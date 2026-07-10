The Athletic вспоминает самые драматичные камбэки в истории чемпионатов мира — с 1954 по 2026 год.

В какой-то момент это начало казаться неизбежным, но камбэк Лионеля Месси и сборной Аргентины в матче с Египтом на ЧМ-2026 был крайне маловероятен с точки зрения статистики.

Действующие чемпионы уступали 0:2 на 78-й минуте, после чего забили три мяча за короткий отрезок времени. Это самый поздний в истории турнира камбэк команды, которая проигрывала с таким счетом. Когда Кристиан Ромеро сократил отставание до минимума на 79-й минуте, статистическая компания Opta оценивала шансы аргентинцев на победу всего в 0,6%.

Но именно это они и сделали. Аргентина вписала свое имя в историю, совершив один из величайших камбэков, и обеспечила себе место в четвертьфинале, где встретится со Швейцарией.

Можно ли превзойти такое? Наши авторы попытались ответить на вопрос, какой камбэк был величайшим в истории чемпионатов мира — и вспомнили еще один матч, который почти заслужил этот статус.

Аргентина — Египет — 3:2, 1/8 финала ЧМ-2026

Всегда рискованно сравнивать современные чемпионаты мира с турнирами прошлых десятилетий: приходится спорить с любимой футбольной историей, а многие легендарные камбэки давно стали частью наследия мундиалей.

Четыре гола Эйсебио в победном матче с КНДР (5:3) на ЧМ-1966. Полуфинал 1982 года, в котором Харальд Шумахер снес Патрика Баттистона. Но знаете, этот матч — история, которая творилась прямо у нас на глазах.

Лионель Месси globallookpress.com

Однажды мы будем вспоминать слезы Месси после финального свистка и рассказывать детям и внукам о величайшем футболисте всех времен. И все же этот матч был не только о Месси и даже не только об Аргентине. Египет сыграл блестяще, а то, как команда оправилась после драматичного решения VAR и забила второй мяч, стало важной частью этого спектакля.

Стойкость и характер Аргентины, которыми эта команда обладает в избытке, оставляли ей шанс, как только Ромеро сократил разницу в счете. Идеальный удар Месси с полулета укрепил его лидерство в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, а безупречный удар головой Энцо Фернандеса после быстрой контратаки окончательно превратил концовку в футбольную драму. Под занавес матча был даже роскошный спасительный подкат.

Как бы это ни было неприятно Египту, спор вокруг отмененного гола африканской команды и засчитанного мяча Аргентины тоже стал частью этой истории — и останется в памяти навсегда. Именно ради таких матчей и существует чемпионат мира.

Бельгия — Япония — 3:2, 1/8 финала ЧМ-2018

Бедная Япония. Именно с таким чувством я покидал «Ростов Арену» ранним утром.

Насер Шадли забивает победный гол в ворота Японии globallookpress.com

Японцы великолепно играли большую часть матча против «золотого поколения» сборной Бельгии, которое за 21 минуту до конца уступало со счетом 0:2. Ян Вертонген сократил отставание — а первый ответный гол почти всегда становится переломным моментом. Затем отличился Маруан Феллайни. Игра превратилась в настоящий баскетбол.

Уже в компенсированное время вратарь бельгийцев Тибо Куртуа уверенно забрал мяч после углового у своих ворот. Спустя всего 11 секунд Насер Шадли отправил его в сетку уже у противоположных ворот, завершив великолепную контратаку.

Так Бельгия оформила один из самых впечатляющих камбэков в истории и стала первой командой с 1970 года, которая сумела отыграться с 0:2 и победить в матче плей-офф чемпионата мира.

ФРГ — Англия — 3:2 (д. в.), четвертьфинал ЧМ-1970

Для английских болельщиков старшего поколения поражение в четвертьфинале ЧМ-1970 от сборной ФРГ остается одним из самых драматичных камбэков в истории футбола.

Победный гол Герда Мюллера в 1/4 финала ЧМ-1970 против Англии globallookpress.com

За 22 минуты до конца встречи в Леоне Англия вела со счетом 2:0 и полностью контролировала игру. Но Франц Беккенбауэр сократил отставание, мощным ударом из-за пределов штрафной пробив голкипера Питера Бонетти, который вышел на поле лишь потому, что Гордон Бэнкс заболел.

До сих пор существуют конспирологические версии о том, почему Бэнкс, прославившийся тем самым невероятным сейвом после удара Пеле на групповом этапе, пропустил этот матч.

За восемь минут до конца Уве Зеелер хитрым ударом головой перебросил растерянного Бонетти. А в дополнительное время Герд Мюллер ударом с близкого расстояния завершил камбэк.

Английские болельщики были настолько подавлены, что, как гласит популярная шутка, спустя несколько дней неожиданно «проголосовали против» правительства Гарольда Вильсона. Сборная ФРГ же затем уступила Италии со счетом 3:4 в легендарном полуфинале, который впоследствии получил название «Матч века».

КНДР — Португалия — 3:5, четвертьфинал ЧМ-1966

Во время своего дебютного чемпионата мира в 1966 году сборная КНДР базировалась в Мидлсбро. Несмотря на разгар холодной войны, между промышленным городом на северо-востоке Англии и командой из коммунистической страны завязалась удивительная дружба.

Считавшиеся безнадежными аутсайдерами с коэффициентом 1000 к 1 северокорейцы сотворили сенсацию в последнем матче группового этапа на стадионе «Эйрсом Парк»: Пак Ду Ик забил единственный гол и выбил из турнира двукратных чемпионов мира — сборную Италии.

КНДР — Португалия, 1/4 финала ЧМ-1966 globallookpress.com

Как и футбольный клуб из Мидлсбро, сборная КНДР выступала в красной форме. Они были безупречно вежливы. И очень зрелищны. Их стремительные контратаки настолько впечатлили местных жителей, что около трех тысяч болельщиков «Боро» отправились на «Гудисон Парк», чтобы поддержать северокорейцев в четвертьфинале против Португалии.

Уже на первой минуте КНДР открыла счет. На 22-й минуте преимущество выросло до двух мячей. Когда трибуны начали скандировать: «Хотим третий!», он действительно случился — на 25-й минуте. А затем настало время величия.

Эйсебио, который в то время наряду с Пеле и Бобби Чарльтоном считался одним из лучших футболистов планеты, оформил покер и принес Португалии победу со счетом 5:3.

Эйсебио забивает гол в ворота КНДР globallookpress.com

Связь между Мидлсбро и сборной КНДР жива до сих пор. В 2003 году участники команды 1966 года вернулись в город, и стадион «Риверсайд» встретил их овациями, а в 2010-м женская команда «Мидлсбро» провела два товарищеских матча в Пхеньяне.

ФРГ — Венгрия — 3:2, финал ЧМ-1954

Сборную Венгрии образца 1954 года считают одной из величайших команд в истории международного футбола и, пожалуй, лучшей из тех, кому так и не удалось выиграть чемпионат мира. Чтобы лишить ее титула, потребовалось поистине героическое проявление стойкости.

Сборная ФРГ празднует победу над сборной Венгрии в финале ЧМ-1954 globallookpress.com

Венгрия не проигрывала 31 матч подряд и разгромила ФРГ со счетом 8:3 на групповом этапе. Поэтому, когда Ференц Пушкаш и Золтан Цибор оформили два мяча за первые восемь минут, казалось, что исход предрешен.

Но немцы сумели прийти в себя, забили дважды в течение следующих десяти минут и сравняли счет. За весь матч они выдержали 26 ударов по своим воротам, а на 84-й минуте Хельмут Ран, оформивший дубль, забил победный мяч.

Так родилось легендарное «Бернское чудо», которое навсегда вошло в историю чемпионатов мира.

Австрия — Швейцария — 7:5, четвертьфинал ЧМ-1954

Это до сих пор самый результативный матч в истории чемпионатов мира — и один из самых драматичных. Австрия отыгралась с 0:3 и вышла в полуфинал, оставив за бортом хозяев турнира.

Австрия — Швейцария, 1/4 финала ЧМ-1954 globallookpress.com

При температуре выше 40°C шесть голов были забиты всего за 25 минут первого тайма. Сначала Швейцария повела 3:0, после чего австрийцы ответили пятью безответными мячами. Перед перерывом хозяева сумели сократить отставание, и команды ушли отдыхать при счете 5:4 в пользу Австрии.

Австрийцы, для которых это был первый чемпионат мира после вынужденного отсутствия на турнире 1938 года из-за аншлюса, в итоге победили со счетом 7:5. Эта встреча остается последним матчем чемпионатов мира, в котором футболисты обеих команд оформили хет-трики: Теодор Вагнер — за Австрию, Йозеф Хюги — за Швейцарию.

ФРГ — Франция — 3:3 (5:4 по пенальти), полуфинал ЧМ-1982

Казалось, что Франция окончательно сломила сопротивление ФРГ в дополнительное время.

Жестокое столкновение Харальда Шумахера с Патриком Баттистоном globallookpress.com

После обмена голами Пьера Литтбарски и Мишеля Платини в первом тайме матч омрачило жестокое столкновение голкипера ФРГ Харальда Шумахера с вышедшим на замену Патриком Баттистоном.

Француз потерял сознание, лишился нескольких зубов и получил серьезные травмы ребер и позвоночника. Однако арбитр не только не зафиксировал нарушение, но и назначил удар от ворот в пользу немцев.

Мануэль Аморос попал в перекладину, после чего защитник Мариус Трезор мощным ударом в касание, а Ален Жиресс — точным ударом от штанги — вывели Францию вперед 3:1.

Первый финал чемпионата мира был на расстоянии вытянутой руки. Но вышедший на поле с повреждением Карл-Хайнц Румменигге сократил отставание, а затем Клаус Фишер эффектным ударом через себя сравнял счет — 3:3.

В первой в истории чемпионатов мира серии пенальти Шумахер отразил удары Дидье Сикса и Максима Боссиса, а Хорст Хрубеш реализовал решающий 11-метровый. ФРГ вышла в финал, а Франция осталась с горечью «Ночи в Севилье» — матча, который, казалось, уже был выигран, но в итоге ускользнул из ее рук.

И величайший камбэк, который так и не случился… Аргентина — Франция — 3:3 (4:2 по пенальти), финал ЧМ-2022

Этот финал уже вошел в историю, хотя, возможно, прошло еще слишком мало времени, чтобы оценить его по достоинству. Один из лучших матчей в истории футбола — и почти величайший камбэк всех времен.

Гол Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022 против Аргентины globallookpress.com

За 15 минут до конца основного времени Франция выглядела обреченной, уступая Аргентине Лионеля Месси со счетом 0:2. Но во главе с харизматичным Килианом Мбаппе команда совершила впечатляющий рывок, забив два мяча в концовке. Его второй гол — великолепный удар в падении — можно считать одним из лучших в истории чемпионатов мира даже вне контекста этого финала.

Затем Франция снова отыгралась, уступая в счете в дополнительное время, и была буквально в сантиметрах от победы со счетом 4:3 — но потрясающий сейв Эмилиано Мартинеса, распластавшегося в прыжке, не позволил Рандалю Коло Муани забить на 123‑й минуте.

Победа Аргентины в серии пенальти создала ощущение, будто трофей был предначертан ей самой судьбой — несмотря на отчаянные усилия Мбаппе и его команды. Каждый поворот сюжета, каждый решающий эпизод, который тут же перекрывался новым, проживали вместе с футболистами обезумевшие трибуны стадиона «Лусаил» в Катаре. И быть свидетелем этого матча оказалось настоящей привилегией.