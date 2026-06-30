ESPN сделал статистический разбор зависимости главных фаворитов ЧМ-2026 от их ведущих игроков.

Чемпионат мира 2026 года с ходу оправдал ожидания: главные суперзвезды включили режим топ-игроков и показывают свой лучший футбол.

Достаточно взглянуть на гонку бомбардиров за «Золотую бутсу»: Лионель Месси уверенно лидирует с шестью голами в трех матчах. Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Эрлинг Холанн и Винисиус Жуниор дышат ему в спину — у каждого по четыре мяча. Капитан сборной Англии Харри Кейн тоже в игре — на его счету три гола в трех встречах. И даже 41-летний Криштиану Роналду успел напомнить о себе, дважды отличившись на групповом этапе.

Аргентина, Норвегия, Англия, Бразилия и Португалия колоссально зависят от своих звездных нападающих. И хотя Дембеле в прошлую пятницу оформил хет-трик в матче против норвежцев, Мбаппе по-прежнему остается безоговорочным лидером сборной Франции.

Но чья сборная сильнее остальных привязана к своему талисману? ESPN изучил статистику сборных за цикл, прошедший после ЧМ-2022, чтобы выяснить, кто буквально не способен выжить без своего главного бомбардира.

Лионель Месси (Аргентина)

Голы: 25

Результативные передачи: 9

Матчи / в стартовом составе: 30 / 24

Доля в забитых мячах: 27% (без учета автоголов)

Статистика сборной Аргентины после ЧМ-2022 espn.com

Принято считать, что нынешняя Аргентина — это команда одного актера, верно? Месси забил шесть из восьми голов своей сборной на этом мундиале, установив рекорд: он отличился в семи матчах чемпионатов мира подряд, если брать в расчет концовку катарского турнира. К слову, четыре года назад в Катаре больше Лео (7 голов) забил только Мбаппе (8).

В 2022 году Аргентина впервые с 1986 года выиграла ЧМ, и именно Месси был главным вдохновителем того триумфа. Трудно представить, что банда Лионеля Скалони пришла бы к золоту без вклада экс-капитана «Барселоны».

Лионель Месси globallookpress.com

Однако, несмотря на то что 39-летний ветеран прямо сейчас разрывает текущий турнир, сухие цифры преподносят неожиданный сюрприз: процент побед «альбиселесте» без Месси абсолютно идентичен показателям с ним на поле.

После катарского мундиаля чемпионы мира выиграли 83% матчей как с Лионелем в составе, так и в его отсутствие. Да, когда он на газоне, команда забивает ощутимо больше — 58 мячей против 35. Сам Месси в 30 матчах после 2022 года наколотил 25 голов и отдал 9 ассистов, обеспечив 27% от общей результативности сборной.

Но суровая реальность такова: Аргентина остается грозной и монолитной силой, даже когда Месси вообще нет в заявке.

Криштиану Роналду (Португалия)

Голы: 27

Результативные передачи: 4

Матчи / в стартовом составе: 35 / 34

Доля в забитых мячах: 25% (без учета автоголов)

Статистика сборной Португалии после ЧМ-2022 globallookpress.com

Ладно, раз уж Аргентина не так сильно привязана к Месси, то Португалия-то точно держится исключительно на Криштиану Роналду, верно?

Не совсем. Любой, кто видел блеклую и серую игру нападающего «Аль-Насра» в субботнем матче против Колумбии (0:0), наверняка задался вопросом: почему главный тренер Роберто Мартинес упорно отказывается менять Роналду по ходу встречи?

Криштиану Роналду globallookpress.com

Статистика показывает, что после 2022 года Португалия побеждает с Криштиану в составе лишь незначительно чаще, чем без него. С ним на поле доля побед европейских бразильцев составляет 67%, а в его отсутствие опускается до 63%.

Несмотря на очевидное угасание былых способностей экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Реала», сухие цифры твердят: с Роналду сборная Португалии всё же эффективнее. Команда забивает больше (68 голов против 40) и создает ощутимо больше моментов (381 против 185).

Но португальцы прекрасно справляются с завершением и сами: 75% всех забитых мячей команды за этот цикл записали на свой счет другие футболисты.

Гарри Кейн (Англия)

Голы: 29

Результативные передачи: 2

Матчи / в стартовом составе: 37 / 34

Доля в забитых мячах: 32% (без учета автоголов)

Статистика сборной Англии после ЧМ-2022 globallookpress.com

Капитан сборной Англии Гарри Кейн с огромным отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров в истории «Трех львов»: на его счету 82 гола в 117 матчах — на 29 больше, чем у идущего вторым Уэйна Руни.

И нет никаких сомнений в том, что команда Томаса Тухеля слишком сильно зависит от результативности форварда «Баварии».

Без Кейна с 2022 года англичане выиграли всего 29% своих поединков, но стоит ему выйти на поле, как доля побед взлетает до внушительных 76%.

Гарри Кейн globallookpress.com

Присутствие Кейна в игре делает Англию в разы опаснее. С ним в составе команда наколотила 73 мяча, а в его отсутствие — всего 19. Без своего лидера англичане сподобились лишь на 168 созданных моментов, тогда как с Кейном этот показатель достигает 351.

За этот цикл Кейн забил 32% от всех голов сборной Англии — цифра, которая наглядно подтверждает, что зависимость от него куда выше, чем у Аргентины от Месси или у Португалии от Роналду.

Килиан Мбаппе (Франция)

Голы: 24

Результативные передачи: 17

Матчи / в стартовом составе: 35 / 31

Доля в забитых мячах: 24% (без учета автоголов)

Статистика сборной Франции после ЧМ-2022 espn.com

Франция приехала на этот чемпионат мира в статусе главного фаворита, и во многом это обусловлено невероятным подбором атакующих игроков в обойме Les Bleus. Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и Брэдли Барколя — все они мастера экстра-класса, но Мбаппе остается безоговорочной суперзвездой, и сухие цифры это наглядно подтверждают.

Когда Мбаппе нет на поле, процент побед Франции падает до скромных 50%. Зато с ним в составе команда выигрывает 71% матчей, а результативность французов возрастает более чем в три раза (76 голов против 23).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В плане созидания присутствие Мбаппе также делает Францию куда более грозной силой. С ним французы создали 472 опасных момента, тогда как в его отсутствие — всего 154.

Тем не менее забивать без своего лидера команда вполне способна. С 2022 года Мбаппе обеспечил 24% от общего числа голов сборной — показатель, доказывающий, что Дидье Дешам научился эффективно использовать и весь остальной звездный ансамбль в передней линии.

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Голы: 11

Результативные передачи: 7

Матчи / в стартовом составе: 32 / 31

Доля в забитых мячах: 15% (без учета автоголов)

Статистика сборной Бразилии после ЧМ-2022 globallookpress.com

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — безоговорочный вожак сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти, и его яркая игра на текущем мундиале пока полностью оправдывает этот статус.

Однако 25-летний вингер имеет довольно блеклую статистику выступлений за национальную команду: всего 13 голов в 52 матчах.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Его результативность на международной арене выглядит слишком скромно на фоне прямых конкурентов, поэтому неудивительно, что «селесао» не особо страдают в его отсутствие. С 2022 года Бразилия выиграла 63% встреч без Винисиуса и всего лишь 44%, когда он находился на поле.

С другой стороны, когда Винисиус в игре, бразильцы забивают заметно больше (48 голов против 25) и создают куда больше моментов (269 против 120). Так что вингеру пора делать качественный шаг вперед и прибавлять в завершении, чтобы его личные показатели наконец-то начали соответствовать его громкому имени и репутации.

*Примечание: приведенная статистика не учитывает матч сборной Бразилии против Японии в 1/16 финала ЧМ-2026 (бразильцы победили со счетом 2:1, а Винисиус не отметился результативными действиями).

Ламин Ямаль (Испания)

Голы: 7

Результативные передачи: 11

Матчи / в стартовом составе: 28 / 23

Доля в забитых мячах: 6% (без учета автоголов)

Статистика сборной Испании после ЧМ-2022 globallookpress.com

Ему всего лишь 18 лет, а нападающий «Барселоны» уже познал вкус больших побед на международной арене, выиграв со сборной Испании Евро-2024. С момента своего дебюта в августе 2023 года он стабильно забивает в среднем один гол за четыре матча (7 мячей в 28 встречах).

Поскольку игра сборной Испании традиционно не завязана на каком-то одном сверхопасном нападающем, измерить точную степень зависимости команды Луиса де ла Фуэнте от Ямаля непросто.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Безусловно, это уникальный талант поколения, который продолжит определять лицо национальной команды на долгие годы вперед. Но прямо сейчас «Красная фурия» умудряется побеждать без Ямаля даже чаще, чем с ним: в его отсутствие процент побед команды составляет 75%, а когда он на поле — опускается до 71%.

Когда Ламин в игре, испанцы забивают чуть больше (59 голов против 54), однако по количеству созданных моментов Испания впереди как раз тогда, когда Ямаля на поле нет (322 против 306).

Вдобавок на счету вингера скромные 6% от общего числа голов сборной с 2022 года, что вполне логично, ведь в национальную команду он ворвался всего три года назад.

Так или иначе, при всей важности Ямаля для атакующего потенциала испанцев, они превосходно справляются и собственными силами.

Эрлинг Холанн (Норвегия)

Голы: 38

Результативные передачи: 4

Матчи / в стартовом составе: 29 / 28

Доля в забитых мячах: 40% (без учета автоголов)

Статистика сборной Норвегии после ЧМ-2022 espn.com

Вряд ли кто-то удивится, узнав, какая именно сборная сильнее остальных зависит от своего звездного нападающего. В случае с Норвегией формула проста: нет Холанна — нет праздника (да и голов, в общем-то, тоже).

Команда Столе Сольбаккена наглядно продемонстрировала, как выглядит её жизнь без форварда «Манчестер Сити», крупно уступив Франции (1:4) на прошлой неделе. Сменивший Эрлинга Йорген Странн Ларсен умудрился не забить пенальти, а команда показала на редкость беззубую игру.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

С Холанном и без него Норвегия — это две абсолютно разные команды. С ним в составе норвежцы побеждают в 69% матчей, а в его отсутствие этот показатель рушится до жалких 25%. Когда Эрлинг на поле, с 2022 года сборная наколотила 74 мяча, а без него — всего 21.

На счету 25-летнего бомбардира 38 голов и 4 ассиста за этот цикл — колоссальные 40% от общей результативности национальной команды.

И если статистика Англии говорит о сильной зависимости от Кейна, то на этом чемпионате мира нет игрока, который был бы важнее для своей страны, чем Холанн для Норвегии. Пока Эрлинг в строю и оптимальной форме, норвежцы способны зайти очень далеко. Без него им можно собирать чемоданы.