В Squawka собрали список лучших крайних защитников для дебюта в рамках второго по популярности раздела EA FC.

Ultimate Team в серии EA FC остается главным выбором на фоне широты игровых разделов, но у Режима карьеры есть особое место среди сторонников футсима. Во многом потому что к нему можно возвращаться когда угодно и начинать заново столько раз, сколько захочется, не оглядываясь на сезоны и циклы.

Независимо от того, каким клубом предстоит управлять, сама идея и цель Карьеры тренера — как теперь называется этот режим — остаются неизменными. Победа в чемпионате и завоевание континентальных трофеев вне зависимости от стартовой точки и выбранной команды.

В условиях совершенствования тактических моделей роль фулбека за последние годы заметно изменилась, и это напрямую отражено в EA FC. Крайние защитники могут активно работать по флангам или смещаться в центр, располагаясь чуть выше линии обороны.

В этом контексте главный вопрос заключается в том, на кого сделать ставку в FC 26. Ниже представлен список лучших крайних защитников, доступных для покупки уже в первое трансферное окно, с самым разным уровнем трансферных затрат, упрощающих начальный выбор.

В данном обзоре речь идет исключительно об игроках, доступных в первом окне мужской Карьеры, поскольку финансовые реалии женского режима заметно отличаются.

Бюджет до $6 млн

Семм Рендерс («Антверпен»)

Стартовый общий рейтинг : 62



: 62 Потенциал : 84



: 84 Стоимость: $1,27 млн

Начинаем путь с Бельгии, а конкретно — с Семма Рендерса. Этот правый защитник стартует с общего рейтинга 62 и является рабочим вариантом для клубов, находящихся ниже по футбольной иерархии.

В обороне Рендерс выглядит уверенно и вместе с тем приносит пользу в атакующих фазах. Уже при стартовых параметрах Рендерс способен подключаться к продвижению мяча и поддерживать фланговые атаки. Скорость на уровне 73 между тем станет заметным плюсом при игре в высоком темпе.

Потенциал роста до общего рейтинга 84 делает Рендерса вполне достойным вариантом в процессе выбора основного крайнего защитника на перспективу. Его контракт истекает в конце первого сезона, а «Антверпен» готов принять предложение в $950 тыс., что ощутимо ниже его рыночной оценки.

Пау Наварро («Вильярреал»)

Стартовый общий рейтинг : 69



: 69 Потенциал : 84



: 84 Стоимость: $3,55 млн

Еще один правый защитник, на этот раз из Испании. Пау Наварро начинает карьеру с общего рейтинга 69, а его главным козырем сходу становится оборона с рейтинговым показателем в 73. Так, игра Наварро подкреплена надежностью с первых матчей — даже при работе с клубом высшего дивизиона.

Оптимальнее всего использовать его в сдержанной роли, тем более антропометрия игрока располагает к такому подходу: рост Пау составляет около 185 см. При этом испанец не лишен качества работы с мячом, сохраняя пространство для дальнейшего развития и адаптации под разные игровые схемы.

Пау Наварро Squawka / EA FC 26

Потенциал роста до общего рейтинга в 84 со временем превращает Наварро в мощного оборонительного крайнего защитника, с которым «Вильярреал» готов расстаться примерно за $3,3 млн.

Элиас Баум («Айнтрахт»)

Стартовый общий рейтинг : 72



: 72 Потенциал : 84



: 84 Стоимость: около $5,85 млн

Линейку самых доступных вариантов закрывает Элиас Баум. 20-летний правый защитник выступает за «Айнтрахт» из Франкфурта и начинает карьеру с общего рейтинга 72, что делает его уже вполне состоявшимся вариантом на позицию. Баум производит приятное впечатление за счет сбалансированного набора качеств, среди которых сразу выделяются скорость и физика.

Молодой немец способен закрывать весь фланг на протяжении 90 минут без потери темпа. При этом его арсенал не ограничивается беговой работой. Элиас силен в обороне и навесах, что позволяет одинаково уверенно действовать и при защите собственных ворот, и при подключениях вперед.

Потенциал роста до 84 общего рейтинга относит Баума к группе надежных правых защитников с хорошим заделом на будущее. Его рыночная стоимость составляет около $5,85 млн, однако «Айнтрахт» готов пойти на сделку примерно за $5,45 млн, если в контракт будет включен небольшой процент от последующей продажи.

Бюджет от $6 млн до $25 млн

Мартин Фернандеш («Порту»)

Стартовый общий рейтинг : 75



: 75 Потенциал : 85



: 85 Стоимость: около $12,7 млн

Очередной правый защитник, Мартин Фернандеш, стартует с общего рейтинга 75, благодаря чему без раскачки вписывается в составы самых разных команд. На первый план в его игре выходит скорость с показателем 81, однако сводить его профиль лишь к бегу было бы ошибкой.

Мартин Фернандеш Squawka / EA FC 26

Фернандеш достаточно универсален, чтобы приносить пользу по обе стороны поля. Широкий набор умений — навесы, подкаты, короткий пас — позволяет уверенно подключаться к атакам и при этом не выпадать при работе у собственных ворот.

На данном этапе намечается небольшой шаг вперед по потолку развития: потенциал Фернандеша достигает 85 общего рейтинга. Это отражается и на цене: «Порту» готов расстаться с защитником за $14 млн, если в сделку будет включен процент от его последующей продажи.

Дживайро Рид («Фейеноорд»)

Стартовый общий рейтинг : 75



: 75 Потенциал : 88



: 88 Стоимость: около $14 млн

Имя Дживайро Рида нам еще предстоит запомнить. 19-летний нидерландец — один из самых ярких вундеркиндов в Карьере тренера, уже на старте. В его профиле сразу три показателя превышают отметку 70, включая физику (76). Набор его характеристик выглядит удивительно сбалансированным для такого возраста.

В обороне Рид оценивается на 69 — этот показатель немного тянет вниз лишь точность игры головой. Зато в единоборствах он предельно надежен: подкаты (74) и позиционна защита (74) делают его крайне неудобным соперником.

Как уже отмечалось, Рид входит в элиту молодых игроков благодаря потенциалу роста до 88 общего рейтинга. Среди правых защитников в Карьере тренера более перспективного вундеркинда попросту нет. Если вы располагаете достаточным трансферным бюджетом, за ним стоит идти без раздумий: «Фейеноорд» готов принять предложение примерно в $18 млн, что по меркам игрока с подобным потенциалом выглядит настоящей находкой.

Уэсли («Рома»)

Стартовый общий рейтинг : 77



: 77 Потенциал : 85



: 85 Стоимость: около $24,8 млн

Если быть объективным, по сравнению с Дживайро Ридом это небольшой шаг назад. Но рассмотрим расклад, при котором Рид уже ушел к конкурентам, или при котором требуется вариант, изначально выглядящий чуть сильнее.

Уэсли стартует с общего рейтинга 77, а значит, без проблем вписывается в составы еще большего числа команд, особенно если внимательно взглянуть на его характеристики.

Первое, что бросается в глаза — это скорость на уровне 89, хотя футболист «Ромы» ценен далеко не только этим. В обороне он выглядит надежно благодаря позиционной защите и физике, уверенно чувствуя себя у своих ворот. Между тем бразилец комфортно работает и с мячом: короткий пас (75), навесы (71) и дриблинг (78) делают его полноценным участником атакующих фаз.

Потолок роста до 85 общего рейтинга со временем превращает Уэсли в крепкого и стабильного правого защитника. Однако переговоры с «Ромой» обещают быть непростыми — римский клуб твердо намерен получить за игрока полную стоимость в районе $24,8 млн.

Бюджет от $25 млн и выше

Нико О’Райли («Манчестер Сити»)

Стартовый общий рейтинг : 77



: 77 Потенциал : 85



: 85 Стоимость: около $24,2 млн

Наконец-то левый защитник. Нико О’Райли уже начинает заявлять о себе в реальном футболе, и в Карьере тренера его профиль выглядит не менее любопытно. Стартовый общий рейтинг 77 позволяет без труда встроить его в состав множества команд, а набор характеристик сразу выдает редкую для его возраста сбалансированность.

Пять из шести ключевых показателей О’Райли находятся в диапазоне 70+, и это распределение выглядит особенно интересно с учетом его прошлого. Защита на уровне 74 — весьма неплохой показатель для футболиста, который изначально был атакующим полузащитником. К этому добавляются пас (74) и дриблинг (76), делающие из О’Райли отличного кандидата для роли оборонца со смещением в центр.

Нико О’Райли Squawka / EA FC 26

Габариты в данном ключе тоже играют свою роль. Рост около 193 см делает О’Райли крайне неудобным соперником в единоборствах, особенно если дополнительно прокачать его силовые качества. В обороне игрок начинает выглядеть более монолитно, не теряя при этом комфорта в работе с мячом.

Потолок развития до 85 общего рейтинга подтверждает, что в «Манчестер Сити» прекрасно понимают, каким талантом располагают. Тем не менее клуб готов рассмотреть предложение в $25,5 млн, так что при грамотных переговорах заполучить О’Райли вполне реально.

Йоррел Хато («Челси»)

Стартовый общий рейтинг : 78



: 78 Потенциал : 89



: 89 Стоимость: около $31,8 млн

Переходим к очередному вундеркинду — на этот раз на позиции левого защитника. Йоррел Хато начинает с общего рейтинга 78 и уже выступает за «Челси», перебравшись туда из «Аякса». Его универсальность сразу бросается в глаза: способность закрывать позицию центрального защитника напрямую отражается на оборонительных показателях.

При этом с мячом он чувствует себя вполне уверенно, выделяясь спокойствием в сложных эпизодах под давлением. Базовый уровень передач, равный 70, немного портит точность ударов со стандартов, тогда как навесы с показателем 66 пока не входят в число сильных сторон для игрока такого рейтинга.

Однако этот аспект легко поддается развитию, учитывая, что короткий пас на уровне 79 уже сейчас смотрится очень солидно. Добавим сюда скорость 85 — и профиль становится еще убедительнее.

Потолок роста до 89 общего рейтинга выводит Хато в число сильнейших левых защитников во всей игре и делает его лучшим вундеркиндом на этой позиции. В «Челси» это прекрасно понимают и рассчитывают выручить за юношу около $38 млн.

Альваро Каррерас («Реал»)

Стартовый общий рейтинг : 80



: 80 Потенциал : 88



: 88 Стоимость: около $49,5 млн

Если нужен более готовый к игре на топ-уровне вариант, но при этом с внушительным запасом роста, стоит обратить внимание на Альваро Каррераса. Левый защитник «Реала» начинает с общего рейтинга 80 и без оговорок вписывается в составы команд любой величины — от середняков до претендентов на титулы. Даже при работе с большим клубом его стартовые качества выглядят внушительно.

Каррерас силен физически и хорош в техническом плане, что всегда ценится в динамичном футболе. Тем временем оборонительный показатель (73) выглядит чуть ниже, чем у профильных разрушителей, но и текущего значения более чем достаточно, чтобы развивать игрока дальше.

Альваро Каррерас Squawka / EA FC 26

Аналогичная ситуация и с передачами на уровне 75 — прочная база, которая хорошо масштабируется. К этому добавляется скорость в 85, делающая Каррераса еще более опасным на фланге.

Потенциал роста до 88 общего рейтинга выводит его в число лучших левых защитников Карьеры тренера. Однако «Реал» не склонен легко расставаться с игроками такого профиля. Чтобы убедить мадридский клуб задуматься о продаже своего будущего, потребуется предложение в районе $72 млн, и это уже разговор совсем другого масштаба.