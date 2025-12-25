В Operationsports решили выяснить, почему Konami осознанно обедняет франшизу, лишая игроков любимейшего раздела, и чего стоит ждать в будущем.

Когда Konami объявила о переходе от PES к eFootball, скепсис со стороны фанатов был более чем оправдан. То, что еще недавно воспринималось как достойный конкурент EA FC — или FIFA на тот момент — внезапно оказалось вытесненным на обочину.

При этом студия продолжала раздавать обещания, которые так и не были выполнены перед своей самой преданной аудиторией. Одно из главных среди прочего связано с возвращением одного из самых любимых режимов PES — Мастер-лига.

С каждым выходом крупного патча, каждой публикацией в соцсетях и каждым новым сезоном справедливым кажется один и тот же вопрос: где Мастер-лига?

Сегодня этот вопрос уже не выходит за рамки риторического. Речь идет не о том, способна ли Konami вернуть флагманский игровой режим, а о том, действительно ли она этого хочет.

Возможно, его механику слишком сложно вписать в нынешнюю free-to-play-модель и превратить в стабильный источник дохода. А может, его отсутствие — осознанный шаг, призванный мягко, но настойчиво подтолкнуть игроков в сторону экосистемы карточек.

Все, что будет описано ниже — это попытка разобраться во временной шкале невыполненных обещаний Konami, в угасающих надеждах сообщества и в теориях, объясняющих, почему Мастер-лига по-прежнему остается за бортом.

Почему Мастер-лига была настолько важна?

eFootball PS Store

Ностальгия вокруг Мастер-лиги закономерно подводит к вопросу: откуда вообще взялась эта почти безусловная любовь? Для огромного числа фанатов именно она символизировала сердце PES.

Этот режим создавал редкое чувство личной причастности, поступательного развития и живой истории, полностью сформированной выбором игрока и его ошибками. В Мастер-лигу возвращались из сезона в сезон, словно в хорошо знакомый, но каждый раз немного меняющийся мир.

Самой ценной и запоминающейся чертой режима стал обязательный стартовый состав из вымышленных, слабо оцененных футболистов. Эти игроки были больше, чем просто набор характеристик — со временем они превращались в культовых персонажей.

Их называли Master League Defaults, и такие имена, как Кастоло, Минанда или Валени, становились фундаментом команды.

С этим аутсайдерским коллективом каждый вымученный гол, каждый неожиданный «сухарь» и каждое долгожданное повышение ощущались по-настоящему особенными. Именно это чувство пути и сплачивало игроков вокруг вымышленных героев.

Кроме того, Мастер-лига предлагала продуманную систему развития футболистов, добавлявшую глубину управлению составом. Талантливый 17-летний игрок мог стремительно прибавлять в характеристиках, тогда как возрастной ветеран начинал заметно терять форму.

Игра позволяла настраивать индивидуальные тренировочные программы и даже переучивать футболистов на новые позиции.

В более поздних версиях PES появились и особые командные роли вроде «Генерала», «Маэстро» или «Одиночки», которые давали усиления уже на уровне всей команды.

Вместо того чтобы вернуть этот востребованный режим, Konami заменила его на Dream Team — собственным ответом на Ultimate Team из EA FC.

В Dream Team действительно присутствует соревновательный элемент сборки состава, но в нем напрочь отсутствует тот эмоциональный стержень, который сделал Мастер-лигу по-настоящему знаковой.

Противоречивые заявления Konami

eFootball PS Store

Многие фанаты к этому моменту уже должны были окончательно перестать ждать Мастер-лигу, но на практике все оказалось не так просто.Konami из года в год удерживает аудиторию на крючке за счет расплывчатых формулировок и вводящих в заблуждение трейлеров, которые каждый сезон оставляют ощущение, будто надежда еще жива.

В начале 2022 года Konami вскользь упомянула возвращение Мастер-лиги в формате «дополнительного платного контента», не обозначив никаких сроков.

Затем вышел следующий сезон, потом еще один, но к теме так никто и не вернулся. На сегодняшний день прошло уже больше четырех лет полной тишины вокруг релиза этого режима.

Дополнительную путаницу внес и трейлер сезона 2026 для eFootball, приуроченный к 30-летию PES. Ролик был выстроен на ностальгии и отсылках к прошлому, вновь всколыхнув ожидания сообщества. Эти образы снова разожгли разговоры о Мастер-лиге, но, как и прежде, за ними не последовало ровным счетом ничего.

Если говорить прямо, Мастер-лига представляет собой автономный офлайн-режим, который не генерирует постоянный доход так же эффективно, как сетевые форматы.

Его разработка требует куда больших ресурсов: продуманного искусственного интеллекта, кат-сцен, логики трансферов и глубокой системы прогрессии.

Все это заметно сложнее и затратнее, чем регулярное обновление карточных наборов. Речь не о том, что Konami не способна реализовать этот режим, а о том, что внутри текущей модели компании подобные усилия, похоже, все сложнее оправдать.

Что нужно Мастер-лиге, чтобы она была успешной?

eFootball PS Store

Если допустить, что каким-то образом Мастер-лига все же вернется в eFootball, то это должен быть полноценный режим, созданный с нуля. Попытка просто сыграть на ностальгии и втиснуть ее в текущую структуру не сработает.

Разработчикам важно вернуть ключевые наследственные элементы: стартовый состав по умолчанию и историю аутсайдеров, благодаря которым каждое повышение в классе и каждый трансфер имели ценность. Именно эти детали обеспечивали долгосрочную вовлеченность.

Вместе с тем режиму необходим настоящий вызов. Например, внедрение системы тренерской отставки в результате провалов сделало бы процесс живее и куда ближе к реальности.

Трансферный рынок должен стать сложным и многослойным: с правдоподобными предложениями от конкурентов, разными стадиями переговоров с игроками и обязательным учетом отступных в контрактах.

Наконец, Мастер-лиге жизненно важно органично вписаться в экосистему eFootball.Konami могла бы использовать уже существующую систему развития карточек из Dream Team, позволив тренировать игроков и задействовать эти карточки в составах Мастер-лиги.

Не менее значимой является и полная совместимость с развитым редактором, чтобы сообщество могло корректировать лицензии, формы и названия стадионов.

Впрочем, не стоит забегать слишком далеко вперед. С учетом того, что последнее официальное упоминание Мастер-лиги датируется 2022 годом, все больше фанатов склоняются к мысли, что этот режим исчез навсегда.