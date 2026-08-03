Аппетит приходит во время еды, и Луис Энрике, установивший гегемонию столичного клуба не только в пределах внутренних первенств, но и на международном уровне, вновь обновляет состав перед очередным походом за титулом Лиги чемпионов УЕФА — ранее три «ушастых» трофея кряду покорились лишь мадридскому «Реалу». Инвестировать в обойму «ПСЖ» планирует за счет ослабления соперников по чемпионату Франции, практически уладив все формальности по трансферу вингера «Монако» Манеса Аклиуша.

Княжеская рутина

Находясь в структуре «монегасков» с 2017, Аклиуш достиг потолка на Лазурном Берегу Франции и давно хотел выпорхнуть в более амбициозный проект, однако карты, чаще всего из-за завышенных финансовых запросов «красно-белых», складывались не в его пользу. Стабильное место в основе Манес отвоевал при Ади Хюттере в кампании 2023/2024, когда австрийский специалист задействовал подопечного на позициях «десятки» и правого вингера, откуда юный проспект академии представлял настоящую угрозу владениям оппонентов, записав себе в актив семь забитых мячей и четыре результативные передачи в Лиге 1.

Полноценно на край атаки тогдашний рулевой «Монако» перевел Аклиуша в следующем сезоне, где коллектив, помимо чемпионата Франции и Кубка страны, участвовал в еврокубковых баталиях, что позволило молодому бриллианту заявить о себе в рамках ЛЧ. Будоражить ведущий турнир Европы фланговый нападающий княжеского коллектива принялся с первого тура группового этапа, огорчив на шестнадцатой минуте «Барселону», которая покинула стены стадиона «Луи II» с нулем в графе «набранные очки».

Вдохновенный перформанс Манеса удостоился отклика в среде «Монако», наградившего воспитанника званием лучшего игрока сезона 2024/2025, и тогда в двери «красно-белых» впервые постучал топ-клуб — «Манчестер Сити» активно искал замену Кевину Де Брёйне и вдохновился пробами пера француза в амплуа атакующего полузащитника, тем более Хосеп Гвардиола без особых трудностей обучал исполнителей даже не профильным для них ролям. Наглядной иллюстрацией этому служил Бернарду Силва, пересекший Ла-Манш в 2017, и испанский менеджер использовал его и как «десятку», и как правого вингера, вот только новый материал для лепки уроженцу Каталонии не достался, поскольку «горожане» сочли 80 млн евро завышенной суммой за сверкнувшего Аклиуша.

Навыки выступлений под нападающим пригодились Манесу при Себастьяне Поконьоли, который порой видоизменял базовую схему 3-4-3, отдавая приоритет расстановке 4-3-1-2, где одиннадцатый номер снабжал мячами связку страйкеров Мика Биерет — Фоларин Балоган. Аклиуш получал удовольствие от плеймейкерских функций не менее, чем наслаждался голами собственного авторства — имея xG 7.23, он оставил шесть автографов в сетке ворот противостоящих коллективов и семь раз ассистировал партнерам по команде, обладая высоким процентом точных пасов (85.2%).

Манес Аклиуш globallookpress.com

Как бы не старались «монегаски» прыгнуть выше головы, приглашая современных коучей, сродни Поконьоли, но классовый разрыв с «ПСЖ» достиг максимума и из года в год «Монако» только отдаляется от «красно-синих», финишировав, к примеру, в минувшей кампании французского первенства на седьмой строчке и отстав от дружины Луиса Энрике на двадцать два балла. Образовавшаяся пропасть вовсе не воодушевляет Манеса, чьей первостепенной задачей является коллекционирование трофеев и дальнейший профессиональный рост, который застопорился в расположении «красно-белых», поэтому вариант с парижанами возник на горизонте как никогда кстати.

Дополнительно мотивировать Аклиуша могло пребывание в лагере сборной Франции вместе с другими игроками столичного клуба, которые посоветовали 24-летнему вингеру собирать чемоданы в Париж. К слову, в стане «Les Bleus» в силу зашкаливающей конкуренции Манес котируется крайне низко и, хоть Дидье Дешам включил его в заявку на ЧМ-2026, однако на поле предоставил ему лишь семь минут против Ирака.

Оптимизация под надзором Филипе Луиса

Тактический гений Поконьоли, сенсационно завоевавшего с «Юнионом» чемпионство Бельгии впервые за 90 лет, не прижился во Французской Ривьере, усугубив дела «Монако» после отставки Ади Хюттера, с которым команда добиралась до серебра и бронзы в розыгрышах 2023/2024 и 2024/2025 соответственно. Под руководством 39-летнего наставника «монегаски» сконцентрировались на созидательной фазе (вошли в квартет сильнейших по показателю xG 57.97) и высоком прессинге (вторые по критерию PPDA 9.4 вслед за «ПСЖ»), позабыв об обороне (заняли пятнадцатую строчку с 54 пропущенными голами и одиннадцатое место с xGA 50.13).

Вишенкой на торте стали расхождения Себастьяна во мнениях с генеральным директором Тьяго Скуро и техническим директором Карлосом Авиньей, которых клеймят главными архитекторами кризиса и обвиняют в тренерской неразберихе, — с Поконьоли они расстались в ходе телефонного звонка. Турбулентность «красно-белых» не испугала Филипе Луиса, едва не вошедшего не в ту дверь, когда он под предлогом переговоров с «Челси» чуть не подписал контракт со «Страсбуром», аналогично принадлежащем консорциуму BlueCo.

Филипе Луис globallookpress.com

Бразильский менеджер с места в карьер стартовал на тренерском пути, заставив считаться с «Фламенго» не только на просторах Латинской Америки, но и в мировых масштабах. Трофейная комната «менгао» приросла восемью наградами (Копа Либертадорес, безусловно, самая ценная), к тому же, подопечные Луиса остановились в шаге от Межконтинентального кубка ФИФА, уступив в серии послематчевых пенальти «ПСЖ» с великолепным Матвеем Сафоновым на ленточке.

Квалификация 40-летнего коуча не вызвала никаких сомнений у боссов «Монако», которые смирились с отсутствием в резюме Филипе лицензии UEFA Pro, обязательной для работы в европейских соревнованиях, и готовы выплачивать штраф в размере 25 тысяч евро за каждый его поединок в турнирах под эгидой УЕФА. К перестройке бразилец отнесся с пониманием, и, помимо прощания с Аклиушем, в рядах «монегаском», видимо, не желают церемониться и со старожилами, в частности, Александром Головиным, пережившем во Франции уже семь наставников, — насчет возвращения хавбека в РПЛ руки потирает «Зенит».

Статус балласта в «Монако», вероятно, достанется и Полю Погба, чьи слезы на пресс-конференции после отбывания длительной дисквалификации за допинг слишком впечатлили правящую верхушку «красно-белых», однако спустя год наивные мечты разбились о суровую реальность и Тьяго Скуро подтвердил, что проект с ним провалился, оставив финальное решение за Луисом, который оценит кондиции французского полузащитника в межсезонье.

Заход на третий триумф в ЛЧ?

«ПСЖ» далеко не в первый раз обворовывает «Монако», переманивая лидеров из обоймы княжеского клуба, — свежи на памяти трансферы Левена Кюрзавы в 2015 за 25 млн евро и, конечно, Килиана Мбаппе в 2018 за 180 млн евро. Покупка парижанами Аклиуша, таким образом, превратится во вторую по стоимости сделку между ними и «монегасками», СМИ сообщают, что стороны долго торговались и сошлись на сумме 50 млн евро.

Безупречный механизм Луиса Энрике, казалось, не требует доработок, но испанский коуч удивляет парижскую торсиду, добавляя со скрупулезностью хирурга новые детали, чтобы не предоставить оппонентам возможности адаптироваться к стилю «ПСЖ». Тотальную чистку столичный коллектив организовал в атакующем звене, заработав порядка 155 млн евро на продажах Ли Кан Ина в «Атлетико», Рандаля Коло Муани в «Ювентус» и Гонсалу Рамуша в «Милан».

Рейс из Парижа в Ливерпуль присмотрел также Брадли Баркола, который далеко не всегда попадал в звездное трио парижан, особенно в Лиге чемпионов, проигрывая конкуренцию феноменальному Хвиче Кварацхелии. Баланс вингеров, в случае расставания с 23-летним выходцем из школы «Лиона», уравняет как раз таки Аклиуш, который, хоть и не профильная замена ему, однако в карусели атакующих исполнителей Энрике способен занять любую предложенную позицию.

Трехкратный обладатель ЛЧ в качестве менеджера «Барселоны» и «ПСЖ» однажды провернул удачный эксперимент, сделав из номинального флангового нападающего Усмана Дембеле «ложную девятку», так что Манесу стоит подготовиться к любому развитию событий. Свежие идеи в финальную треть поля «красно-синих» может внести Ферран Торрес, считающий себя лишним в «Барселоне», несмотря на почести в Испании за «золотой гол» на ЧМ-2026, — парижане положили на стол 26-летнему форварду пятилетнее трудовое соглашение с повышением оклада.