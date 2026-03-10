ESPN объясняет, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рискуют сорваться в финансовую яму, если снова останутся без главного европейского турнира.

На этой неделе возвращается Лига чемпионов, но для крупнейших клубов становится все важнее, чтобы она никогда не исчезала из их календаря. Именно поэтому «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» так отчаянно борются за попадание в следующий розыгрыш турнира.

С коммерческой точки зрения это три самых мощных клуба в мировом футболе, однако даже один год вне Лиги чемпионов может привести к серьезной финансовой турбулентности — во многом из-за расходов, необходимых для того, чтобы не отставать от остальной элиты.

На троих «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выиграли 11 трофеев Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Если добавить к этому триумф «Астон Виллы» в Кубке европейских чемпионов 1982 года, то четыре клуба, претендующие на три путевки в ЛЧ через АПЛ — при условии, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» финишируют в первой двойке, — имеют столько же титулов, сколько вся итальянская Серия А за 70 лет существования главного клубного турнира Европы.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Но хотя история и престиж по‑прежнему играют важную роль в стремлении клубов соперничать с «Реалом», «Барселоной», «Баварией» и действующим победителем турнира «Пари Сен-Жермен», ничто не имеет большего значения, чем деньги, которые приносит участие в Лиге чемпионов.

Для таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ», участие в Лиге чемпионов давно стало ежегодной нормой. Их доминирование в национальных первенствах настолько велико, что представить их без участия в турнире практически невозможно.

Последний сезон «ПСЖ» без Лиги чемпионов — 2011/12. «Бавария» пропускала турнир в последний раз в кампании 2007/08, «Барселона» — в 2003/04, а «Реал» — в 1996/97. Эти клубы уже почти забыли, как выглядит сезон без футбола Лиги чемпионов.

Однако в АПЛ попросту не хватает мест для квалификации всех представителей так называемой «большой шестерки» (в которую по-прежнему входит «Тоттенхэм», несмотря на то, что в этом сезоне клуб борется за выживание), а также «Астон Виллы» и «Ньюкасла». Поэтому тратить деньги с уверенностью, что участие в Лиге чемпионов обеспечит необходимый финансовый приток, они не могут.

«ПСЖ» заработал 125,06 млн фунтов из призового фонда УЕФА за победу в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, финалист «Интер» — 118,3 млн. Среди восьми четвертьфиналистов прошлого сезона минимальный доход был у «Астон Виллы» — 72,5 млн фунтов, однако и эта сумма стала для клуба колоссальным финансовым бонусом.

«Манчестер Юнайтед», который в этом сезоне не смог пробиться ни в один из еврокубков, — наглядный пример того, насколько болезненным может оказаться отсутствие европейского футбола. Помимо призовых УЕФА, клуб лишился и дополнительной выручки в дни матчей на «Олд Траффорд», которая составляет примерно £5 млн за каждую домашнюю игру.

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Если бы «Манчестер Юнайтед» повторил прошлогодний путь «Астон Виллы» до четвертьфинала, команда провела бы шесть домашних матчей в Лиге чемпионов — а это еще около £30 млн потенциального дохода.

Кроме того, в ряде спонсорских контрактов «красных дьяволов» предусмотрены финансовые штрафы за отсутствие в Лиге чемпионов. В частности, в соглашении с Adidas на £90 млн в год предусмотрено сокращение выплат на £10 млн, если клуб не участвует в турнире.

При этом игроки и тренерский штаб клуба автоматически получают сокращение зарплаты на 25% в случае непопадания в Лигу чемпионов — при годовом фонде заработной платы в £313 млн по последней финансовой отчетности экономия составляет около £78,25 млн.

Однако даже эти сбережения не компенсируют потери доходов из-за отсутствия в турнире. На данный момент «Манчестер Юнайтед» должен £422 млн по незакрытым трансферным платежам, причем £238 млн из этой суммы необходимо выплатить до конца следующего сезона. Поэтому возвращение в Лигу чемпионов впервые с кампании‑2023/24 становится критически важным.

«Челси» — еще один клуб, который в огромной степени зависит от доходов Лиги чемпионов. По данным, опубликованным УЕФА в прошлом месяце, «синие» завершили сезон‑2024/25 с убытком в 355 млн фунтов — это более чем вдвое превышает следующий по величине отрицательный результат, который был зафиксирован у «Лиона».

«Челси» — победитель КЧМ-2025 globallookpress.com

£84 млн, заработанные благодаря победе на клубном чемпионате мира прошлым летом, стали для «Челси» крайне необходимым финансовым подспорьем после сезона в Лиге конференций. Участие в этом турнире принесло клубу всего £19,06 млн, несмотря на то, что команда Энцо Марески стала обладателем трофея, обыграв в финале «Бетис».

Даже «Ливерпуль», чемпион АПЛ прошлого сезона, может столкнуться с финансовыми трудностями, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом году. Несмотря на титул, который принес клубу £174,9 млн призовых, а также £46 млн за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в последней финансовой отчетности «Ливерпуль» сообщил о прибыли до налогообложения всего в £15,2 млн.

При этом годовой фонд заработной платы «Ливерпуля» составил £428 млн — крупнейший в АПЛ. И эта сумма не включает новые контракты Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка, подписанные прошлым летом, а также зарплаты новичков — Александера Исакa, Флориана Вирца и Юго Экитике, пришедших после трансферной кампании на £450 млн.

В отчетности финансовый директор «Ливерпуля» Дженни Бичем прямо подчеркнула, насколько важно для клуба выступать на «самом высоком уровне», чтобы покрывать стремительно растущие расходы.

Клуб сталкивается с серьезными финансовыми вызовами — ростом административных, кадровых и операционных расходов, а также необходимостью конкурировать на самом высоком уровне как в мужском, так и в женском футболе. С момента окончания отчетного периода мы существенно инвестировали в усиление состава, вкладывая и в настоящее клуба, и в его будущее. Дженни Бичем финансовый директор «Ливерпуля»

Федерико Кьеза и Арне Слот globallookpress.com

У «Ливерпуля» есть свежий опыт последствий отсутствия в Лиге чемпионов. В последнем сезоне Юргена Клоппа у руля команды, кампании-2023/24, клуб выступал в Лиге Европы, и это обстоятельство повлияло на планы его преемника Арне Слота.

Для нас как для команды очень важно играть в Лиге чемпионов, и это наглядно показывает, насколько участие в турнире важно для клуба с финансовой точки зрения. В сезон, когда я пришел, была причина, по которой мы подписали только Федерико Кьезу — отчасти это связано с тем, что годом ранее мы играли в Лиге Европы. Мы понимаем, что находимся в процессе перестройки, а перестройка проходит куда легче, когда у клуба есть финансовые ресурсы. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

Таким образом, Лига чемпионов для ведущих клубов уже давно перестала быть просто престижным бонусом к успехам на внутренней арене. Турнир превратился в один из ключевых источников дохода. Но в АПЛ неизбежно кто‑то из топ‑клубов будет оставаться за бортом, и цена такой неудачи становится все выше.