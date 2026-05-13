The Athletic рассуждает о неоднозначной роли Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

В подтрибунном помещении «Сантьяго Бернабеу», прямо по пути на поле, на стене красуется цитата легенды клуба Альфредо Ди Стефано.

«Ни один игрок не может быть лучше всех вас вместе».

Ди Стефано — одна из главных величин в истории «Мадрида». В качестве игрока он был стержнем команды, выигравшей пять Кубков европейских чемпионов подряд (с 1956 по 1960 год). Позже он дважды возвращался в клуб как главный тренер (1982–1984, 1990–1991), а в 2000-м был назначен почетным президентом. Великий аргентинец ушел из жизни в 2014 году в возрасте 88 лет.

Сейчас его фраза обрела новый смысл. Индивидуальная критика звезд со стороны болельщиков стала главной темой для обсуждения: испанский гранд неумолимо движется к финишу второго сезона подряд без крупных трофеев.

В этом сезоне с трибун освистывали и Винисиуса Жуниора, и Джуда Беллингема, и Килиана Мбаппе.

Досталось даже президенту Флорентино Пересу — человеку, который максимально прочно ассоциируется с современной философией «галактикос».

Вдобавок ко всему, токсичная атмосфера в раздевалке вырвалась наружу на прошлой неделе — после драки между Орельеном Чуамени и Федерико Вальверде на тренировочной базе.

Но в последнее время споры об игровых проблемах «Реала» все чаще сводятся к фигуре Мбаппе, непредсказуемого французского форварда, за которым Перес и клуб охотились годами, прежде чем подписать в июне 2024-го в статусе свободного агента (правда, с выплатой гигантского подписного бонуса).

Тогда казалось, что «Мадрид» собрал идеальный состав для тотального доминирования в Испании и Европе. Команда только что выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов на фоне невероятной формы Беллингема и Винисиуса. Теперь же, куда ни глянь — сплошные проблемы.

При этом, если смотреть исключительно на атакующую статистику, Мбаппе мало в чем можно упрекнуть.

С момента своего перехода он стал лучшим бомбардиром команды, забив 77 мячей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, и выиграл «Золотую бутсу» в сезоне 2024/25.

В прошлом месяце, когда «Реал» проиграл «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, француз был одним из немногих, кто сыграл на ожидаемом уровне. Он почти наверняка станет лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира с 15 голами — показатель, близкий к рекорду Криштиану Роналду (17 мячей в сезоне 2013/14).

С момента своего переезда в Испанию Мбаппе забил почти в два раза больше, чем любой другой игрок «Реала», и именно он забирает на себя львиную долю моментов команды. При этом он даже превосходит ожидания: он забил на семь мячей больше, чем предполагало качество его моментов (по xG).

Судя по всему, болельщикам «Реала» этого недостаточно.

В первом же домашнем матче после вылета из Лиги чемпионов Мбаппе оказался в числе тех, кого фанаты освистывали персонально. С тех пор он подвергся критике еще и за ряд инцидентов за пределами поля.

На прошлой неделе стало известно о словесной перепалке между Мбаппе и одним из тренеров «Реала» во время подготовки к матчу против «Бетиса». По словам источников, этот инцидент стал одним из факторов, усиливших напряженную атмосферу внутри клуба.

Внутреннее напряжение возросло и из-за его решения отправиться в Италию со своей спутницей во время восстановления после травмы.

В ответ на это представители игрока выпустили заявление: «Часть критики основана на чрезмерно вольной трактовке фактов, связанных с периодом восстановления, который проходит под строгим контролем клуба. Это не отражает реального уровня самоотдачи Килиана и его ежедневной работы на благо команды».

Но как журнались, плотно освещавший жизнь Мадрида в эти два сезона, я задаюсь вопросом, который в последнее время беспокоит многих: а стоила ли игра свеч?

Аргументы против Мбаппе: оправдал ли он ожидания?

Два года назад, когда переход Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» вот-вот должен был стать официальным, один из членов тренерского штаба Карло Анчелотти обратил внимание на статистику француза без мяча и отметил, насколько удивительно мало он работает в обороне.

Уже тогда штаб Анчелотти был обеспокоен тем, как сохранить игровой баланс после прихода Мбаппе. В тот момент, когда «Мадрид» только что выиграл рекордный 15-й кубок Лиги чемпионов с талантливым составом, такие опасения могли показаться излишне пессимистичными, но теперь этот анализ выглядит пророческим.

Если брать матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов, Мбаппе — худший игрок «Реала» по количеству отборов, перехватов и возвратов мяча в среднем за 90 минут. Еще более удручающе выглядит статистика «истинных» попыток отбора — показатель, объединяющий успешные и неудачные отборы, а также совершенные фолы, который демонстрирует, насколько часто игрок вообще пытается вступить в борьбу. В Ла Лиге по этому показателю среди всех полевых игроков он занимает абсолютно последнее место — 461-е из 461, совершая около 0,6 попытки за игру.

За очень редким исключением — некоторые Эль-Класико и отдельные матчи Лиги чемпионов — Мбаппе остается тем игроком «Реала», который прикладывает меньше всего усилий в защите. Для звездного нападающего это не всегда является проблемой, но сложности становятся очевидными, когда Мбаппе выходит на поле вместе с Винисиусом Жуниором, Беллингемом и Родриго.

И это мы еще не касаемся другой дилеммы: как Мбаппе взаимодействует с Винисиусом Жуниором на левом фланге. Они не так часто находят взаимопонимание на поле, а их позиции регулярно дублируют друг друга.

В начальной стадии атак (билд-апе) оба игрока сваливаются на левый край. И хотя между ними случались яркие вспышки взаимодействия, этой связке не хватает той стабильной и естественной химии, которая в прошлые годы отличала бразильский дуэт Винисиуса и Родриго.

Их очевидная несовместимость вызывает вопросы не только к планированию состава (кто вообще решил, что наличие двух доминирующих атакующих игроков с тягой к левому флангу — это работающее вдолгую решение?), но и к тому, оправдывает ли себя футболист, забивающий так много, если его присутствие так сильно бьет по командной структуре.

В прошлом сезоне Ла Лиги «Реал» забил 78 голов, а в нынешнем на счету команды 70 забитых мячей за три тура до финиша. При этом в сезоне 2023/24 они наколотили 87 голов, когда, как ни парадоксально, у них вообще не было профильного ориентира в атаке (Беллингем исполнял роль «ложной девятки», а Хоселу чаще всего выходил на замену), а Мбаппе еще не было в команде.

Эта проблема может иметь и долгосрочные последствия: как, например, требования Мбаппе отразятся на других перспективных футболистах, которые пополнят состав в будущем?

И это мы еще не затрагиваем самую острую околофутбольную проблему: микроклимат в раздевалке. Ожидается, что Мбаппе как лидер должен брать ответственность на себя в самые сложные моменты, но на деле это происходило далеко не всегда.

Его трансферу предшествовали несколько трансферных окон, в течение которых «Реал» безуспешно пытался подписать француза. На презентации в июле 2024 года Перес заявил, что Мбаппе приложил «огромные усилия» для перехода. Однако то, как он ответил Мадриду «нет» в 2022-м, оставило глубокий след в памяти фанатов. Сложно разглядеть, в чем именно заключались эти усилия, учитывая, что он является самым высокооплачиваемым футболистом в команде и до сих пор не выиграл Лигу чемпионов.

В защиту Мбаппе: фактор Криштиану Роналду

Мбаппе по-прежнему остается одним из лучших игроков мира. Даже несмотря на недавние сомнения вокруг его персоны, он вполне может стать одним из главных героев предстоящего чемпионата мира.

Кажется, лучше всего он раскрывается тогда, когда является очевидной центральной фигурой команды — как в сборной Франции. В 2018 году он выиграл чемпионат мира в 19 лет, а в 2022-м стал единственным игроком после англичанина Джеффа Херста, оформившим хет-трик в финале. Правда, тогда это все равно не спасло Францию от поражения против Аргентины Лионеля Месси.

Когда в первой половине нынешнего сезона бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отвел ему более значимую роль в ущерб позициям Винисиуса Жуниора, Мбаппе выглядел более раскованным и стабильно блистал на поле.

Вероятно, ему есть в чем прибавлять, особенно в игре в обороне, но складывается стойкое ощущение, что при должном доверии он способен по-настоящему доминировать, учитывая его талант, возраст (27 лет) и оставшиеся три года по контракту.

В команде, которая за последние годы лишилась таких опытных игроков, как Карим Бензема, Тони Кроос и Лука Модрич, возможно, еще важнее продолжать поддерживать Мбаппе — он все равно остается лидером в силу своих исключительных игровых качеств.

У него были промахи в публичном поле, но в интервью и в микст-зонах он показывал, что умеет хорошо и убедительно говорить. После того как в феврале, в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, Винисиус Жуниор заявил о расистских оскорблениях со стороны аргентинского вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни, Мбаппе выступил с красноречивой речью в защиту партнера по команде (сам Престианни отрицал любые обвинения в расизме и в итоге получил шестиматчевую дисквалификацию от УЕФА за гомофобное, а не расистское поведение).

Стоит также вспомнить, как «Реал», Флорентино Перес и генеральный директор Хосе Анхель Санчес в прошлом справлялись с подобными ситуациями — и, в частности, как развивалась история кумира детства Мбаппе, Криштиану Роналду.

За первые два сезона португальской звезды в «Реале» команда выиграла лишь Кубок Испании. Ему потребовалось пять лет, чтобы поднять над головой свой первый кубок Лиги чемпионов с клубом (в 2014 году в Лиссабоне в финале против «Атлетико»), и на этом пути хватало весьма неоднозначных эпизодов. В сентябре 2012 года, например, Роналду не стал праздновать ни один из двух своих голов в победном матче с «Гранадой», а после игры заявил: «Я расстроен, и люди в клубе знают об этом».

И если дальнейшее развитие событий что-то и доказывает (Роналду выиграл четыре Лиги чемпионов и покинул команду в 2018 году в статусе лучшего бомбардира в ее истории), так это то, что терпение в отношении таких суперзвездных форвардов может окупиться сполна.