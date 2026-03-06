С приближением майского релиза Forza Horizon 6 в Operation Sports вспомнили, какими были предыдущие части автогонки.

Франшиза Forza Horizon превратила гонки с открытым миром в настоящий праздник скорости, музыки и бесконечных дорог, зовущих к новым открытиям. То, что когда-то задумывалось как смелый ответвленный проект от Forza Motorsport, очень быстро обрело собственное лицо и уверенно вышло из тени старшей серии.

С каждой новой частью разработчики не просто продолжали начатое — они расширяли масштаб, обеспечивали еще большую зрелищность, улучшали графику и привносили свежие идеи, благодаря которым серия раз за разом ощущалась новой и захватывающей.

Ниже представлен общий рейтинг относительно молодой франшизы — от худших проектов к лучшим.

5. Forza Horizon 2 (2014)

Forza Horizon 2 Xbox

Forza Horizon 2 отправила игроков в путешествие по Европе — от залитых солнцем пляжей Лазурного берега до извилистых альпийских перевалов.

В этой части автогонки появилась динамическая погода: ливни пропитывали асфальт, меняли сцепление и напрямую влияли на поведение машин на трассе. Карта стала в пять раз больше, чем в первой игре, автопарк вырос вдвое, а сетевые заезды наконец заработали без швов и загрузок.

Система Drivatar наполняла гонки жизнью, а особые испытания вроде bucket-list challenges добавляли разнообразия в общий игровой процесс.

Playground Games и Turn 10 Studios развили идеи первой игры, но при этом не перегрузили проект лишними механиками. Появились ночные заезды, система конвоев для совместных поездок с друзьями и заметно улучшенная физика управления.

Впрочем, без критики Forza Horizon 2 не обошлась: многие игроки не выражали недовольство тем, что фестивальные контрольные точки порой вмешивались в ход гонок, а соперники редко становились принципиальными в контексте конкретного заезда.

И все же игра умело удерживала гонщиков у экрана — благодаря выверенной физике и постоянному ощущению «всего еще одной попытки». Именно с релизом Forza Horizon 2 разработчики доказали, что серия всерьез намерена оставить свой след в истории жанра.

4. Forza Horizon 1 (2012)

Forza Horizon 1 Xbox

Оригинальная Forza Horizon ворвалась в гоночную сцену на фоне диких гор Колорадо, соединив атмосферу рок-фестиваля с гонками, балансирующими между аркадой и симулятором.

Игроки высоко оценили точное управление и напряженные дуэли с колоритными соперниками вроде Флинта по прозвищу Scallywag. Продвигаясь по фестивальной лестнице и зарабатывая браслеты в уличных гонках, игрок постепенно испытывал нарастающее напряжение, а саундтрек подстегивал азарт так, как это удается лишь немногим представителям жанра.

Даже при 30 кадрах в секунду проект ощущался прямолинейным, но по-настоящему революционным для своего времени. До эпохи GTA Online именно дебютная часть дарила чувство относительной свободы в открытом мире, разумеется, в понимании гоночного симулятора.

Опытные поклонники до сих пор ценят ее за сосредоточенность на одиночном прохождении и продуманную систему прогрессии, где все выстроено максимально прозрачно — без лутбоксов или навязчивого потока однотипных заданий.

Карта проекта 2012 года не расходовала пространство впустую, каждая дорога вела к новым событиям. Конечно, сегодня графика гонки кажется заметно устаревшей, в игре динамической погоды, а выбор автомобилей куда скромнее, чем в поздних частях. И все же для своего времени это был мощный дебют, который идеально передал атмосферу фестиваля и положил начало целой гоночной династии.

Если хочется прикоснуться к истокам серии, в Forza Horizon можно поиграть и в 2026 году благодаря обратной совместимости.

3. Forza Horizon 5 (2021)

Forza Horizon 5 Xbox

Forza Horizon 5 выходила на рынок на фоне по-настоящему заоблачных ожиданий. На этот раз серия перенесла игроков в Мексику — страну с удивительно разнообразными ландшафтами, где соседствуют пустыни, густые джунгли и оживленные городские районы.

Уже на старте игра предлагала более 500 автомобилей, систему отражения с трассировкой лучей и бесшовный мультиплеер. Новые режимы вроде королевской гонки Eliminator и конструктора заездов EventLab добавили простор для творчества, а экспедиции позволяли нанимать механиков, открывая дополнительные возможности для улучшения машин.

Однако у давних поклонников серии по-прежнему хватает поводов для раздражения. Сетевые заезды нередко кажутся пустыми и нестабильными — по сравнению с предыдущими частями мультиплеер здесь работает заметно хуже.

Подбор соперников иногда превращается в хаос, а система навыков все чаще поощряет утомительный набор очков, а не настоящее мастерство вождения.

При всей своей огромной площади карта временами производит впечатление лоскутного одеяла и не обладает той цельной атмосферой, которой славилась условная Forza Horizon 3. Многие фанаты даже называют игру «облегченной версией FH4», упрекая ее в излишнем количестве микротранзакций и слабой системе прогрессии.

Безусловно, контента в ней более чем достаточно, но ощущение отточенности быстро исчезает, когда приходится засиживаться в пустых сетевых лобби. Для новичков это по-прежнему отличная точка входа в серию, однако игра сделала ставку на яркий внешний блеск, а не на то самое чистое чувство от вождения, за которое Forza Horizon когда-то и полюбили.

2. Forza Horizon 4 (2018)

Forza Horizon 4 Xbox

Forza Horizon 4 забросила игроков на живописные просторы Великобритании — с холмистыми ландшафтами, старинными замками и узкими дорогами, петляющими между деревнями.

Впервые в серии появилась полноценная система смены времен года, которая обновлялась каждую неделю. Дороги покрывались льдом, ветер разносил по трассам опавшие листья, и весь мир автогонки начинал по-настоящему жить и меняться.

На старте проект предлагал более 450 автомобилей, систему торговли через Auction House и пользовательские события, благодаря которым игра постепенно превратилась в настоящий социальный центр для виртуальных гонщиков. Фестивальную атмосферу поддерживали регулярные события Forzathon и возможность обустраивать собственные дома.

Forza Horizon 4 сумела предложить что-то для каждого. Она оказалась максимально дружелюбной к новичкам, но при этом сохранила достаточную глубину, чтобы заинтересовать настоящих поклонников автомобилей.

Онлайн-режим чувствовал себя уверенно благодаря стабильным лобби и рейтинговым сериям. Многие фанаты франшизы сходятся во мнении, что именно эта часть обладает наибольшей реиграбельностью, несмотря на отдельные мелкие недостатки.

Да, ей не удалось в полной мере передать ту первозданную остроту гонок, которая ощущалась в Forza Horizon 3, однако среди любителей жанра она стала куда более массовым хитом. Без преувеличения — это игра, способная понравиться практически каждому.

1. Forza Horizon 3 (2016)

Forza Horizon 3 Xbox

Самые преданные поклонники серии — в своем большинстве — без колебаний скажут, что именно Forza Horizon 3 удерживает корону лучшей части франшизы.

Австралийские пейзажи с выжженными солнцем просторами, золотыми пляжами и густыми тропическими лесами выглядели по-настоящему потрясающе. Playground Games в этом отношении превзошла саму себя: масштабные внедорожные приключения, безумные трюковые прыжки, подпольные уличные гонки и физика автомобилей, которая ощущалась удивительно правильной.

Сетевые заезды и чемпионаты вплетались в игровой процесс естественно и не казались навязанными. Да, неразрушаемые стены порой раздражали поклонников реализма, однако разнообразие карты и практически безупречный саундтрек до сих пор считаются одними из лучших достижений серии.

Система прогрессии ощущалась честной и живой, не превращалась при этом в утомительную цепочку монотонных заданий. Forza Horizon 4 могла понравиться более широкой аудитории, но именно Forza Horizon 3 остается той частью, о которой настоящие фанаты вспоминают с особым блеском в глазах.

Forza Horizon 6: что нужно игре, чтобы превзойти FH3?

Forza Horizon 6 Xbox

Интерес к Forza Horizon 6 продолжает расти по мере приближения релиза, который намечен на 19 мая 2026 года. После успеха Forza Horizon 5 студия Playground Games уверенно держится на волне популярности и, вероятно, предвкушает громкий запуск следующей части.

Если разработчики действительно хотят сместить Forza Horizon 3 с пьедестала, им придется оставить позади сетевые проблемы последней по хронологии автогонки: никаких призрачных машин на трассах, никаких пустых игровых площадок и полностью переработанная система рейтингового подбора соперников.

Не помешало бы вернуть и соперников в духе Forza Horizon, тех самых запоминающихся противников, которые действительно оставляли след в памяти игрока.

Японская локация Horizon 6 выглядит многообещающе, а возможности нового поколения железа наконец способны обеспечить ту глубину игрового процесса, которая станет настоящим шагом вперед по сравнению с предыдущими частями.

На систему EventLab 2.0 также возлагаются надежды в контексте пользовательских творений и более отточенной работы кроссплатформенной игры.

Разработчикам важно прочувствовать тонкую грань в физике управления, сделать так, чтобы авто ощущалось отзывчивым, но при этом серия не превращалась в строгий гоночный симулятор. И конечно, фестивали снова должны дышать жизнью.

Если Forza Horizon 6 сумеет уловить ту самую атмосферу, которой славилась Forza Horizon 3, и объединить ее с современными технологиями, серия может пережить новое переосмысление. Вероятно, Horizon 6 станет игрой, которая определит, каким должен быть жанр гонок с открытым миром.