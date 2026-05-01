ESPN рассказывает о турнирной ситуации в главных лигах незадолго до долгожданной развязки сезона.

Европейский футбольный сезон стремительно приближается к завершению, и борьба за главные трофеи, путевки в Лигу чемпионов и сохранение прописки в элите накаляется до предела.

Рассказываем о текущем положении дел в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге, Бундеслиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1 (последнее обновление 30 апреля).

Английская Премьер-лига

Претенденты на титул: «Арсенал», «Манчестер Сити»

Чемпионская гонка в самом разгаре. Победа «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (2:1) в начале апреля до предела обострила интригу, и с тех пор ситуация практически не изменилась. Позже «горожане» обыграли «Бернли» и сместили «канониров» с первой строчки впервые с сентября, однако «Арсенал» ответил победой над «Ньюкаслом» и вернул себе лидерство.

На данном этапе возможны несколько сценариев. Если обе команды выиграют все оставшиеся матчи, судьбу титула решит разница забитых и пропущенных мячей. И прямо сейчас этот показатель у обоих клубов практически идентичен.

Букайо Сака и Жереми Доку globallookpress.com

Остаток сезона превратится в битву характеров и нервов. Либо «Ман Сити» завоюет свой седьмой титул АПЛ за девять лет, либо «Арсенал» станет чемпионом впервые со времен сезона «Непобедимых» 2003/04.

Борьба за Лигу чемпионов: «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль»

В следующем сезоне Премьер-лига получит дополнительное место в Лиге чемпионов благодаря рейтингу коэффициентов УЕФА. Это означает, что путевки в главный европейский турнир получат пять лучших команд.

Это отличные новости для «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Ливерпуля», которые теперь могут бороться за дополнительный слот. Их отрыв от идущего шестым «Брайтона» составляет минимум пять очков. Плюс у каждого из них есть игра в запасе.

Великолепная работа Майкла Каррика в статусе исполняющего обязанности главного тренера поставила «Юнайтед» на порог гарантированного выхода в Лигу чемпионов. Они гарантируют себе участие в турнире, если «Брайтон» и «Борнмут» проиграют в субботу, либо в случае собственной победы над «Ливерпулем» в воскресенье.

Майкл Каррик globallookpress.com

При этом стоит учитывать еще один расклад: если «Астон Вилла» финиширует пятой и при этом выиграет Лигу Европы, то команда, занявшая шестое место в АПЛ, также квалифицируется в Лигу чемпионов. И на данный момент этот сценарий не кажется чем-то невероятным.

Поэтому, даже если кажется маловероятным, что кто-то сумеет ворваться в уже сложившуюся пятерку лидеров, шестая строчка тоже может оказаться пропуском в Лигу чемпионов.

Претенденты на Лигу Европы и Лигу конференций: «Челси», «Брентфорд», «Эвертон», «Фулхэм», «Брайтон», «Сандерленд», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут»

Поскольку «Челси» серьезно отстал в борьбе за путевку в Лигу чемпионов (настолько, что уволил главного тренера Лиама Росеньора всего через 106 дней после назначения), существует реальная вероятность того, что «синие» вообще останутся без еврокубков.

«Челси» опустился на восьмое место, но плотность в середине таблицы невероятно высока. За четыре тура до финиша идущего шестым «Брайтон» и занимающего 12-ю строчку «Сандерленд» разделяют всего четыре очка.

«Челси» globallookpress.com

По сути, любая из команд в этом диапазоне еще может завоевать путевку в Лигу Европы. «Брентфорд» и «Борнмут» ранее никогда не играли в еврокубках, а «Брайтон» и «Сандерленд» лишь однажды выступали в Европе.

Распределение конкретных еврокубковых квот будет зависеть от результатов кубковых соревнований. Тот же «Челси» гарантирует себе место в Лиге Европы, если 16 мая обыграет «Ман Сити» в финале Кубка Англии. «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» также могут пробиться в еврокубки, если выиграют Лигу Европы и Лигу конференций соответственно.

Борьба за выживание: «Вулверхэмптон» (вылетел), «Бернли» (вылетел), «Вест Хэм», «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм»

Два сезона подряд три клуба, поднявшиеся из Чемпионшипа, сразу же вылетали обратно. В этом году такого не случится. Вернувшийся в элиту «Лидс» уже набрал спасительные 40 очков (золотой стандарт выживания), а значит, его место в АПЛ на следующий сезон не подлежит сомнению.

«Тоттенхэм» globallookpress.com

Замыкающий таблицу «Вулверхэмптон» официально вылетел еще в начале апреля. Спустя неделю его судьбу разделил и «Бернли».

Но главной сенсацией сезона может стать имя третьей команды, которая покинет АПЛ. Еще в марте «Тоттенхэм» играл в 1/8 финала Лиги чемпионов, а сейчас оказался в крайне опасном положении. Даже после первой победы в чемпионате в 2026 году команда по-прежнему остается в зоне вылета за четыре тура до конца и вдобавок сталкивается с нарастающими кадровыми проблемами из-за травм.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби надеется, что в ближайшие недели его команда сможет обойти «Вест Хэм». На данный момент именно эти два клуба выглядят наиболее вероятными кандидатами на последнее место, ведущее в Чемпионшип.

Ла Лига

Претенденты на титул: «Барселона», «Реал» Мадрид

«Барселона» обеспечила себе внушительный отрыв в 11 очков от мадридского «Реала» на вершине турнирной таблицы и может оформить чемпионство уже в эти выходные. Если в субботу сине-гранатовые одержат выездную победу над «Осасуной», а в воскресенье «Мадрид» потеряет очки в гостях у «Эспаньола», каталонцы станут чемпионами Ла Лиги второй год подряд.

«Барселона» globallookpress.com

Однако если обе команды выиграют в предстоящем туре, все будет решаться в последнем Эль-Класико сезона 10 мая: у «Барсы» появится шанс завоевать титул на «Камп Ноу» в очном противостоянии с главным соперником.

Борьба за Лигу чемпионов: «Атлетико Мадрид», «Вильярреал», «Реал Бетис», «Сельта», «Хетафе»

«Вильярреал» и «Атлетико» практически гарантировали себе место в четверке лучших, причем идущий четвертым мадридский клуб серьезно оторвался от «Бетиса».

Однако интрига сохраняется вокруг потенциальной пятой путевки в Лигу чемпионов. УЕФА выделяет дополнительные места двум национальным ассоциациям, чьи клубы демонстрируют лучшие совокупные результаты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций (на основе системы расчета национальных коэффициентов).

«Атлетико» globallookpress.com

Пока этот вариант для Испании нельзя считать гарантированным: Германия по-прежнему угрожает ее обойти, и выступление «Баварии» в нынешней Лиге чемпионов вполне может сыграть здесь важную роль.

Но если эта пятая путевка все же достанется Испании, то дорога в Лигу чемпионов откроется для «Бетиса», «Сельты», «Реал Сосьедада» и «Хетафе». На данный момент в наилучшем положении находится именно «Бетис». Если же Испания уступит Германии, то с высокой вероятностью команде придется довольствоваться местом в Лиге Европы.

Претенденты на Лигу Европы и Лигу конференций: «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Эспаньол», «Атлетик», «Жирона», «Райо Вальекано», «Валенсия», «Эльче»

Гарантировано: «Реал Сосьедад»

8. «Реал Сосьедад» (43 очка, разница мячей: 0)

9. «Осасуна» (42 очка, -1)

10. «Атлетик» (41 очко, -12)

11. «Райо Вальекано» (39 очков, -8)

12. «Валенсия» (39 очков, -11)

13. «Эспаньол» (39 очков, -12)

14. «Эльче» (38 очков, -6)

15. «Жирона» (38 очков, -14)

Завоевав Кубок Испании, «Реал Сосьедад» автоматически квалифицировался в Лигу Европы — важное достижение, учитывая, что баски уже, по сути, не претендуют на путевку в ЛЧ.

Остальные клубы из этого списка еще сохраняют пусть и небольшие, но реальные шансы пробиться в Лигу Европы или Лигу конференций. Однако из-за количества команд, которые нужно обойти, куда вероятнее, что многие из них так и останутся в середине таблицы. Среди плотно идущих рядом «Осасуны», «Райо Вальекано», «Эспаньола» и «Жироны» у «Осасуны» есть важное преимущество — лучшая разница мячей, что повышает ее шансы в случае равенства очков.

«Райо Вальекано» пробился в полуфинал Лиги конференций, и победа в этом турнире гарантирует им место в Лиге Европы на следующий сезон, независимо от итогового положения в домашнем чемпионате.

Борьба за выживание: «Алавес», «Мальорка», «Севилья», «Леванте», «Овьедо»

16. «Алавес» (36 очков, -11)

17. «Мальорка» (35 очков, -10)

18. «Севилья» (34 очка, -15)

19. «Леванте» (33 очка, -13)

20. «Овьедо» (28 очков, -25)

Борьба за выживание, похоже, будет идти до самого конца: разрыв между 16-м и 18-м местами минимален, и ситуация внизу таблицы остается крайне напряженной.

Бундеслига

Чемпион: «Бавария» Мюнхен

«Бавария» оформила чемпионство в Бундеслиге 19 апреля, обыграв «Штутгарт» (4:2). Для «Рекордмайстера» это второй подряд титул в чемпионате и 35-й в истории.

«Бавария» globallookpress.com

Борьба за Лигу чемпионов: «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт», «Хоффенхайм», «Байер» Леверкузен

Борьба за места в первой четверке остается очень плотной. Позиции дортмундской «Боруссии» в зоне Лиги чемпионов уже почти не вызывают сомнений, но за два оставшихся места продолжают бороться сразу четыре команды.

Серия из пяти побед подряд поставила «Лейпциг» в очень выгодное положение. Команда гарантирует себе место в Лиге чемпионов, если выиграет еще два из трех оставшихся матчей — вне зависимости от чужих результатов. А вот для «Штутгарта», «Хоффенхайма» и «Байера» все, похоже, решится только на самом финише.

Ян Дьоманде globallookpress.com

У Германии также сохраняется шанс получить пятую путевку в Лигу чемпионов. Это будет зависеть от того, как «Бавария» и «Фрайбург» выступят в текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы — лучше или хуже испанских «Атлетико» и «Райо Вальекано».

На данный момент пятое место отправляет в Лигу Европы, а шестое — в Лигу конференций. При этом сам «Фрайбург» еще продолжает борьбу в Лиге Европы и в случае победы в турнире автоматически выйдет в Лигу чемпионов.

Борьба за выживание: «Санкт-Паули», «Вольфсбург», «Хайденхайм»

16. «Санкт-Паули» (26 очков, -27)

17. «Вольфсбург» (25 очков, -25)

18. «Хайденхайм» (12 очков, -31)

За три тура до финиша состав нижней тройки выглядит вполне сформировавшимся (от спасительного места «Санкт-Паули» отделяют пять очков). Однако турнирная мотивация сохраняется: команда, занявшая 16-е место, сыграет в стыковых матчах за право остаться в элите с клубом, финишировавшим третьим во второй Бундеслиге. Две последние команды вылетят напрямую.

Серия А

Претенденты на титул: «Интер», «Наполи», «Милан»

«Интер» заметно оторвался от конкурентов в чемпионской гонке. Имея преимущество в 10 очков над «Миланом» и «Наполи», а также значительно лучшую разницу мячей, «нерадзурри» могут оформить титул уже в эти выходные — для этого им нужно обыграть «Парму».

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Если при этом и «Милан», и «Наполи» потеряют очки, чемпионство официально достанется именно «Интеру». Все три команды при этом достаточно уверенно держатся в зоне Лиги чемпионов.

Борьба за Лигу чемпионов: «Комо», «Ювентус», «Рома»

За четвертое место продолжают бороться четыре команды, но именно «Ювентус» сейчас наиболее уверенно контролирует ситуацию, тогда как «Комо» не сумел удержать темп. Как бы ни закончился сезон, для «Комо» он уже получился великолепным: всего два года назад клуб играл в Серии Б. «Рома» тем временем сравнялась с ним по очкам и тоже остается в борьбе.

Борьба за выживание: «Фиорентина», «Кальяри», «Кремонезе», «Лечче», «Верона», «Пиза»

17. «Лечче» (29 очков, -22)

18. «Кремонезе» (28 очков, -20)

19. «Верона» (18 очков, -31)

20. «Пиза» (18 очков, -32)

Борьба за выживание в Серии А фактически сузилась до четырех команд. Судьба двух из трех вылетающих, по сути, уже почти решена — речь о «Пизе» и «Вероне». А вот концовка сезона для «Лечче» и «Кремонезе» обещает быть по-настоящему нервной.

Лига 1

Претенденты на титул: «Пари Сен-Жермен», «Ланс»

Угадать, кто лидирует в чемпионате Франции, несложно. «Пари Сен-Жермен» выигрывал Лигу 1 в последние четыре сезона и сейчас находится в отличной позиции, чтобы взять пятый титул подряд. Редкое домашнее поражение от «Лиона» в начале месяца ненадолго добавило интриги, но затем парижане снова ускорились и теперь выглядят явными фаворитами.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Команда Луиса Энрике опережает ближайшего преследователя на шесть очков за четыре тура до конца. Самая ранняя дата, когда «ПСЖ» может оформить титул, — 13 мая, когда парижане сыграют на выезде с «Лансом».

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

В остальном расклад таков: три лучшие команды напрямую выйдут в общий этап Лиги чемпионов, а четвертая сыграет в квалификации турнира. Даже если «Ланс» не догонит «ПСЖ» в чемпионской гонке, его участие в общем этапе ЛЧ выглядит весьма вероятным. За два оставшихся места продолжают бороться «Марсель», «Лион», «Ренн» и «Лилль».

Борьба за выживание: «Гавр», «Ницца», «Осер», «Нант», «Мец»

14. «Гавр» (31 очко, -13)

15. «Ницца» (30 очков, -22)

16. «Осер» (25 очков, -15)

17. «Нант» (20 очков, -25)

18. «Мец» (16 очков, -39)

Как и в Бундеслиге, две последние команды Лиги 1 вылетают напрямую, а клуб, занявший 16-е место, играет стыковые матчи с третьей командой Лиги 2. При текущем раскладе именно «Осеру» придется отстаивать свое место в элите в двухматчевом противостоянии.

Другие лиги

Саудовская Про-лига: выиграет ли Криштиану Роналду свой первый крупный трофей за пять лет?

Криштиану Роналду остается забить всего 30 мячей, чтобы достичь своей цели в 1000 голов до завершения карьеры.

Однако до этого момента португалец может покорить еще один рубеж: после 20 побед подряд «Аль-Наср» вплотную приблизился к чемпионству в Саудовской Про-лиге, которое может стать для Роналду первым крупным трофеем за последние пять лет.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Для завоевания титула «Аль-Насру» необходимо одержать еще три победы. Единственным трофеем команды с момента прихода Роналду в декабре 2022 года стал Кубок арабских чемпионов в 2023-м, который, однако, не признан ФИФА.

Самая ранняя дата, когда «Аль-Наср» может официально стать чемпионом Саудовской Аравии, — 12 мая, когда команда сыграет с идущим вторым «Аль-Хилялем».

Шотландская Премьер-лига: напряженная гонка за титул между тремя командами

В шотландском футболе традиционно доминируют два гиганта из Глазго — «Селтик» и «Рейнджерс». Это принципиальные соперники, и с сезона-1984/85, когда чемпионом стал «Абердин» Алекса Фергюсона, именно они поочередно выигрывали все титулы.

Но в этом сезоне серия может прерваться: оба клуба переживали по ходу чемпионата по-настоящему тяжелые отрезки.

«Рейнджерс» начинал сезон под руководством Рассела Мартина, однако уже в октябре тренера уволили после всего одной победы в первых семи матчах чемпионата.

У «Селтика» тоже наступил момент серьезного кризиса: Брендан Роджерс, начавший сезон на посту главного тренера, в октябре подал в отставку, и команду временно принял 74-летний Мартин О’Нил. В декабре клуб пригласил Вилфрида Нанси из «Коламбус Крю», но и его уволили уже через 33 дня — за это время команда выиграла лишь два из шести матчей.

Тем временем «Хартс», финишировавший в нижней половине таблицы в прошлом сезоне, проводит великолепную кампанию. Большую часть нынешнего чемпионата команда шла первой и сохраняет лидерство перед самой развязкой.

Прогнозы и ставки на футбол

Формат шотландской Премьер-лиги уникален: после 33 туров лига делится пополам, и команды из верхней части таблицы играют друг с другом по одному разу в оставшихся пяти турах сезона. За четыре игры до конца «Хартс» опережает идущий вторым «Селтик» на три очка, а находящийся на третьей строчке «Рейнджерс» — на четыре. При этом сенсационному лидеру еще предстоят очные встречи с обоими преследователями.