера. «Зелено-черные» под началом Мирона выделялись высоким уровнем прессинга, лидируя по данному критерию на конец 2023 среди всех представителей европейских первенств. Стратегия «борись-беги» провоцировала бурю негодования в лагерях конкурентов, высказывающих недовольство простотой футбола австрийца, которая отражалась в немалом количестве тактических фолов и дальних выносах к чужой штрафной площади в надежде, что нападающий Кевин Денке зацепится за мяч.

По душе манера игры Муслича пришлась «Плимуту» из Аргайла, терпящему фиаско в Чемпионшипе при Уэйне Руни. К сожалению для поклонников «пилигримов», геройские попытки Мирона вытянуть их из хвоста пелотона обернулись крахом — «зеленая армия» сложила оружие и шагнула в Лигу 1, а контракт австрийского специалиста за 1 млн евро выкупил «Шальке-04».

Гегенпрессинг 43-летнего коуча прижился в Гельзенкирхене, выполнив функцию катализатора уверенного спринта «кобальтовых» на дистанции второй Бундеслиги. При этом «горняки» не стесняются действовать вторым номером, отдавая инициативу оппоненту и согласно сведениям портала WhoScored владея мячом 45,2% из расчета на девяносто минут встречи.

Идеологию множества единоборств Муслич адаптировал в стане «Шальке-04», что всецело демонстрируют статистические показатели: дружина австрийца совершает в среднем за матч 19,2 отборов, 8,6 перехватов и 12,9 нарушений. Надежный тыл — один из столпов, на котором держится философия Мирона, сразу наведшего порядок в оборонительных порядках «горняков».

Большую часть сезона австриец использовал расстановку с тройкой ЦЗ (3-4-2-1), однако с февраля трансформировал схему на 4-2-3-1 с квартетом защитников, виной чему послужила травма главного открытия второй Бундеслиги Виталия Беккера, имеющего российские корни. 19-летний воспитанник академии «Шальке-04» с приходом Муслича зарезервировал за собой место в основном составе, выжигая всю левую бровку гельзенкирхенцев, однако выбыл надолго из-за повреждения колена.

Потеря важного элемента не повлияла на целостность обороны «кобальтовых», пропустивших наименьшее количество голов во втором немецком эшелоне, — лишь 28 в тридцати двух поединках. Триумф над «Фортуной» из Дюссельдорфа обеспечил «Шальке-04» прямой билет в Бундеслигу за два тура до финиша розыгрыша, вызвав настоящее безумие на трибунах «Фельтинс-Арены». Заполучив золотую рыбку в лице Муслича, спортивный директор «горняков» Франк Бауманн решил не изобретать велосипед и наградил Мирона пролонгацией трудового соглашения до июня 2028.

Как хорошее вино

Справедливой порции аплодисментов австрийский менеджер удостоился за организацию игры в защите, тем не менее в финальной трети поля гельзенкирхенцы испытывали трудности с созданием и реализацией моментов. Из когорты топ-5 клубов второй Бундеслиги «Шальке-04» имеет худший показатель забитых мячей (49) и отрицательный индекс ожидаемых голов xG (-10,51).

Зрелищности в атакующей линии «кобальтовым» добавил Эдин Джеко, заскучавший во Флоренции (0+0 в одиннадцати встречах Серии А за «Фиорентину»), — босниец ярко ворвался во второй эшелон Германии, записав себе в актив шесть результативных ударов и три ассиста в девяти матчах. Голевой банкет 40-летнего ветерана прервала травма плеча, из-за которой он пробыл в лазарете коллектива весь апрель. За заслуги перед Гельзенкирхеном игрок сборной Боснии и Герцеговины обязан быть награжден продлением контракта, истекающего летом 2026.

Я принял правильное решение, перейдя в «Шальке-04». Выйти в Бундеслигу, после чего сыграть на чемпионате мира в составе сборной Боснии и Герцеговины — просто мечта. Возможно, без «Шальке-04» я бы не смог этого достичь. Теперь же мы с командой наслаждаемся моментом, празднуем. У меня есть ещё немало времени, чтобы подумать о будущем. Эдин Джеко Нападающий «Шальке-04»

Ренессанс в расположении «Шальке-04» переживает Лорис Кариус, чья карьера пошла по наклонной после злосчастного финала Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Немецкий страж ворот длительный период слонялся по арендам либо мирился со статусом свободного агента, к примеру, уйдя из «Ньюкасла» в июле 2024, он полгода прозябал без футбола.

Веру в Кариуса не утратили на родине, где «кобальтовые» в январе 2025 заключили с ним договор до лета 2027, — за предоставленный ему шанс Лорис отплатил клубу сполна, зацементировав последний рубеж. Как мы упоминали выше, в сетке «Шальке-04» побывало наименьшее количество мячей, в чем заслуга как обороны, так и лично 32-летнего голкипера, лидирующего в чемпионате по числу поединков «на ноль» (12) и проценту сейвов (73%).

Лорис настолько предан делу, что ради важнейшего противостояния с «Фортуной» на время оставил находящуюся на девятом месяце беременности жену, так что его скоро ждет еще одно важное жизненное событие. Насмешки злопыхателей, загнавшие Кариуса в депрессию, остались в прошлом, и теперь он намерен блистать в рамках Бундеслиги, найдя свою гавань в Гельзенкирхене.