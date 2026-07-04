В мае 2026 года «Зенит» спустя сезон вернул чемпионский кубок в Санкт-Петербург и вновь расставаться с ним не намерен. Как у сине-бело-голубых проходит подготовка к очередной защите титула, сообщает LiveSport.Ru.

Большой отпуск — большие планы на предсезонку

Матч заключительного тура, который завершился победой «Зенита» и церемонией награждения, прошел в Ростове-на-Дону 17 мая. На следующий день команда прилетела в Санкт-Петербург и провела чемпионский парад, после чего ушла в отпуск на целый месяц. Возвращение большей части игроков в расположение клуба назначали на 18 июня — первый день предсезонного медосмотра.

Некоторые футболисты не смогли отгулять все отпускные дни — их вызвали национальные сборные для участия в международных матчах. Так, тренерский штаб Валерия Карпина пригласил на сбор российской команды троих зенитовцев.

Чести вывести сборную России на товарищеский матч с командой Египта с капитанской повязкой удостоился Игорь Дивеев. Но встречу, завершившуюся победой африканской сборной со счетом 1:0, защитник не доиграл — его заменили на 60-й минуте, после чего по медицинским показаниям покинул сбор. Максим Глушенков принял участие в двух матчах: все 90 минут с Египтом и 60 минут с Буркина-Фасо, которую россияне обыграли 3:0.

С таким же счетом закончился матч против Тринидада и Тобаго, где представительство «Зенита» ограничилось только Денисом Адамовым. Зато для 28-летнего вратаря, признанного лучшим игроком «Зенита» в сезоне 2025/26, выход на замену в перерыве стал дебютом в составе национальной сборной.

Денис Адамов fc-zenit.ru

На товарищеские матчи также отлучались два иностранных защитника. Нуралы Алип на правах капитана выводил сборную Казахстана на противостояния с Арменией (1:1) и Венгрией (1:3), а Ваня Дркушич, выйдя на замену в матче с Кипром, помог Словении добыть ничью (1:1). Но в следующем матче, несмотря на 89 проведенных минут, ему не удалось повторить голевой подвиг, и словенцы проиграли хорватам со счетом 1:2.

Дольше всех отсутствовать в расположении «Зенита» будут Дуглас Сантос и Луис Энрике, которых Карло Анчелотти включил в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026. И если вингер, в основном, сидит на скамейке запасных, то крайний защитник играет весь мундиаль почти без замен.

Российским сборникам в «Зените» разрешили прибыть на сбор к 27-му числу, а Дркушичу и Алипу — чуть позже. Кроме того, по личным причинам на пару дней отпросился Вильмар Барриос, который, наверняка, разочаровался из-за невызова в сборную Колумбии на чемпионат мира. А Вендел по традиции опоздал (на сей раз на шесть дней), за что в очередной раз получил многотысячный штраф.

Предсезонная подготовка «Зенита» насыщена тренировочными матчами. На данный момент у петербуржцев есть договоренность о проведении шести встреч, две из которых уже прошли.

Первая для сине-бело-голубых игра нового сезона состоялась 27 июня. Соперником стал «Ленинградец», который не смог оказать должного сопротивления — 4:0 в пользу «Зенита», у которого дублем отметился Александр Ерохин. Следующий матч против махачкалинского «Динамо» прошел в более упорной борьбе, но и здесь петербуржцы вышли победителями со счетом 2:0.

Если планы останутся без изменений, то подопечным Сергея Семака предстоят четыре спарринга:

5 июля против аргентинской «Химнасии»;

8 июля против азербайджанского «Нефтчи»;

12 июля против сербской «Црвены Звезды»;

13 июля вновь против махачкалинского «Динамо».

Тренер Кержаков, новички из «Балтики» и Турции

Победа в чемпионате России не помешала «Зениту» внести коррективы в давно и слаженно работающий тренерский штаб. Команду покинул тренер вратарей Юрий Жевнов. Его должность занял Михаил Кержаков, который последние 11 лет защищал ворота петербуржцев и лишь в мае в возрасте 39 лет объявил о завершении игровой карьеры. Вместе с ним голкиперами команды будет заниматься еще один экс-вратарь «Зенита» Юрий Окрошидзе.

Михаил Кержаков fc-zenit.ru

Другой же ветеран сине-бело-голубых еще не собирается вешать бутсы на гвоздь. Александр Ерохин, которому в октябре исполнится 37 лет, на год продлил контракт с петербургским клубом. Кроме того, «Зенит» порадовал болельщиков новостями о новых контрактах с опытным Вячеславом Караваевым (до 2028 года с опцией продления на еще один год) и молодым Даниилом Кондаковым (до 2031 года).

В то же время Арсен Адамов и Ильзат Ахметов, у которых тоже истекли сроки контрактов с «Зенитом», не договорились с клубом о продолжении сотрудничества и покинули команду свободными агентами (защитник уже успел пополнить состав «Ахмата»). Также сине-бело-голубые попрощались с Джоном Дураном, чья аренда из «Аль-Насра» подошла к концу. А аренду Роберта Ренана в бразильском «Васко да Гама», наоборот, продлили на еще полгода.

На данный момент «Зенит» может похвастаться пока двумя трансферами на вход. Первый из них оформили буквально через неделю после чемпионства. Новичком стал 26-летний колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде. Сумма компенсации калининградцам составила 3,5 млн евро, а соглашение с ним на зарплату порядка 1 млн евро в год рассчитано до лета 2031 года.

Через месяц сине-бело-голубые созрели для второй покупки в это трансферное окно. Стан петербуржцев пополнил 22-летний нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, который в минувшем сезоне турецкой Суперлиги отличился 13 раз. Техничный и тактически гибкий бразилец обошёлся «Зениту» в 15 млн евро + 5 млн евро бонусами, а договор с ним заключен на зарплату свыше 2 млн евро в год по схеме «4+1».

Трансферные слухи: уход Нино и 30 млн за Тюкавина

Но считать, что на этом трансферная активность «Зенита» пойдет на убыль, конечно же, нельзя. Самый обеспеченный клуб России ближайшие два месяца будут окружать слухи о возможном приходе того или иного футболиста. Но и разговоры о продаже какого-нибудь зенитовца тоже будут иметь место.

Нино fc-zenit.ru

Последнее, кстати, этим летом справедливо в отношении Нино. По информации СМИ, бразильский защитник является одной из главных целей в нынешнее окно для «Флуминенсе» и «Реала Сосьедад». Более того, оба клуба отправили в Санкт-Петербург официальные предложения о покупке 29-летнего футболиста за 10 млн евро. Но в «Зените» меньше, чем за 17 млн евро, защитника отпускать не собираются. Так что пока этот кейс поставлен на паузу.

Другая возможная значимая потеря сине-бело-голубых — Луис Энрике. Вингер последний год входит в обойму сборной Бразилии и сейчас отправился на чемпионат мира. В связи с этим интерес к 25-летнему бразильцу со стороны «Наполи» вполне понятен. «Зенит» установил на него минимальный ценник — 40 млн евро. Но так как на самом мундиале Энрике пока пробыл на поле всего полчаса в первом матче, то шансы, что его востребованность у европейских клубов будет высокой, невелики.

Что касается потенциальных трансферов «Зенита» на вход, то самые горячие инсайды связаны с российскими футболистами. Речь идет про нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника столичного «Локомотива» Артема Карпукаса.

Более реальным кажется переход «железнодорожника». По крайней мере, с ним красно-зеленые готовы расстаться за 6 млн евро, в то время как петербуржцы предлагали 4 млн евро вместе с Дмитрием Васильевым. А про форварда были головокружительные разговоры, что бело-голубые отказались от 25 млн евро, и «Зенит» готовит предложение на 30 млн евро. Безусловно, Константин — талантливый нападающий, но все-таки не настолько, чтобы, с одной стороны, предлагать за него такие деньги, а с другой стороны, отказываться от таких денег. Впрочем, время покажет, что окажется реальностью.

Константин Тюкавин fcdynamo.ru

Также упоминания достойны новости о возможном возвращении в «Балтику» на правах аренды Евгения Латышонка, который в этом сезоне проиграл конкуренцию Денису Адамову. Вместе с тем появилась информация о том, что в скором времени «Зенит» продлит контракт с Максимом Глушенковым до 2030 года и повысит его оклад на треть (с 15 до 20 млн рублей ежемесячно).

Старт сезона: шанс на юбилейный трофей

«Зенит» как действующий чемпион страны примет участие в официальном старте сезона 2026/27. Им станет матч за Суперкубок России, который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена». Соперником команды Сергея Семака станет московский «Спартак», который в суперфинале Кубка России оказался сильнее «Краснодара».

Для петербуржцев предстоящая попытка завоевать этот трофей станет 13-й. И если она увенчается успехом, то «Зенит» упрочит лидерство по числу побед в Суперкубке России, которая станет юбилейной десятой.

Александр Ерохин и Вильмар Барриос fc-zenit.ru

Несмотря на два выезда в первых двух турах, начало чемпионата для «Зенита» можно признать легким: если он в трех матчах не наберет 9 очков, то это будет сенсацией. А уже на 5-й тур намечено второе за месяц «дерби двух столиц».

Первые 5 туров РПЛ 2026/27:

1-й тур, 24 — 27 июля. «Акрон» — «Зенит»

2-й тур, 31 июля — 3 августа. «Оренбург» — «Зенит»

3-й тур, 7 — 10 августа. «Зенит» — «Родина»

4-й тур, 14 — 17 августа. «Зенит» — «Динамо» Москва

5-й тур, 21 — 24 августа. «Спартак» — «Зенит»

Борьбу за Кубок России, который не покорялся последние два года, «Зенит» начнет 4-6 августа. Соперниками сине-бело-голубых на групповом этапе станут «Балтика», «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».