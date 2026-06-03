ESPN составил рейтинг самых талантливых футболистов до 21 года, которые сыграют на предстоящем чемпионате мира.

Чемпионат мира — идеальная витрина для демонстрации таланта молодых игроков. Список вундеркиндов, совершивших свой эпохальный прорыв именно на мундиалях, огромен: от Пеле и Майкла Оуэна до Томаса Мюллера и Килиана Мбаппе.

Но кто готов заявить о себе во весь голос на предстоящем турнире?

На протяжении восьми лет (с ежегодными релизами за 2019–2026 годы) наш постоянный скаут Тор-Кристин Карлсен составлял рейтинги самых перспективных футболистов планеты. На этот раз в фокус его внимания попали игроки, которые выйдут на поля США, Мексики и Канады в ближайшие недели.

Принципы отбора

При формировании финального рейтинга автор опирался на экспертную оценку профессиональных скаутов и спортивных директоров нескольких ведущих европейских клубов, а также на данные специализированных онлайн-платформ. Разумеется, определенную роль сыграли и личные аналитические предпочтения.

Кто не вошел в список?

Возрастной ценз (22 года): из-за жестких возрастных рамок в рейтинг не попали такие звезды, как Джуд Беллингем (Англия), Алехандро Бальде (Испания) и Райан Шерки (Франция).

Травмы: из-за повреждений турнир пропускают Эстеван (Бразилия) и Жеовани Кенда (Португалия). Полузащитник Гави (Испания) в итоговую заявку своей сборной вошел, однако пропустил слишком много игрового времени в составе «Барселоны», чтобы претендовать на место в рейтинге.

Не попали в заявки сборных: по решению тренерских штабов турнир пропустят Франко Мастантуоно (Аргентина), Руни Бардагжи и Хуго Ларссон (Швеция), Дин Хёйсен (Испания), Рико Льюис и Майлз Льюис-Скелли (Англия), Родригу Мора и Матеус Фернандеш (Португалия), Кес Смит (Нидерланды), Андреас Шельдеруп (Норвегия), а также Ассан Уэдраого и Том Бишоф (Германия).

Из-за невыхода своих национальных команд на ЧМ мы не увидим на турнире Виктора Фрохольдта и Патрика Доргу (Дания), Пио Эспозито и Франческо Камарду (Италия), Кристиана Кофане (Камерун), Энди Рохаса (Коста-Рика), Джордана Джеймса (Уэльс) и Костаса Карецаса (Греция).

Последний отсев: на заключительной стадии формирования топ-21 из списка выбыли Хильберто Мора и Обед Варгас (Мексика), Нестори Иранкунда (Австралия), Джан Узун (Турция), Матиас Фернандес-Пардо (Бельгия) и Йоррел Хато (Нидерланды). Нападающий «Борнмута» Жуниор Крупи до сих пор окончательно не определился со спортивным гражданством, но в любом случае не получил вызов ни от Франции, ни от Португалии, ни от Кот-д'Ивуара.

Примечания к материалу

В рейтинг включены игроки, чей возраст на 1 июня 2026 года составлял не более 21 года.

Рыночная стоимость футболистов приведена на основе данных портала Transfermarkt.

Статистические показатели актуальны на 31 мая 2026 года (по данным Opta).

21. Антонио Нуса

Вингер, Норвегия

Клуб: «Лейпциг»

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 32 млн евро

Технически сильный, скоростной и пластичный Нуса еще в матчах квалификации доказал, что является для своей сборной гораздо большим, нежели просто многообещающим вингером. В некоторых играх его влияние на поле было настолько мощным, что он умудрялся оставлять в тени главных звезд команды — нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора (не в последнюю очередь благодаря голам в ворота сборной Италии как дома, так и на выезде).

Антонио Нуса globallookpress.com

Поскольку Холанн традиционно забирает себе весь центр нападения, а Александр Сёрлот с высокой долей вероятности будет атаковать с левого фланга, Нуса дает Норвегии максимально прямолинейную угрозу на противоположном краю за счет эффективных действий один в один. Главный тренер Столе Сольбаккен обычно крайне требователен к жесткой тактической структуре, однако Нусе он открыто предоставил творческую свободу, позволяя импровизировать и сеять хаос в обороне соперника, из чего Холанн и остальные партнеры могут извлекать максимальную выгоду.

Ключевой статистический показатель: 3,01 успешных обводок и 2,83 заработанных на себе фола в среднем за 90 минут наглядно подчеркивают, какую колоссальную угрозу он представляет при дриблинге и продвижении мяча.

Зона роста: ему необходимо работать над качеством принятия решений и выбором позиции для удара в завершающей стадии. Кроме того, ему важно научиться вовремя расставаться с мячом до того, как произойдет потеря.

20. Айюб Буадди

Опорный полузащитник, Марокко

Клуб: «Лилль»

Возраст: 18 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 50 млн евро

Айюб Буадди globallookpress.com

Буадди регулярно выступал за юношеские и молодежные сборные Франции вплоть до уровня U21, однако, так и не дождавшись вызова в главную команду «трехцветных», решил сменить спортивное гражданство и сделал выбор в пользу Марокко. На момент получения вызова в окончательный список «атласских львов» на мундиаль он еще не успел дебютировать за первую сборную.

Несмотря на столь юный возраст (18 лет), полузащитник дебютировал за «Лилль» всего через три дня после своего 16-летия. Для опорного хавбека он выглядит на поле феноменально зрело и уже обладает определенной игровой харизмой. Чаще всего в клубе его задействуют в роли глубоко расположенного «номера шесть» в схеме с двумя опорными. Буадди гарантирует сборной Марокко качественный отбор, аккуратное и хладнокровное распределение мяча, а также обостряющие вертикальные передачи, связывающие фазу билдапа с группой атаки.

Будучи универсальным и сверхактивным полузащитником, он способен покрывать колоссальный объем пространства. Он активно включает прессинг, дорабатывает по рывкам оппонентов и при необходимости без проблем опускается в линию обороны в качестве дополнительного центрбека или на правый фланг защиты.

Ключевой статистический показатель: точность длинных передач на уровне 75,5% является элитным показателем для полузащитника французской Лиги 1.

Зона роста: две красные карточки подряд, полученные им по ходу минувшего сезона, сигнализируют о том, что игровая дисциплина футболиста пока остается проблемой.

19. Ибраим Мбайе

Вингер, Сенегал

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Возраст: 18 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 28 млн евро

Бывший игрок юношеских сборных Франции, Мбайе сменил спортивное гражданство в пользу Сенегала только в ноябре, но уже успел провести за первую команду 10 матчей и забить три гола. Хотя он пока не является железным игроком стартового состава ни в клубе, ни в сборной, его игровой вклад очевиден: Ибраим привносит колоссальную скорость, свежесть, отличный баланс и нацеленность на ворота как при выходе с первых минут, так и со скамейки запасных.

В отличие от большинства современных молодых крайних нападающих, 18-летний футболист является скорее классическим, ортодоксальным вингером, нежели инвертированным. Он наиболее эффективен, когда привязан к бровке, откуда напрямую атакует защитника один в один и растягивает оборонительную линию соперника.

Среди его главных игровых качеств — взрывные рывки на фланге, исключительная прямолинейность при дриблинге и постоянные открывания за спину фланговому защитнику.

Ключевой статистический показатель: более 4 прогрессивных рывков в среднем за 90 минут — выдающийся результат для вингера, выступающего во французской Лиге 1.

18. Базумана Туре

Вингер, Кот-д'Ивуар

Клуб: «Хоффенхайм»

Возраст: 20 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 35 млн евро

Базумана Туре globallookpress.com

Фланговые атакующие опции Кот-д'Ивуара — одни из самых интригующих на этом чемпионате мира, но в то же время и самые непредсказуемые. Туре и Ян Дьоманде — два ярких, взрывных молодых вингера, однако при наличии в заявке Хамеда Диалло и Симона Адингра места в стартовом составе им далеко не гарантированы.

В эпоху засилья инвертированных полузащитников Туре выделяется тем, что, будучи левшой, предпочитает атаковать именно через левый край, тогда как правоногий Дьоманде комфортнее чувствует себя справа.

Главное и наиболее очевидное качество Туре — это прямая угроза, которую он создает с мячом в ногах. Благодаря молниеносному первому шагу он способен оставлять опекунов позади в долю секунды. Кроме того, он является первоклассным ассистентом (9 голевых передач в Бундеслиге) и умно двигается без мяча — Базумана регулярно и с огромным желанием замыкает дальнюю штангу, когда атака развивается через противоположный фланг.

Ключевой статистический показатель: 0,35 голевых передач в среднем за 90 минут наглядно иллюстрируют его великолепный навык фланговых прострелов и навесов.

Зона роста: несмотря на то, что Туре качественно включается в прессинг, ему все еще есть куда расти в плане оборонительных действий в глубоких фазах защиты.

17. Ибрахим Маза

Атакующий полузащитник, Алжир

Клуб: «Байер» Леверкузен

Возраст: 20 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 40 млн евро

Ибрахим Маза globallookpress.com

Атакующий потенциал сборной Алжира должен колоссально выиграть от умения Мазы диктовать темп игры из центральной зоны. Полузащитник «Байера» великолепно чувствует себя на мяче, регулярно предлагает себя партнерам под передачу (в том числе опускаясь в глубину) и чаще других хавбеков обостряет игру на фланги. При этом он обладает отличными физическими данными и резкой сменой скорости, что позволяет ему лично взламывать оборонительные линии соперника на дриблинге.

Маза, к которому, по слухам, проявляют предметный интерес «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико», представляет собой образец абсолютно современного полузащитника. Он эффективен при приеме мяча под давлением и умеет продвигать его через плотные, насыщенные зоны. Его креативность в финальной трети поля и регулярное желание атаковать ворота самостоятельно добавляют игре команды необходимую остроту.

Ключевой статистический показатель: 0,44 созданных стопроцентных моментов в среднем за 90 минут — многообещающая статистика для молодого полузащитника в столь конкурентном чемпионате, как Бундеслига.

Зона роста: реализация и работа над ударом. Его 2,62 удара по воротам в среднем за 90 минут принесли команде всего три забитых мяча по ходу минувшего сезона.

16. Лука Вушкович

Центральный защитник, Хорватия

Клуб: «Тоттенхэм» (в аренде в «Гамбурге»)

Возраст: 19 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 60 млн евро

Ожидается, что Вушкович займет место в центре хорватской тройки защитников. Для него это первый крупный международный турнир в составе обновленной линии обороны. Внушительный рост игрока (193 см) обеспечивает команде доминирование в собственной штрафной площади, а его навыки распределения мяча постепенно улучшаются, хотя пока и не являются ключевой чертой его стиля.

Лука Вушкович globallookpress.com

Лука предпочитает встречать соперников на опережение, выдвигаясь вперед на нападающих до того, как атака успеет набрать темп. При этом за счет длины ног, тайминга и чтения игры он крайне эффективен при перехватах в центральной зоне.

У чужих ворот хорват представляет серьезную угрозу при розыгрыше стандартов, что подтверждают шесть забитых мячей за «Гамбург» в минувшем сезоне. Более того, его точный удар пяткой в падении в ворота «Вердера» был номинирован на звание лучшего гола сезона в Бундеслиге.

Ключевой статистический показатель: помимо выдающейся для защитника результативности, Вушкович является одним из лучших центрбеков Европы по игре на «втором этаже» — он выигрывает 74,5% верховых единоборств.

Зона роста: культура паса. Как правило, перед ним не ставят задачу начинать атаки сложными передачами из глубины, поэтому при владении он обычно выбирает самые простые варианты, отыгрываясь с крайним защитником или партнером по центру обороны.

15. Лукас Бергвалль

Центральный полузащитник, Швеция

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 20 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 40 млн евро

Лукас Бергвалль globallookpress.com

После хаотичного и сложного сезона в составе «Тоттенхэма» прогресс Бергвалля оказался не столь стремительным, как хотелось бы, однако он по-прежнему выглядит не по годам зрелым исполнителем и движется в правильном направлении. Полузащитник отлично связывает игру, хладнокровно принимает мяч под прессингом, преодолевает на дриблинге первую линию обороны соперника и выступает связующим звеном между средней линией и атакой. Подобная универсальность должна сильно помочь в реалиях чемпионата мира, где умение управлять темпом игры и адаптивность выходят на первый план.

Он одинаково комфортно чувствует себя в нескольких ролях (как глубоко расположенный опорник, так и «восьмерка»), постоянно сканирует пространство и чаще предпочитает надежные, разумные передачи эффектным, но рискованным действиям. Без мяча Бергвалль мгновенно реагирует на появление свободных зон, перекрывая их. И хотя в «шпорах» в этом сезоне ему приходилось гораздо больше сосредоточиваться на черновой оборонительной работе, его игровой профиль позволяет рассчитывать на более высокую результативность.

Ключевой статистический показатель: Бергвалль великолепно ставит корпус и укрывает мяч, допуская всего 0,65 потери (потери контроля над мячом) в среднем за 90 минут.

Зона роста: ему пошло бы на пользу более частое проникнование в чужую штрафную вторым темпом, что помогло бы увеличить количество забитых мячей и голевых передач.

14. Райан

Вингер, Бразилия

Клуб: «Борнмут»

Возраст: 19 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 40 млн евро

Райан globallookpress.com

Учитывая, что сборная Бразилии везет на чемпионат мира внушительную обойму фланговых нападающих, Райан, скорее всего, будет использоваться в качестве джокера, способного усилить игру со скамейки запасных, а не как железный игрок стартового состава. Его вызов можно назвать слегка неожиданным, поскольку за плечами у него пока лишь один матч за национальную команду.

Этот левоногий атакующий игрок способен эффективно работать на правом фланге, агрессивно замыкать передачи на дальней штанге или смещаться в центр, когда команде требуется добавить мощи и давления против уставших защитников.

Игровой стиль Райана все еще формируется, однако он уже сейчас силен в силовом контакте, быстр на дистанции и крайне опасен в переходных фазах при продвижении мяча на скорости. Для сборной Бразилии, которая порой может чрезмерно увлекаться академичным контролем мяча, он предлагает более вертикальную и прямолинейную опцию в атаке.

Ключевой статистический показатель: Райан забил пять мячей с января, успешно начав свою карьеру в английской Премьер-лиге, а также демонстрирует впечатляющие 2,01 выигранных верховых единоборств в среднем за 90 минут.

Зона роста: разнообразие действий. Ему необходимо активнее задействовать нерабочую правую ногу и стабильнее участвовать в подыгрыше. Показатель в 20 успешных передач за 90 минут явно требует улучшения.

13. Эндрик

Центральный нападающий, Бразилия

Клуб: «Реал» Мадрид (в аренде в «Лионе»)

Возраст: 19 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 35 млн евро

Крайне продуктивный период аренды в «Лионе» (5 голов и 7 ассистов в 16 матчах с января) помог реанимировать репутацию форварда, которая пошатнулась после его громкого трансфера в мадридский «Реал» за 72 млн евро в 2024 году.

Эндрик globallookpress.com

Эндрик внес весомый вклад в выход «Лиона» в Лигу чемпионов, напомнив всем о том колоссальном потенциале, который Карло Анчелотти разглядел в нем в контексте будущего клуба и сборной.

Ожидается, что на чемпионате мира в составе сборной Бразилии Эндрик будет чередовать игру на острие атаки с выходами на правом фланге. Его фирменные смещения в центр под рабочую левую ногу позволяют находить идеальные углы для плотных и хлестких ударов практически без замаха. Обладая высокой стартовой скоростью на коротких дистанциях, он легко уходит от опеки, просачивается сквозь оборонительные редуты и способен перевернуть ход любого матча в одиночку.

Ключевой статистический показатель: 2,21 созданных стопроцентных моментов в среднем за 90 минут выводят его в топ лучших нападающих французского чемпионата.

Зона роста: хотя ведение силовой борьбы не является его главной обязанностью на поле, показатель в 35% выигранных единоборств наглядно демонстрирует, что игроку еще есть над чем работать.

12. Кобби Мейну

Центральный полузащитник, Англия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 50 млн евро

Глубина средней линии сборной Англии выглядит гораздо внушительнее, когда в обойме есть альтернатива топ-уровня Деклану Райсу и Эллиоту Андерсону в лице Мейну. Звезда «Манчестер Юнайтед», скорее всего, будет регулярно появляться на поле, когда Томас Тухель включит режим ротации по ходу группового этапа.

Кобби Мейну globallookpress.com

После того, как хавбек временно выпал из стартового состава «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме, он мгновенно вернул себе ключевую роль с приходом Майкла Каррика, добавив игре «красных дьяволов» четкости при владении.

Мейну выделяется хладнокровием при приеме мяча, правильным выбором позиции и широким диапазоном передач. Он умеет принимать мяч под жестким давлением и быстро продвигать его вперед. Не будучи классическим чистым разрушителем, он отлично читает игру в защите, своевременно ликвидируя угрозы.

Ключевой статистический показатель: средний показатель в 73,7 касания мяча за 90 минут красноречиво говорит о его постоянном желании вести игру и брать инициативу на себя.

Зона роста: несмотря на то, что в визуальном восприятии он часто доминирует в стыках, его реальный показатель успешности в единоборствах (49,5%) все еще нуждается в улучшении.

11. Нико О'Райли

Левый защитник/центральный полузащитник, Англия

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 50 млн евро

Текущий сезон ознаменовался настоящим прорывом для О'Райли, который записал на свой счет 9 голов и 6 результативных передач, а также удостоился награды лучшему молодому игроку сезона в английской Премьер-лиге. Хотя большую часть матчей он провел на позиции левого защитника, его игровой почерк сохраняет все черты центрхава. Он великолепно работает с мячом в ограниченном пространстве, на скорости продвигает его вперед, умно ищет свободные зоны и вовремя вбегает в чужую штрафную — его два гола головой в ворота «Арсенала» в финале Кубка лиги наглядно подтверждают это чувство тайминга.

При игре без мяча Нико очень быстро покрывает дистанцию, умело использует корпус и обладает достаточной выносливостью для контроля больших зон.

Его универсализм идеально подходит под тактические требования Томаса Тухеля, который любит использовать инвертированных крайних защитников для создания численного преимущества в центре поля.

Ключевой статистический показатель: максимальная зафиксированная скорость О'Райли в этом сезоне составила 35,9 км/ч, что делает его одним из самых быстрых футболистов АПЛ.

Зона роста: навесы и кроссы. Несмотря на качественную левую ногу, его фланговые передачи достигают адресатов лишь в 23,7% случаев, что является довольно низким показателем.

10. Ян Дьоманде

Вингер, Кот-д'Ивуар

Клуб: «Лейпциг»

Возраст: 19 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 75 млн евро

Ян Дьоманде globallookpress.com

Невероятный дебютный сезон в Бундеслиге принес Дьоманде 12 голов и 10 результативных передач, а также заслуженное звание «Новичок года». На этом фоне неудивительно, почему в прессе не утихают разговоры о его потенциальном трансфере в «Ливерпуль» за внушительные 100 миллионов евро.

Дьоманде — это вингер с ярко выраженной игровой агрессией и нацеленностью на ворота. В своей игре он полагается на взрывные короткие ускорения, резкую смену направления движения и неуемную тягу к обыгрышу защитников.

Чаще всего он начинает атаки на правом фланге, откуда способен эффективно проходить оппонентов, сохранять идеальный баланс при жестких стыках и, что немаловажно, сохранять хладнокровие под давлением, вовремя отдавая точные передачи.

Его движение без мяча также является недооцененным качеством: Ян великолепно находит свободные зоны и вовремя откликается на отскоки и бесхозные мячи.

Ключевой статистический показатель: 4,29 успешных обводок в среднем за 90 минут — феноменальная статистика дриблинга, которую отлично дополняют 0,62 созданных стопроцентных момента.

Зона роста: его непрекращающиеся попытки идти в обыгрыш имеют и обратную сторону — футболист совершает две потери мяча в среднем за 90 минут. Ему необходимо найти идеальный баланс в игре, не сбавляя при этом своей атакующей мощи.

9. Леннарт Карль

Вингер, Германия

Клуб: «Бавария»

Возраст: 18 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 60 млн евро

Потрясающий дебютный сезон Карля на взрослом уровне в составе «Баварии» уже принес ему 9 голов и 8 результативных передач во всех турнирах, а его яркие выступления в Лиге чемпионов заставили говорить о нем всю Европу.

Леннарт Карль globallookpress.com

Наиболее эффективен Леннарт на правом фланге, откуда он любит смещаться в центр под рабочую левую ногу, хотя при необходимости он способен качественно закрыть и позицию «десятки» под нападающим. При входе в финальную треть поля он умело использует свои скромные антропометрические данные (рост 168 см) — низкий центр тяжести и взрывной первый шаг делают его крайне неуловимым для защитников в ограниченном пространстве.

В иерархии атакующих игроков сборной Германии Карль пока располагается позади Флориана Вирца и Джамала Мусиалы, однако Леннарт гарантированно даст Юлиану Нагельсманну великолепную опцию для усиления игры со скамейки за счет своего вертикального и бесстрашного стиля. К тому же он видится достойной заменой травмированному Сержу Гнабри, пусть пока за плечами у юного таланта всего два матча за национальную команду.

Ключевой статистический показатель: показатель ожидаемых голов (xG) на уровне 0,53 в среднем за 90 минут наглядно иллюстрирует его постоянную нацеленность на чужие ворота.

Зона роста: хотя Карль усердно отрабатывает в прессинге и не избегает черновой работы, его следующим шагом должно стать улучшение качества ведения силовой борьбы (сейчас он выигрывает лишь 36,6% единоборств).

8. Варрен Заир-Эмри

Центральный полузащитник, Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Возраст: 20 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 60 млн евро

Варрен Заир-Эмри globallookpress.com

Мало кто из 20-летних футболистов приезжает на чемпионат мира, имея за плечами столь колоссальный опыт выступлений на высшем уровне. Отыграв уже 182 официальных матча в составе парижского клуба, Заир-Эмри превратился в настоящий эталон надежности и стабильности. Его родная позиция — центральный полузащитник профиля «бокс-ту-бокс», где он эффективно покрывает огромные расстояния, выигрывает стыки, продвигает мяч вперед и задает ритм передач.

Однако Варрен также неоднократно доказывал, что способен без потери качества закрывать позицию правого защитника.

В текущей заявке сборной Франции определенно есть более громкие и медийные имена, но Дидье Дешам (которого точно нельзя назвать тренером, легко доверяющим молодежи) безоговорочно ценит Заир-Эмри за его хладнокровие, универсализм и строжайшую тактическую дисциплину.

Ключевой статистический показатель: 5,47 возвратов мяча в среднем за 90 минут наглядно отражают его оборонительную эффективность и умение быстро возвращать владение команде.

Зона роста: ему еще есть куда расти в плане точности фланговых прострелов и качества обостряющих передач непосредственно в финальной трети поля.

7. Кенан Йылдыз

Атакующий полузащитник, Турция

Клуб: «Ювентус»

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 75 млн евро

Вундеркинд из «Ювентуса» — второе ключевое лицо нового многообещающего поколения турецкого футбола наряду с Ардой Гюлером. Наличие Йылдыза гарантирует команде еще одну мощнейшую атакующую опцию в финальной трети поля.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Чаще всего он действует на левом фланге или в роли профайла «десятки», смещенной чуть вглубь под нападающего. Кенан мастерски находит свободные зоны между оборонительными линиями соперника, одинаково качественно принимает мяч с обеих ног и сразу же нацеленно продвигает его вперед.

Его поставленный дальний удар — грозное оружие, однако Йылдыз также отлично видит поле, всегда готов отдать тонкий быстрый пас и умеет взвинчивать темп игры около чужой штрафной за счет мгновенных комбинаций.

Турецкие болельщики страстно надеются, что молодая и гиперактивная связка Йылдыз/Гюлер станет главным локомотивом сборной на этом мундиале.

Впрочем, поводом для беспокойства остается недавнее повреждение икроножной мышцы, из-за которого Кенан рискует пропустить стартовые матчи группового этапа.

Ключевой статистический показатель: Йылдыз создает моменты с частотой 2,41 в среднем за 90 минут, что автоматически делает его ключевым креативным центром турецкой сборной.

Зона роста: его действия при игре на оборону порой выглядят довольно пассивными, а включения в прессинг носят эпизодический характер.

6. Дезире Дуэ

Вингер, Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Возраст: 20 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 90 млн евро

Дуэ по-настоящему громко заявил о себе в «ПСЖ», дважды поразив ворота миланского «Интера» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, и успешно закрепил этот успех, выдав очередной мощный сезон.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Несмотря на то, что француз предпочитает атаковать с левого края, он способен без потери качества закрыть абсолютно любую позицию впереди, включая роль «ложной девятки». Это дает тренерскому штабу сборной Франции еще одного непредсказуемого исполнителя, способного мгновенно перевернуть ход встречи.

Независимо от тактической роли на поле, Дуэ легко обыгрывается с партнерами и уходит от защитников не за счет чистой линейной скорости, а благодаря феноменальному балансу и контролю собственного тела.

Кроме того, он заметно прибавил в завершающей стадии. В матчах крупных турниров часто все решает один конкретный эпизод, и Дуэ уже доказал, что его игровое воображение, непредсказуемость и умение включаться в самые ответственные моменты могут стать ключевым фактором успеха.

Ключевой статистический показатель: показатель ожидаемых голов (xG) на уровне 0,53 в среднем за 90 минут в этом сезоне наглядно подчеркивает его колоссальную атакующую угрозу.

Зона роста: хотя его общая успешность в дриблинге находится на вполне солидном уровне (44%), он все еще подвержен необязательным потерям мяча в простых ситуациях (1,73 потери за 90 минут).

5. Нико Пас

Атакующий полузащитник, Аргентина

Клуб: «Комо»

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 65 млн евро

На клубном уровне в составе «Комо» (а возможно, уже в скором времени и после возвращения в мадридский «Реал») Пас зарекомендовал себя как левоногий плеймейкер, обладающий редкой пластичностью и контролем мяча в ограниченном пространстве.

Нико Пас globallookpress.com

Зачастую он располагается на позиции «десятки» под форвардом, откуда смещается левее для поиска векторов передач и углов для атаки ворот. Его великолепное первое касание почти всегда гарантирует ему выигрыш времени, а резкие взрывные ускорения легко дестабилизируют защитников. Тонкие проникающие передачи аргентинца при этом исполняются с миллиметровой точностью.

И все же его главное оружие — это удар: как только Нико находит свободную зону, он наносит чистейшие и плотные удары с левой ноги.

При игре без мяча Пас качественно включается в прессинг, что серьезно повышает его акции в глазах главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Тем не менее его конкретная роль на текущем чемпионате мира пока до конца не ясна: он относительно недавно присоединился к обойме «альбиселесте» (8 матчей, первый гол забил в марте в ворота Мавритании), к тому же позиция «десятки», где он наиболее эффективен, безоговорочно принадлежит легендарному Лионелю Месси.

Ключевой статистический показатель: настоящая креативная машина — Пас наносит в среднем 1,50 удара в створ ворот за 90 минут, что гарантирует постоянную остроту, как только он получает игровое время.

Зона роста: из-за высокой нацеленности на ворота и большого объема ударов он порой увлекается и игнорирует партнеров, находящихся в более выгодных позициях.

4. Пау Кубарси

Центральный защитник, Испания

Клуб: «Барселона»

Возраст: 19 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 80 млн евро

Защитник «Барселоны» идеально вписывается в классическую игровую модель сборной Испании: он великолепен при работе с мячом, хладнокровен под прессингом и все увереннее чувствует себя при обороне с высокой линией защиты.

Несмотря на то, что ему всего 19 лет, Пау уже провел более 100 матчей за свой клуб, демонстрируя зрелость и тайминг центрбека, полностью доверяющего своему умению читать игру.

Хотя культура паса является главным игровым достоинством Кубарси, причем речь идет не о банальном ближнем контроле, а о тонких продвигающих передачах, помогающих разбивать чужой прессинг, оборонительный аспект его игры также вышел на очень высокий уровень.

Он обычно вступает в отбор на опережение и практически не подвержен эмоциональным решениям.

Пау гарантирует сборной Испании хладнокровие и уверенность при выходе из обороны в своем фирменном стиле.

Ключевой статистический показатель: 102,5 касания мяча в среднем за 90 минут — наглядный индикатор того, насколько партнеры доверяют ему ведение игры и начало атак.

Зона роста: не обладая выдающейся стартовой скоростью, он мог бы действовать более жестко и атлетично в плотных силовых единоборствах.

3. Жоау Невеш

Центральный полузащитник, Португалия

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 110 млн евро

Невеш дает сборной Португалии те важнейшие элементы, без которых не обходится ни одна побеждающая команда. Он быстр, ментально собран, точен при приеме мяча под давлением и невероятно вынослив при игре без него. Будучи гибридным хавбеком, сочетающим функции глубокого опорника («шестерки») и «восьмерки», он связывает линии короткими и резкими передачами, избегая неоправданного риска и авантюрных решений.

Жоау Невеш globallookpress.com

В отличие от большинства распиаренных вундеркиндов, его главная ценность кроется в деталях: своевременном чтении скрытых угроз, подборах, качественном перекрытии пространства и умении сохранять компактность команды, когда игра раскрывается.

Его вклад может казаться не таким броским, если смотреть лишь на базовую атакующую статистику, однако Португалии необходим именно такой исполнитель — надежный, ответственный, дисциплинированный и ментально устойчивый. Учитывая его умение задавать темп и держать баланс, влияние Невеша на игру сборной стремительно растет.

Ключевой статистический показатель: 87,7 касания за 90 минут при точности передач 91,4% — исчерпывающая характеристика объема и качества его работы с мячом.

Зона роста: Невеш довольно часто решается на удары со средней и дальней дистанции, однако в створ ворот приходится менее 25% из них.

2. Арда Гюлер

Атакующий полузащитник, Турция

Клуб: «Реал» Мадрид

Возраст: 21 год

Ориентировочная трансферная стоимость: 90 млн евро

Ожидается, что в сборной Турции Гюлер займет привычную позицию «десятки», несмотря на то, что по ходу минувшего сезона в мадридском «Реале» ему нередко приходилось опускаться глубже в полузащиту.

Арда Гюлер globallookpress.com

Игра ближе к чужой штрафной позволит Арде чаще задействовать его грозную левую ногу для ударов по воротам, а фирменный тонкий дриблинг поможет обострять ситуацию в непосредственной близости от владений соперника.

Природа наградила Гюлера феноменальным мягким приемом и контролем мяча в ограниченных пространствах и под прессингом. Благодаря великолепному сканированию пространства и быстроте мышления он просчитывает и подготавливает следующее игровое действие еще до того, как соперники успевают разгадать его намерения. Он способен мгноенно вскрыть любую оборону, поэтому главная задача сборной Турции на турнире — как можно чаще находить Арду передачами.

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Ключевой статистический показатель: 3,1 созданных момента в среднем за 90 минут — грандиозная статистика для сезона, в котором футболист значительную часть времени провел в более глубокой роли.

Зона роста: контрпрессинг и качество перехода из атакующей фазы в оборонительную.

1. Ламин Ямаль

Вингер, Испания

Клуб: «Барселона»

Возраст: 18 лет

Ориентировочная трансферная стоимость: 200 млн евро

В свои 18 лет Ямаль является безоговорочно лучшим игроком своего поколения и, пожалуй, одним из сильнейших футболистов планеты прямо сейчас вне зависимости от возраста. Чаще всего он атакует с правого фланга, но его игровой функционал гораздо шире классического вингера.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Интеллект Ламина полностью соответствует его запредельной технике. Как только он проходит первого опекуна, перед ним открывается масса опций: он может взорвать темп и уйти на скорости к воротам, отдать скрытый пас, вырезать кросс или совершить фирменный диагональный рывок в центр, откуда с левой ноги разыгрывает мгновенную стенку или наносит удар.

Его контроль мяча на высокой скорости и уникальное понимание того, когда нужно ускориться, а когда выдержать гроссмейстерскую паузу, поражают. Как и в «Барселоне», в сборной Испании он является главным созидательным хабом, через который развиваются практически все ключевые атакующие действия.

Единственным поводом для тревоги остаются проблемы с подколенным сухожилием, которые ставят под вопрос его полноценное участие на групповом этапе. Партнеры по команде буквально молятся о его скорейшем восстановлении.

Ключевой статистический показатель: помимо выдающейся атакующей статистики, его 10,7 касания мяча внутри чужой штрафной площади в среднем за 90 минут — это просто космос.

Зона роста: оборонительные действия. Впрочем, любой главный тренер мира в данном случае просто позволит ему делать то, что он умеет лучше всего — подобные размены и освобождение от черновой работы здесь абсолютно оправданы.