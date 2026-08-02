The Athletic объясняет, за что наказали «Челси», почему клуб мог лишиться очков и как признание нарушений, сотрудничество с футбольными властями и успешная апелляция помогли избежать более жестких санкций.

«Челси» оштрафован на £10 млн и получил условный запрет на регистрацию новых игроков на два трансферных окна по итогам расследования Футбольной ассоциации Англии (FA).

Это произошло после того, как 11 сентября прошлого года FA предъявила «Челси» обвинения в 74 нарушениях, связанных с 44 сделками с участием 32 футболистов в период с июля 2009-го по август 2022 года.

После слушаний 8 декабря независимая регуляторная комиссия FA оштрафовала клуб на £10 млн — эту сумму необходимо было выплатить до апреля 2026 года — и назначила наказание в виде снятия шести очков. Последняя санкция была условной и действовала до конца сезона-2026/27.

Однако «Челси» обжаловал спортивное наказание на слушаниях, которые состоялись 18 мая на стадионе «Уэмбли».

Апелляционный совет FA постановил, что снятие шести очков было «чрезмерным наказанием», отменил эту санкцию и заменил ее условным запретом на регистрацию новых игроков в течение двух трансферных окон. Он будет действовать условно до июня следующего года.

FA сообщила, что «продолжает расследовать индивидуальные нарушения, выявленные в рамках этого дела». В ассоциации также добавили, что £10 млн, полученные в качестве штрафа, будут направлены на развитие массового футбола.

Напомните, как мы до этого дошли? Что нарушил «Челси»?

Это дело, инициированное FA, началось в сентябре прошлого года, когда «Челси» предъявили обвинения в 74 нарушениях правил, касающихся агентов, посредников и инвестиций третьих сторон.

Роман Абрамович globallookpress.com

Нарушения происходили с 2009 по 2022 год, когда владельцем клуба был Роман Абрамович, хотя особое внимание в ходе расследования уделялось периоду с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

При этом на поле это был чрезвычайно успешный период для «Челси»: клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, а также трижды стал чемпионом Англии.

Что говорилось в отчете FA?

После слушаний в декабре регуляторная комиссия FA первоначально наказала «Челси» штрафом в размере £10 млн и спортивной санкцией — снятием шести очков, которое было назначено условно до конца сезона-2026/27.

Жуан Педро (в центре) globallookpress.com

В письменном отчете комиссии говорилось, что поведение «Челси» продемонстрировало «постыдное и высокомерное пренебрежение правилами игры, которое нанесло серьезный ущерб репутации футбола в целом и имени "Челси" в частности».

Далее в отчете объяснялось, что в рассматриваемый период «лица, занимавшие руководящие должности, сознательно нарушали регламент FA (…) несколькими различными способами при трансферах и регистрации 32 игроков в рамках 44 отдельных сделок».

В отчете регуляторной комиссии среди футболистов, связанных с этими сделками, упоминались Виллиан — которого «Челси» не хотел отдавать конкуренту «Тоттенхэму», — и Самюэль Это’О. При этом нет никаких оснований полагать, что кто-либо из этих игроков сам участвовал в нарушениях.

Виллиан играл за «Челси» с 2013 по 2020 год gettyimages.com

Комиссия пришла к выводу, что «главным и общим мотивом действий клуба было получение спортивного преимущества».

В отчете добавлялось: «В частности, благодаря своим действиям и бездействию клуб смог собрать состав, глубина и уровень которого на всех позициях были выше, чем могли бы быть, если бы он соблюдал различные правила, которые в итоге нарушил».

Что произошло с апелляцией «Челси»?

«Челси» обжаловал условное снятие очков. После слушаний 18 мая апелляционный совет удовлетворил жалобу клуба и заменил снятие очков условным запретом на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон.

В письменном отчете апелляционного совета говорилось: «Вывод регуляторной комиссии о том, что клуб действительно получил спортивное преимущество, не подтверждался доказательствами. Поэтому спортивная санкция в виде снятия очков, пусть и условного, была чрезмерным наказанием».

Как работает условное наказание? Может ли оно повлиять на трансферные планы «Челси»?

Условное наказание означает, что санкция не вступит в силу, если «Челси» снова не нарушит правила. Таким образом, прямо сейчас оно никак не влияет на будущие трансферные планы клуба.

«Челси» globallookpress.com

В отчете апелляционного совета объясняется: если FA в какой-либо момент станет известно о возможном новом нарушении или нарушениях такого же либо схожего характера, совершенных в период действия условного наказания, ассоциация сможет обратиться в независимую регуляторную комиссию с просьбой полностью или частично активировать запрет на регистрацию игроков.

Причем это возможно даже в том случае, если само нарушение будет обнаружено уже после окончания испытательного срока.

Что произошло с расследованиями УЕФА и АПЛ?

Важно отметить, что это уже третье расследование сделок «Челси»: ранее отдельные разбирательства проводили УЕФА и АПЛ. В июле 2023 года УЕФА оштрафовал лондонцев на €10 млн (£8,6 млн, $11 млн по тогдашнему курсу).

«Арсенал» — «Челси», 2023 год globallookpress.com

В марте АПЛ, в свою очередь, выписала «Челси» рекордный штраф в размере £10,75 млн. Кроме того, клуб получил годичный запрет на регистрацию игроков для основной команды, условно отложенный на два года, а также девятимесячный трансферный бан для академии.

В ходе расследования АПЛ обнаружила скрытые выплаты агентам на общую сумму £47,5 млн, произведенные с 2011 по 2018 год. Эти операции были связаны с трансферами футболистов, сыгравших важную роль в успехах клуба того периода, в том числе Эдена Азара, Виллиана и Неманьи Матича.

Эден Азар перешел в «Челси» в 2012 году gettyimages.com

При этом нет никаких оснований полагать, что кто-либо из этих футболистов совершил какие-либо нарушения. Однако, как и в нынешнем деле, «Челси» удалось избежать спортивного наказания — например, снятия очков.

Какую позицию занял «Челси»?

«Челси», сменивший владельцев в мае 2022 года, когда клуб приобрел консорциум во главе с Clearlake Capital и Тоддом Боули, сам сообщил регулирующим органам о возможных нарушениях.

В рамках расследования FA клуб признал все 74 нарушения, и это стало одним из ключевых факторов, позволивших «Челси» избежать более серьезного наказания.

Тодд Боули и Бехдад Эгбали gettyimages.com

Как отметила регуляторная комиссия в письменном отчете: «Маловероятно, что без самостоятельного раскрытия клубом информации — о характере и масштабах которой мы подробнее расскажем ниже — эти обстоятельства вообще когда-либо стали бы известны».

В письменном отчете апелляционного совета также отмечалось, что около £150 млн от суммы сделки по приобретению «Челси» были удержаны, чтобы новые владельцы клуба могли покрыть возможные финансовые обязательства, связанные с этим делом.

Регуляторная комиссия добавила в своем отчете: «Мы сочувствуем нынешним владельцам "Челси", которым теперь приходится расплачиваться за действия их высокомерных предшественников, очевидно считавших себя выше закона [по крайней мере метафорически, применительно к управлению футбольным клубом] и полагавших, что правила FA [а также АПЛ и УЕФА] существуют для того, чтобы их нарушать, а не соблюдать».

(Примечание: слова в квадратных скобках присутствовали в оригинальном отчете.)

Штраф был назначен регуляторной комиссией FA — независимой коллегией из трех человек, рассматривающей дисциплинарные дела. В данном случае в нее вошли председатель Клемент Голдстоун, королевский адвокат (KC), Элисон О’Дауд и Кен Браун.

Изначально комиссия определила размер штрафа в £26 млн, однако благодаря тому, что «Челси» самостоятельно сообщил о нарушениях и сотрудничал со следствием, сумма была снижена до £17,25 млн. Признание клубом вины позволило уменьшить ее еще раз — до £11,4 млн.

С учетом наказаний, которые ранее уже назначили УЕФА и АПЛ, окончательный штраф составил £10 млн. Регуляторная комиссия отметила, что именно такую сумму «предлагала FA». В отчете комиссия назвала ее «соразмерным наказанием, которое позволит наказать клуб, предотвратить подобные нарушения в будущем и сохранить целостность игры».

Хаби Алонсо — главный тренер «Челси» globallookpress.com

По той же логике изначально комиссия намеревалась снять с «Челси» 15 очков, однако после учета смягчающих обстоятельств наказание сократили до шести. Затем, после майской апелляции лондонцев, условное снятие шести очков было отменено и заменено условным запретом на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон.

Что обо всем этом думает «Челси»?

В заявлении, опубликованном во второй половине дня в пятницу, «Челси», который сейчас находится в Австралии на предсезонном сборе, ожидаемо дал понять, что рад окончательно закрыть этот вопрос.