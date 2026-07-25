The Athletic разбирается, как в Германии приняли решение позвать на тренерский мостик Юргена Клоппа, которого давно хотела видеть там немецкая общественность.

Два года спустя после ухода из «Ливерпуля», покинув клуб измотанным после почти 10 лет работы на посту главного тренера, Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии до 2030 года. Об этом было официально объявлено в пятницу утром.

Какой странный путь привёл к этому моменту — путь, который извивался долгие годы и, по сути, вел к развязке, назревавшей уже очень давно.

В последнее время карьера Клоппа приняла довольно необычный оборот. Последние полтора года он занимал должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull, выполняя работу, которую мало кто мог внятно объяснить.

Во время чемпионата мира он также работал телевизионным экспертом на немецком телевидении, наблюдая с первого ряда за очередным провалом сборной Германии на крупном турнире.

В январе 2025 года Клопп стал глобальным руководителем футбольного направления Red Bull globallookpress.com

Теперь, после ухода Юлиана Нагельсмана, именно Клоппу предстоит собирать осколки и восстанавливать моральный дух футбольной страны, которая, если говорить прямо, бездарно растрачивает своё богатое наследие.

Само соглашение было достигнуто довольно легко. Как только отставка его преемника стала официальной, специалист и Немецкий футбольный союз (DFB) выразили готовность договориться. Стороны быстро согласовали основные условия контракта: зарплата составит около 7 млн евро в год (примерно столько же получал Нагельсман), а соглашение рассчитано на период до и после следующего мундиаля.

10 июня представители DFB вылетели в США, где в Нью-Йорке провели переговоры с Клоппом и его агентом. Основной темой этих встреч была стратегия. Тренера приглашают не просто как человека, который будет выбирать игроков и определять стартовый состав.

Он станет наставником с гораздо более широкими полномочиями. После победы на чемпионате мира 2014 года немецкий футбол пережил череду неудач и по пути утратил значительную часть своей идентичности.

Именно Клопп должен помочь её вернуть. Германия обязана снова начать побеждать, играть в узнаваемом стиле и избавиться от психологической хрупкости, которая совсем недавно привела команду к поражению от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026. Однако решить предстоит и более глубокие проблемы.

Немецкий футбол уже не производит игроков в прежнем количестве и прежнего качества. Стране не хватает прирождённых бомбардиров и специалистов обороны уровня прошлых поколений. Дефицит ощущается и среди техничных футболистов, готовых рисковать и брать игру на себя.

Германия вылетела из ЧМ-2026 от Парагвая в 1/16 финала globallookpress.com

Клопп уже входит в рабочую группу Бундеслиги (DFL), изучающую причины этих проблем, а теперь сможет взглянуть на них с новой позиции.

С финансовой точки зрения его контракт практически идентичен соглашению Нагельсмана. Но по масштабу полномочий это совершенно другая работа. Нагельсман был прежде всего тренером и селекционером.

Клопп получает значительно более широкий мандат и, вопреки ожиданиям, полностью освобождён от обязательств перед Red Bull благодаря решению управляющего директора компании Оливера Минцлаффа. Он не будет выполнять никаких представительских функций для бывшего работодателя и больше не связан с ним никакими контрактными обязательствами.

Вместо этого DFB перечислит 1 млн евро в благотворительный фонд компании, а сам специалист полностью сосредоточится на том, чтобы вывести сборную Германии из кризиса. Кроме того, как подтвердил в пятницу президент DFB Бернд Нойендорф, в Лейпциге состоятся три домашних матча национальной команды.

Бернд Нойендорф globallookpress.com

То, как события привели именно к такому развитию, и почему именно Клопп оказался тем самым решением, — весьма интересная история.

Популярность Нагельсмана снижалась уже на протяжении нескольких месяцев. Домашний Евро-2024, на котором Германия дошла до четвертьфинала, считался скорее успешным, чем нет. Команда показывала хороший футбол, а вылет от будущего чемпиона — Испании — не воспринимался как позор.

Проблемы начались позже. Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Мануэль Нойер завершили выступления за сборную. Тони Кроос окончательно закончил карьеру, и вместе с этим квартетом команда лишилась значительной части своего характера, который и без того уже постепенно исчезал. На финальном турнире Лиги наций-2025 коллектив Нагельсмана выступил разочаровывающе, а квалификацию к чемпионату мира проходил вяло и без убедительной игры.

На поле практически не наблюдалось прогресса. Не возникало ощущения, что команда развивается или становится сильнее. Хотя назначение Нагельсмана в сентябре 2023 года DFB воспринимал как большую победу и поначалу пользовалось широкой поддержкой, энтузиазм постепенно угасал из-за слабых результатов и постоянных проблем вне поля, которые так и не удалось устранить.

В апреле 2025 года Нагельсману пришлось лично звонить нападающему Денизу Ундаву и извиняться за свои неуклюжие слова о его перспективах в стартовом составе. Эти комментарии прозвучали вскоре после того, как форвард «Штутгарта» забил победный мяч в товарищеском матче против Ганы.

За несколько недель до ЧМ-2026 тренер, несмотря на неоднократные заявления о том, что Мануэль Нойер не вернётся в сборную, неожиданно включил ветерана в состав и отказался от услуг голкипера «Хоффенхайма» Оливера Бауманна, который за время отсутствия Нойера успел закрепиться в роли первого номера национальной команды.

Был ли Нагельсман прав в обоих случаях — вопрос второстепенный. Куда важнее то, что оба решения принимались с позиции уже ослабленного авторитета и заметно изменили тональность разговоров вокруг сборной.

Не способствовало спокойствию и недовольство вызовом Лероя Сане и Леона Горецки, которых многие считали включёнными в состав скорее благодаря прежним заслугам, чем нынешней форме. В результате к моменту прибытия команды на базу в Северной Каролине весь оптимизм, возникший после Евро-2024, сменился разрозненными медийными спорами и тревогой по поводу фундаментальных недостатков команды.

Лерой Сане globallookpress.com

Сам турнир лишь усугубил ситуацию. Продолжающееся доверие к Сане вызвало серьёзные разногласия. Роль Ундава стала постоянным предметом споров. А использование капитана Йозуа Киммиха на позиции правого защитника вместо центра полузащиты оказалось крайне непопулярным решением.

К моменту поражения от Парагвая — первого в истории Германии вылета по пенальти на крупном турнире — «Бундестим» выглядел подавленным и скованным внутренними противоречиями и неуверенностью в себе.

Диагнозы в прессе были противоречивыми. Экс-капитан сборной Лотар Маттеус утверждал, что семьи игроков стали слишком активно вмешиваться в жизнь команды. Другие настаивали, что коммуникация между Нагельсманом, его тренерским штабом и отдельными футболистами была далека от необходимого уровня.

Однако за всей этой чередой слухов, взаимных обвинений и попыток оправдаться скрывалась куда более простая правда: Германия оказалась просто недостаточно сильной — как по качеству игры, так и по составу.

Клопп подошёл к мундиалю и пережил его совершенно иначе, чем можно было ожидать.

После ухода из «Ливерпуля» летом 2024 года он был назначен глобальным руководителем футбольного направления Red Bull.

Это объявление стало настоящим шоком. Присутствие компании в немецком футболе крайне непопулярно, поэтому решение Клоппа встретили без особого энтузиазма. Болельщики его бывших клубов — «Майнца» и дортмундской «Боруссии» — в последующие недели вывешивали на матчах баннеры с критикой в его адрес.

При этом его реальные обязанности оставались не вполне понятными. На официальной презентации в январе 2025 года в Зальцбурге Клопп объяснил, что будет курировать все футбольные проекты компании, распределяя своё время между Европой, Южной Америкой и Азией. По его словам, он должен был делиться опытом, давать советы и служить своего рода ресурсом для тренеров всей сети клубов.

Главной цитатой того дня, когда Клопп сидел между болидом «Формулы-1» и вертолётом с символикой Red Bull рядом с управляющим директором Оливером Минцлаффом, стала его новая характеристика: «доктор футбола» компании.

Клопп во время презентации своего назначения в Red Bull globallookpress.com

Однако за последующие полтора года никто так и не понял, что именно подразумевалось под этим названием. Очевидно, специалист сыграл важную роль в привлечении новых игроков — не один футболист признавался, что именно его участие повлияло на решение перейти в систему Red Bull.

Кроме того, его присутствие в VIP-ложах и на корпоративных мероприятиях, безусловно, приносило компании пользу. Но его влияние на тренерские решения, хотя и существовало, определить было гораздо сложнее.

На самом деле значительная часть его публичного образа — к явному неудовольствию Red Bull — была связана вовсе не с нынешней работой, а с вакансиями в европейских клубах. Когда в январе «Реал» отправил в отставку Хаби Алонсо, Клоппа неоднократно называли главным кандидатом на этот пост.

Однако эти слухи не соответствовали действительности, и никаких переговоров никогда не проводилось. Представитель тренера также выразил недовольство тем, что его имя использовали как инструмент политической борьбы во время президентских выборов в мадридском клубе, и вновь публично опроверг подобные сообщения.

Темой, которая никуда не исчезала, оставалась работа со сборной. И не только потому, что сам Клопп давно мечтал однажды возглавить национальную команду, но и потому, что для немецких болельщиков он давно стал фигурой совершенно особого масштаба.

Клопп присутствует на местном телевидении уже более 20 лет. После провала сборной на Евро-2000 он, тогда ещё тренер выступавшего во Второй Бундеслиге «Майнца», появился в студии Sport1 вместе с Ральфом Рангником и Паулем Брайтнером, чтобы обсудить то, что тогда считалось историческим кризисом немецкого футбола.

Легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Брайтнер придерживался традиционного взгляда, говоря об утрате победного характера и неспособности справляться с давлением. Клопп же вместе с Рангником предложил более аналитический подход.

Как вспоминает Рафаэль Хонигштайн в биографии Bring The Noise, Клопп и Рангник «указали на две главные причины проблем немецкого футбола: слабую систему подготовки молодых игроков и неспособность воспринимать футбол как коллективную игру».

Перенесёмся на несколько лет вперёд — к ЧМ-2006 года, где специалист уже работал экспертом телеканала ZDF. Вооружённый цифровым сенсорным экраном и редким талантом объяснять сложные футбольные идеи простым языком, он быстро завоевал симпатии зрителей — как убеждённых поклонников футбола, так и обычной аудитории.

Помогло и то, что чемпионат мира 2006 года стал моментом возрождения сборной Германии не только в спортивном, но и в общественном смысле, а сам Клопп оказался тесно связан с тем, что сегодня вспоминают как «Летнюю сказку».

Но ещё более важным последствием его работы на мундиале-2006, появления на Sport1 в 2003-м, работы экспертом на ЧМ-2010 и всего, что происходило между этими событиями, стало то, что он приобрёл колоссальную популярность и в каком-то смысле превратился в телевизионную версию главного тренера сборной Германии.

За прошедшие 16 лет его статус, разумеется, вырос ещё больше. Он выиграл с дортмундской «Боруссией» чемпионат Германии и Кубок страны, а затем построил в «Ливерпуле» команду, ставшую чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Клопп выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» globallookpress.com

На родине Клопп практически не исчезал с экранов телевизоров. Он рекламировал пиво, спортивные тренажёры, услуги по финансовому планированию, косметические средства и множество других товаров, оставаясь практически постоянным участником телеэфира.

Во время ЧМ-2026 это ощущалось ещё сильнее.

Вместе с Томасом Мюллером Клопп стал звездой аналитической студии Magenta TV — немецкого стримингового сервиса, владевшего правами на показ всех матчей турнира. И если прежние тренеры «Бундестима» лишь образно ощущали за своей спиной «тень Клоппа», то теперь им пришлось столкнуться с этим буквально. Необычность такой ситуации стала очевидной ещё до стартового матча против Кюрасао.

Мюллер и Клопп были представлены как яркий телевизионный дуэт. Они вели себя непринуждённо, шутили, появлялись в игровых футболках сборной и явно получали удовольствие от происходящего.

Иногда эта лёгкость заходила слишком далеко. После того как последний подвергся критике со стороны СМИ за заявление, что Дениз Ундав должен заменить Джамала Мусиалу в стартовом составе Германии, уже в эфире следующего вечера он занял куда более примирительную позицию, успокоив зрителей словами:

«Не волнуйтесь. Команду всё ещё выбирает Юлиан Нагельсман. Пока что».

Эти слова — «пока что» — повисли в воздухе. Томас Мюллер в ответ лишь нервно рассмеялся. Все прекрасно понимали: если сборная Германии провалит турнир и Нагельсман окажется под шквалом критики, именно Клопп станет главным претендентом на его место.

Бывшие игроки сборной Андреас Мёллер, Штефан Эффенберг и Лотар Маттеус открыто выразили своё недовольство, обвинив специалиста в том, что он создал совершенно ненужный информационный шум.

После матча с Кюрасао Клопп публично извинился перед Нагельсманом в прямом эфире, однако это уже задало тон всему оставшемуся турниру. Каждый раз, когда Германия проводила слабый матч, экс-рулевой «Ливерпуля» подробно объяснял причины неудачи и рассказывал, как всё можно исправить. Для зрителей это было увлекательно, но для действующего наставника — крайне неприятно.

Во время анализа первого тайма матча с Парагваем, когда Германия уступала 0:1, Клопп буквально уничтожил действия команды в обороне, которые привели к единственному голу встречи. Саму игру сборной — статичную и лишённую воображения — он охарактеризовал так:

«От неё наворачиваются слёзы на глаза».

Клопп был тенью Нагельсмана во время ЧМ-2026 globallookpress.com

Нагельсману в этой ситуации можно было посочувствовать. Он не обладает природным обаянием Клоппа и гораздо менее уверенно чувствует себя в центре внимания. Тем не менее, его общение с прессой нередко было излишне резким или чрезмерно оборонительным.

После поражения от Эквадора опытный телеведущий и журналист Йоханнес Б. Кернер спросил Нагельсмана, проявили ли его футболисты, уже обеспечившие себе выход из группы, достаточно самоотдачи против столь мотивированного соперника.

«Хватит говорить эту ерунду», — резко ответил Нагельсман.

Однако вскоре в микст-зоне некоторые игроки сборной, включая Йозуа Киммиха, фактически опровергли слова тренера, признав, что «Эквадор просто хотел победить сильнее».

Это был всего лишь неудачный эпизод, но именно такую ошибку трудно представить в исполнении Клоппа.

Через несколько дней, после поражения от Парагвая в серии пенальти, телекамеры долго показывали Нагельсмана в технической зоне. Он сидел, раскачиваясь вперёд и назад, словно не в силах осознать произошедшее. А затем на экране появился Клопп, который уже обращался ко всей стране и совершенно точно знал, что сказать о том, что необходимо изменить.

Этот визуальный контраст невозможно было игнорировать. К тому моменту дальнейшее развитие событий казалось практически неизбежным.

Конечно, у Нагельсмана оставались влиятельные защитники. Тони Кроос и Феликс Кроос в беседе с Михаэлем Баллаком на своём TikTok-канале говорили, что главная проблема заключается в нехватке талантов.

«У Германии сейчас нет ни одного игрока топ-класса. Есть футболисты с потенциалом стать игроками такого уровня. Но это очень далеко от того, чтобы уже считать их такими».

Арсен Венгер, выступая в том же подкасте, заявил:

«Нагельсман не допустил на этом турнире каких-либо серьёзных ошибок... Этот чемпионат мира ещё раз показывает, насколько важен настоящий бомбардир... А у Германии сейчас такого просто нет».

Арсен Венгер globallookpress.com

Однако и Кроос, и Венгер говорили о задаче, которая гораздо масштабнее самого Нагельсмана. Он — хороший главный тренер. Но оба указывали на проблемы подготовки молодых игроков, игрового стиля и всей футбольной инфраструктуры — вопросы, выходящие далеко за пределы полномочий и влияния любого наставника. За исключением, пожалуй, самого Клоппа.

Нагельсман подал в отставку 3 июля. В тот же вечер, перед матчем Англии с ДР Конго, экс-менеджер «Ливерпуля» вновь появился в эфире Magenta TV, чтобы прокомментировать происходящее.

«Нам необходимо менять всё в корне», — сказал он.

Вероятно, впервые за весь турнир эти слова вызвали у немецких болельщиков дома единодушное согласие.

И теперь именно Клоппу предстоит воплотить эти фундаментальные перемены в жизнь. Германия хотела этого уже очень давно.