ESPN рассказывает, почему очередное чемпионство «Баварии» в Бундеслиге нельзя воспринимать как должное.

В пять часов утра в Швабинге вряд ли ожидаешь, что таксист, да и вообще кто угодно, будет излучать весеннюю жизнерадостность. Но в этот понедельник водитель, который вез меня в мюнхенский аэропорт, буквально лучился баварским воодушевлением.

«Мне очень нравится эта "Бавария" Компани», — сказал он мне по-немецки.

Искренняя любовь к местному клубу только усилилась благодаря его нынешнему тренеру.

Всплеск эмоций Венсана Компани перед Южной трибуной («Зюдкурве») после того, как в воскресенье «Бавария» обеспечила себе 34-й титул Бундеслиги (и 35-й титул чемпионов Германии в целом), обыграв «Штутгарт» со счетом 4:2, стал прекрасным, невероятно искренним моментом. В рамках своих комментаторских обязанностей на «Альянц Арене» я брал интервью у тренера у кромки поля перед началом матча.

Компани, как всегда, был вежлив, но в нем чувствовались внутренний стержень и решимость мыслить шире, поскольку в этом сезоне команда претендует на требл.

Учитывая количество предстоящих ключевых матчей в других турнирах, он не горел желанием рассуждать о чемпионской вечеринке. Однако после финального свистка все же дал волю радости. Надо сказать, абсолютно заслуженно: он стал первым после Ханси Флика тренером «Баварии», которому удалось успешно защитить чемпионский титул.

Чувство солидарности и сплоченности внутри этой талантливой многонациональной команды очевидно. Лично мне очень понравилось, что на белые футболки, подготовленные штабом «Баварии» для послематчевого празднования, было нанесено изображение теперь уже знаменитого фарфорового какаду.

Этот какаду стал символом успеха прошлого сезона после того, как поменял прописку, переехав из ресторана Käfer, где игроки отмечали победу. Именно такие необъяснимые локальные шутки, родившиеся из столь неожиданных вещей, помогают поддерживать командный дух на высочайшем уровне. Теперь эта статуэтка стала частью фольклора «Баварии», хотя не покидает ощущение, что полузащитник Леон Горецка, уходящий из клуба летом, возможно, планирует прихватить ее с собой в новую команду.

Какаду теперь неразрывно связан с девизом Mia san mia и эпохой Компани, и в этом сезоне нам предстоит увидеть еще несколько интригующих глав этой истории. Именно поэтому воскресная вечеринка оказалась весьма короткой и обошлась без традиционных обливаний пивом на поле. С этим вполне можно подождать до последнего матча сезона против «Кёльна», который состоится 16 мая.

Полуфинальный матч Кубка Германии против леверкузенского «Байера», который состоится в среду, вряд ли станет легкой прогулкой. Этот турнир превратился для «Баварии» в серьезную и непостижимую проблему с момента их последней победы в 2020 году. Кроме того, впереди непростое противостояние с «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов, причем в первой игре Компани не сможет руководить командой от кромки поля из-за дисквалификации.

Тем не менее, оценивая сезон «Баварии» в Бундеслиге, ни на одном из этапов не возникало ощущения, что они действительно находятся под давлением. Начать кампанию с разгрома «Лейпцига» со счетом 6:0 — это весьма громкое заявление.

«Бавария» выглядела особенно впечатляюще в матчах с лучшими командами чемпионата: все клубы из текущей первой пятерки были обыграны как дома, так и на выезде.

Тренеры соперников знали, что «Бавария» способна в любой момент включить максимальные обороты и забивать практически по своему желанию. Имея на счету 109 голов (и это еще не предел), они уже на восемь мячей превзошли достижение команды сезона 1971/72, чей исторический рекорд держался до прошлой недели. Нетрудно представить, что коллектив Компани установит планку результативности, которая продержится целую вечность.

Атакующая ось в лице Гарри Кейна, Майкла Олисе и Луиса Диаса буквально разрывала соперников: достаточно сказать, что на троих у них 95 результативных действий.

И это не говоря уже о неудачливом Серже Гнабри, чей сезон, похоже, завершен из-за травмы, что ставит под угрозу его мечту о поездке на чемпионат мира.

Все главные трансферы «Баварии» оказались стопроцентным попаданием. Диас, центральный защитник Джонатан Та и полузащитник Том Бишоф идеально вписались в философию мюнхенского клуба.

Пока мы ожидаем решения Мануэля Нойера относительно его будущего (существует высокая вероятность, что 40-летний голкипер продлит контракт еще на год), позитивные сигналы поступают и в отношении его сменщика Йонаса Урбига. Решение Компани выпустить его в стартовом составе на матч со «Штутгартом» было весьма дальновидным, и есть все основания полагать, что он проведет еще несколько игр в Бундеслиге до церемонии вручения чемпионской салатницы.

У нынешней «Баварии» просто не существует такого понятия, как резервный состав. Практически на каждой позиции мы видим высочайший уровень качества и глубину скамейки. По мнению Компани, суть не столько в банальной ротации, сколько в максимально эффективном использовании имеющейся обоймы игроков под конкретный матч.

Горецка и фланговый защитник Рафаэл Геррейру покинут команду (вероятно, за ними последует и нападающий Николас Джексон). Однако грозный костяк останется нетронутым, и болельщики «Баварии» могут смело предвкушать еще один сезон зрелищного и победоносного футбола.

Прогнозы и ставки на футбол

Каждый вправе иметь свое мнение об уровне их конкурентов на внутренней арене. Но это ни в коей мере не умаляет заслуг нынешней «Баварии». Это одна из лучших версий «Рекордмайстера», что я когда-либо видел.