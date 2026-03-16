Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов не обошлись без скандала: полузащитник «Челси» Педру Нету в концовке гостевой игры против «ПСЖ» толкнул бол-боя, который не спешил давать мяч. LiveSport.Ru вспоминает другие самые яркие эпизоды с участием мальчиков, подающих мячи.

Его когда-то бил Азар, а теперь он миллионер

Пожалуй, самый нашумевший инцидент с бол-боем произошёл в январе 2013 г.  В полуфинале Кубка английской лиги сошлись «Челси» и «Суонси».  Первый матч, прошедший на «Стэмфорд Бридж», завершился победой «лебедей» со счётом 0:2.  Так что бол-бои в ответной игре точно не были помощниками для подопечных Рафаэля Бенитеса, которым требовалось отыграть гандикап.

Во втором тайме счёт всё ещё не был открыт, и «синие» в надежде отквитать отставание заметно торопились.  И чрезмерное рвение на 79-й минуте подвело Эдена Азара: после очередной неудачной атаки бельгиец хотел быстрее подать мяч вратарю «Суонси» для ввода в игру.  Но у него на пути оказался 17-летний Чарли Морган, который захотел защитить игровой снаряд от вингера и лёг на него.

Разгоряченный Эден попытался ногой выбить мяч из-под парня, но удар пришёлся по рёбрам бол-боя.  В данном случае главный судья не мог не дать игроку «Челси» прямую красную карточку.

После матча лондонцы пригласили Чарли в раздевалку, где стороны примерились.  «Я извинился, и парень тоже принес извинения, на этом все закончилось», — рассказал Азар, который благодаря этому избежал полицейского разбирательства, но не трёхматчевой дисквалификации.

Через 11 лет завершивший карьеру Азар вновь встретился с Чарли.  На сей раз, чтобы сыграть с ним в гольф и шахматы.  Хотя для кого эта встреча стала привилегией, вопрос.  Ныне Чарли Морган — совладелец бренда люксовых алкогольных напитков, который позволил себе пригласить в качестве амбассадоров Роналдиньо и Флойда Мэйвезера.  Сейчас стоимость компании оценивается в 150 млн стерлингов.

Нужно быть готовым: и ударить могут

В следующем случае жертвой физического воздействия уже оказался футболист.  Дело было в апреле 2021 г., когда «Аякс» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы на своем поле принимал «Рому».  По истечении 90 минут впереди были римляне (2:1), поэтому им естественно хотелось бы, чтобы компенсированное время истекло как можно быстрее.

Так что защитник «Ромы» Риккардо Калафьори, который пошёл вбрасывать аут, сразу этого делать не собирался: мяч, который ему бросили бол-бои, он откинул в сторону и направился за другим мячом, находившимся дальше.  Явной затяжкой времени игрок гостей разозлил одного из подавальщиков, и тот с силой бросил мяч в грудь итальянца.  Тот, разозлившись, назвал парня «куском говна», за что получил от арбитра Сергея Карасева жёлтую карточку.

Впрочем, после матча Калафьори заявил, что тоже бы почувствовал раздражение из-за затягивания времени со стороны соперника.  Проступок не помешал ему выйти на поле в следующей встрече и помочь «Роме» выйти в полуфинал.

Сорвали переход вратаря в «Зенит»

Недопонимания между футболистами и бол-боями случались и в России.  Вспомним противостояние «СКА-Хабаровск» и «Химок», которые в мае 2022 года в стыковых матчах соперничали за право в следующем сезоне сыграть в РПЛ.  Первый матч проходил на Дальнем Востоке, и после гола хозяев в начале встречи счет оставался 1:0.

Вратарь подмосковной команды Илья Лантратов пытался помочь полевым игрокам как мог, а именно — максимально быстро вводить мяч в игру.  Но хабаровские бол-бои не спешили передавать голкиперу игровой снаряд, из-за чего во втором тайме он дважды вступал в перепалку с подававшими мяч.

В первый раз Лантратов с нецензурными выражениями отобрал мяч у бол-боя и оттолкнул его, из-за чего тот упал.  В следующий раз вратарь покинул поле, чтобы выяснить отношения с парнем, который снимал его на телефон.  К нему присоединился одноклубник Гиа Григалава, который в грубой форме попросил молодых людей убрать телефон.  Во время матча защитник был наказан желтой карточкой, а позже — 2-матчевой дисквалификацией.

Что до Лантратова, то он отделался штрафом в 50 тысяч рублей.  Но более важным стал срыв возможного перехода в «Зенит».  Тогда сине-бело-голубые хотели купить 26-летнего вратаря за 3,5 млн евро, однако его поведение сильно озадачило руководство петербургского клуба.  Впрочем, голкипер долго невостребованным не оставался: через полгода перешёл в «Локомотив», в составе которого получил первый вызов в сборную России.

Подставил «Спартак» под штраф

Всё-таки подавальщики должны следить за своим поведением.  Иначе оно может выйти боком для любимого клуба.  Так произошло в октябре 2023 г., когда «Спартак» встречался с ЦСКА.

«Армейцы» в конце матча вели со счётом 2:1 и на 95-й минуте получили право на вбрасывание мяча из аута.  Но воспользоваться им защитник красно-синих Милан Гайич не торопился, даже несмотря на то, что бол-бой поднёс мяч чуть ли не под нос.  Серб проигнорировал 14-летнего воспитанника академии «Спартака», а тот в ответ толкнул футболиста, который поскользнулся и чудом не упал.

Эпизод с Гайичем и бол-боем был рассмотрен на заседании КДК РФС.  В итоге «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности.  Санкций к самому парню красно-белые не применили, тем более, по их мнению, поведение Гайича было провокацией.  К тому же ещё на поле справедливость (с точки зрения «Спартака») восторжествовала — хозяева забили гол на последней компенсированной минуте, и матч завершился вничью.

Помог «Тоттенхэму» выйти в плей-офф ЛЧ

Вклад бол-боев в итоговый успех команды не стоит недооценивать.  Они могут не только выгадывать для хозяев дополнительные 10-20 секунд, но даже начать голевую атаку.  Подобное мы могли наблюдать в ноябре 2019 г., когда «Тоттенхэм» в 5-м туре Лиги чемпионов принимал «Олимпиакос».

«Шпоры» ушли на перерыв, проигрывая 1:2.  Но уже через 5 минут после возобновления игры хозяева сравняли счет.  В этом им помог бол-бой, который при уходе мяча в аут быстро сориентировался и незамедлительно вернул мяч игрокам «Тоттенхэма».  А через считанные секунды быстрая атака завершилась голом Гарри Кейна.

В итоге «Тоттенхэм» одержал волевую победу со счётом 4:2 и обеспечил себе выход в плей-офф. 15-летний Каллум Хайнс, ставший одним из героев встречи, еще во время игры получил объятия от наставника «шпор» Жозе Моуринью, который сам в детстве был подавальщиком, а потому понимает, что бол-бои — важная часть современного футбола.

Он [бол-бой] здесь не просто для того, чтобы посмотреть на стадион, шарфы болельщиков и софиты. Он здесь, чтобы читать игру и быть ее частью.Жозе Моуриньюфутбольный тренер

Клуб через несколько дней отблагодарил парнишку эксклюзивным презентом — приглашением на предыгровой обед команды.

Вызвал ярость Дэвида Мойеса

А вот у другого легендарного тренера АПЛ Дэвида Мойеса отношения с бол-боями, по всей видимости, особо не сложились.  В мае 2022 г.  его «Вест Хэм Юнайтед» боролся с «Айнтрахтом» за выход в финал Лиги Европы.  Первая встреча в Лондоне завершилась в пользу гостей со счётом 2:1, так что в Германии «молотобойцам» нужна была только победа.  Но ответная встреча с самого начала пошла не по их сценарию: на 19-й минуте остались в меньшинстве, а на 26-й минуте пропустили гол.

Шансы отыграться были минимальными, но Мойес раньше времени сдаваться не хотел.  Поэтому, когда бол-бой на 77-й минуте не стал спешить с возвращением игрового снаряда гостям, шотландский специалист не справился с эмоциями и пнул мяч в парня.  Главный арбитр не церемонился с 59-летним тренером и сразу показал ему красную карточку.

Впоследствии Мойес принёс извинения, но осадок от его поступка остался.  Особенно на фоне того, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс обвинил судью в коррупции.  Хотя закон бумеранга в отношении английского клуба не сработал — через год он завоевал еврокубок (Лигу конференций).