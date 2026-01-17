Новый календарный год обещает быть богатым на крупные релизы, но вместе с тем предполагает серьезные вызовы в условиях развития ИИ и массовых увольнений сотрудников.

Игровая индустрия по своей природе непредсказуема.

Если бы год назад кто-то сказал, что никому не известная французская студия завоюет титул игры года, Battlefield 6 сместит Call of Duty с вершины годовых чартов, а Саудовская Аравия приобретет игрового гиганта Electronic Arts (EA), реакция была бы вполне ожидаемой — скепсис.

Поэтому, чтобы с уверенностью пытаться предсказать, что произойдет в ближайшие двенадцать месяцев, нужно либо быть абсолютно убежденным в своей правоте, либо откровенно безрассудным.

К счастью, в BBC Newsbeat не занимаются гаданием на хрустальном шаре, а лишь пытаются обозначить несколько событий, за которыми поклонникам видеоигр определенно стоит внимательно следить в 2026 году.

Будь то громкие релизы, крупные решения или важные индустриальные вызовы — ниже собраны самые значимые моменты, которые могут определить игровой год.

GTA 6: действительно ли релиз состоится в 2026 году?

GTA 6 Rockstar

«Культурный момент, день, который миллионы игроков ждали очень, очень долго».

Знакомо? Еще бы. Именно так многие писали о Grand Theft Auto 6 ровно год назад.

С тех пор миновало два переноса и вышел один новый трейлер — а ощущение такое, будто мы снова вернулись в ту же точку, где находились двенадцать месяцев назад.

Если игра действительно выйдет, как и заявлено, 19 ноября, она почти наверняка установит новые рекорды.

И можно не сомневаться, что другие издатели постараются выпустить свои проекты 2026 года как можно дальше от этой даты.

Однако главный вопрос остается прежним: «Не последует ли еще одна задержка? »

Издатель Take-Two утверждает, что уверен в сохранении текущего дедлайна, но пока неясно, повлияет ли на разработку недавнее увольнение 31 сотрудника в Rockstar — в том числе и опытных членов команды.

Resident Evil 9, Джеймс Бонд и Wolverine

Resident Evil 9 Steam

Как и в прошлом году, когда издатели выстраивали релизные планы вокруг изначально заявленного выхода GTA 6 в конце 2025-го, наступивший 2026 год с самого начала будет насыщен крупными премьерами.

Японский гигант Capcom уже в феврале выпускает Resident Evil Requiem — девятую основную часть своей культовой хоррор-серии, а в апреле за ней последует научно-фантастический экшен Pragmata.

Sony тоже готовит громкие эксклюзивы. В апреле на PlayStation выйдет Saros — продолжение высоко оцененного Returnal 2021 года, а осенью ожидается Wolverine — следующий супергеройский блокбастер от Insomniac, студии, подарившей миру Spider-Man и входящей во внутреннюю экосистему Sony.

Май отметится релизом 007 First Light — звездного приключения о Джеймсе Бонде от IO Interactive, авторов серии Hitman.

Nintendo, в свою очередь, постарается удержать импульс после рекордного запуска Switch 2 в 2025 году. Среди проектов, за которыми стоит следить, называют Pokopia — уютную интерпретацию вселенной Pokemon, а также сетевой экшен The Duskbloods от FromSoftware, студии, стоящей за Elden Ring.

Фанаты уже выражают недовольство отсутствием полностью новых частей Mario или Zelda. Пока ни одна из них официально не анонсирована, но у Nintendo есть привычка объявлять о больших релизах всего за несколько месяцев до их выхода.

Microsoft недавно намекнула на громкие анонсы в рамках январского шоу Developer Direct 2026 года. Если планы не изменятся, компания намерена презентовать Fable — перезапуск классической британской ролевой серии — и Gears of War: E-Day в течение года.

25-летие бренда Xbox также может стать для Microsoft шансом вернуть доверие аудитории после волны критики, вызванной закрытием студий, ростом стоимости подписки Game Pass и решением выпускать ключевые серии на конкурирующих платформах.

И это лишь крупные издатели. В следующем году наверняка найдется место и для неожиданных инди-хитов.

Плохая память: цены на «оперативку» бьют максимумы

Оперативная память, или RAM, — ключевой компонент миллионов электронных устройств: от смартфонов и умных телевизоров до медицинского оборудования и даже автомобилей.

И в последние месяцы она стремительно дорожает.

Одной из главных причин называют спрос со стороны центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом. Крупнейшие производители RAM все активнее переориентируются на заказы от технологических гигантов, обслуживающих ИИ-проекты.

Компания Micron, владеющая брендом Crucial, хорошо знакомым покупателям онлайн-магазинов и розничных сетей, недавно объявила о сворачивании потребительского направления. Освободившиеся мощности производитель намерен направить на сотрудничество с компаниями, работающими в сфере искусственного интеллекта.

В результате на рынке формируется дефицит, который, по оценкам аналитиков, со временем может привести к росту цен на электронику в целом. И игровые консоли здесь находятся в группе особого риска.

Деловое издание Bloomberg сообщает, что себестоимость производства Nintendo Switch 2 может увеличиться. Параллельно звучат опасения, что разрабатываемая Valve гибридная ПК-консоль Steam Machine рискует либо задержаться, либо выйти по более высокой цене.

Пока ни одна из игровых компаний официальных комментариев по этому поводу не дала.

Битва с ИИ в сфере разработке игр

В игровой индустрии, пережившей за последние годы тысячи увольнений, разговоры о генеративном искусственном интеллекте и его влиянии на рабочие места звучат особенно остро.

Всего месяц назад Свен Винке, глава Larian Studios, собравшей множество наград за Baldur’s Gate 3, столкнулся с волной критики после того, как в интервью признался: команда изучала возможность использования GenAI для генерации идей и создания ранних прототипов.

Он подчеркнул, что никакой контент, созданный ИИ, не появится в финальных версиях игр и что технологии не заменят живых сотрудников. Однако в последующем комментарии добавил, что игнорировать новые инструменты и не оценивать их потенциал было бы безответственно.

Несмотря на ранние заявления о том, что GenAI способен ускорить разработку игр и сократить затраты в разы, до сих пор неясно, насколько значительным оказалось его реальное влияние.

Разработчики, пообщавшиеся с BBC Newsbeat, отмечают: в готовых продуктах такие технологии применяются редко из-за сочетания этических, юридических и практических ограничений. При этом многие компании все же экспериментировали с ИИ на этапах препродакшена.

Некоторые небольшие студии, напротив, открыто заявляют, что принципиально не используют подобные инструменты ни на одной стадии разработки.

На фоне неопределенности вокруг долгосрочных перспектив генеративного ИИ остается вопрос, насколько широко он в итоге распространится в индустрии.

Но уже сейчас ясно одно: эта тема вызывает сильные эмоции как у игроков, так и у самих разработчиков, а значит, новых споров и скандалов вокруг ИИ избежать не удастся.

Саудовская Аравия покупает Electronic Arts

The Sims 4 PS Store

Electronic Arts (EA) — издатель Battlefield 6, EA FC и The Sims — входит в число крупнейших игровых компаний мира и регулярно выпускает проекты, возглавляющие чарты продаж.

Поэтому новость о том, что компания приняла рекордное предложение в $55 млрд (£41 млрд) от инвестиционной группы во главе с Саудовской Аравией, стала для индустрии настоящим шоком.

Это очередной крупный шаг страны в сторону игровой индустрии. Власти заявляют, что подобные сделки — часть долгосрочной стратегии по снижению зависимости экономики от нефтяных доходов.

Критики, однако, видят в происходящем форму так называемого ‘sportswashing’ — инвестиций в развлечения и массовую культуру с целью смягчить международную репутацию на фоне жесткой «дискриминационной политики в отношении меньшинств» и проблем с правами человека.

Консервативные культурные нормы страны уже вызвали опасения относительно того, как сделка может повлиять на отдельные серии EA.The Sims, обладающая широкой аудиторией, столкнулась с открытым протестом со стороны ряда известных создателей контента, которые разорвали официальное сотрудничество в знак несогласия со сделкой.

В ответ EA выпустила заявление, в котором подчеркнула, что The Sims «всегда будет пространством, где каждый может свободно выражать свою подлинную идентичность».

Дополнительное беспокойство вызывает и финансовая сторона сделки. Для ее осуществления EA взяла на себя долговые обязательства на сумму $20 млрд, и некоторые опасаются, что это может привести к новым волнам увольнений внутри компании.

Если все пойдет по плану, сделка будет завершена к лету. Тогда же должна появиться большая ясность относительно будущего одних из самых популярных игровых серий в индустрии.